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Зеленський чекає серйозної роботи Антикорупційного суду: Я не бачу жорстких вироків, але вірю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський чекає серйозної роботи Антикорупційного суду: Я не бачу жорстких вироків, але вірю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає активної роботи від всієї судової системи, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже чекаємо, коли буде серйозно працювати вся судова система, судова галузь включаючи Антикорупційний суд. Ми дуже хочемо, щоб за три копійки не відпускав той чи інший суд людей, хабарників", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що робить все для того, щоб на них не було впливу.

"Ми чули НАБУ і розуміли, що треба дуже швидко завантажити роботу Антикорупційний суд, і ми всі вважали, думали і ще в це дуже віримо, що будуть вироки. Саме вироки від роботи НАБУ. Є тільки один суд, який дає ці вироки - це саме вироки Антикорупційного суду. І для нас дуже важливо, щоб вони були чіткими, жорсткими, ці вироки. Я їх не бачу, але я вірю", - підкреслив президент.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
потерпевший хочет по-жёстче? Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю - Цензор.НЕТ 4502

Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю - Цензор.НЕТ 6315
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20.05.2021 15:34
+4
з'ясувалося ще одне амплуа талановитого блазнюка: він - антикорупційний почекун.
Можна навіть запропонувати нову назву - криворога почекандра.
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20.05.2021 15:34
+3
ОЯЕ! Адепт веры адвентистов судебной системы трёх копеек, митрополит янелох зеленый первый. Дай Бог и последний.
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20.05.2021 15:42
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Три копейки? Это стакан сладкой газировки из детства нелоха. Память…
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20.05.2021 15:33 Відповісти
Хорошая пресуха у ЗЕ. ********** и всякие petyarasty так и брызжут лайном, но пачкают только себя.
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20.05.2021 15:51 Відповісти
перший жорсткий вирок антикорупційний якраз кловану й винесе Зеленський чекає серйозної роботи Антикорупційного суду: Я не бачу жорстких вироків, але вірю - Цензор.НЕТ 4400
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20.05.2021 16:01 Відповісти
И мы-ждали(с сентября 20г.) Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю - Цензор.НЕТ 7283
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20.05.2021 15:33 Відповісти
з'ясувалося ще одне амплуа талановитого блазнюка: він - антикорупційний почекун.
Можна навіть запропонувати нову назву - криворога почекандра.
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20.05.2021 15:34 Відповісти
потерпевший хочет по-жёстче? Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю - Цензор.НЕТ 4502

Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю - Цензор.НЕТ 6315
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20.05.2021 15:34 Відповісти
А в Санта Клауса теж??
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20.05.2021 15:35 Відповісти
пачєму парашенка нє сідіт- вот главний вапрос
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20.05.2021 15:41 Відповісти
А про Тимошенко вже забув? Чи в методичці про неї ні слова?
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20.05.2021 15:44 Відповісти
Как легко опознать зедебила росиянского?
По Гугл переводчику.
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20.05.2021 15:46 Відповісти
Даю 100%, что буквально, через час вылезит зеботовская поддержка.
Нет, наверное 200%. Пока изучают методички. Скоро будут))!
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20.05.2021 15:41 Відповісти
О, у тролей смена поменялась.
А через час и чуть позже народ просто придет домой с работы, сядет за компы и все вам ************** кремледлядям растолкует. 100%, нет 200%.
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20.05.2021 16:12 Відповісти
ОЯЕ! Адепт веры адвентистов судебной системы трёх копеек, митрополит янелох зеленый первый. Дай Бог и последний.
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20.05.2021 15:42 Відповісти
Демагог! Ему "свой в доску" и корупционер Тупицкий не подошёл, только потому, что тот не нашёл констиуционным Закон о рынке замли. А руководителей антикоррупционных органов при смелой работе вообще бы в асфалт закатали.
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20.05.2021 15:46 Відповісти
Подонки коррупционеры и продажные судьи с мусорами
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20.05.2021 15:53 Відповісти
по окончанию своего срока недоторканости будет
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20.05.2021 15:56 Відповісти
Так потрібно, як в 1933-1939 роках встановити норму по вироках і роках ув'язнення. Дати ще категорію осіб, яких мають засуджувати, а яких не чіпати. Засуджувати тих, хто воював за Україну, а не чіпати тих, хто воював проти України. Перші потенціальні вороги - це ті, що розмовляють українською, а мають імунітет расейськоговорящіє, бо продукт Вальдемара і його "шайки 95", виготовляється тільки - в Парашію і Даунбасятію.
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20.05.2021 15:58 Відповісти
Mykola Nikolaus

Зеленський чекає серйозної роботи Антикорупційного суду: Я не бачу жорстких вироків, але вірю - Цензор.НЕТ 3291
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20.05.2021 16:22 Відповісти
Вас не поймёшь- то его рисуете дитям малым, то вопите про 'узурпацию власти' и 'репрессиях'
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20.05.2021 16:33 Відповісти
Anton Shvets

13 мин. ·

Насправді Президент 2.0 це Андрій Єрмак.
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20.05.2021 16:23 Відповісти
да это же смешно, вы думаете что он чтото решает? все решают люди - олигархи которые его туда поставили, а он просто кукла на ниточках, что ему скажут то и будет делать
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20.05.2021 16:30 Відповісти
Не соромся, Вадемаре, роби як робили твої сородичі по відношенню до українців з 1918 року і до розпаду "червоної імперії", та і зараз вони не брезгують. Чи може вони щось толкового зробили? Можливо хтось щось винайшов таке, що ми попереду всієї планети? Чи тільки морили голодоморами, знищували культуру і русифіціровали, а зараз обдирають, як останню липку?
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20.05.2021 16:32 Відповісти
 
 