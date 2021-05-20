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Очікуємо, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, - посли G7
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Посли країн "Великої сімки" привітали ухвалення Верховною Радою законопроєктів №2194 і №2195, які стали черговим кроком на шляху до прозорої і справедливої земельної реформи, яка створить величезні можливості для процвітання України.
"Ми очікуємо, що Україна завершить кроки для ефективного впровадження земельної реформи з 1 липня, коли відкриється ринок землі. Це передбачає моніторинг прав власності та транзакцій, відкритість даних про користувачів і власників землі, доступ до кредитів для дрібних фермерів", - йдеться в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
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Просто Клоуну уж очень хочется кредит, без которого тарифы растут а рейтинг падает! А для того чтобы его дали кредиторы, они должны быть уверены, что деньги им вернут. Такой гарантией является бездефицитный бюджет (от сюда и т.н. "требования МВФ"), а для этого нужно провести реформы!!! Сами понимаете где Клоун а где реформы!
А раз отдать деньгами не можем, то должна быть гарантия, что рассчитаемся, чем то ликвидным (земля, нефть, газ, др. ресурсы)
И для кого-то уже начались "велечезні можливості для процітання" ("кожен з нас президент" (с))
Прозрачность реформы это когда появляются просветы между ребрами.
украинский вопросземельная реформа в Украине будет завершена к 1 июля. Донбасский вопрос и крымский вопрос они бльади не ожидают решить к 1 июля.
1. Вы хотите купить землю?
2. Вы хотите продать землю?
3. Тогда как это всё вас касается и какого уя вы ноете? Если же на один из первых двух пунктов ответ положительный, то тем более: какого уя вы ноете?