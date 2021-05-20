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Зеленський (17387) США (14437) Донбас (21733) нормандська четвірка (1523)

Я бачу формат залучення США в переговори щодо Донбасу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я бачу формат залучення США в переговори щодо Донбасу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне залучити США до переговорів щодо Донбасу.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"27 липня, коли почався режим "тиші", зменшилася кількість людей, які загинули. Наші європейські партнери повністю підтримують нормандський формат. Крім нормандського формату, буде пряма розмова з президентом Путіним, а крім прямої розмови з Путіним, я бачу формат залучення США в цю дискусію", - сказав він.

Читайте: Зеленський про "план Б" щодо Донбасу: Ми не закрили ще питання "плану А"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9239
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20.05.2021 14:37
+1
Пока у нас в стране клоунада, американцам это будет не интересно.
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20.05.2021 14:27
+1
"Я вижу" - экстрасенс? Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9520
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20.05.2021 14:32
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Журналисты с умным видом задают вопросы чуваку, который на выборах с умным видом спрашивал у всех, как они относятся к канабису)))
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20.05.2021 14:25 Відповісти
Ти знаходишся на зустрічі з ЗЕ? Як тобі повезло.
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20.05.2021 14:27 Відповісти
смотрю по ящику
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20.05.2021 14:30 Відповісти
Панятна. Ты сидишь на лавке пялишься в ящик и мечтаешь о вечерней дозе бояры.
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20.05.2021 14:33 Відповісти
судя с того, что ты мой укриномовный друг строчишь, все кто считают твоего зЕ кретином лакают боярышник?
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20.05.2021 14:36 Відповісти
Я думаю, что тебе из паРаши это лучше видно. )))
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20.05.2021 14:39 Відповісти
Донбасс-Украина) понятно, дебил?
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20.05.2021 14:40 Відповісти
Про Крым забыл - это то же Украина. Не отвлекайся от ящика, а то старший смены накажет.
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20.05.2021 14:43 Відповісти
Пока у нас в стране клоунада, американцам это будет не интересно.
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20.05.2021 14:27 Відповісти
Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9013
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20.05.2021 14:29 Відповісти
Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4761
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20.05.2021 14:32 Відповісти
Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7451 Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9688
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20.05.2021 14:31 Відповісти
"Я вижу" - экстрасенс? Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9520
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20.05.2021 14:32 Відповісти
Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9239
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20.05.2021 14:37 Відповісти
ванга в колпаке или в треуголке?
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20.05.2021 14:38 Відповісти
свет... я вижу свет...
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20.05.2021 15:21 Відповісти
 
 