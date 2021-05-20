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Арестович про відкриття КПВВ на Донбасі: Маємо справу з росіянами, РФ може в останній момент зірвати домовленості

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арестович про відкриття КПВВ на Донбасі: Маємо справу з росіянами, РФ може в останній момент зірвати домовленості

На переговорах Тристоронньої контактної групи досягнуто прогресу в питанні відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Однак російська сторона може в останній момент знову зірвати їх відкриття.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, остання відмовка російської сторони щодо КПВВ була в тому, що вона не почувається в достатній безпеці. Але щотижня пункти пропуску "Щастя" і "Золоте" в Луганській області перетинають гуманітарні вантажі.

"Домовилися до того, що надали повні гарантії безпеки. Станом на вчора, є безстрокові гарантії безпеки обох сторін ... Є певна надія, що ми просунемося. Але треба розуміти, що ми маємо справу з росіянами, і як би все добре не йшло, в останній момент вона може не відкрити. Так само було 10 листопада, все було готово", - зазначив Арестович.

Також читайте: Сторони ТКГ підтвердили гарантії безпеки для роботи КПВВ в Щасті і Золотому, - Арестович (оновлено)

Він підкреслив, що російська сторона постійно прив'язує питання КПВВ до політичних поступок і прямих переговорів з окупаційною владою. Для роботи пунктів пропуску вона повинна подати офіційну заяву ОБСЄ.

Автор: Анастасія Потіха
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Це як відчиняти ворота ГУЛАГа,росіянія не випусте зеків на волю,щоб останні не розбіглись))
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20.05.2021 16:35 Відповісти
Дай Бог шоб сорвали и ничего там не открыли!!!
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20.05.2021 16:35 Відповісти
Прогнозировать поведение тупина бесполезно. В диалоге с ним уместны только фразы "несмотря на данные им обещания", "очередной раз", "не признал доказанные факты". "обвинил во всем противоположную сторону", "не докажете", "нас там нет и не было".
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20.05.2021 16:41 Відповісти
Люся,на сегодня лимит дол***ма уже исчерпан
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20.05.2021 16:41 Відповісти
Фильм "Охламон" с Арестовичем.
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20.05.2021 16:53 Відповісти
И хватит вообще играться в эти минские соглашения, они давно уже отыграли свою роль. Они были нужны в начале войны. Когда тупин подумал что это капитуляция и согласился на их поведении представляя себя современным Жуковым, принимающим капитуляцию Украины. Нам удалось получить запас времени на восстановление хоть как-то ВСУ. Все, теперь они не нужны. Только Нормандский формат. Ссать в глаза их участникам у него кишечечка тонюсенька.
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20.05.2021 16:54 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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20.05.2021 17:11 Відповісти
 
 