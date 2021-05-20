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дороги (1505) Зеленський (17387)

До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До мене не будувалися дороги.

Логічним завершенням програми президента України "Велике будівництво" стане створення в Україні мережі нормальних доріг.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"До мене не будувалися дороги. Нормально не будувалися в тому темпі і якості ... Це одна з обіцянок. Дороги повинні бути вітриною нашої держави. Це допомагає людям, ДСНС, медицині. Я її (програму "Велике будівництво". - Ред.) закінчу, коли закінчаться погані дороги. Я відповідаю за цю якість, ставлю питання щодо кошторисів. Я не бачу, що я роблю поганого, я не лізу в фінансову частину, мене цікавлять темпи, якість ...", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про другий термін президентства: Рано відповідати на такі питання

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
ахахаха До меня не строились дороги. "Большая стройка" закончится, когда в Украине не останется плохих дорог, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8748
это новый номер 95 квартала?
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20.05.2021 13:52
+23
Ну вот как можно так в открытую ссать зебилам в глаза? До меня не строились дороги. "Большая стройка" закончится, когда в Украине не останется плохих дорог, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8023
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20.05.2021 13:52
+15
Там ещё остались таблички "начало работ 2018 год"???
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20.05.2021 13:55
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ахахаха До меня не строились дороги. "Большая стройка" закончится, когда в Украине не останется плохих дорог, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8748
это новый номер 95 квартала?
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20.05.2021 13:52 Відповісти
оно текст суфлера неправильно повторило..
в оригинале:
"до меня не строились личные дороги для презЕдента..".. а пришло оно - и построили личную трассу к вилле зеленского.. а потом и к госдаче.. новую. в месячный срок.
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20.05.2021 13:57 Відповісти
" Я не вижу, что я делаю плохого, я не лезу в финансовую часть, меня интересуют темпы, качество...", - отметил шут квартальный."

во-во.. поэтому и стоимость дорог в 2-3 раза выше, и качество - НИЖЕ.. Зато темпы деребана и распила фондов - реально огромные.. Как и темп пополнения офшорных счетов в Омане и Катаре))
Вот потому оно и "не лезет" - бабло в офшоры поступает исправно))
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20.05.2021 14:01 Відповісти
А чому? Будувалися. До оселі Януковича, наприклад.
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20.05.2021 15:04 Відповісти
забавно наблюдать как коалиция порохоботов и ватников топит зеленского
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20.05.2021 14:01 Відповісти
запбавно наблюдать, как коалиция зебилов и любителей "увидеть мир в глазах путина" - с радостью заглатывают "золотой дождь" бесноватого вовки-шута.. До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2005

Но вернемся к ФАКТАМ:2 года Зеленского.Только цифры.
Финансы.
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
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20.05.2021 14:05 Відповісти
Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %

Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе (вовка-шмаркля - чемпион мира по убийству украинского народа)
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
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20.05.2021 14:06 Відповісти
Нравится быть обоссаным? Сгинь отседова , извращенец.
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20.05.2021 14:07 Відповісти
Забавно наблюдать за зебилами, которые всю жизнь асфальта не видели😃😃, которые лежат под ШВЛ, подаренными зе😆
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20.05.2021 15:47 Відповісти
это сольный концерт одного стендап-комика...
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20.05.2021 14:38 Відповісти
Ну вот как можно так в открытую ссать зебилам в глаза? До меня не строились дороги. "Большая стройка" закончится, когда в Украине не останется плохих дорог, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8023
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20.05.2021 13:52 Відповісти
До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8039

...
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20.05.2021 14:00 Відповісти
То есть - НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.05.2021 13:52 Відповісти
До меня не строились дороги. "Большая стройка" закончится, когда в Украине не останется плохих дорог, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9267
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20.05.2021 13:52 Відповісти
********
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20.05.2021 13:53 Відповісти
"Большая стройка" закончится, когда в Украине не останется плохих дорог - то есть НИКОГДА!!!
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20.05.2021 13:53 Відповісти
Это правда. Под Полтавой большой отрезок по харьковскому шоссе строят и расширяют. Такого размаха ранее не было.
Попилят конечно, но и построят.
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20.05.2021 13:53 Відповісти
Там ещё остались таблички "начало работ 2018 год"???
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20.05.2021 13:55 Відповісти
Официальная статистика по итогам года:
В 2020 году построено ровно столько же дорог, сколько в 2019 году...
Просто пи..ят об этом в 100500 раз больше!
До меня не строились дороги. "Большая стройка" закончится, когда в Украине не останется плохих дорог, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1945
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20.05.2021 13:53 Відповісти
Інше питання, що Зєліні дороги одноразові. З снігом вони йдуть До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5140
Тільки коштують вони дорожче, ніж в Німетчині До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4001
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20.05.2021 14:03 Відповісти
да даже если не сойдут. Каким боком это чучело примазался к дорогам? Строят турки, начали в 2018, на момент изъявления желания стать живим Голобородько, оно понятия не имело где, что и как строится. И работы были начаты. Где было это ******** велике будивництво в программе этого идиота? Там мрии. Одна строчка. Без денег)))
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20.05.2021 14:11 Відповісти
Как можно молоть такую ахинею? Ни на один вопрос нет ответа. Болтовня умалишённого. И журналисты с умным видом кивают, как будто что то понятно и сказано так умно, что больше вопросов никаких и нет)
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20.05.2021 13:53 Відповісти
так, журналисты тщательно отобраны, темы вопросов и их формулировка согласованы...
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20.05.2021 14:43 Відповісти
Такое впечатление что он сегодня обкурился марафетом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.05.2021 13:54 Відповісти
Обнюхался. Я еще вчера сказал, что новая партия кокса пришла
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20.05.2021 14:08 Відповісти
Защищает урода Тищенко, он якобы, за что-то «вболіває» надо дать ему второй и третий шанс... Кретин.
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20.05.2021 13:54 Відповісти
Позор ослика продолжается
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20.05.2021 13:55 Відповісти
А сейчас опять скатился на плохого Порошенко. И начался очередной понос
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20.05.2021 13:56 Відповісти
Будували дороги значно якісніше.
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20.05.2021 13:57 Відповісти
Турки стали гірше будувати, ніж при Порошенко? Не придумуйте. Турки - молодці, біля Полтави, в тому році, накінець-таки добудували відрізок траси Київ - Харків, який не встиг добудувати ще Янукович до Євро-2012. Якість відмінна.
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20.05.2021 15:07 Відповісти
До Вовачки і сонце не сходило, і трава не росла.
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20.05.2021 13:57 Відповісти
найвеличніший будівельник усіх часів та нарідів До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5510
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20.05.2021 13:58 Відповісти
***
А без меня а без меня
И солнце б утром не вставало
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было меня
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20.05.2021 13:58 Відповісти
Историческое фото. Гитлер строит дороги которых до него в Германии никто не строил
До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7799
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20.05.2021 14:00 Відповісти
Не сравнивайте, Гитляр таки построил хорошие дороги, что до сих пор служат. А зелины дорожки сойдут вместе со снегом До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4138
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20.05.2021 14:02 Відповісти
Это к тому, кого это зелёное ничтожество пытается косплеить.
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20.05.2021 14:09 Відповісти
не совсем удачно у него выходит До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8500
До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8866
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20.05.2021 14:53 Відповісти
Фигня в том что автобаны в Германии начали строить до Гитлера! До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1402
Он был тоже популист, только с идеологией.
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20.05.2021 14:50 Відповісти
Це міф. Особисто бачив погані дороги біля Берліна в кінці 90-х. Давно вже тих гітлеревських доріг немає. Все перекладено і відбудовано заново.
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20.05.2021 15:09 Відповісти
Може б так і було, якщо б не було зим. Бо з снігом сходять всі ці корупційні "потьомкінські новобудови", на яких було витрачено більше втричі грошей, ніж на німецькі автобани.
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20.05.2021 14:00 Відповісти
Не знаю как новые дороги, но ямочный ремонт стал смываться первыми дождями....
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20.05.2021 14:03 Відповісти
До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5924
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20.05.2021 14:03 Відповісти
До тебе, ..., ніхто не розкрадав ковид-фонд у десятки мільярдів. А голова президентського ... не торгував державними посадами, як циганка на базарі.
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20.05.2021 14:04 Відповісти
До меня не строились дороги. "Большая стройка" закончится, когда в Украине не останется плохих дорог, - Зеленский

===========
А до зеленского все по грунтовкам ездили. Покажите мне ПОСТРОЕННЫЕ при зеленском дороги! Отремонтированных не нужно показывать!
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20.05.2021 14:05 Відповісти
То називається,до мене так не крали на дорогах,тому велике крадівництво продовжиться,і це чиста п р а в д а!!!
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20.05.2021 14:17 Відповісти
До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3227
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20.05.2021 14:27 Відповісти
ну, он же сказал, что "не лезет в финансы".
Так что, гуляй, рванина!
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20.05.2021 14:41 Відповісти
Блин, при нем раньше население кончится и ездить будет некому, а большинству уже завтра будет не за что...
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20.05.2021 14:28 Відповісти
Брехав брехун брехню.
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20.05.2021 14:34 Відповісти
До тебя, зекретин, и жизни на Земле не было...
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20.05.2021 14:40 Відповісти
у меня от этой информации возникло "вздутие " ЖКТ
,пойду спустить эмоции " в ванную комнату
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20.05.2021 14:47 Відповісти
"я не лезу в финансовую часть, меня интересуют темпы" - поступления откатов в мои офшоры До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7619
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20.05.2021 14:52 Відповісти
Ахаха) ничего не было до богоподобного Зели, и только при нем все появилось)) Но его лохторату зайдет, канешно... Они и щас говорят, что он дорог сколько построил, правда где эти дороги, показать не могут)
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20.05.2021 14:54 Відповісти
До 19-года вообще все пешком ходили, были тропинки протоптанные людьми, спасибо великому Зе!
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20.05.2021 15:43 Відповісти
До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5551
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20.05.2021 16:18 Відповісти
ЗЕ справжній крихітка Цахес завдяки олігархічним ЗМІ, хто читав казки Гофмана той мене зрозуміє.
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20.05.2021 18:15 Відповісти
Велике крадівництво закінчиться тоді, коли дехто раптом зрозуміє, що він завжди любив Ізраїль.
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20.05.2021 22:18 Відповісти
 
 