МЗС і посольство України у Вашингтоні не готують візит Єрмака в США, - спікер Ніколенко
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Міністерство закордонних справ України та українське посольство у Вашингтоні не здійснювали підготовку візиту керівника Офісу президента в США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко агентству Інтерфакс-Україна.
"У випадку, якщо б керівник Офісу президента України планував офіційний візит до США або іншу країну світу, його організація і підготовка відбувалися б виключно офіційними дипломатичними каналами. Повідомлення деяких ЗМІ про нібито заплановану поїздку лежать в площині ініціативи приватних осіб", - сказав Ніколенко.
За його словами, відповідно до національного законодавства України, зовнішні відносини здійснюються через Міністерство закордонних справ. Зокрема, у відносинах зі США організація офіційних візитів українських та американських чиновників відбувається дипломатичними, а не сторонніми каналами, підкреслив він.
"У зв'язку з цим інформуємо, що Офіс президента не озвучував ніяких ініціатив з підготовки візиту керівника ОП Андрія Єрмака в США, а також, за наявною в МЗС інформацією, не уповноважував сторонніх осіб на організацію такого візиту. Відповідно, МЗС і посольство України в Вашингтоні не здійснюють підготовку такого візиту", - додав Ніколенко.
Раніше Радіо Свобода заявило, що американських конгресменів просили про зустріч з Єрмаком і Резніковим на цьому тижні.
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Зелебобы, помните как вы за него голосовали ? Нет ? Так ведь никто не помнит. Кто он такой вообще ?
https://www.youtube.com/watch?v=C3AZxpZZpoQ
https://censor.net/ru/video_news/3185211/polnaya_rasshifrovka_zapiseyi_brata_glavy_op_ermaka_kotorye_obnarodoval_sluga_naroda_leros_video
tZE inform
@tZEinform
·11 ч
Очередная попытка (это восьмая, о которой нам известно) наладить контакты с конгрессменами США " .... главного советника президента Украины по вопросам национальной безопасности ... ближайшего доверенного лица президента и второго, наиболее влиятельного лица в Украинепосле президента" , " господина Ермака" окончилась отказом восьми конгрессменов. Зачем Украина держит в США за счет налогоплательщиков ДВУХ послов ?
А ЩО ТАМ ЗАБУВ АГЕНТ ФСБ ?