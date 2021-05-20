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Зеленський (17387) Росія (47133) Донбас (21733) нормандська четвірка (1523)

Зеленський про "план Б" щодо Донбасу: Ми не закрили ще питання "плану А"

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Зеленський про

Президент України розповів, чому не зупиняють "нормандський формат".

Про це президент заявив в ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не закрили ще питання плану "А". Через коронавірус зупинили наші зустрічі в нормандському форматі. Чому не зупиняємо "нормандський формат", тому що іншого майданчика поки що немає. Я виступаю за паралельну розмову з президентом РФ, вважаю, що ми це зробили вчасно і це зупинило деякі речі", - зазначив Зеленський.

За його словами, зараз складна ситуація.

Також читайте: Війну потрібно припинити вже зараз, коли Путін - президент РФ, - Зеленський

"35 тис. (військових РФ. - Ред.) перебуває в Криму, на Донбасі теж близько 35 тис., включаючи 3 тис. російського контингенту і плюс уздовж кордонів 47-80 тис. І ця кількість зростає і зменшується. Бачимо зараз дуже повільне зменшення кількості військ РФ, вони відходять дуже-дуже повільно ", - підкреслив президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
В день вишиванки начепив косоворотку
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20.05.2021 14:07
+7
Вова, астанавись! В конце пресухи у тебя вырастут ослиные уши если не перестанешь п..ть!
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20.05.2021 14:06
+5
какая разница ))))
(от идиёт)
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20.05.2021 14:08
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Вова, астанавись! В конце пресухи у тебя вырастут ослиные уши если не перестанешь п..ть!
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20.05.2021 14:06 Відповісти
та ему их каждую неделю ампутируют - ибо звиздит как дышит )))))
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20.05.2021 14:09 Відповісти
Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А" - Цензор.НЕТ 8458
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20.05.2021 14:10 Відповісти
Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А" - Цензор.НЕТ 4379
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20.05.2021 14:07 Відповісти
В день вишиванки начепив косоворотку
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20.05.2021 14:07 Відповісти
какая разница ))))
(от идиёт)
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20.05.2021 14:08 Відповісти
Какая разница?!
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20.05.2021 14:09 Відповісти
а кіпа де?!!
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20.05.2021 14:09 Відповісти
кіпа в кишені.
разом з пейсами
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20.05.2021 14:11 Відповісти
Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А" - Цензор.НЕТ 5528
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20.05.2021 14:12 Відповісти
Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А" - Цензор.НЕТ 7190
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20.05.2021 14:16 Відповісти
" И при мне план А не закроется......" Наверно для его закрытия понадобится 2 срок.....
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20.05.2021 14:08 Відповісти
який же в нас розумний президент: навіть у двох літерах не заплутався!
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20.05.2021 14:08 Відповісти
план "А"
Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А" - Цензор.НЕТ 2872
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20.05.2021 14:10 Відповісти
Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А"...
...и это количество растет и уменьшается.
 Дивлюсь я на Зєлю
І вже не гадаю,
Чому телевізор
Я більш не вмикаю...
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20.05.2021 14:10 Відповісти
план "Бее"
Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А" - Цензор.НЕТ 8386
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20.05.2021 14:11 Відповісти
Скотомразь ЗЫбильная, ты же кукарекала что даешь год для плана А. Год прошел, чмо, где результаты? Где план Б?
Мразепитух как и его избиратели.
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20.05.2021 15:05 Відповісти
Все що можна дізнатися з цього повідомлення, так це те що зєзєзєнт знає що після літери А іде літера Б. Це прогрес.
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20.05.2021 15:37 Відповісти
"Ми не закрили ще питання плану "А"", Але нещодавно Ермак казав зовсім інше, - "Зараз вже некоректно говорити про плани А, Б тощо. Ми комбінуємо елементи різних стратегій ...".
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20.05.2021 19:23 Відповісти
 
 