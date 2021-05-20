МЗС і посольство України у Вашингтоні не готують візит Єрмака в США, - спікер Ніколенко

Міністерство закордонних справ України та українське посольство у Вашингтоні не здійснювали підготовку візиту керівника Офісу президента в США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко агентству Інтерфакс-Україна.

"У випадку, якщо б керівник Офісу президента України планував офіційний візит до США або іншу країну світу, його організація і підготовка відбувалися б виключно офіційними дипломатичними каналами. Повідомлення деяких ЗМІ про нібито заплановану поїздку лежать в площині ініціативи приватних осіб", - сказав Ніколенко.

За його словами, відповідно до національного законодавства України, зовнішні відносини здійснюються через Міністерство закордонних справ. Зокрема, у відносинах зі США організація офіційних візитів українських та американських чиновників відбувається дипломатичними, а не сторонніми каналами, підкреслив він.

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"У зв'язку з цим інформуємо, що Офіс президента не озвучував ніяких ініціатив з підготовки візиту керівника ОП Андрія Єрмака в США, а також, за наявною в МЗС інформацією, не уповноважував сторонніх осіб на організацію такого візиту. Відповідно, МЗС і посольство України в Вашингтоні не здійснюють підготовку такого візиту", - додав Ніколенко.

Раніше Радіо Свобода заявило, що американських конгресменів просили про зустріч з Єрмаком і Резніковим на цьому тижні.