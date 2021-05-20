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Новини Політика України
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конфіскація (458) Кива (367)

У Киви хочуть конфіскувати 1,2 млн грн, зароблених за здачу в оренду чужої жомової ями, - САП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Киви хочуть конфіскувати 1,2 млн грн, зароблених за здачу в оренду чужої жомової ями, - САП

Слідчі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що нардеп ОПЗЖ Ілля Кива здав чужу яму для відходів від виробництва цукру в оренду фіктивній фірмі.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Установлено, що нардеп, попри те, що він не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передав вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності. За оренду вказаний народний обранець протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій", - сказано в повідомленні САП.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання належних Киві 1,2 млн грн неправомочними. Їх хочуть стягнути на користь держави.

Також читайте: Киву можуть відправити на повторний захист дисертації, - радник Авакова Мартиненко

Нагадаємо, в декларації за 2019 рік Кива зазначив як джерело свого доходу здачу в оренду жомової ями на Полтавщині. Журналісти вирушили на місце - і з'ясувалося, що яму давно не використовують, вона навіть заросла бур'яном.

У декларації Киви за 2020 рік жомова яма вже відсутня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
У мене по сусідству є велика розлога береза. Можу сдати не дорого в аренду. Так дуже зручно вішати москалів. )))
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20.05.2021 16:49
+12
А вот и ответ, с каких барышей дисер У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 2888
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20.05.2021 16:43
+9
Вы хотели сказать не жомовой, а жоповой? У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 2454
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20.05.2021 16:43
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А вот и ответ, с каких барышей дисер У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 2888
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20.05.2021 16:43 Відповісти
У мене по сусідству є велика розлога береза. Можу сдати не дорого в аренду. Так дуже зручно вішати москалів. )))
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20.05.2021 16:49 Відповісти
Ківу першим?
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20.05.2021 20:39 Відповісти
Не дисер а высер
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20.05.2021 17:59 Відповісти
Ну как смог У Киви хочуть конфіскувати 1,2 млн грн, зароблених за здачу в оренду чужої жомової ями, - САП - Цензор.НЕТ 7266
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20.05.2021 19:53 Відповісти
Он старался и.... тужился 😂
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20.05.2021 21:51 Відповісти
Вы хотели сказать не жомовой, а жоповой? У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 2454
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20.05.2021 16:43 Відповісти
"Чужой"...
Не твоей ли? У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 2755
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20.05.2021 16:45 Відповісти
"сдачей"? У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 5140
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20.05.2021 16:43 Відповісти
он сдал в аренду чужую яму))
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20.05.2021 16:44 Відповісти
"талант", а с виду имбицил
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20.05.2021 16:52 Відповісти
Ну як же ж не "талант"? "Талантищще" Скоро буде не кИндидатом,а доХтором клептоматійних наук,вот так!
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20.05.2021 20:01 Відповісти
Крипту надо было декларировать. А он по красивому хотел...
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20.05.2021 16:44 Відповісти
Надо было, только вот где Кива а где крипта? Не удивлюсь если он эти деньги в погребе гаража хранит рядом с наганом....
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20.05.2021 16:48 Відповісти
А навіщо вченому рівня Коперника,якась там жомова яма?
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20.05.2021 16:44 Відповісти
Это, как чужой погреб продал? У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 1054
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20.05.2021 16:45 Відповісти
Как же так можно с молодым учЁным?!
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20.05.2021 16:45 Відповісти
У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных сдачу в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 5087
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20.05.2021 16:46 Відповісти
І в жопову яму заштовхаю? У Киви хочуть конфіскувати 1,2 млн грн, зароблених за здачу в оренду чужої жомової ями, - САП - Цензор.НЕТ 881
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20.05.2021 17:26 Відповісти
Чтоб до такого додуматься нужна проффесорская голова.
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20.05.2021 16:47 Відповісти
пора, давать прафесара
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20.05.2021 16:49 Відповісти
Доктор онанистических наук
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20.05.2021 16:55 Відповісти
просто драчун
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20.05.2021 17:10 Відповісти
Фу,нищеброд...
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20.05.2021 16:47 Відповісти
жомовая ківа
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20.05.2021 16:48 Відповісти
кандыдат наук оконфузилси
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20.05.2021 16:49 Відповісти
Мдя... Прекрасно! Гівно заробляло на чужому відстійнику.
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20.05.2021 16:49 Відповісти
Яке "заробляло"? Це називається легалізація доходів, добутих злочинним шляхом.
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20.05.2021 19:19 Відповісти
ну как такое попадает в раду?
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20.05.2021 16:49 Відповісти
Я бы иначе сформулировал вопрос - как за такое можно голосовать?
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20.05.2021 17:44 Відповісти
если бы народ проголосовал за умку кутаиского черножопую было бы то же самое
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20.05.2021 18:52 Відповісти
В декларации ошибка. Там была не жомовая яма, а выгребная.
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20.05.2021 16:49 Відповісти
Жом это сам Кива.
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20.05.2021 16:50 Відповісти
теперь будет как и другие учёные в Украине-нищим...
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20.05.2021 16:50 Відповісти
Нутк откуда возьмутся в стране учёные? Если даже тех, которые есть, давят!
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20.05.2021 16:51 Відповісти
Он даже ямой своей не владеет!
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20.05.2021 16:51 Відповісти
во всём виноваты врачи))) зачем выпустили из палаты У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных на сдаче в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 525
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20.05.2021 16:51 Відповісти
У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных на сдаче в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 8300
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20.05.2021 16:51 Відповісти
Репрессии против интеллигенции это не хороший знак... Скоро погромы начнутся...
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20.05.2021 16:51 Відповісти
Уровень этого придурка кивы это охрана компостных ям!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.05.2021 16:52 Відповісти
за науку можно и пострадать чуток)
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20.05.2021 16:55 Відповісти
Не охрана, а владение. Назови хоть одного нормального украинца, имеющего яму, приносящую столько бабла.
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20.05.2021 16:57 Відповісти
У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн грн, заработанных на сдаче в аренду чужой жомовой ямы, - САП - Цензор.НЕТ 7662
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20.05.2021 16:54 Відповісти
При спогляданні цього фото моя внучка тричі перехрестилася, хоча і не віруюча.
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20.05.2021 18:34 Відповісти
Ну как так можно? Кива настоящий кандидат наук, почти академик. и они посмели забрать у киканутого дрочилы самое ценное его достояние, яму, которой владели все Кивы, даже растрелянный бандеровцами его дед.
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20.05.2021 16:55 Відповісти
то есть стыреный мильйон просто конфисковали и гуляй? Хорошо.
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20.05.2021 16:57 Відповісти
сап с 95 конкуренты
анонс прекрасен, ржал, шо лошадь
чувствую здоровье прибавляется
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20.05.2021 17:00 Відповісти
Мрази,эта операция называется отмывание преступно нажитых средств и предусматиривает длительное тюремное заключение с полной конфискацией личного майна,а они его под левую статью за взятку подвели,оденьте на прокурора наручники.
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20.05.2021 17:05 Відповісти
есть такие страны где прокуроры -неподсудные
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20.05.2021 17:10 Відповісти
люди добрые . шо это творится . науку уничтожают . ученого с мировым именем хотят лишить средств к существованию
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20.05.2021 17:11 Відповісти
Вкинути його в ту яму і нехай там дрочить
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20.05.2021 17:11 Відповісти
Кива должен вернуть и сам жом.
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20.05.2021 17:29 Відповісти
Надо еще разобраться кто за эту яму ему заплатил.
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20.05.2021 18:02 Відповісти
А вы уверены,що это жомовая яма,а не налоговая? У Киви хочуть конфіскувати 1,2 млн грн, зароблених за здачу в оренду чужої жомової ями, - САП - Цензор.НЕТ 6519
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20.05.2021 18:05 Відповісти
Мне такую яму, чтоб каждый месяц по 100 тыс. приносила.
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20.05.2021 18:08 Відповісти
А не могла вартість аренди тієї ями бути більшою за вартість закладеного в неї жому?
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20.05.2021 18:32 Відповісти
З нашим керівництвом Україна стає жОПОвою ямою. вОвчику респект
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20.05.2021 18:47 Відповісти
Ага!? Хрен вам, а не бабулети! Кива - кандидат наук и по сто раз на дню делает украинскую науку - задавит интеллектом.
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20.05.2021 20:00 Відповісти
 
 