УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5799 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
9 494 52
Зеленський (17387) КМДА (1461) Кличко (2810)

Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про Кличка:

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обшуки в КМДА.

Про це президент заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставлюся з повагою до всіх його перемог, які були до того, як Кличко прийшов у політику", - зазначив президент.

Щодо обшуків Зеленський заявив, що це питання до правоохоронців.

"Це питання до правоохоронців, які провели чи 50, чи 60 обшуків в оточення Кличка. Не треба було красти з бюджету України. Я з його оточенням не знайомий. У нього є вся повнота влади. Я знаю, що коли партії сперечаються, після виборів йшлося, що секретар був з іншої партії, мер попросив мене, щоб цього не було. Я сказав, що не хочу в це втручатися", - додав він.

Також Зеленський відповів про те, чи конкурент йому Кличко на президентських виборах.

"По-перше, ще про другий термін ніхто не говорив. По-друге, Кличка обирала не Україна, а Київ. По-третє, є соцопитування, які все пояснюють. По-четверте, мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія дуже важко сприймає "Кримську платформу". Країни-учасниці ризикують погіршити відносини з РФ, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
ДА у кличка пятерня больше чем у вислючка головка Зеленский о Кличко: "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты" - Цензор.НЕТ 1750
показати весь коментар
20.05.2021 13:51
+30
Блин, ну он откровенно всех держит за идиотов!
Ты лучше спроси у своего честнейшего главы Офиса, где он брата похоронил!
показати весь коментар
20.05.2021 13:55
+28
Ой ржу не могу.....
Ермак не берет..... А его брат очень даже.......
показати весь коментар
20.05.2021 13:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДА у кличка пятерня больше чем у вислючка головка Зеленский о Кличко: "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты" - Цензор.НЕТ 1750
показати весь коментар
20.05.2021 13:51 Відповісти
Судя по ширине клавиш рояля (23 мм) у Кличка 1 палец шире, чем у вислючка головка. Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти" - Цензор.НЕТ 4931
показати весь коментар
20.05.2021 14:03 Відповісти
Да только за то, что Елдак слил информацию об операции по вагнеровцам, он получил лимоны долларов. Мы все узнаем, как было дело, что за сумки грузят каждый день охранники первого, и сколько стоит Родину предать, жаль только, что в это время Зеленский уже будет в Израиле, а Ермак и Татаров в России. Единственное, надеюсь, Зеленский убедит политическое руководство Израиля в том, что молчание Ермака и татарова может обеспечить только Моссад.
показати весь коментар
20.05.2021 22:32 Відповісти
Елдак был завербован парашей задолго до этого, так что он просто отработал очередной номер. Зеля был завербован ФСБ после коксо-гомо-вечеринки в Москве в 2005 году, когда очередного мальчика ему подсунул старый КГБ-шник Масляков. Так что там всё давно и всерьёз, поэтому Зеля уедет не в Израиль, а в парашу.
показати весь коментар
20.05.2021 22:41 Відповісти
Это как "директор завода не крутит гайки". Зачем ему крутить? Он управляет процессом!!!
показати весь коментар
20.05.2021 13:51 Відповісти
Блин, ну он откровенно всех держит за идиотов!
Ты лучше спроси у своего честнейшего главы Офиса, где он брата похоронил!
показати весь коментар
20.05.2021 13:55 Відповісти
Брата Порошенко?
показати весь коментар
20.05.2021 14:47 Відповісти
у клича кругозор дальше дарницы не выходит, какой нахрен президент, народ вы куда. спросите его где чернигов для начала и с какой стороны раша, лозовая ето что спросите
показати весь коментар
20.05.2021 13:56 Відповісти
А разве Дарница хорошо живет? У него кругозор дальше своей квартиры не выходит.
показати весь коментар
20.05.2021 14:07 Відповісти
Ты когда голосовал за зедебила ,спросил бы для начала у него.
показати весь коментар
20.05.2021 16:07 Відповісти
Одно умеет клоун виртуозно....много говорить и ничего не сказать. Грязные намеки по-прежнему в ходу,но конкретики стал избегать,чувствует ,что придется отвечать! Хорошо подлизал болтуну Гандон,...Ох ,и мразь!??
показати весь коментар
20.05.2021 13:57 Відповісти
Как его тезка лилипутнин
показати весь коментар
20.05.2021 14:12 Відповісти
Ой ржу не могу.....
Ермак не берет..... А его брат очень даже.......
показати весь коментар
20.05.2021 13:57 Відповісти
а это не считается )))) брату - можно )))))))
показати весь коментар
20.05.2021 14:01 Відповісти
Ну шо вы такое говорите! Ну как же брат Ермака может брать взятки? Вы что, забыли, его же Порошенко убил на Донбассе. Андрюша сам это какому-то послу рассказывал и даже показывал фотографию убиенного.
показати весь коментар
20.05.2021 14:03 Відповісти
Ермак не берет взятки. Ему хватает денежного содержания Кремля и ФСБ.
показати весь коментар
20.05.2021 14:47 Відповісти
*****, дєрмак біленький та пухнастий?
показати весь коментар
20.05.2021 13:59 Відповісти
Зеленский о Кличко: "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты"

==============
Полное признанине вины зеленского: "Мой глава Офиса взятки не берёт. Поэтому он мне во взятках не конкурент, потому что взятки беру только я"
показати весь коментар
20.05.2021 14:01 Відповісти
"мій глава Офісу не бере хабарів" - самая смешная шутка клоуна... или, может, уверенность дебила?.. оба варианта - вирок Україні
показати весь коментар
20.05.2021 14:01 Відповісти
Зато глава офиса Кличко не агент }{уйла. А какая разница, да, зебилы? Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти" - Цензор.НЕТ 3588
показати весь коментар
20.05.2021 14:02 Відповісти
а на пленках ермака то кто был?
показати весь коментар
20.05.2021 14:02 Відповісти
Ермак говорит, что ему брат даже не однофамилец.
показати весь коментар
20.05.2021 14:18 Відповісти
Мой глава Офиса не берет взятки, він просто на зарплаті у пуйла
показати весь коментар
20.05.2021 14:02 Відповісти
Знакомая гадалка сказала, что Кличко и Порошенко Аваков посадит в тюрьму. Порошенко будет сидеть дольше чем Кличко, но в его тюрьме будет часовня. А следующим президентом будет Тимошенко Юлия. Она ещё ни разу не ошиблась в своих предсказаниях
показати весь коментар
20.05.2021 14:02 Відповісти
Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти" - Цензор.НЕТ 3818
показати весь коментар
20.05.2021 14:03 Відповісти
Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти" - Цензор.НЕТ 4490

....
показати весь коментар
20.05.2021 14:03 Відповісти
Глава твоего офиса не берёт взятки потому что он на полном пансионе у кремляди.
показати весь коментар
20.05.2021 14:03 Відповісти
Хто такий Анрій Єрмак
показати весь коментар
20.05.2021 14:04 Відповісти
Мой глава офиса российский агент, поэтому Кличко не конкурент
показати весь коментар
20.05.2021 14:04 Відповісти
а что, их сразу на счет ложат?
показати весь коментар
20.05.2021 14:04 Відповісти
Вор Зеленский кричит Держи вора! Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров 17.05.21/ Цель кодлана Коломойскогомародёрство Украины и грабёж её казны. Бюджет Киева лакомый кусочек для кодлана. Ему нужен на раздаче свой человечек. Типа вора государственного значения Ткаченко/ Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
показати весь коментар
20.05.2021 14:05 Відповісти
а я гадав: що ж то навколо голови Єрмака світиться?
а воно он воно що!
показати весь коментар
20.05.2021 14:06 Відповісти
ЗеЛя лживый чмырь
показати весь коментар
20.05.2021 14:08 Відповісти
Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти" - Цензор.НЕТ 7721
показати весь коментар
20.05.2021 14:08 Відповісти
чєснає благароднає слово!
показати весь коментар
20.05.2021 14:09 Відповісти
все це просто сумно і неймовірно принизливо.
показати весь коментар
20.05.2021 14:12 Відповісти
а їм на це пофіг...- як і всім іншим "владам" що вже були...- дійсно сумно , коли ти все розуміеш , а практично вдіяти не можеш на їх цинізм......
показати весь коментар
20.05.2021 20:03 Відповісти
Брехав брехун брехню.
показати весь коментар
20.05.2021 14:18 Відповісти
Мелкое и гадливое ничтожество. Страшно за украинцев которые выбрали такое гуано себе в президенты.
показати весь коментар
20.05.2021 14:19 Відповісти
Клоунада триватиме поки не зробимо імпічмент.
показати весь коментар
20.05.2021 14:20 Відповісти
со словом импичмент нужно быть осторожным .
показати весь коментар
20.05.2021 15:08 Відповісти
Время покажет ху из ху
показати весь коментар
20.05.2021 14:37 Відповісти
Твій глава офісу давно вже за різні хабарі здав всю Україну.
показати весь коментар
20.05.2021 15:15 Відповісти
Бідолашний! Та він же президент при Офісі президента. Іншими словами, зіц-голова.Видно, його навіть не посвячують в оборудки Єрмака, Татарова,Тимошенка і іже з ними...
показати весь коментар
20.05.2021 16:15 Відповісти
Новая квартальная шутка - " ермачина не берет взятки"...😆
Кстати, так за сколько миллионов зеленых слили операцию с вагнеровцами и что прятали по Обманам и в Катаре?
показати весь коментар
20.05.2021 16:18 Відповісти
По чем должности сейчас продаются от братьев дерьмаков?
показати весь коментар
20.05.2021 16:19 Відповісти
По некоторым данным соцопросов, рейтинг Кличка сравнялся с рейтингом Порошенко, и Кличко легко побеждает Зеленского во втором туре. Отсюда и этот хайп на Кличко.
показати весь коментар
20.05.2021 22:17 Відповісти
ЗЕ: - Глава моего офиса не берёт взятки! Эту грязную работу я делаю сам. Поэтому Кличко мне не конкурент. 🤪😂
показати весь коментар
21.05.2021 06:18 Відповісти
 
 