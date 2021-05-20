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Очікуємо, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, - посли G7

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Очікуємо, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, - посли G7

Посли країн "Великої сімки" привітали ухвалення Верховною Радою законопроєктів №2194 і №2195, які стали черговим кроком на шляху до прозорої і справедливої ​​земельної реформи, яка створить величезні можливості для процвітання України.

"Ми очікуємо, що Україна завершить кроки для ефективного впровадження земельної реформи з 1 липня, коли відкриється ринок землі. Це передбачає моніторинг прав власності та транзакцій, відкритість даних про користувачів і власників землі, доступ до кредитів для дрібних фермерів", - йдеться в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

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Очікуємо, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, - посли G7 01

Автор: Анастасія Потіха
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Хотим земелюшки украинской прикупить аж руки чешутся Ожидаем, что земельная реформа в Украине будет завершена к 1 июля, - послы G7 - Цензор.НЕТ 4301
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20.05.2021 16:23 Відповісти
А да и нет!
Просто Клоуну уж очень хочется кредит, без которого тарифы растут а рейтинг падает! А для того чтобы его дали кредиторы, они должны быть уверены, что деньги им вернут. Такой гарантией является бездефицитный бюджет (от сюда и т.н. "требования МВФ"), а для этого нужно провести реформы!!! Сами понимаете где Клоун а где реформы!
А раз отдать деньгами не можем, то должна быть гарантия, что рассчитаемся, чем то ликвидным (земля, нефть, газ, др. ресурсы)
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20.05.2021 16:34 Відповісти
Т.е. по факту - это не просто возможность иностранных банков ее купить, с клоунскими аппетитами и безрассудством, считайте что они уже это сделали!
И для кого-то уже начались "велечезні можливості для процітання" ("кожен з нас президент" (с))
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20.05.2021 16:37 Відповісти
Така реформа нам не потребна.
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20.05.2021 16:39 Відповісти
СМИ Украины к кому относятся , правильно к еврейской общине и к группе лиц представителей московской Орды, вот им и перейдёт вся земля крепостных украинцев, а для замазки глаз что то перепадёт их холуям Очікуємо, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, - посли G7 - Цензор.НЕТ 552 Украинцы не ленитесь управлять своим государством, а то получите своё государство Украина в аренду
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20.05.2021 16:42 Відповісти
Ожидают.
Очікуємо, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, - посли G7 - Цензор.НЕТ 5932
Прозрачность реформы это когда появляются просветы между ребрами.
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20.05.2021 16:53 Відповісти
Ожидаем, что украинский вопрос земельная реформа в Украине будет завершена к 1 июля. Донбасский вопрос и крымский вопрос они бльади не ожидают решить к 1 июля.
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20.05.2021 18:53 Відповісти
Вот такие вот "друзья" у Украины! Стервятники!!! Очікуємо, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, - посли G7 - Цензор.НЕТ 6747
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20.05.2021 21:46 Відповісти
Будет как в Литве -- банки немецкие французские и американские а сюда еще и китайци с арабами включатся и будут сдавать в аренду интересно кому?
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20.05.2021 23:23 Відповісти
У меня три вопроса к стенающим.
1. Вы хотите купить землю?
2. Вы хотите продать землю?
3. Тогда как это всё вас касается и какого уя вы ноете? Если же на один из первых двух пунктов ответ положительный, то тем более: какого уя вы ноете?
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21.05.2021 00:07 Відповісти
 
 