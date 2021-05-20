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При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що при ньому жоден журналіст не був убитий, і він не хоче, щоб це змінилося.

"Я не хочу, щоб це змінилося. Але при мені жоден журналіст так не пішов з життя (не був убитий. - Ред.)", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про вбивство журналіста Павла Шеремета, передає Цензор.НЕТ.

Президент підкреслив, що йому невідомо, хто є вбивцею журналіста Шеремета, а також він не знає, чи причетні обвинувачені на цей момент особи до цього злочину.

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"Імовірність причетності під час минулої каденції тих чи інших осіб, які могли б бути пов'язані з контррозвідкою, напевно є", - уточнив Зеленський.

Він зазначив, що йому дуже шкода, що коли вбили Шеремета, він не був президентом, адже ті органи, які, можливо, мають до цього стосунок, не зробили б цього.

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. 

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9264
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20.05.2021 14:58
+28
При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7389 При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2968
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20.05.2021 14:59
+25
При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7403 При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5586
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20.05.2021 14:58
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Це докір кацапам?
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20.05.2021 14:55 Відповісти
При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9264
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20.05.2021 14:58 Відповісти
При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7389 При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2968
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20.05.2021 14:59 Відповісти
Та нет, комментаторы на цензоре - он действительно на готовое пришел.
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20.05.2021 15:08 Відповісти
...что, ты голосовал за гундосого обрезка - а теперь обидно? При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3448
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20.05.2021 17:37 Відповісти
Я за комментаторов не голосовал, тем более за безымянных шавок типа тебя.
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20.05.2021 17:54 Відповісти
При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3347 При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5493
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20.05.2021 17:58 Відповісти
припев..." Арлекино,Арлекино я такой у вас ...." При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4254
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20.05.2021 15:09 Відповісти
Ти не там питаєш. Тут більшість кацапів - вони тобі не будуть відповідати.
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20.05.2021 15:02 Відповісти
Дякую дядьку, щиро дякуємо.
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20.05.2021 14:56 Відповісти
При тобі, козел, журналістів не стало.)
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20.05.2021 14:57 Відповісти
зате скільки скурвили!...
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20.05.2021 14:57 Відповісти
*****, вот оно чего.. теперь зеленский лично охраняет журналистов))

только одна проблема - к бесноватому вовке-шуту на "пресс-конференцию" пускают толко ватных и прокацапских журналжистов.. а нормальным - фиг туда попадешь..
Страшно шуту.. вопросики зададут неудобные))
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20.05.2021 14:58 Відповісти
При Зеленському китайці сіли на Марс.)))
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20.05.2021 14:58 Відповісти
плин.. это станет убойным аргументом для зебилов))
да и сам вовка-шмаркля станет гордится "своими достижениями в полетах на Марс".. При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1713
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20.05.2021 15:01 Відповісти
При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7403 При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5586
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20.05.2021 14:58 Відповісти
эта голова слила почти весь боезапас ВСУ...
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20.05.2021 15:12 Відповісти
в Чехии тоже он? При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7483
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20.05.2021 16:02 Відповісти
...причем каждый день тебе в штаны, вася При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3724
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20.05.2021 17:29 Відповісти
Не говоря уже о приказах не брать штурмом донецк когда все к этому были готовы.
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20.05.2021 15:13 Відповісти
А ну-ка просвети?При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3307
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20.05.2021 16:05 Відповісти
...тебе лично приказывал, воен диванный? При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6526
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20.05.2021 17:36 Відповісти
Пуйлу не треба "топити" тебе, тому і не вбивали.
Тобі ж американські президенти не такі, а вбивця українців пуйло з миром в очах.
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20.05.2021 14:58 Відповісти
Ой дурак!
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20.05.2021 14:59 Відповісти
При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4349 БОЛЬШЕ НЕТ СИЛ РЖАТЬ та выключите этому идиоту микрофон.
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20.05.2021 15:00 Відповісти
ВСЕ !
Слава Богу.
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20.05.2021 15:02 Відповісти
Хватило сил посмотреть только до вопроса Гордона о Порохе. Тут зеля начал явно свою дурню нести без подсказок в наушник. Переключил, воно за 2 года так ничего и поняло...
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20.05.2021 15:03 Відповісти
Блин, сказал и три раза не сплюнул...
А вообще-то у него на рояле получается лучше чем на вопросы без шпаргалки отвечать.
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20.05.2021 15:01 Відповісти
На роялі теж під фонограму. Воно і там убожество. Але лідером його собі насунуло аж 73% активного населення, а з тими, що на заробітках були в той час - більше 75%. І це реально страшно. І дуже, дуже соромно.
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20.05.2021 15:04 Відповісти
Зеленський сказав - мушу закінчувати, бо на нього чекає головнокомандувач При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5839
Питання, хто керує країною ?
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20.05.2021 15:02 Відповісти
В мене інше питання, чи можна називати країною ту спільноту на території, яка під час війни і окупації вибрала собі ОЦЕ лідером нації, гарантом законності, дипломатичним лицем (Господи, прости!) і головнокомандувачем ЗСУ?
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20.05.2021 15:08 Відповісти
железный купол для журналистов
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20.05.2021 15:03 Відповісти
Нема сечі цей сюрреалізм внімати... При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1885
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20.05.2021 15:05 Відповісти
я теперь даже не знаю как с зебобиками спорить . ведь на любой мой аргумент у них всегда есть не пробивной козырь " ни одного журналиста не убили " При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4480
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20.05.2021 15:06 Відповісти
а скольких избили? ))) одна мендель (ах как ее будет чертовски нехватать))) двоих собственноручно уколошкала))))
При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9758

..(ну как небольшой контраргументик для сопляменников зенелоха сгодиться? ))))
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20.05.2021 15:12 Відповісти
вы не понимаете это совсем другое . она женщина ( по крайней мере по паспорту ) ей можно При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 470
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20.05.2021 15:17 Відповісти
та ну... женщина с паспортом должна себя вести скромнее )))
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20.05.2021 15:22 Відповісти
Ой дебил....
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20.05.2021 15:07 Відповісти
А сколько при тебе активистов, волонтеров и добробатов посадили или тягают по вымышленным и шитым белыми канатами статьям?
Один Рифмастер - это твой приговор.
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20.05.2021 15:07 Відповісти
стремно сказано
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20.05.2021 15:10 Відповісти
залізали гади...до смерті При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6880
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20.05.2021 15:12 Відповісти
Господи, какой идиот ! Лучше бы молчал. 73% совков, поэтому так и живем.
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20.05.2021 15:13 Відповісти
Значит ты и убивал пока не стал презом
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20.05.2021 15:14 Відповісти
теперь сотрудникам завода месяц придется ауру очищать...
то ли хлоркой все обсыпать... то ли батюшку с кадилом ))))
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20.05.2021 15:14 Відповісти
..журналисты напряглись
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20.05.2021 15:14 Відповісти
Накаркай бідоносець...
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20.05.2021 15:17 Відповісти
...у вас на стройке несчастных случаев не было? далее все знают...
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20.05.2021 15:18 Відповісти
А при тобі хіба є ще журналістика? Журнашлюшки працюють на тебе, руський світ і на Беню, то хто їх буде вбивати?
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20.05.2021 15:31 Відповісти
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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20.05.2021 15:33 Відповісти
... а еще - ни одного дворника и ни одну проститутку....
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20.05.2021 15:37 Відповісти
"ему неизвестно, кто является убийцей Шеремета журналиста" Источник: https://censor.net/ru/n3266513

А на перскоференції з рюкзаковим так хвалився тим, що затримані вбивці журналіста! Таке досягнення було! І що, знов обісрався?
Вава, з твоїми "досягненнями" в країні скоро буде дефіцит підгузків! Краще не роби нічого - і країні краще, і ти здоровіший будеш... Може будеш... А може і на концерт до Кобзона потрапиш... Все залежить від тебе - йди геть, як обіцяв!
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20.05.2021 15:51 Відповісти
це рівно такі самі аргументи, як й в кацапні щодо путіна: "затовойнінет".
воно нас всіх згубить.
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20.05.2021 16:02 Відповісти
Зря он это сказал. Теперь кто-то может пострадать. Одно слово - Зебил. Диагноз...
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20.05.2021 16:03 Відповісти
хйло тебя услышал
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20.05.2021 16:08 Відповісти
Аваков как был при Порохе, так и остался при Зеле. Так что Зеля имел ввиду?
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20.05.2021 16:15 Відповісти
накликає на своє тупе єство нові жертви... журналістів також, що він буде лепетати наступного разу?
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20.05.2021 16:18 Відповісти
Бо ті журналізди зараз сидять тихо і рахують зароблене на обсиранні Пороха бабло.
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20.05.2021 16:30 Відповісти
Убита журналистика!
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20.05.2021 16:35 Відповісти
При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5525
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20.05.2021 23:20 Відповісти
 
 