УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6520 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Справа Медведчука
483 4
Медведчук (1323) розшук (491) Козак (115) Монастирський (367)

Прогнозую, що по Козаку буде заочне досудове розслідування, - глава правоохоронного комітету ВР Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прогнозую, що по Козаку буде заочне досудове розслідування, - глава правоохоронного комітету ВР Монастирський

Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (фракція "Слуга народу") прогнозує проведення заочного досудового розслідування у справі народного депутата Тараса Козака (фракція "Опозиційна платформа - За життя").

Про це він заявив сьогодні журналістам в Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми говоримо про Козака, то очевидно, я прогнозую, буде заочне досудове розслідування, але для цього необхідно зібрати чіткий перелік доказів, експертиз. Тому я розумію, що правоохоронні органи поспішають повільно за цим кейсом. Однозначно, цю справу розглядатимуть у найвищих судових інстанціях і не лише України, я маю на увазі, зокрема, Європейський суд з прав людини", - сказав Монастирський.

Читайте також: Печерський суд дав дозвіл на затримання нардепа ОПЗЖ Козака: його оголошено в розшук, - СБУ

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самое время выделить из бюджета деньги на строительства тюрем для заочно отбывающих срок. Уж слишком много таких накопилось.
показати весь коментар
20.05.2021 16:17 Відповісти
что это на фуй за депутаты, в стране не проживает, на постоянке в израиле, зарплату депутата получает и что оно делает вообще? только наживается, грабит, ворует и вредит, да сколько можно и когда от таких депутатов -иностранцев избавимся, пусть валят на фуй в израиль и тырят там
показати весь коментар
20.05.2021 16:19 Відповісти
Його поплічника медведчука можна взяти і судити очно. Він в Україні.
Але про таке зелені з ним не домовлялись.
показати весь коментар
20.05.2021 16:19 Відповісти
Цього "депутата" попередили ще задовго, щоб він міг здриснути, в усіх владних структурах сидять рашинські шпиги і своїх вчасно переправляють.
показати весь коментар
20.05.2021 16:45 Відповісти
 
 