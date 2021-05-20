У Киви хочуть конфіскувати 1,2 млн грн, зароблених за здачу в оренду чужої жомової ями, - САП

Слідчі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що нардеп ОПЗЖ Ілля Кива здав чужу яму для відходів від виробництва цукру в оренду фіктивній фірмі.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Установлено, що нардеп, попри те, що він не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передав вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності. За оренду вказаний народний обранець протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій", - сказано в повідомленні САП.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання належних Киві 1,2 млн грн неправомочними. Їх хочуть стягнути на користь держави.

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Нагадаємо, в декларації за 2019 рік Кива зазначив як джерело свого доходу здачу в оренду жомової ями на Полтавщині. Журналісти вирушили на місце - і з'ясувалося, що яму давно не використовують, вона навіть заросла бур'яном.

У декларації Киви за 2020 рік жомова яма вже відсутня.