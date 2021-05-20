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Новини Політика України
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Зеленський про зустріч Путіна і Байдена: Є ризик, що РФ натисне для зняття санкцій з "Північного потоку". Це буде особистий програш президента США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про зустріч Путіна і Байдена: Є ризик, що РФ натисне для зняття санкцій з

Зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна дуже необхідна, проте існує і низка ризиків для України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що зустріч потрібна, їм вирішувати, але тим не менше. Президент Байден знає мою позицію, ми її обговорювали з держсекретарем США, що вони питання український обговорюватимуть тільки в тому просторі і в тій адженді, яку будуть погоджувати з нами до цього. Чи є ризики, що деякі питання вони будуть піднімати незважаючи на наші домовленості? Упевнений, що такі ризики є", - заявив він.

Говорячи про ризики від цієї зустрічі, він зазначив: "наприклад, зараз я вважаю, що великий ризик, що вони (Росія. - Ред.) можуть натиснути на Сполучені Штати або у них будуть якісь домовленості, і зняти санкції з "Північного потоку". Там майже 95% побудовано, і 5% всього залишилося. Я вважаю, що це буде програш Сполучених Штатів Америки, я вважаю, що це буде програш особистий президента Байдена. Це говорю відверто, це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації і нове перерозподіл сил і впливу", - сказав Зеленський, зазначивши, що в США розділилися думки на цей рахунок.

Також читайте: Я бачу формат залучення США в переговори щодо Донбасу, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Проигрыш Украины это будет, а не США, клоун кокаинозависимый Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 6398
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20.05.2021 14:38
+20
дурак конченный Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 1622
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20.05.2021 14:37
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ну, экспорт электроэнергии из рашки по прямому приказу зеленского - это дличный выигрыш бесноватого вовки-шута... в виде откатов на офшорные счета в Омане и Катаре.
Вон, туда каждый год приходится возить бабло самолетами..
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20.05.2021 14:50 Відповісти
А мощное высказывание. Да? Теперь если СП-2 достроят, то ЗЕ окажется прав. Только это поражение не Байдена, на которого мне нас рать, а Украины, а вот тут мне не все равно.
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20.05.2021 14:57 Відповісти
Не,ну ты рамсы не путай,а у нас отключат газ!а у вас?
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20.05.2021 16:00 Відповісти
дурак конченный Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 1622
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20.05.2021 14:37 Відповісти
оно последние остатки мозгов утратило)
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20.05.2021 14:37 Відповісти
Как можно утратить то, чего нет?
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20.05.2021 14:44 Відповісти
Это да, тоже верно.
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20.05.2021 14:46 Відповісти
Проигрыш Украины это будет, а не США, клоун кокаинозависимый Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 6398
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20.05.2021 14:38 Відповісти
вавав косоворотке официально - привет 73% идиотам Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 7862
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20.05.2021 14:38 Відповісти
А импорт электроэнергии из кацапии и Белоруси это стало быть личная победа Зевеличайшего. Все верно?
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20.05.2021 14:39 Відповісти
как отфильтровать новости что б не видеть что мелет зеля?
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20.05.2021 14:39 Відповісти
Штатам від того байдуже.
Це Зеленський мав працювати над санкціями спільно з американцями.
Але агент фсб єрмак все зіпсував.
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20.05.2021 14:40 Відповісти
Байдуже це не вводити нові санкції, а коли вони хочуть зняти існуючи, то це на змову проти України, Польщі та низки інши європейских країн схоже
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20.05.2021 14:41 Відповісти
Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 6737
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20.05.2021 14:43 Відповісти
...крілья єсть - двіжков нє нада!
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20.05.2021 14:56 Відповісти
НУ так ведь дельтаплан это Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 9371
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20.05.2021 14:57 Відповісти
...і хто єто нашому дельта...так скаать...плану мотогондоли поотшибал?...
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20.05.2021 15:01 Відповісти
Чи того йолопа хтось питав про щось в питанні ПП-2? Чи воно убоге судить про Байдена як про себе? Бо про себе точно знає, як путінХУЙЛО натисне, воно в штанці і підпустить з усіх дірок
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20.05.2021 14:40 Відповісти
Бідні тролі, треба обсирати, а нічого. Мелють якусь х-ню.
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20.05.2021 14:41 Відповісти
Я хоч і за Порошенка, але тут зе підтримую. Проти сп2 не тільки Україна, а багато інших європейських країн на чолі з Польшею. Так оце зрада саме таких країн, партнерів по НАТО
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20.05.2021 14:43 Відповісти
Дуда теж вже заявив, що це особистий програш Байдена?
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20.05.2021 14:47 Відповісти
Так це так і є, не розумію навіщо це скривати. Це слабка позиція президента найпотужнішої країни світу. Якщо комусь духу не вистачає це сказати, то це їх проблеми
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20.05.2021 14:49 Відповісти
Про дипломатію не чули, ні?
Окрім зеленського ще ніхто не додумався патякати про особистий програш Байдена.
А про пуйла воно не хочете казати щось критичне.
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20.05.2021 14:54 Відповісти
Дипломатія не працює в цьому світі. Ви цього не бачите, не розумієте? Країна розумово відмталих унтерменшіх захоплює чужі території і не несе ніякого покарання. Сильно дипломатія нам допомогла? Про путлера має казати звичайно
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20.05.2021 15:00 Відповісти
То нехай спочатку і скаже слова критики на адресу вбивці.
А то дуже схоже, що воно ублажає окупанта і руйнує стосунки з союзниками.
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20.05.2021 15:07 Відповісти
Як ви оцінюєте гундосіння про особистий програш президента США?
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20.05.2021 14:46 Відповісти
так вийми з рота ху ...рму і не гундось. ))
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20.05.2021 14:52 Відповісти
Ваш, із забитою глоткою, гундисить про Байдена.
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20.05.2021 14:55 Відповісти
А ваш сидить у паРаші в бункері і всього сситься..
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20.05.2021 14:59 Відповісти
Там сидить ваш з Зєлєю партнер, миролюбивий путлєр.
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20.05.2021 15:05 Відповісти
Пока готовится встреча сп достроят и запустят.
Так что переживать нечего.
Это не вина Зеленского, что не смог сохранить транзит
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20.05.2021 14:44 Відповісти
Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 5823 Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 7825
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20.05.2021 14:45 Відповісти
Ничтожество, за себя отвечай. Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 1930
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20.05.2021 14:45 Відповісти
как вам наряд в день вышиванки? (расеянская косоворотка)

Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 8526
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20.05.2021 14:51 Відповісти
Ех! Разєтіть твою чєрєз коромьісло, руцая душа!
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20.05.2021 14:54 Відповісти
Эх, говори Москва, разговаривай Россия!
Эх яблочко, ты мое спелое
А вот барышня идет, кожа белая. Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 4247
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20.05.2021 14:56 Відповісти
хорошая футболочка)) в маскве небось ***** подарило на ДР.
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20.05.2021 14:54 Відповісти
Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 2173
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20.05.2021 14:56 Відповісти
Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 1293
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20.05.2021 14:57 Відповісти
Лаптєноїди?
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20.05.2021 15:03 Відповісти
поки рашка встала і пашла, куда нє звалі,
УА сіла і поїхала, звернувши жлобам роги набік

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

В День вишиванки - прекрасного вам у стрічку (моє улюблене "вишиванкове" відео, див. до кінця: всі архетипи колективного несвідомого вмикаються і грають, як орган!))
https://www.facebook.com/marianna.lindgrenmigovitch/posts/1389624081097735
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20.05.2021 15:33 Відповісти
эгоцентричный с манией величия,демонстрирует свои позорные качества.
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20.05.2021 14:51 Відповісти
Пане Байден, вибачте це нєдоразумєніє в красних трусєлях. Воно таке вродилося і помилково стало на чолі дружньої Вам країни.
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20.05.2021 14:51 Відповісти
уменьшайте дозу срочно, только не резко, дилера смените, хотя бы сахарной пудрой бодяжте, сделайте с этим дураком хоть что нибудь.
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20.05.2021 14:52 Відповісти
Опять давит на президента США. Самый наглый президент в истории Украины.
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20.05.2021 14:54 Відповісти
Ой не скажіть. З фуйлом він "шопотом і на ви"є
Дуже Ваві потрібно, щоб американці перестали підтримувати Україну, ось і бикує.
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20.05.2021 19:06 Відповісти
и почему стыдно мне?
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20.05.2021 14:54 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·3 мин

Зеленский о встрече Путина и Байдена: "Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США" Классический пример не информированности Зеленского. Байден не накладывает санкций и не может их снять. Там конгресс работает.
Кроме того, даже речи об этом не шло. Говорилось об отсрочке введения ЧАСТИ персональных санкций. Но ... откуда Вове это знать? У него же Ермак "главный советник по стратегическим вопросам"
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20.05.2021 14:55 Відповісти
Вопрос о том что на компанию ведущую строительство СП2 не будут накладываться санкции . То чего хотела Меркель от Байдена .
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20.05.2021 20:11 Відповісти
Зеленский прекрасно справляется с поставленной перед ним задачей, завалить Украину под Россию!
...глупо и смешно, но у него всё получится...
Умные и богатые зелины кураторы -- люди серьёзные -- им нужна Укроруссия....а Украина, особо и не сопротивляется...
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20.05.2021 15:00 Відповісти
Это Зеленские с Ермаками не особо сопротивляются.
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20.05.2021 15:04 Відповісти
Зеленскому надо меньше выступать на тему того, что он там себе "считает".
Он почему-то считает, что "Россия надавит на США"....
Почему нет мозгов считать, что скорее США надавят на Россию, поскольку им есть чем ?
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20.05.2021 15:03 Відповісти
США надавит на рабсию снятием санкций с сп2?
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20.05.2021 15:06 Відповісти
Надавит чем захочет. Выбор большой.
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20.05.2021 15:24 Відповісти
Ради Украины, никто, ни с кем горшки бить не будет!

...её просто сделают удобной для всеобщего пользования... -- как и заявлял великий Зеля...*)
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20.05.2021 15:08 Відповісти
Оно на службе! -- ему молчать не велено...*)
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20.05.2021 15:10 Відповісти
А вот тут единственное здравое рассуждение со всей прессухи.
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20.05.2021 15:07 Відповісти
Зміст: "йдіть усі нахєр"(((
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20.05.2021 15:09 Відповісти
..яке ж воно тупе
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20.05.2021 15:15 Відповісти
Санкції вже зняли.
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20.05.2021 15:26 Відповісти
Симптоматично, что после разговора госсекретаря с гундосым Байден приостановил санкции против северного потока.
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20.05.2021 15:44 Відповісти
Прогнозируемо было, как только там нарисовался по правую руку ДЕрьмак.
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20.05.2021 15:50 Відповісти
Причем тут США?
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20.05.2021 15:46 Відповісти
Умные люди сказали о том, что Украина проиграла в тот день, когда этот идиот усадил Деьмака напротив Блинкена на переговорах. Только не совсем понятно, это по тупости было сделано или специально подчеркнул, что ему наплевать на всех. Северный поток - это первая ласточка.......................
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20.05.2021 15:48 Відповісти
Он не тупой он прекрасный актер и разваливает Украину прикидываясь невинной овечкой.
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20.05.2021 16:08 Відповісти
Одно другого не исключает........... Зеленський про зустріч Путіна і Байдена: Є ризик, що РФ натисне для зняття санкцій з "Північного потоку". Це буде особистий програш президента США - Цензор.НЕТ 5394 Но тут немного другое - он и актер никакой и умом обделен. Интересно, сколько еще люди будут терпеть этот творящийся идиотизм и скотство. Так обгадить внешнюю политику за 2 года не каждому бы удалось. Про то, что они творят внутри страны, даже комментировать не буду.
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20.05.2021 16:56 Відповісти
Сцыте на него, он бешаный
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20.05.2021 16:14 Відповісти
Китай, может стать могильщиком США. Байден мобилизует Европу и весь мир, создаёт антикитайский союз. Прямой диктат США в Европе, прокладывает трещину в отношениях между Америкой и Европой, мешает созданию такого союза. Не секрет, что многие ЕСсовцы, считают Америку более опасным соперником чем Россию, потому что штаты тормозят экономику Европы, а Россия ускоряет её развитие своими углеводородами и сырьём. Россия со своими газовыми потоками, может перевесить чашу весов в сторону Китая. СП2 выгоден Германии и по любому он будет запущен.
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20.05.2021 16:16 Відповісти
 
 