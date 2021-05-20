Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти"
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував обшуки в КМДА.
Про це президент заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Ставлюся з повагою до всіх його перемог, які були до того, як Кличко прийшов у політику", - зазначив президент.
Щодо обшуків Зеленський заявив, що це питання до правоохоронців.
"Це питання до правоохоронців, які провели чи 50, чи 60 обшуків в оточення Кличка. Не треба було красти з бюджету України. Я з його оточенням не знайомий. У нього є вся повнота влади. Я знаю, що коли партії сперечаються, після виборів йшлося, що секретар був з іншої партії, мер попросив мене, щоб цього не було. Я сказав, що не хочу в це втручатися", - додав він.
Також Зеленський відповів про те, чи конкурент йому Кличко на президентських виборах.
"По-перше, ще про другий термін ніхто не говорив. По-друге, Кличка обирала не Україна, а Київ. По-третє, є соцопитування, які все пояснюють. По-четверте, мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Ты лучше спроси у своего честнейшего главы Офиса, где он брата похоронил!
Ермак не берет..... А его брат очень даже.......
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Полное признанине вины зеленского: "Мой глава Офиса взятки не берёт. Поэтому он мне во взятках не конкурент, потому что взятки беру только я"
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а воно он воно що!
Кстати, так за сколько миллионов зеленых слили операцию с вагнеровцами и что прятали по Обманам и в Катаре?