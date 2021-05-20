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Новини Політика України
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Зеленський (17387) Путін (21421) Донбас (21733)

Зеленський на запитання "Путін - вбивця?": Відповідь може коштувати сотню життів на Донбасі. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запитання "Путін - вбивця?" може коштувати сотню життів українських воїнів на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, після пресконференції журналістка телеканалу "Прямий" підійшла до президента і запитала: "Чи можете ви назвати Путіна вбивцею?"

""Через ваше запитання завтра сто людей можуть вбити на Донбасі. Що б ви робили?" - відповів президент.

Нагадаємо, в ході пресконференції Зеленський заявив, що дуже обережно ставиться до характеристики президента РФ: "Для мене пріоритет - закінчити війну, а потім я скажу, що я про кого думаю".

Також читайте: Зеленський про Путіна: Дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. Закінчимо війну - розповім, що я про нього думаю

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+97
Ответ на этот вопрос может стоить целой КИНОСТУДИИ ишака оманского в маЦкве.
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20.05.2021 17:18
+94
Какой же зеля чмырина и ссыкливый упырь!
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20.05.2021 17:12
+77
І квартири в Криму.
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20.05.2021 17:25
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Сторінка 4 з 4
Я не сторонник зе. Байден ответил, потому что может себе это позволить, имея такую экономику и армию. Зеленский правильно уклонился, потому что правдивый ответ- это сразу обострение на фронте и потеря жизней. Кому это нужно? Президент - главный дипломат страны. Журналистка - провокатор, гонящийся за сенсацией
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21.05.2021 10:07 Відповісти
"правдивый ответ- это сразу обострение на фронте и потеря жизней" -- значит ответ был правильный.
И вообще: развивай и не сдерживай свою армию -- и обострений на фронте будут меньше.
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21.05.2021 11:17 Відповісти
вопрос "убийца ли Путин" - вопрос провокационный для президента Украины сейчас. Все и так знают на него ответ. Я не сторонник зе, но он сейчас президент и в стране идет война. Такие вопросы - это признак политических разборок внутри страны, это еще один фронт. Цель вопроса - сенсация, снижение рейтинга и тд., но то, что это может навредить ситуации на фронте - журналист не думает. Это на самом деле довольно цинично, беря во внимание ситуацию, в которой оказалась Украина. Нужно работать на обьединение, а не на разъединение, особенно в условиях войны. Думаете за поребриком этого всего не видят? Все не так просто, как кажется. В данной ситуации в Украине дипломатия - это инструмент номер один. Остальное пока на стадии развития.
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21.05.2021 11:31 Відповісти
Для Зюзи, все вопросы, которые, не приготовлены заранее, провокационные.
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22.05.2021 23:39 Відповісти
Байден, при всех его возможностях, тоже уклонился. Он ответил "I do", а не "Yes of course".
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21.05.2021 11:47 Відповісти
конечно, он же здравомыслящий политик, понимающий что это не дает ровным счетом ничего хорошего на самом деле тот журналист своим вопросом тоже имел цель подставить Байдена и прославиться, не понимая последствий до конца.
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21.05.2021 13:37 Відповісти
Он гомік совкордрочєрний, а не президент України

Зеленський на запитання "Путін - вбивця?": Відповідь може коштувати сотню життів на Донбасі - Цензор.НЕТ 787
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21.05.2021 17:11 Відповісти
Ким би він не був, хіба його не обрали люди?
такі пости, як в тебе - це даремний струс повітря,
це від твоєї слабкості і нікчемності
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21.05.2021 18:09 Відповісти
Лахата - іди на х*й
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21.05.2021 18:11 Відповісти
Обрали люди.
Люди, которые нормально воспринимают , когда их страну обзывают проституткой, Томос термосом, а одного из президентов Синьор Голодомор
Обозвать свою страну проститутку он смог, а назвать Путена убийцей, который убил тысячи украинцев, оно не смогло.
Биомасса, как говорил папа Зеленского, которой хоть сцы в глаза, а ей все Божья роса
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22.05.2021 23:45 Відповісти
А сегодня нет обострения на фронте ?
Не погибают наши бойцы?
Зеленые вы тварюки , может хватить защищать мелкую , зеленую и очень трусливую мразь !!
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22.05.2021 02:17 Відповісти
Для дебила любой вопрос - дебильный.
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21.05.2021 10:04 Відповісти
Вот это и весь ответ про дебильные вопросы для Зюзи.
Если человек сам дебил, то все вопросы для него плохие.
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21.05.2021 10:55 Відповісти
А чем вопрос дебилен. Дебил Зюзя, который ни на один вопрос не может дать внятного ответа. Мычит как заторможенный
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21.05.2021 10:49 Відповісти
Подарите ему столб фонарный ! СРОЧНО !!!!!!!!!
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21.05.2021 01:00 Відповісти
квартал 95 опять продал кацапам очередной сериальчик, зачем же ху-ло обижать????
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21.05.2021 01:00 Відповісти
Да! Так, глядишь, и без доходов совсем остаться можно.
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21.05.2021 09:17 Відповісти
Основные доходы у него здесь: на "большом крадивництве", на армии, пандемии, энергетике, откатах и продаже должностей! 37 миллиардов баксов в год воруют зеленые - в семь раз больше, чем при прежней власти---- Сякошвили не будет врать!
Но патологическая жадность не дает зебилу отказаться от кацапских подачек)))
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22.05.2021 00:39 Відповісти
то что ты сцыкло в косоворотке может стоить жизней украинцам...
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21.05.2021 02:44 Відповісти
Знав я одного, він у 2014 так само казав і ховався від військкомату.
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21.05.2021 08:40 Відповісти
Особисто возив? А ти разом з ним службу проходив?))
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21.05.2021 09:20 Відповісти
Шо сказать-то хотело, зебильное? Гучно перднув и сховався?
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21.05.2021 10:05 Відповісти
ЗЕЛЕНСКОМУ в 2014году поступил звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский:
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он.
Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
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21.05.2021 11:02 Відповісти
Паскудная семейка посмеялась над повесткой и защитой Родины от кремлёвской нечисти? Если это - правда, то это - дикость и ДНО....
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21.05.2021 14:23 Відповісти
А была ли повестка? Родители Владимира Зеленского об истории с военкоматом

Напомню, в начале выступления «квартальца» ему поступил звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, мои коллеги позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института:

- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск.

HTTPS://MEDIANANNY.COM/NOVOSTI/2304146
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21.05.2021 15:43 Відповісти
А ведь в реальности за такой вопрос морду бьют. Всё правильно. Ответ был кстати ясен. Ведь есть третьи лица. И таким хлебать беду. И задавая подобный вопрос стоило о таких подумать. В реале такой вопрос имел право задать тот кто там был, кого вытащили, мы о таких забываем, а их много, и никто не знает что они испытывают в эту минуту там, в аду!
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21.05.2021 12:14 Відповісти
Защита Родины является священным долгом.
И да, на войне гибнут, за Родину.
Помните Борис, как во время ВОВ шли и гибли за Родину, за Сталина.
Тогда это было правильно, да?
А сейчас погибнуть за Украину- это уже плохо, да?
Как вы достали, расейские пропагандоны.
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21.05.2021 15:53 Відповісти
Чим краще ставало в Україні при Пороху, тим огидніше «недорогенькі» верещали, як усе - погано.
А ось тепер - мовчать, як в рот води набрали 🙂
Наразі їх все влаштовує.
Чому?
Бо це - не українські журналісти, а продажні журна@люги !
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21.05.2021 08:51 Відповісти
Та да ,так краще как при Прошенко ,у нас никогда не было. Зеленський на запитання "Путін - вбивця?": Відповідь може коштувати сотню життів на Донбасі - Цензор.НЕТ 1774
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21.05.2021 09:04 Відповісти
Сарказм свой засунь в то место , на котором сидишь !!
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22.05.2021 02:20 Відповісти
Вы видимо не осознаёте на сколько вы смешны,когда пишите о "потужном".
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22.05.2021 10:23 Відповісти
Он прав.
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21.05.2021 08:54 Відповісти
-1.
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21.05.2021 09:15 Відповісти
Тыт аткой же смелый зебил? Вот потому вам азеры зад и надрали, вояки сраные
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21.05.2021 10:06 Відповісти
Клирас гркес, нкарвес.
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21.05.2021 11:12 Відповісти
Сказать шо хотел, черножепый?
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21.05.2021 12:41 Відповісти
Если ты сфотографируешь свою морду, возле моей жопы, все убедятся, что моя жопа белее твоей морды.
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21.05.2021 19:13 Відповісти
Сцыкло.
(хотя -- ничего ж нового, это уже давно известно)
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21.05.2021 09:15 Відповісти
Зеленський на запитання "Путін - вбивця?": Відповідь може коштувати сотню життів на Донбасі - Цензор.НЕТ 4726
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21.05.2021 09:25 Відповісти
Разбор меседжей ответа:
1. Начальство не ругаю
2. Я сцыкло
3. Я такой умный, что и вправду думаю: бойцы гибнут от пресс-конференций, а не от отвода с боевых позиций в чисто поле..
4.Байден ,зачем мне твоё оружие, если я слово выговорить боюсь.
5. Бл*! Тот кто пустил эту журналистку на "самую от крытую в мире" прессуху будет уволен.
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21.05.2021 09:28 Відповісти
Разобрал?
Ну теперь еще раз разбери - В одной комнате сидят двое, один шизанутый буйный, у которого в руках бита, за поясом нож и топор, за спиной калаш, в кармане макар. И второй(представь что это ты), у которого есть электрошокер, фанерный щит, перцовый балончик, ножик перочинный. Между первым и вторым(тобой) натянута полиэтиленовая оградительная лента и даже из соседних домов периодически слышно - "I am очень озабочен", "Ich bin крайне озабочена", "je suis озабочен", ну и т.д. И вот подходит ко второму(к тебе) какая-то пися и говорит - "Ответь мне, громко чтобы и тот услыхал - он шизанутый придурок, ******** на всю голову?"
Твой ответ?
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21.05.2021 10:31 Відповісти
обосранная зеленая тварь.
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21.05.2021 09:52 Відповісти
Найвеличниший - гигант мысли!
А вы ничего не понимаете!
Зедебил как раз хотел сказать, что ***** - убийца в сотой степени!
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21.05.2021 10:10 Відповісти
Мені зрозуміло, що виборці яника всі проголосували за Гундоса Косоворотковича, але чому це зробили виборці з проєвропейськими поглядами? Невже не було видно, що його душонка чиста малороська і нічого там немає українського? Тільки подивитися на його творчіть через "95 квартал" чи його кіностудії, які випускали свій продукт виключно на російській мові, не на українській, не англійській, чи французській, а виключно російській. То ж його ціль - Московія. Головна тема його - принизити українців, показати їх маловартість. Він і його молода маланськокацапська команда не знають української мови, культури, історії, традицій. Чого тільки варті Мендель, Дубінський, Бужанський та інша малороська братія. Вчора на Эспре́ссо дивився коментар його радника Арестовича. Це жах. Він проповідує психологію і політику капітулянства і зневіри в свою армію. Щось там молов за Львів, за те що Польща його втратила, коли проводила національну політику і не потрібно проводити свою національну політику, бо втратимо пів України. У цієї команди параноя, чи вони відверті вороги і знають що роблять? При русифікації ми втратили Білгород, Вороніж, Сіверські землі, Кубань, половину Ростовської області, а в ці роки окуповані Крим і частина Донецької і Луганської областей. Цих косоворотників спочатку потрібно навчити історії, бо Сралін більше віддав нашої території, чим повернулося в Україну. Обдристович хоч знає на Холмщину, Бойківщину, Лемківщину та інші території Сралін віддав? Хоч знає, що Українські землі була аж за Краків? Але то минуле і розподіл пройшов, ми поважаємо кордони з Польщею, але чому воно таке меле? А як він зверхнє дивився на львівську студію, як він зневажав виступаючих. А ще виступ пані Фаріон мене переконало в тому, що "Свобода" - російський проект, в якому заблукали деяекі патріоти, які в них повірили і для мене вчора вони викреслені з патріотів. Ось чому західні регіони голосовули за Косоворотку, бо "сволота" провела величезну роботу по дискредитації ЄС. Вона вчора знову засудила "Мінські угоди" і сказала, що Косоворотка робить правильно. Але чому тоді не відмінили "мінськ"? Утопісти і делітанти. Ким було воювати, коли цілі підрозділи переходили кордон з росією і здавалися, мотивуючи це тим, що в нас не об'явлена війна. Московити війну не об'явили, ведуть її гідбидно, а якщо б ми її об'явили офіційно з тим військом?
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21.05.2021 10:15 Відповісти
я не трус, но я боюсь... Зеленський на запитання "Путін - вбивця?": Відповідь може коштувати сотню життів на Донбасі - Цензор.НЕТ 6455
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21.05.2021 10:15 Відповісти
Чётко сказал: и не отказался, и в то же время конкретно определил, кого Х...ло убивает , где и когда (за что). Молодец Президент!
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21.05.2021 10:37 Відповісти
Сцикун патологический неисправимый
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21.05.2021 11:06 Відповісти
Скільки за коментар платять?)))
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21.05.2021 11:30 Відповісти
Зеленський на запитання "Путін - вбивця?": Відповідь може коштувати сотню життів на Донбасі - Цензор.НЕТ 5852
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21.05.2021 10:50 Відповісти
Просто Вова елементарний боягуз. І не патріот. Типовий український президент. Та й, до речі, він нічим не відрізняється від членів мафіозної урядової верхівки, і, так званої, еліти суспільства, яку в Україні варто називати палатою для розумово відсталих.
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21.05.2021 11:35 Відповісти
Якщо багато крадеш і багато брешеш - то є чого боятися. Бо можуть вверх ногами підвісити і в Дніпрі втопити в будь-який момент.
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21.05.2021 11:38 Відповісти
Этот ответ еще лучше, чем просто "убийца".
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21.05.2021 11:58 Відповісти
для зеленої паторочі відповідь може коштувати бабла, котре воно досі заробляє в Кацапстанє продаючи туди свої серіали та відосікі
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21.05.2021 12:36 Відповісти
Покритикувати Байдена хіба не дорожче серливому вові?
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21.05.2021 12:36 Відповісти
Цікаві продажні троляки тут...Одні просто обзивають..Інші з тупою смиливістю хочуть щоб президент опустився до їх тупості. Інші бачють продажність в тіх хто підтримує Зелю ......Хоча всі троляки серуші на ного тут (по списку) є працівниками структур політ технологічного цеху..Навіть адреси є...ФІБі т.д. просто до мацкви далеченко...так от чомусь вони в своїй праці продажності не вбачають.))))
)))Нешановні продажні цуки...Зеля який би він не був все одно ще буде 3 роки президентом і ще три роки презедент України буде робить те що вважає потрібним для України (звісмно і правильні і помилкові речі, може продумані спеціально а може і ні) Тому вся це низько сортне тупе політтехнологічне базікання ні чого не змінить)))
От мені чомусь понравився оцей пост...Зеленський на запитання "Путін - вбивця?": Відповідь може коштувати сотню життів на Донбасі - Цензор.НЕТ 8596 Евгений Пономарев

Разобрал?
Ну теперь еще раз разбери - В одной комнате сидят двое, один шизанутый буйный, у которого в руках бита, за поясом нож и топор, за спиной калаш, в кармане макар. И второй(представь что это ты), у которого есть электрошокер, фанерный щит, перцовый балончик, ножик перочинный. Между первым и вторым(тобой) натянута полиэтиленовая оградительная лента и даже из соседних домов периодически слышно - "I am очень озабочен", "Ich bin крайне озабочена", "je suis озабочен", ну и т.д. И вот подходит ко второму(к тебе) какая-то пися и говорит - "Ответь мне, громко чтобы и тот услыхал - он шизанутый придурок, ******** на всю голову?"
Твой ответ?
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21.05.2021 12:43 Відповісти
Напишу по-русски, назло псевдопатриотам. Обращаюсь не к Вам лично, а к критиканам Зеленского. Хоча з великим задоволенням спілкуюся рідною мовою. Але наразі хочеться поболяче цих сук вщипнути. Так вот я о чём - Президент ответил на вонючий вопрос дуры от журналистики не для вас, а именно для неё - шоб она поняла, какое она говно. В данном случае.
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21.05.2021 12:57 Відповісти
Ущімни себе за дупу і заспокойся , ватан !
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21.05.2021 13:09 Відповісти
Да ты долбоеп. Такой вопрос задавали и Байдену, но он не дрыстал в микрофон, а из этого все говно наружу полезло от страха за свои видосики в расее.
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21.05.2021 13:52 Відповісти
Ігарюша .хачу сказать тебе на твоей козлячей мове....і тихенько щоб ні хто не почув Ігарюша іді на Х...разом з Путіним...
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21.05.2021 14:23 Відповісти
Долбоеп, на шота умное от тебя не рассчитывал. Ты долбоепом был им и помрешь. Пока, дефективный
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21.05.2021 14:33 Відповісти
Бавай посланий на Х
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21.05.2021 14:34 Відповісти
Говно оно зеленое, которое со ржанием называло свою страну проституткой и с перепугу извинялось перед Кадыркой.
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22.05.2021 23:50 Відповісти
Давайте кожен хто буде залишати тут пост і ті хто вже написав буду починати свою писанину зі слів "Путін - х...йло,Путін -убивця, Путін-педофіл, і Путін іди на Х" А то чомусь Зелі матами обсирають всі (мені якось все одно) а тому істинному Х..улу Вбивці , педофілу Путіну а ні слова не пишите.
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21.05.2021 12:54 Відповісти
Так путін хло не читає наші коментарі на Цензорі , а наш найвеличніший потерпілий , я думаю , що іноді читає 😁
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21.05.2021 13:02 Відповісти
Прочитає або йому докладуть коли 40млн раз Українці напишутьв в цій новині Що Путін - х...йло,Путін -убивця, Путін-педофіл, і Путін іди на Х...Бо це рознесеться по всьому Світові що таке відбувається. А коли мовчати ..так ні хто не почує
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21.05.2021 13:25 Відповісти
Твоя думка, зебіле, нікого не цікавить. До спаму, бидлота
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21.05.2021 14:35 Відповісти
О та ти вже вивчів солов'їну Українсько мову. Це добре. Ну за всіх ти не розписуйся...твоя думка теж не всіх цікавить а тільки тебе.)))))Ну і в кінці як завжди для тебе Ігарюша йди на Х)))
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21.05.2021 14:39 Відповісти
Ось , що потрібно знати , як хло відноситься до зустрічі із Зе :
"Всі нас хочуть десь вкусити або щось від нас відкусити.
Але вони повинні знати - ті, хто збирається це зробити, що ми зуби виб'ємо всім так, щоб вони не могли кусатися", - каже Пуйло , з руки якого Зеля прагне взяти білого голуба миру!!
Правда, російський вождь тут же і підкреслює, а що надає йому такої пихатості - російські збройні сили з ядерною зброєю. Т
Тобто крок вліво, крок направо - і Москва знову суне диверсійно-розвідувальними операціями захищати російськомовних і суто російські інтереси, як уже було в Грузії та Україні!
Тож для чого потрібна зустріч із кремлівським фюрером , мені , принаймні, не відомо ,
можливо для капітуляціі ?)
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21.05.2021 13:06 Відповісти
Молодчинка Вова! Но шавкам с Кривого пофиг на жизни 100 людей.....
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21.05.2021 14:29 Відповісти
Кацап, ти так вопишь, шо вроде как Путин их уже всех убил, а Вазелин - оживил. А как же ваше зебильное "атопутіннападьот "?
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21.05.2021 14:37 Відповісти
Верно Зе ответил.
Всё в дипломатических рамках и завуалированно назвал пу потенциальным убийцей сотни украинцев на Донбассе.
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22.05.2021 03:38 Відповісти
Дипломат...
Это когда ж оно стало дипломатом?
Когда обзывало свою страну порноактрисой?
Или когда организовал флешмоб "Ідіть у сраку"?
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22.05.2021 23:57 Відповісти
Как передает Цензор.НЕТ, после пресс-конференции журналист телеканала "Прямой" подошла к президенту и спросила: "Можете ли вы назвать Путина убийцей?"

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Почему она не спросила ещё,чей Крым и не попросили Зеленского попрыгать. Зеленський на запитання "Путін - вбивця?": Відповідь може коштувати сотню життів на Донбасі - Цензор.НЕТ 4700
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22.05.2021 10:36 Відповісти
Или сыграть на пианине одним местом? Или облизать камеру...
Отчего бы и не спросить? Оно ж не лох?
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22.05.2021 23:58 Відповісти
И, кстати, про Крым тоже можно было спросить - как там его квартирка в Крыму? Путин не отобрал?
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23.05.2021 00:00 Відповісти
А Зе молодец, правильно, мудро ответил на провокационный вопрос.
нельзя дразнить психбольного, если у него армия в пять раз сильнее и ядерное оружие.
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24.05.2021 01:05 Відповісти
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