Зеленський про "план Б" щодо Донбасу: Ми не закрили ще питання "плану А"

Президент України розповів, чому не зупиняють "нормандський формат".

Про це президент заявив в ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не закрили ще питання плану "А". Через коронавірус зупинили наші зустрічі в нормандському форматі. Чому не зупиняємо "нормандський формат", тому що іншого майданчика поки що немає. Я виступаю за паралельну розмову з президентом РФ, вважаю, що ми це зробили вчасно і це зупинило деякі речі", - зазначив Зеленський.

За його словами, зараз складна ситуація.

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"35 тис. (військових РФ. - Ред.) перебуває в Криму, на Донбасі теж близько 35 тис., включаючи 3 тис. російського контингенту і плюс уздовж кордонів 47-80 тис. І ця кількість зростає і зменшується. Бачимо зараз дуже повільне зменшення кількості військ РФ, вони відходять дуже-дуже повільно ", - підкреслив президент.