Зеленський про Путіна: Дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. Закінчимо війну - розповім, що я про нього думаю

Зараз президент України Володимир Зеленський не готовий давати характеристику президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене немає часу думати про президента РФ Володимира Путіна, я думаю тільки про зустріч, яка може відбутися в якомусь форматі і може наблизити нас до кінця війни. Тому я дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. У мене проста позиція - якщо якимись словами або закликами, які ні до чого не приведуть, збільшимо ескалацію, я просто собі цього не прощу. Для мене пріоритет - закінчити війну, а потім я скажу, що я про кого думаю", - зазначив Зеленський.

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