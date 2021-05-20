УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13921 відвідувач онлайн
Новини Політика України
1 132 22
Конгрес США (836) МЗС (3559) США (14437) Ніколенко (154) Єрмак Андрій (1228)

МЗС і посольство України у Вашингтоні не готують візит Єрмака в США, - спікер Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС і посольство України у Вашингтоні не готують візит Єрмака в США, - спікер Ніколенко

Міністерство закордонних справ України та українське посольство у Вашингтоні не здійснювали підготовку візиту керівника Офісу президента в США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко агентству Інтерфакс-Україна.

"У випадку, якщо б керівник Офісу президента України планував офіційний візит до США або іншу країну світу, його організація і підготовка відбувалися б виключно офіційними дипломатичними каналами. Повідомлення деяких ЗМІ про нібито заплановану поїздку лежать в площині ініціативи приватних осіб", - сказав Ніколенко.

За його словами, відповідно до національного законодавства України, зовнішні відносини здійснюються через Міністерство закордонних справ. Зокрема, у відносинах зі США організація офіційних візитів українських та американських чиновників відбувається дипломатичними, а не сторонніми каналами, підкреслив він.

Також читайте: Я бачу формат залучення США в переговори щодо Донбасу, - Зеленський

"У зв'язку з цим інформуємо, що Офіс президента не озвучував ніяких ініціатив з підготовки візиту керівника ОП Андрія Єрмака в США, а також, за наявною в МЗС інформацією, не уповноважував сторонніх осіб на організацію такого візиту. Відповідно, МЗС і посольство України в Вашингтоні не здійснюють підготовку такого візиту", - додав Ніколенко.

Раніше Радіо Свобода заявило, що американських конгресменів просили про зустріч з Єрмаком і Резніковим на цьому тижні.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Зачем США российский открытый шпион?
показати весь коментар
20.05.2021 16:50
+5
Президент Ермак без визита не может !
Зелебобы, помните как вы за него голосовали ? Нет ? Так ведь никто не помнит. Кто он такой вообще ?
показати весь коментар
20.05.2021 16:50
+5
Не готовят визы Дерьмяку, потому что в штатах знают, кто этот поц и знают, что он работает на Куйла.
показати весь коментар
20.05.2021 16:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачем США российский открытый шпион?
показати весь коментар
20.05.2021 16:50 Відповісти
А как же буба без няньки поедет? МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США, - спикер Николенко - Цензор.НЕТ 6474
показати весь коментар
20.05.2021 16:53 Відповісти
Президент Ермак без визита не может !
Зелебобы, помните как вы за него голосовали ? Нет ? Так ведь никто не помнит. Кто он такой вообще ?
показати весь коментар
20.05.2021 16:50 Відповісти
Американцям потрібен бездарний завхоз?
показати весь коментар
20.05.2021 16:50 Відповісти
Не завхоз, а вице-презедент Андрей Елдак МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США, - спикер Николенко - Цензор.НЕТ 7631
показати весь коментар
20.05.2021 16:54 Відповісти
МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США, - спикер Николенко - Цензор.НЕТ 9728 В його нічних фантазіях.
показати весь коментар
20.05.2021 16:59 Відповісти
"Ермак сорвал создание ВСК по вагнеровцам | Зеленский в косоворотке | Миссия в Вашингтоне провалена"
https://www.youtube.com/watch?v=C3AZxpZZpoQ
показати весь коментар
20.05.2021 16:58 Відповісти
а на..й он там нужен? его уже послали 8 раз. Хватит, наверное.
показати весь коментар
20.05.2021 16:50 Відповісти
Не готовят визы Дерьмяку, потому что в штатах знают, кто этот поц и знают, что он работает на Куйла.
показати весь коментар
20.05.2021 16:50 Відповісти
Ему нужен визит только в дурку.
показати весь коментар
20.05.2021 16:52 Відповісти
Оно уже было в США. От его тупой брехни до сих пор тут ржут.
показати весь коментар
20.05.2021 16:55 Відповісти
Американцы до сих пор под впечатлением от смерти брата Ермака на российско-украинском фронте, а потом воскресении его и активном участии в торговле должностями в ОП, и др. кючевыми позициями в стране.
показати весь коментар
20.05.2021 20:11 Відповісти
МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США/ Следует огласить весь список "Не готовят". Из гуманности- чтобы читатели смогли заранее подготовиться к подобным потрясениям.
показати весь коментар
20.05.2021 17:01 Відповісти
Полная расшифровка записей брата главы ОП Ермака, которые обнародовал "слуга народа" Лерос. ВИДЕО
https://censor.net/ru/video_news/3185211/polnaya_rasshifrovka_zapiseyi_brata_glavy_op_ermaka_kotorye_obnarodoval_sluga_naroda_leros_video
показати весь коментар
20.05.2021 17:02 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·11 ч

Очередная попытка (это восьмая, о которой нам известно) наладить контакты с конгрессменами США " .... главного советника президента Украины по вопросам национальной безопасности ... ближайшего доверенного лица президента и второго, наиболее влиятельного лица в Украинепосле президента" , " господина Ермака" окончилась отказом восьми конгрессменов. Зачем Украина держит в США за счет налогоплательщиков ДВУХ послов ?
показати весь коментар
20.05.2021 17:02 Відповісти
Министерство иностранных дел Украины и украинское посольство в Вашингтоне не осуществляли подготовку визита руководителя Офиса президента в США. Источник: https://censor.net/ru/n3266548

А ЩО ТАМ ЗАБУВ АГЕНТ ФСБ ? МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США, - спикер Николенко - Цензор.НЕТ 9164
показати весь коментар
20.05.2021 17:08 Відповісти
Позвольте вам выйти вон, батенька.
показати весь коментар
20.05.2021 19:12 Відповісти
Ермаку отказали во въезде в США.
показати весь коментар
20.05.2021 20:07 Відповісти
Если оно туда поедет, то тем самым легимитизируют эту будку
показати весь коментар
20.05.2021 23:12 Відповісти
А разве гауляйтер Украины от руSSкого мира нуждается в помощи какого-то там МЗС?
показати весь коментар
21.05.2021 02:02 Відповісти
 
 