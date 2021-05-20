Зеленський про Путіна: Дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. Закінчимо війну - розповім, що я про нього думаю
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Зараз президент України Володимир Зеленський не готовий давати характеристику президенту РФ Володимиру Путіну.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене немає часу думати про президента РФ Володимира Путіна, я думаю тільки про зустріч, яка може відбутися в якомусь форматі і може наблизити нас до кінця війни. Тому я дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. У мене проста позиція - якщо якимись словами або закликами, які ні до чого не приведуть, збільшимо ескалацію, я просто собі цього не прощу. Для мене пріоритет - закінчити війну, а потім я скажу, що я про кого думаю", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Во поле кудрявая стояла,
Люли, люли, стояла.
Он обязатєльно об етом скажет.
По окончанію войни.
На корпоратівє у Владіміра Владіміровіча.
Расскажет о том как вєрний шут любіт своєго царя.
оно бы легко договоридлось и сошлось. только кто же в Уукраине ему даст это сделать..
А ему еще в рашке выступать!
Кто же кусает кормящую грудь?
Так я не понял, а что путен не *****??!
Источник: https://censor.net/ru/n3266499
В голове набатом лупит "Порошенко, Порошенко, Порошенко..." ))
А про пуйло нельзя плохо говорить, бизнесок на расее прикроет, компромат с гулянок всем покажет.
Х
)))
А ведь не его десятки тыс сограждан погибли!
Думаю бубочка несет весь этот бред, потому что не он ни в его окружении нет ни одного патриота, потерявшего родных и близких на этой войне!
Они живут в своем розовом мирке..... где все хорошо.... а война, кровь, и трупы - где то там далеко и явно не у них.
" Це питання....Через Ваше питання завтра сто людей можуть вбити на Донбасі ", - зеленський.
https://www.youtube.com/watch?v=mtAjz5Q5Hv0