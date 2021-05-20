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Зеленський про затримку з поставками вакцин в Україну: Ми не перебуваємо в пріоритеті у країн Європейського Союзу

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Зеленський про затримку з поставками вакцин в Україну: Ми не перебуваємо в пріоритеті у країн Європейського Союзу

Порівнювати відсоток вакцинованих проти коронавірусу в Україні та ЄС несправедливо.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Аутсайдер Україна по вакцинації? По-перше, ми маємо з вами зрозуміти, що ми ... не країна Європейського Союзу, не країна НАТО. Ми не перебуваємо в пріоритеті у країн Європейського Союзу з точки зору черги на поставку тих чи інших вакцин. І це крапка. І ми маємо це зрозуміти", - сказав він.

"Ті прямі контракти, як з Індією, так і з Pfizer були поза тих чи інших європейських програм, були на рівні, чесно вам скажу, складних домовленостей керівництва України - президента, прем'єр-міністра і міністра охорони здоров'я", - додав він.

"Я вважаю, що дуже несправедлива ситуація у світі, у нас немає такого гучного голосу серед країн ЄС. Порівнювати відсоток вакцинованих несправедливо. Ми, попри те що ми не в пріоритеті ЄС і НАТО, зробили більше вакцин, ніж деякі країни ЄС", - додав Зеленський.

Президент також зазначив, що як тільки в Індії покращиться ситуація із захворюваністю, Serum Institute надасть Україні 10-15 млн доз вакцин.

Загалом, за його словами, Україна законтрактувала 45-47 млн ​​вакцин проти COVID-19.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Молдова знаходиться. Грузія знаходиться. А Україна ні...
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20.05.2021 14:55
+14
дбл
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20.05.2021 14:55
+10
Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 2487 Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 4290
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20.05.2021 14:56
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20.05.2021 14:55 Відповісти
как так - зеленский признает всё лоховсттво))
при Порошенко - находились в приорите.. вовка-шут даже хвалилось что "получим вакцину в числе первых в мире"..

Но прошел год при зеленском - и "Украина не в приоритете у стран ЕС"..
браво, вовка-шмаркля.. ссы зебилам еще!))
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20.05.2021 15:06 Відповісти
"Мы, несмотря на то что мы не в приоритете ЕС и НАТО, сделали больше вакцин, чем некоторые страны ЕС"


Имена, вова, назови эти страны! Не ссы, бубОчко, назовите этих поцев в ЕС, кто сделал меньше прививок от ковид19!!

Монако, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино, Ватикан?? Ууууу, там явно Порошенко во всём виноват))
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20.05.2021 15:12 Відповісти
п.с. "..что как только в Индии улучшится ситуация с заболеваемостью, Serum Institute предоставит Украине 10-15 млн доз вакцин."

ну раз целый сЭрум Институт пообещал.. через фирму-однодневку из кривбасса - "Божья благодать" - то всё зашибись.. ))
Теперь зебилы могут спокойно глотать "золотую благодать" от вовки.. может кто из нех и дождется шмурдяка от сЭрума - пока зеленский и его друзья, чиновники и кумовья втихаря делают прививки от Пфайзер))
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20.05.2021 15:16 Відповісти
Священна річка Ганг переповнена сотнями жертв коронавірусу
Зеленський про затримку з поставками вакцин в Україну: Ми не перебуваємо в пріоритеті у країн Європейського Союзу - Цензор.НЕТ 8309

Сотні трупів захоронені в священній індійській річці Ганг або поховані в піску на її берегах. Ті, хто живе недалеко від місця, куди вимило тіла - в штаті Уттар-Прадеш - побоюються, що мерці - жертви COVID-19.
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що вперше 10 травня 71 труп вимило на берег в селі Чауса в Біхарі. Офіційні особи заявили, що деякі з останків потрапити в Ганг після кремації, але й підозрювали, що трупи були скинуті в річку. Днем пізніше, за 10 км від Чауси, десятки тіл знайшли на березі в селі Гахмар.https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/sdorovya/svyashhenna-richka-gang-perepovnena-sotnyamy-zhertv-koronavirusu.html
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20.05.2021 19:32 Відповісти
кокаинум и дермак в ухе великие вещи делают Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 6307
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20.05.2021 14:55 Відповісти
Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 3845
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20.05.2021 15:00 Відповісти
зеля, ты же обещаль....
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20.05.2021 14:55 Відповісти
Молдова знаходиться. Грузія знаходиться. А Україна ні...
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20.05.2021 14:55 Відповісти
просто зенелох серьезно думает, что в мире все делается по знакомству, исходя из личных симпатий или антипатий. жлоб.
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20.05.2021 14:59 Відповісти
Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 2487 Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 4290
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20.05.2021 14:56 Відповісти
Аморальность

Слабоумие Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 7743
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20.05.2021 15:04 Відповісти
Глянь, козєля, в люстерко, і побачиш чому.
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20.05.2021 14:56 Відповісти
Мы не находимся в приоритете /Потому что "Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом." И есть чем заняться. Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
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20.05.2021 15:00 Відповісти
так может не степанов виноват ?
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20.05.2021 15:00 Відповісти
Зеля , млять , поки тебе не було при владі , Украіна знаходилась для ЄС , приоритетною , може скажеш людям правду ,
чому за два роки наша краіна стала НЕ приоритетною ?
Я би тобі сказав чому , але ти і сам добре знаєш !
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20.05.2021 15:03 Відповісти
так задолбал трепатней...шо и магнитной бури не надо..
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20.05.2021 15:04 Відповісти








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·4 чЗЕ буде читать з монітора, а питання задали ще вчора "потрібні" журналістиЗеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 5914Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 4030
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20.05.2021 15:04 Відповісти
Це ПРОВАЛ Зеленського у зовнішній політиці.

Добре, що він сам визнав.
Його попередник із шкіри пнувся, щоб європейці з нами рахувались.
Ну от і все тепер...
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20.05.2021 15:04 Відповісти
Молдова, к примеру, тоже. Правда численность населения разные, но это слабое оправдание.
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20.05.2021 15:05 Відповісти
Не мы, а ты.
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20.05.2021 15:07 Відповісти
Треба було про закупку вакцин думати в літку 2020 року, а не чакати манки небесної, Точка.
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20.05.2021 15:08 Відповісти
Комік-президент - це вже зашквар. "Кадрові" президенти з премєрами вже дивляиться на нього як на гімно. А після двох років тотального провального піз.єца - тим більше.
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20.05.2021 15:08 Відповісти
Так це зрозуміло, а при Порошенко ми перебували у приоритеті не тільки ЄС, а і всього світу, за виключенням Засрашки і її сателітів. Обкакався Вадемар і розмазав те по всій квартирі.
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20.05.2021 15:09 Відповісти
Байден! Нет! Я тебе говорю, в глаза смотри! Мы почему ещё не в НАТО, ты нормальный вообще!!!??? Отвечай конкретно!
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20.05.2021 15:17 Відповісти
степанов год просидел... какой приоритет? вовка, ты реально считаешь украинцев дураками? или... но ведь ашкенази - это тоже не...
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20.05.2021 15:19 Відповісти
Так левова частка вакцини не в ЄС продукується, а в Індії, Китаї та США... Зеленський про затримку з поставками вакцин в Україну: Ми не перебуваємо в пріоритеті у країн Європейського Союзу - Цензор.НЕТ 780
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20.05.2021 15:35 Відповісти
Опять плохому танцору что то мешает. Все ему должны видите ли ВЫ!
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20.05.2021 15:53 Відповісти
Ми не перебуваємо в пріоритеті у країн Європейського Союзу... Джерело: https://censor.net/ua/n3266512
Ясно діло, що ми тепер не в пріоритеті, якщо навіть Мілованов (а він точно в темі) називає Гідранта "Принижень України", з якого дива в ЄС мають звертати увагу на це чмо(
"Обкакавши" МВФ, Милованов взявся за Зеленського, перетворивши президента на "Приниження України"

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/obkakav-mvf-milovanov-prinyalsya-za-zelenskogo-prevrativ-prezidenta-v-unizhenie-ukrainy-15022021-415703
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20.05.2021 16:36 Відповісти
 
 