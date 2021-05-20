При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявляє, що при ньому жоден журналіст не був убитий, і він не хоче, щоб це змінилося.
"Я не хочу, щоб це змінилося. Але при мені жоден журналіст так не пішов з життя (не був убитий. - Ред.)", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про вбивство журналіста Павла Шеремета, передає Цензор.НЕТ.
Президент підкреслив, що йому невідомо, хто є вбивцею журналіста Шеремета, а також він не знає, чи причетні обвинувачені на цей момент особи до цього злочину.
"Імовірність причетності під час минулої каденції тих чи інших осіб, які могли б бути пов'язані з контррозвідкою, напевно є", - уточнив Зеленський.
Він зазначив, що йому дуже шкода, що коли вбили Шеремета, він не був президентом, адже ті органи, які, можливо, мають до цього стосунок, не зробили б цього.
Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
Будь ласка, зачекайте...
только одна проблема - к бесноватому вовке-шуту на "пресс-конференцию" пускают толко ватных и прокацапских журналжистов.. а нормальным - фиг туда попадешь..
Страшно шуту.. вопросики зададут неудобные))
да и сам вовка-шмаркля станет гордится "своими достижениями в полетах на Марс"..
Тобі ж американські президенти не такі, а вбивця українців пуйло з миром в очах.
Слава Богу.
А вообще-то у него на рояле получается лучше чем на вопросы без шпаргалки отвечать.
Питання, хто керує країною ?
..(ну как небольшой контраргументик для сопляменников зенелоха сгодиться? ))))
Один Рифмастер - это твой приговор.
то ли хлоркой все обсыпать... то ли батюшку с кадилом ))))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
А на перскоференції з рюкзаковим так хвалився тим, що затримані вбивці журналіста! Таке досягнення було! І що, знов обісрався?
Вава, з твоїми "досягненнями" в країні скоро буде дефіцит підгузків! Краще не роби нічого - і країні краще, і ти здоровіший будеш... Може будеш... А може і на концерт до Кобзона потрапиш... Все залежить від тебе - йди геть, як обіцяв!
воно нас всіх згубить.