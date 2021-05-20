Зеленський звинуватив телеканал Ахметова в маніпуляціях: "Ви передаєте мені інформацію, я вам пояснив від кого. Не треба нічого передавати. Я доросла людина". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звинуватив телеканал олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" в маніпуляції фактами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналіста "Україна 24" Василя Голованова щодо боротьби влади з тіньовою економікою та ініціативи збільшення податків, передає Цензор.НЕТ.

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"Збільшення податків. Ви продовжуєте цю тему. Я знаю, що вона була у вас в ефірі. Я вважаю, що особисто ви маніпулюєте фактами, коли ви говорите "збільшення податків" це не для українців збільшення і не для суспільства ...

Я розумію, з якого ви каналу і про що ви говорите.

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Дійсно, в новому, потужному законі (я вважаю, що це одна з найважливіших податкових реформ), є збільшення податку на залізну руду ... Це саме те, про що ви говорите. Не боюсь я, що відповідні підприємства підуть в тінь. Вважаю, що це абсолютно нечесно. Залізна руда належить українському народу. Надра, відповідно до Конституції, належать українцям. І мені здається, що потрібно збільшувати податок. З розумом, щоб ніхто не йшов в тінь.

Ми чітко розуміємо, хто з підприємців скільки заробляє.

Якщо ви про цей законопроєкт і про збільшення податків. Ми точно розуміємо, як зробити так, щоб ніхто не постраждав, ніхто не закривав бізнес. Але і дати можливість, коли у нас війна, коли нам складно, коли нічим платити пенсії людям, за рахунок державних надр заробляти 200-300% ми не дамо.

Я, до речі знаю, де знаходиться тінь. Ми це фіксуємо. Подивіться на наші заправки. Ціна на паливо і на дизель вже нормальна.

Щодо податків не треба маніпулювати. Українці - малий і середній бізнес, не платитимуть більше податків. Великий бізнес. Йому треба буде очевидно допомагати людям, державі. Вони допомагаю державі. Держава підтримує їх.

Я чув вашу програму. І чув, як ви розкладаєте все по деталях і ведете до того, щоб люди, які перебувають по інший бік телеекрану розуміли, що буде тиск на малий, середній бізнес, що буде тиск на людей, що люди будуть платити більше податків. Я вам сказав, це не правда. І у мене з вами зараз серйозна розмова. Ви журналіст. Ви маєте право говорити все, що ви хочете, але ви зараз передаєте мені інформацію, я вам пояснив від кого. Не треба мені нічого передавати. Я доросла людина", - заявив Зеленський.

Канал "Україна 24" входить до медіахолдингу "Медіа Група Україна", якою володіє група "Систем кепітал менеджмент" бізнесмена Ріната Ахметова.

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Раніше стало відомо, що уряд розглядає зміни до законодавства, щоб змусити олігархів платити більше податків, одна з найбільших помітних ініціатив, яка завдає відчутного удару по імперії Ахметова, - збільшення ренти за видобуток залізної руди. Наразі компанії, які видобувають залізну руду, з кожної тонни сплачують 11-12% від собівартості продукту. База оподаткування формується з безпосередніх витрат на видобуток руди і оплати праці робітників - приблизно 20-30 дол на тонні. Якщо ж Рада підтримає ініціативу Мінфіну, вже з 1 липня 2021 року компанії платитимуть ренту не від собівартості, а від тієї самої ринкової ціни. При цьому застосовуватиметься ціна на руду з більшим вмістом заліза - 62%.

Пропонується встановити наступну градацію розміру рентної плати:

якщо ціна менше 65 дол за тонну – 0,1%;

якщо ціна від 65 дол до 85 дол за тонну – 3%;

якщо ціна від 85 дол до 120 дол за тонну – 8%;

якщо ціна від 120 дол до 150 дол за тонну – 12%;

якщо ціна від 150 дол до 180 дол за тонну – 14%;

якщо ціна більше 180 дол за тону – 16%.

"20 квітня вартість однієї тонни залізної руди зросла на 3,82 дол - до 178,54 дол. Тобто, якби нові правила діяли вже сьогодні, то застосовувалася б ставка в 14%. При цьому фактично бюджет отримав би майже 25 дол з кожної тонни, замість 3-х доларів.

За оцінками інвесткомпанії Concorde Capital, у 2020 році в Україні виготовили 72 млн тонн залізорудної сировини . З них 46,2 млн тонн - йдуть на експорт, свідчать дані Укрметалургпрому.

При цьому, в Україні з десяток підприємств, які займаються видобутком залізної руди. Практично всі вони належать олігархам. І найбільшу частку в цьому бізнесі займає Рінат Ахметов - більше 50%.