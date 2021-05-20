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Зеленський про Путіна: Дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. Закінчимо війну - розповім, що я про нього думаю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про Путіна: Дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. Закінчимо війну - розповім, що я про нього думаю

Зараз президент України Володимир Зеленський не готовий давати характеристику президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене немає часу думати про президента РФ Володимира Путіна, я думаю тільки про зустріч, яка може відбутися в якомусь форматі і може наблизити нас до кінця війни. Тому я дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. У мене проста позиція - якщо якимись словами або закликами, які ні до чого не приведуть, збільшимо ескалацію, я просто собі цього не прощу. Для мене пріоритет - закінчити війну, а потім я скажу, що я про кого думаю", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війну потрібно припинити вже зараз, коли Путін - президент РФ, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Вже сил нема коментувати ці дурощі.
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20.05.2021 14:17
+19
ссыкло боится фуйла.. особенно вовка-шмаркля боится потерять бизнес с расеей.. на крови украинцев.
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20.05.2021 14:17
+16
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 1353
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20.05.2021 14:19
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ну ну. Попробуй тявкни.
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20.05.2021 14:16 Відповісти
Фото-факт. Зеленский заглядывает в глаз ***** Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 8850
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 6591
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20.05.2021 14:18 Відповісти
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 1353
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20.05.2021 14:19 Відповісти
Во поле берёза стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли, люли, стояла.
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 1369
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20.05.2021 14:21 Відповісти
в косвортоке типо мастрещина рабочий завода антраль вавий сопля зеленский Зеленський про Путіна: Дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. Закінчимо війну - розповім, що я про нього думаю - Цензор.НЕТ 3353
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20.05.2021 14:34 Відповісти
Ну нє здєсь і нє сєйчас.
Он обязатєльно об етом скажет.
По окончанію войни.
На корпоратівє у Владіміра Владіміровіча.
Расскажет о том как вєрний шут любіт своєго царя.
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20.05.2021 16:46 Відповісти
Заканчивай войну как обещал и пойдешь на второй срок!
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20.05.2021 14:16 Відповісти
оно обещало "сойтись интересами с путиным посередине Украины"

оно бы легко договоридлось и сошлось. только кто же в Уукраине ему даст это сделать..
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20.05.2021 14:19 Відповісти
Дороги от границы к Днепру уже тянут.
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20.05.2021 14:22 Відповісти
Как бы ему "интерес" не оторвали по самые гланды!
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20.05.2021 14:58 Відповісти
Його рішуча опозиція до Путіна------«У цього типа немає бачення, у нього є очі, але у нього немає бачення.» ----------------------Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.
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20.05.2021 17:24 Відповісти
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 7790
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20.05.2021 14:19 Відповісти
ссыкло боится фуйла.. особенно вовка-шмаркля боится потерять бизнес с расеей.. на крови украинцев.
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20.05.2021 14:17 Відповісти
Не боится....
А ему еще в рашке выступать!
Кто же кусает кормящую грудь?
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20.05.2021 14:21 Відповісти
Трусливое чмо.
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20.05.2021 14:17 Відповісти
Вже сил нема коментувати ці дурощі.
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20.05.2021 14:17 Відповісти
А ще цілий день попереду)))))
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20.05.2021 14:20 Відповісти
Вже ніби завершують. Слава Богу.
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20.05.2021 14:25 Відповісти
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 7596
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20.05.2021 14:27 Відповісти
А ты не хотела бы уехать в Польшу, милая Ксения?
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20.05.2021 14:28 Відповісти
Інколи про це думаю.
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20.05.2021 14:29 Відповісти
Как там у классика?
Так я не понял, а что путен не *****??!
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20.05.2021 14:17 Відповісти
ЗеЛя сыкливый чмырь
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20.05.2021 14:17 Відповісти
Эх, Макарыча с его историями не хватает как он с берданкой в руках войну закончит если надо будет!
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20.05.2021 14:19 Відповісти
"У меня нет времени думать о президенте РФ Владимира Путине"

Источник: https://censor.net/ru/n3266499

В голове набатом лупит "Порошенко, Порошенко, Порошенко..." ))
А про пуйло нельзя плохо говорить, бизнесок на расее прикроет, компромат с гулянок всем покажет.
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20.05.2021 14:21 Відповісти
Бо Україна точно не США, тому і не готовий.
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20.05.2021 14:22 Відповісти
Ща,мля , в сауні будеш.. як і Я...😁😁
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20.05.2021 14:24 Відповісти
Фінська сауна ?
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 749
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20.05.2021 14:28 Відповісти
Ойц... Ви як вперший раз зараз і тут....))))
Х
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20.05.2021 14:49 Відповісти
Та він про Порошенка сказав більше поганого, ніж про Фуйла.
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20.05.2021 14:25 Відповісти
Таки пррамалчу - в YouTube пасссматрю...
)))
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20.05.2021 14:22 Відповісти
ты можешь только сдать, а не закончить
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20.05.2021 14:23 Відповісти
Тати ще сссикун!!!!!! Байден прямо сказав на цілий світ, що путлєр ВИВЦЯ!!!!! А ти сссиш!!!!! Гніда ти позорна!!!!!!!
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20.05.2021 14:24 Відповісти
Байден назвал убийцей!
А ведь не его десятки тыс сограждан погибли!
Думаю бубочка несет весь этот бред, потому что не он ни в его окружении нет ни одного патриота, потерявшего родных и близких на этой войне!
Они живут в своем розовом мирке..... где все хорошо.... а война, кровь, и трупы - где то там далеко и явно не у них.
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20.05.2021 14:24 Відповісти
Та ладно, вон у дерьмака брата убили на бомбасе, правда он потом чудным образом воскрес
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20.05.2021 16:51 Відповісти
Хуже дуралея могут быть только дуралеи-избиратели дуралея. Зебобики, перевожу на нормальный язык в силу того, что вы в силу своего развития вряд ли поймете о ком я. Я о вас.
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20.05.2021 14:25 Відповісти
І що ти на тій зустрічі пукнеш????? тИ двох слів не можеш зв"язати!!!!!!! І до речі тобі вже казали не зустрічатися з цією тварюкою, де ти лізеш???????
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20.05.2021 14:27 Відповісти
Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю/ Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете? А сколько вам надо?
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20.05.2021 14:27 Відповісти
Сцыкло.
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20.05.2021 14:31 Відповісти
"Под крилом самольота о чьом-то Кіздить зелене смердюче лайно..."
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20.05.2021 14:36 Відповісти
вот все нормальные возмущаются, а может он, просто, не понимает, что значит слово "закончить" ?
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20.05.2021 14:36 Відповісти
Можно выиграть или проиграть! Зеленський про Путіна: Дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. Закінчимо війну - розповім, що я про нього думаю - Цензор.НЕТ 9989 "закончить" не получится ну никак Зеленський про Путіна: Дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. Закінчимо війну - розповім, що я про нього думаю - Цензор.НЕТ 7767
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20.05.2021 14:41 Відповісти
валюта в банківських пакунках по 100т. регулярно надходить виключно під час закінчення, а не виграшу чи програшу.
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20.05.2021 16:15 Відповісти
Зеленський про Путіна: Дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. Закінчимо війну - розповім, що я про нього думаю - Цензор.НЕТ 2496
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20.05.2021 14:42 Відповісти
Какой-та палван текст тиснул! Который не понимает разницу между клоуном и врагом.
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20.05.2021 15:06 Відповісти
вовка, не боись... скажи... скажи прямо щас... как Байден... то-то же... слабо... это не членом по пианине мантачить... здесь сила и ум нужны...
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20.05.2021 15:22 Відповісти
Низзя про Путина ничого казати, а то Путин нападэ
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20.05.2021 15:26 Відповісти
сЦал... сЦыт и - БУДЕТ СЦАТЬСЯ....
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20.05.2021 15:53 Відповісти
Лучше поздно чем никогда, сказал старый еврей положив голову на рельсу смотря в след уходящему поезду.....
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20.05.2021 16:09 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ не зміг назвати путіна вбивцею.

" Це питання....Через Ваше питання завтра сто людей можуть вбити на Донбасі ", - зеленський.

https://www.youtube.com/watch?v=mtAjz5Q5Hv0
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20.05.2021 16:25 Відповісти
Какая же он мразь.....как и все те кто его выбрал.((
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20.05.2021 18:31 Відповісти
Дуже дальновидно... Зараз ти в нього будеш відсмоктувати, а потім розповісиш нам, як то було не смачно? А путєн зараз не чує, все що ти кажеш, "дипломат" обдовбаний?
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20.05.2021 16:53 Відповісти
верно. бессмысленно и глупо злить психопата с армией впятеро больше и с ядерным оружием.
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20.05.2021 17:29 Відповісти
чмо
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20.05.2021 22:03 Відповісти
Виважена промова не хлопчика ,а керманича.Так тримати Президенте!
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21.05.2021 22:53 Відповісти
 
 