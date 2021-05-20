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Міноборони (5258) реформи (2315)

Директор департаменту кадрової політики Міноборони Яцино саботує реформи в армії, - військовослужбовець Олег Громадський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Директор департаменту кадрової політики Міноборони Яцино саботує реформи в армії, - військовослужбовець Олег Громадський

Олег Яцино побоявся, що в разі реалізації кадрової реформи йому доведеться висувати свою кандидатуру на конкурс. Завдяки впливу на міністра оборони він домігся, що групу експертів з питань кадрової політики скоротили, і тепер займатися реформою нікому.

Про це пише у фейсбуці військовослужбовець Олег Громадський, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про кадрову реформу в армії – одну з 10 реформ, які Міноборони, за словами Громадського, впроваджує "під тиском західних партнерів".

Експертна група з питань кадрової політики та соцзахисту опублікувала план реалізації реформи. Але цей план, як стверджує Громадський, обурив директора Департаменту кадрової політики Міноборони Яцино.

"Яцино прибіг до кабінету керівника цієї групи і почав висловлювати своє невдоволення цією пропозицією. Тому що, якщо його реалізувати, то йому доведеться йти на конкурс. На конкурсі потрібно складати іспити на загальні навички (вербальне і абстрактне мислення). Він боїться, що не здасть їх, і його звільнять з посади", - пояснив військовослужбовець.

За словами Громадського, Яцино скористався впливом на міністра і через 3 дні видав Директиву про оргзаходи, згідно з якою  експертів-розробників плану реформи скорочують.

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"Він підвів під скорочення і звільнення всю групу і зупинку реформи кадрового менеджменту. Тому що після їх звільнення не буде кому тримати кадровиків на необхідному напрямі. Крім того, цим скороченням звільняють ще 5 кураторів інших проєктів. Реформи в МОУ саботуються системою!!" - стверджує Громадський.

Директор департаменту кадрової політики Міноборони Яцино саботує реформи в армії, - військовослужбовець Олег Громадський 01

Автор: Анастасія Потіха
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А где наркоман? Усе?
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20.05.2021 16:10 Відповісти
свою офицерскую молодость яцино провел на генеральской даче...охранял...
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20.05.2021 16:17 Відповісти
Вишенка на торте (со слов автора статьи) - Олег Яцына не владеет необходимыми общими навыками (вербальное и абстрактное мышление). Диагноз напрашивается из фильма "Тупой, еще тупее".
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20.05.2021 16:48 Відповісти
"Тупой, еще тупее"-это уже больше о вертикали которую подберёт под себя Яцына.К сожалению,это касается не только армии.Як то кажуть"Риба гнiэ з голови" Директор департаменту кадрової політики Міноборони Яцино саботує реформи в армії, - військовослужбовець Олег Громадський - Цензор.НЕТ 8950
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20.05.2021 17:48 Відповісти
Типа -классный наводчик орудия -правда косит да и рука усохла,да голос временно отнялся а так классный!........зато свой парень....
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20.05.2021 18:06 Відповісти
Вот с"ка бездарная!
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21.05.2021 02:19 Відповісти
 
 