Зеленський про зустріч Путіна і Байдена: Є ризик, що РФ натисне для зняття санкцій з "Північного потоку". Це буде особистий програш президента США
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна дуже необхідна, проте існує і низка ризиків для України.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що зустріч потрібна, їм вирішувати, але тим не менше. Президент Байден знає мою позицію, ми її обговорювали з держсекретарем США, що вони питання український обговорюватимуть тільки в тому просторі і в тій адженді, яку будуть погоджувати з нами до цього. Чи є ризики, що деякі питання вони будуть піднімати незважаючи на наші домовленості? Упевнений, що такі ризики є", - заявив він.
Говорячи про ризики від цієї зустрічі, він зазначив: "наприклад, зараз я вважаю, що великий ризик, що вони (Росія. - Ред.) можуть натиснути на Сполучені Штати або у них будуть якісь домовленості, і зняти санкції з "Північного потоку". Там майже 95% побудовано, і 5% всього залишилося. Я вважаю, що це буде програш Сполучених Штатів Америки, я вважаю, що це буде програш особистий президента Байдена. Це говорю відверто, це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації і нове перерозподіл сил і впливу", - сказав Зеленський, зазначивши, що в США розділилися думки на цей рахунок.
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Вон, туда каждый год приходится возить бабло самолетами..
Це Зеленський мав працювати над санкціями спільно з американцями.
Але агент фсб єрмак все зіпсував.
Окрім зеленського ще ніхто не додумався патякати про особистий програш Байдена.
А про пуйла воно не хочете казати щось критичне.
А то дуже схоже, що воно ублажає окупанта і руйнує стосунки з союзниками.
Так что переживать нечего.
Это не вина Зеленского, что не смог сохранить транзит
Эх яблочко, ты мое спелое
А вот барышня идет, кожа белая.
УА сіла і поїхала, звернувши жлобам роги набік
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·
В День вишиванки - прекрасного вам у стрічку (моє улюблене "вишиванкове" відео, див. до кінця: всі архетипи колективного несвідомого вмикаються і грають, як орган!))
https://www.facebook.com/marianna.lindgrenmigovitch/posts/1389624081097735
Дуже Ваві потрібно, щоб американці перестали підтримувати Україну, ось і бикує.
tZE inform
@tZEinform
·3 мин
Зеленский о встрече Путина и Байдена: "Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США" Классический пример не информированности Зеленского. Байден не накладывает санкций и не может их снять. Там конгресс работает.
Кроме того, даже речи об этом не шло. Говорилось об отсрочке введения ЧАСТИ персональных санкций. Но ... откуда Вове это знать? У него же Ермак "главный советник по стратегическим вопросам"
...глупо и смешно, но у него всё получится...
Умные и богатые зелины кураторы -- люди серьёзные -- им нужна Укроруссия....а Украина, особо и не сопротивляется...
Он почему-то считает, что "Россия надавит на США"....
Почему нет мозгов считать, что скорее США надавят на Россию, поскольку им есть чем ?
...её просто сделают удобной для всеобщего пользования... -- как и заявлял великий Зеля...*)