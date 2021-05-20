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Новини Політика України
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Зеленський (17387) Крим (12752) Росія (47133) деокупація (926) Кримська платформа (314)

Росія дуже важко сприймає "Кримську платформу". Країни-учасниці ризикують погіршити відносини з РФ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія дуже важко сприймає

"Кримська платформа" - дуже важливий крок на шляху до деокупації Криму.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що для країн, які приїдуть на саміт, існує ризик погіршення відносин з РФ.

"Це серйозний виклик для всіх країн, які приїдуть до нас, через ускладнення відносин з Російською Федерацією в силу створення "Кримської платформи", - упевнений глава держави.

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"РФ дуже важко сприймає "Кримську платформу"... Це не просто саміт, де ми будемо щось декларувати, а перший серйозний майданчик, там будуть розглядатися кроки з деокупації, ми відкриємо офіс постійно діючої "Кримської платформи". Це будуть професійні люди, які щодня від юристів до економістів, до фахівців гуманітарного, щодня будуть займатися питаннями окупованого Криму та питаннями людей, які повинні отримувати гуманітарну допомогу, і тих, які перебувають у там в тюрмах - як Криму, так і РФ. Це дуже серйозний крок вперед", - додав він.

Водночас, він відмовився назвати перелік країн, які будуть представлені на установчому саміті "Кримської платформи".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Хроника одного президента
‎20.‎05.‎2021
Диспетчерская система "Укрэнерго" отключила индексацию показателей импорта электроэнергии с Беларуси на своем общедоступном информационном ресурсе.


ибо нечего знать нарИду о бизнесе зеленского с рашкой и финансировании зеленским - армии расеи (через налоги с украинцев).. рейтинг от этого у вислюка обвисает
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20.05.2021 13:43
+4
18.‎05.‎2021
И.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, которому так и не удалось встретится с Зеленским, передал МИД ноту Молдовы с требованием ответить на ноту Молдовы от 15.04.2021 г. по поводу создания совместной следственной комиссии по делу о похищении судьи Чауса. МИД Украины передало ноту Молдовы от 15.04.2021 г. в Офис Генеральной прокуратуры Украины, где ее следы потерялись.

некогда вове-вислюку такой ерундой заниматься.. оно третий день учится повторять вслед за суфлером - текст своей "проповеди"
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20.05.2021 13:48
+4
ЗЕбарига на крові.
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20.05.2021 13:48
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Чижило)))))
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20.05.2021 13:42 Відповісти
Хроника одного президента
‎20.‎05.‎2021
Диспетчерская система "Укрэнерго" отключила индексацию показателей импорта электроэнергии с Беларуси на своем общедоступном информационном ресурсе.


ибо нечего знать нарИду о бизнесе зеленского с рашкой и финансировании зеленским - армии расеи (через налоги с украинцев).. рейтинг от этого у вислюка обвисает
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20.05.2021 13:43 Відповісти
ЗЕбарига на крові.
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20.05.2021 13:48 Відповісти
Один Вовочка нічого не боїться Россия очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу". Страны-участницы рискуют ухудшить отношения с РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6241
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20.05.2021 13:47 Відповісти
Россия очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу". Страны-участницы рискуют ухудшить отношения с РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1762
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20.05.2021 13:49 Відповісти
18.‎05.‎2021
И.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, которому так и не удалось встретится с Зеленским, передал МИД ноту Молдовы с требованием ответить на ноту Молдовы от 15.04.2021 г. по поводу создания совместной следственной комиссии по делу о похищении судьи Чауса. МИД Украины передало ноту Молдовы от 15.04.2021 г. в Офис Генеральной прокуратуры Украины, где ее следы потерялись.

некогда вове-вислюку такой ерундой заниматься.. оно третий день учится повторять вслед за суфлером - текст своей "проповеди"
показати весь коментар
20.05.2021 13:48 Відповісти
Ерунда это всё.
напрасная трата времени и сил.
Никакая говорильня Крым не вернёт.
Только военный путь, но это чревато потерями других территорий.
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20.05.2021 13:49 Відповісти
Крымскую платформа- диагноз импотенции. Всех приглашают поучаствовать
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20.05.2021 13:50 Відповісти
Правильно ли я понимаю, Зе попросил международных участников встречи не говорить при путине о Крьіме?
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20.05.2021 13:52 Відповісти
ПІШЛИ ВАРІАЦІЇ НА УКРАЇНСЬКЕ ЄВРОБАЧЕННЯ Россия очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу". Страны-участницы рискуют ухудшить отношения с РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6612
https://www.youtube.com/watch?v=bAvsMi73X4o

Россия очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу". Страны-участницы рискуют ухудшить отношения с РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2524"
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20.05.2021 13:52 Відповісти
Никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", - Зеленский/ Плоды раздумий стратега-четыреждыуклониста: Я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине, но сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский. Опасается утечки. Как с вагнеровцами. При том что погоняло Ермака в ФСБ Козырь.
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20.05.2021 13:53 Відповісти
-- Что случилось с Крымской Платформой?
-- Она утонула...
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20.05.2021 13:55 Відповісти
це слова для Путніа. ти видаєш, усе що знаєш із мемів, не фільтруючи країну?
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20.05.2021 14:37 Відповісти
и шо войти в положение страдальцев?
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20.05.2021 14:00 Відповісти
Каким образом цирк и балабольство освободит Крым?
Есть хоть один пример в истории ?
Диб-л бл-ть.......
Великобретания с Фольклендом и Азейбарджан с Карабахом доказывают обратное!!!
Что только реальные ДЕЙСТВИЯ а не бла бла освобождают оккупированые территории!
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20.05.2021 14:01 Відповісти
 
 