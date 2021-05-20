Зеленський звинуватив телеканал Ахметова в маніпуляціях: "Ви передаєте мені інформацію, я вам пояснив від кого. Не треба нічого передавати. Я доросла людина". ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський звинуватив телеканал олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" в маніпуляції фактами.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналіста "Україна 24" Василя Голованова щодо боротьби влади з тіньовою економікою та ініціативи збільшення податків, передає Цензор.НЕТ.
"Збільшення податків. Ви продовжуєте цю тему. Я знаю, що вона була у вас в ефірі. Я вважаю, що особисто ви маніпулюєте фактами, коли ви говорите "збільшення податків" це не для українців збільшення і не для суспільства ...
Я розумію, з якого ви каналу і про що ви говорите.
Дійсно, в новому, потужному законі (я вважаю, що це одна з найважливіших податкових реформ), є збільшення податку на залізну руду ... Це саме те, про що ви говорите. Не боюсь я, що відповідні підприємства підуть в тінь. Вважаю, що це абсолютно нечесно. Залізна руда належить українському народу. Надра, відповідно до Конституції, належать українцям. І мені здається, що потрібно збільшувати податок. З розумом, щоб ніхто не йшов в тінь.
Ми чітко розуміємо, хто з підприємців скільки заробляє.
Якщо ви про цей законопроєкт і про збільшення податків. Ми точно розуміємо, як зробити так, щоб ніхто не постраждав, ніхто не закривав бізнес. Але і дати можливість, коли у нас війна, коли нам складно, коли нічим платити пенсії людям, за рахунок державних надр заробляти 200-300% ми не дамо.
Я, до речі знаю, де знаходиться тінь. Ми це фіксуємо. Подивіться на наші заправки. Ціна на паливо і на дизель вже нормальна.
Щодо податків не треба маніпулювати. Українці - малий і середній бізнес, не платитимуть більше податків. Великий бізнес. Йому треба буде очевидно допомагати людям, державі. Вони допомагаю державі. Держава підтримує їх.
Я чув вашу програму. І чув, як ви розкладаєте все по деталях і ведете до того, щоб люди, які перебувають по інший бік телеекрану розуміли, що буде тиск на малий, середній бізнес, що буде тиск на людей, що люди будуть платити більше податків. Я вам сказав, це не правда. І у мене з вами зараз серйозна розмова. Ви журналіст. Ви маєте право говорити все, що ви хочете, але ви зараз передаєте мені інформацію, я вам пояснив від кого. Не треба мені нічого передавати. Я доросла людина", - заявив Зеленський.
Канал "Україна 24" входить до медіахолдингу "Медіа Група Україна", якою володіє група "Систем кепітал менеджмент" бізнесмена Ріната Ахметова.
Раніше стало відомо, що уряд розглядає зміни до законодавства, щоб змусити олігархів платити більше податків, одна з найбільших помітних ініціатив, яка завдає відчутного удару по імперії Ахметова, - збільшення ренти за видобуток залізної руди. Наразі компанії, які видобувають залізну руду, з кожної тонни сплачують 11-12% від собівартості продукту. База оподаткування формується з безпосередніх витрат на видобуток руди і оплати праці робітників - приблизно 20-30 дол на тонні. Якщо ж Рада підтримає ініціативу Мінфіну, вже з 1 липня 2021 року компанії платитимуть ренту не від собівартості, а від тієї самої ринкової ціни. При цьому застосовуватиметься ціна на руду з більшим вмістом заліза - 62%.
Пропонується встановити наступну градацію розміру рентної плати:
- якщо ціна менше 65 дол за тонну – 0,1%;
- якщо ціна від 65 дол до 85 дол за тонну – 3%;
- якщо ціна від 85 дол до 120 дол за тонну – 8%;
- якщо ціна від 120 дол до 150 дол за тонну – 12%;
- якщо ціна від 150 дол до 180 дол за тонну – 14%;
- якщо ціна більше 180 дол за тону – 16%.
"20 квітня вартість однієї тонни залізної руди зросла на 3,82 дол - до 178,54 дол. Тобто, якби нові правила діяли вже сьогодні, то застосовувалася б ставка в 14%. При цьому фактично бюджет отримав би майже 25 дол з кожної тонни, замість 3-х доларів.
За оцінками інвесткомпанії Concorde Capital, у 2020 році в Україні виготовили 72 млн тонн залізорудної сировини . З них 46,2 млн тонн - йдуть на експорт, свідчать дані Укрметалургпрому.
При цьому, в Україні з десяток підприємств, які займаються видобутком залізної руди. Практично всі вони належать олігархам. І найбільшу частку в цьому бізнесі займає Рінат Ахметов - більше 50%.
Будь ласка, зачекайте...
И даже ахметовского Шмьігаля может погнать из премьеров? )
- ну рискни.
Нормальные рентные платежи с руды должны быть хотя бы в 2 раза выше по процентам!
И обязательно введение "индикативных цен" не только на руду но и на все остальное, что эти "МУРЧУНЫ" вывозят из Украины, иначе они столетиями будут вывозить по цене "меньше 65 долларов"...
Если посадят беню - клянусь буду голосовать за зе и его команду.
чому соняшникова олія вже 70 грн. за пляшку?