Росія дуже важко сприймає "Кримську платформу". Країни-учасниці ризикують погіршити відносини з РФ, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Кримська платформа" - дуже важливий крок на шляху до деокупації Криму.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що для країн, які приїдуть на саміт, існує ризик погіршення відносин з РФ.
"Це серйозний виклик для всіх країн, які приїдуть до нас, через ускладнення відносин з Російською Федерацією в силу створення "Кримської платформи", - упевнений глава держави.
"РФ дуже важко сприймає "Кримську платформу"... Це не просто саміт, де ми будемо щось декларувати, а перший серйозний майданчик, там будуть розглядатися кроки з деокупації, ми відкриємо офіс постійно діючої "Кримської платформи". Це будуть професійні люди, які щодня від юристів до економістів, до фахівців гуманітарного, щодня будуть займатися питаннями окупованого Криму та питаннями людей, які повинні отримувати гуманітарну допомогу, і тих, які перебувають у там в тюрмах - як Криму, так і РФ. Це дуже серйозний крок вперед", - додав він.
Водночас, він відмовився назвати перелік країн, які будуть представлені на установчому саміті "Кримської платформи".
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20.05.2021
Диспетчерская система "Укрэнерго" отключила индексацию показателей импорта электроэнергии с Беларуси на своем общедоступном информационном ресурсе.
ибо нечего знать нарИду о бизнесе зеленского с рашкой и финансировании зеленским - армии расеи (через налоги с украинцев).. рейтинг от этого у вислюка обвисает
И.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, которому так и не удалось встретится с Зеленским, передал МИД ноту Молдовы с требованием ответить на ноту Молдовы от 15.04.2021 г. по поводу создания совместной следственной комиссии по делу о похищении судьи Чауса. МИД Украины передало ноту Молдовы от 15.04.2021 г. в Офис Генеральной прокуратуры Украины, где ее следы потерялись.
некогда вове-вислюку такой ерундой заниматься.. оно третий день учится повторять вслед за суфлером - текст своей "проповеди"
напрасная трата времени и сил.
Никакая говорильня Крым не вернёт.
Только военный путь, но это чревато потерями других территорий.
https://www.youtube.com/watch?v=bAvsMi73X4o
"
-- Она утонула...
Есть хоть один пример в истории ?
Диб-л бл-ть.......
Великобретания с Фольклендом и Азейбарджан с Карабахом доказывают обратное!!!
Что только реальные ДЕЙСТВИЯ а не бла бла освобождают оккупированые территории!