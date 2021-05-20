Очікуємо, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, - посли G7

Посли країн "Великої сімки" привітали ухвалення Верховною Радою законопроєктів №2194 і №2195, які стали черговим кроком на шляху до прозорої і справедливої ​​земельної реформи, яка створить величезні можливості для процвітання України.

"Ми очікуємо, що Україна завершить кроки для ефективного впровадження земельної реформи з 1 липня, коли відкриється ринок землі. Це передбачає моніторинг прав власності та транзакцій, відкритість даних про користувачів і власників землі, доступ до кредитів для дрібних фермерів", - йдеться в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

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