Арестович про відкриття КПВВ на Донбасі: Маємо справу з росіянами, РФ може в останній момент зірвати домовленості

На переговорах Тристоронньої контактної групи досягнуто прогресу в питанні відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Однак російська сторона може в останній момент знову зірвати їх відкриття.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, остання відмовка російської сторони щодо КПВВ була в тому, що вона не почувається в достатній безпеці. Але щотижня пункти пропуску "Щастя" і "Золоте" в Луганській області перетинають гуманітарні вантажі.

"Домовилися до того, що надали повні гарантії безпеки. Станом на вчора, є безстрокові гарантії безпеки обох сторін ... Є певна надія, що ми просунемося. Але треба розуміти, що ми маємо справу з росіянами, і як би все добре не йшло, в останній момент вона може не відкрити. Так само було 10 листопада, все було готово", - зазначив Арестович.

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Він підкреслив, що російська сторона постійно прив'язує питання КПВВ до політичних поступок і прямих переговорів з окупаційною владою. Для роботи пунктів пропуску вона повинна подати офіційну заяву ОБСЄ.