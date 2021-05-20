Я бачу формат залучення США в переговори щодо Донбасу, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне залучити США до переговорів щодо Донбасу.
Про це він заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
"27 липня, коли почався режим "тиші", зменшилася кількість людей, які загинули. Наші європейські партнери повністю підтримують нормандський формат. Крім нормандського формату, буде пряма розмова з президентом Путіним, а крім прямої розмови з Путіним, я бачу формат залучення США в цю дискусію", - сказав він.
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