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Зеленський (17387) Росія (47133) Донбас (21733)

Ми тримаємося за один відсоток ймовірності врегулювання на Донбасі, не допустивши "заморозки" конфлікту, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Ми тримаємося за один відсоток ймовірності врегулювання на Донбасі, не допустивши

Війну на Донбасі простіше заморозити.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, відповідаючи на питання про те, чи буде поразкою або перемогою заморожування ситуації на сході України, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже багато думаю на цю тему, спілкуюся з експертами зі своєї команди. З людьми, які проходили війни, і не одну, з людьми, які вирішували такі складні питання. Наш кейс - один з найскладніших, його не можна порівнювати з багатьма світовими кейсами ... 99% залежить від РФ", - сказав Зеленський 

 "Питання про замороження конфлікту - це той 1%, про який я говорю вам відверто, за який зачепився я ... Ми тримаємося за цей відсоток, повірте, дуже сильно, щоб не заморозити конфлікт".

"Простіше, я вважаю, заморозити, ми це розуміємо. У цьому не буде "зради", це буде нормально політично ... багато країн так живуть ", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війну потрібно припинити вже зараз, коли Путін - президент РФ, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
кацапйоМы держимся за один процент вероятности урегулирования на Донбассе, не допустив "заморозки" конфликта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6572
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20.05.2021 15:26
+8
Його не вчили думати і говорити одночасно.
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20.05.2021 15:30
+7
О, тільки повернувся додому, а він іще бреше. Напрошується сакраментальне «І тут Остапа Нелоха понесло»
Доречі, ніхто ее звернув увагу: прес конференція проходить у цеху ДП "Антонов" у робочий день, де завдяки зусиллям Зеленського і слуг повинна кипіти робота із виробництва літаків ...
А тут 95 Квартал Ми тримаємося за один відсоток ймовірності врегулювання на Донбасі, не допустивши "заморозки" конфлікту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5601
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20.05.2021 15:35
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кацапйоМы держимся за один процент вероятности урегулирования на Донбассе, не допустив "заморозки" конфликта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6572
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20.05.2021 15:26 Відповісти
а король-то голый!
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20.05.2021 15:30 Відповісти
воно підписало - наша гордість, наш скарб (с)
а наші людоньки відповіли :
"А чого ж це наша "гордість" у російській косоворотке )))))
"Так гордятся вышиванкой, что не знают как она выглядит. Кстати, на Зеленском надета тверская косоворотка"

"А чого? Міг би і кімоно вдягнути. Теж рубаха. Теж біла. Усіх зі святом"

"Коли твої медійники такі ж.... овочі з грядки"
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20.05.2021 15:35 Відповісти
Реально НЕ смішно. Це свідомий вчинок малороса.
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20.05.2021 15:51 Відповісти
"Украина использует один процент из ста для того, чтобы урегулировать ситуацию" - он сам понял, что сказал? Мы держимся за один процент вероятности урегулирования на Донбассе, не допустив "заморозки" конфликта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2613
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20.05.2021 15:26 Відповісти
Його не вчили думати і говорити одночасно.
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20.05.2021 15:30 Відповісти
а це точно той Зененський, не Дьопйош?
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20.05.2021 15:29 Відповісти
Такую сложную фразу он бы не осилил, ищите где- то рядом мендель с рацией.
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20.05.2021 15:31 Відповісти
я повторяюсь - как нам ее будет не хватать!! )))
ну где ж они найдут такое чудо да еще и с такой фамилией (которая стала нарицательной)))
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20.05.2021 15:36 Відповісти
О, тільки повернувся додому, а він іще бреше. Напрошується сакраментальне «І тут Остапа Нелоха понесло»
Доречі, ніхто ее звернув увагу: прес конференція проходить у цеху ДП "Антонов" у робочий день, де завдяки зусиллям Зеленського і слуг повинна кипіти робота із виробництва літаків ...
А тут 95 Квартал Ми тримаємося за один відсоток ймовірності врегулювання на Донбасі, не допустивши "заморозки" конфлікту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5601
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20.05.2021 15:35 Відповісти
Расшифруйте,что значит"урегулировать".Крым-врагу оставить и выборы в ОРДЛО? Ми тримаємося за один відсоток ймовірності врегулювання на Донбасі, не допустивши "заморозки" конфлікту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5911
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20.05.2021 15:36 Відповісти
за шо он держится? ))) (пардон)
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20.05.2021 15:38 Відповісти
Во как: решение конфликта на "99% зависит от РФ"...А как-же " надо просто прекратить стрелять"? Короче, спасибо жителям Кривбасса за президента - пианиста. А также низкий поклон всем вам, 75% мудаков, поставивших клоуна на царство.
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20.05.2021 15:40 Відповісти
Почему нельзя заморозить, в чем проблема?
Хотя обещал что война закончится, посмотрим далее.
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20.05.2021 15:48 Відповісти
кейсами(пейсами)… 99% зависит от РФ, - сказал Зеленский / Не главнокомандующий ВСУ а срань подзаборная.
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20.05.2021 15:51 Відповісти
Воно (янєлохМнє42) так й не зрозуміло що Україні потрібне звільнення УСІХ окупованих рф (рашисстами) теріторій, тобто перемога! А не якесь незрозуміле "врегулювання" ....яке воно гидке.
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20.05.2021 15:51 Відповісти
Математический гений держится за 1%, а нарид держится за зеленый 0
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20.05.2021 15:54 Відповісти
Ми тримаємося за один відсоток ймовірності врегулювання на Донбасі, не допустивши "заморозки" конфлікту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2639
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20.05.2021 15:55 Відповісти
ты, мудило, все перепутал, - ты держишься за пипиську плешивой бабушки с половыми органами дедушки..
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20.05.2021 16:13 Відповісти
Андрій Смолій

3 ч. ·

Президент дає відповідь РОСІЙСЬКОЮ мовою. Цікаво, в якій країні президент буде давати відповіді мовою держави-агресора.

У Франції? У Німеччині? Чи може в тій же Росії.
Ні...у нас знов меншовартість та малоросійство. Гидко.

А щодо іншого, Зеленський просто поплив на питаннях про Коломойського, поплив на питанні оліграхів. На відповідях по закінченню епохи бідності.

Відверто, пресконференція НІ ПРО ЩО!

Розмиті відповіді, брехливі обіцянки і просто хамство, якщо найвеличнішому щось не подобається.

Останній висновок про так звану «прес-конференцію Зеленського:

Гидко і соромно!
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20.05.2021 16:31 Відповісти
всё правильно и честно сказал.
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20.05.2021 17:32 Відповісти
Когда это он "всё правильно и честно сказал"---- сегодня или в 2019 году???
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21.05.2021 01:24 Відповісти
Ми тримаємося за один відсоток ймовірності врегулювання на Донбасі, не допустивши "заморозки" конфлікту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8545
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21.05.2021 01:24 Відповісти
и тогда и теперь.
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24.05.2021 01:03 Відповісти
 
 