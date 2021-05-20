Ми тримаємося за один відсоток ймовірності врегулювання на Донбасі, не допустивши "заморозки" конфлікту, - Зеленський

Війну на Донбасі простіше заморозити.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, відповідаючи на питання про те, чи буде поразкою або перемогою заморожування ситуації на сході України, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже багато думаю на цю тему, спілкуюся з експертами зі своєї команди. З людьми, які проходили війни, і не одну, з людьми, які вирішували такі складні питання. Наш кейс - один з найскладніших, його не можна порівнювати з багатьма світовими кейсами ... 99% залежить від РФ", - сказав Зеленський

"Питання про замороження конфлікту - це той 1%, про який я говорю вам відверто, за який зачепився я ... Ми тримаємося за цей відсоток, повірте, дуже сильно, щоб не заморозити конфлікт".

"Простіше, я вважаю, заморозити, ми це розуміємо. У цьому не буде "зради", це буде нормально політично ... багато країн так живуть ", - зазначив Зеленський.

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