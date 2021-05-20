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Новини Суспільство
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дороги (1505) Львівщина (1925) Велике будівництво (718)

Європейська дорога Р-15 вже цього року об'єднає курортні міста Львівщини

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Європейська дорога Р-15 вже цього року об'єднає курортні міста Львівщини

На Львівщині укладають фінальний шар покриття на автодорозі Р-15 "Ковель - Володимир-Волинський – Червоноград - Жовква", протяжністю 151 км. Вона об'єднує обласні й районні центри північних і західних областей України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Великого будівництва" у Facebook.

Зазначається, що відновлення автотраси дозволить з'єднати курортні міста Львівської області якісною дорогою європейського рівня.

Підрядник "Автомагістраль-Південь" у ході президентської програми "Велике будівництво" виконує поточний середній ремонт траси одночасно на двох ділянках: км 89+538 - км 114+311 (буде завершено в липні 2021 року) і км 137+000 - км 159+780 (буде завершено у вересні 2021 року).

У ремонті беруть участь 140 працівників і 100 одиниць спецтехніки.

Раніше в інтерв'ю журналу MINTRANS заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що "кожна гривня, вкладена в будівництво доріг, приносить 5-8 гривень в економіку за рахунок суміжних галузей". Він також нагадав, що за прогнозами аналітиків Київської школи економіки, протягом наступних п'яти років "Велике будівництво" призведе до кумулятивного зростання ВВП на 4,4%.

Також читайте: На Тернопільщині ремонтують 73 км дороги до Івано-Франківська, - ОДА

Автор: Наталя Джума
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По европейской дороге, да с польскими зарплатами... Вечно народ недоволен а Если внимательно вчитаться и вспомнить интервью додика, то можно понять что эпоха бедности таки закончилась...
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20.05.2021 16:06 Відповісти
наше місто вже попередили, що ціна за гарячу воду збільшиться на 25 %.
Живемо...
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20.05.2021 16:09 Відповісти
А Вы думаете президент кокс два года нюхал?! Программа доступные кредиты от президента для кого?! Легализация игорного бизнеса тоже может решит проблемы тех кто считает что у нас высокие тарифы!
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20.05.2021 16:12 Відповісти
Засеруть всю Волинь...
Там Світязь уже обмілів... Туристів туди... Доб'ють.
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20.05.2021 16:10 Відповісти
Світязь через бялоруські кар`єри скоро зовсім зникнути може.
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20.05.2021 16:17 Відповісти
Эти туристы там ещё и бурштын моют, совсем обнаглели....
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20.05.2021 16:21 Відповісти
А що? Знайшли свій клондайк)) Мають більше зиску, ніж "чорні археологи".
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20.05.2021 17:00 Відповісти
За Гройсмана поремонтували майже всі дороги на Львівщині, а тепер зебіли спробують собі приписати ці заслуги))
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20.05.2021 16:28 Відповісти
На даній ділянці проведення робіт жахлива якість влаштування узбіччя,яке засипається грунтом.Був свідком коли вантажівка зачепила узбіччя і перекинулась !
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20.05.2021 16:59 Відповісти
Може не забудуть влаштувати бар'єри.
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20.05.2021 17:02 Відповісти
 
 