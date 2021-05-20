Ми тримаємося за один відсоток ймовірності врегулювання на Донбасі, не допустивши "заморозки" конфлікту, - Зеленський
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Війну на Донбасі простіше заморозити.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, відповідаючи на питання про те, чи буде поразкою або перемогою заморожування ситуації на сході України, передає Цензор.НЕТ.
"Я дуже багато думаю на цю тему, спілкуюся з експертами зі своєї команди. З людьми, які проходили війни, і не одну, з людьми, які вирішували такі складні питання. Наш кейс - один з найскладніших, його не можна порівнювати з багатьма світовими кейсами ... 99% залежить від РФ", - сказав Зеленський
"Питання про замороження конфлікту - це той 1%, про який я говорю вам відверто, за який зачепився я ... Ми тримаємося за цей відсоток, повірте, дуже сильно, щоб не заморозити конфлікт".
"Простіше, я вважаю, заморозити, ми це розуміємо. У цьому не буде "зради", це буде нормально політично ... багато країн так живуть ", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
а наші людоньки відповіли :
"А чого ж це наша "гордість" у російській косоворотке )))))
"Так гордятся вышиванкой, что не знают как она выглядит. Кстати, на Зеленском надета тверская косоворотка"
"А чого? Міг би і кімоно вдягнути. Теж рубаха. Теж біла. Усіх зі святом"
"Коли твої медійники такі ж.... овочі з грядки"
ну где ж они найдут такое чудо да еще и с такой фамилией (которая стала нарицательной)))
ОстапаНелоха понесло»
Доречі, ніхто ее звернув увагу: прес конференція проходить у цеху ДП "Антонов" у робочий день, де завдяки зусиллям Зеленського і слуг повинна кипіти робота із виробництва літаків ...
А тут 95 Квартал
Хотя обещал что война закончится, посмотрим далее.
3 ч. ·
Президент дає відповідь РОСІЙСЬКОЮ мовою. Цікаво, в якій країні президент буде давати відповіді мовою держави-агресора.
У Франції? У Німеччині? Чи може в тій же Росії.
Ні...у нас знов меншовартість та малоросійство. Гидко.
А щодо іншого, Зеленський просто поплив на питаннях про Коломойського, поплив на питанні оліграхів. На відповідях по закінченню епохи бідності.
Відверто, пресконференція НІ ПРО ЩО!
Розмиті відповіді, брехливі обіцянки і просто хамство, якщо найвеличнішому щось не подобається.
Останній висновок про так звану «прес-конференцію Зеленського:
Гидко і соромно!