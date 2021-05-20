21 травня стартує кампанія із ЗНО. Перші тести будуть з хімії, - Міносвіти

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) розпочнеться вже завтра, 21 травня. Першим проведуть тестування з хімії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Друге і третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня - 24 і 25 травня.

Допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників ЗНО. Для цього з собою потрібно взяти: оригінал сертифіката ЗНО; паспорт або інший документ, серія(при наявності) та номер якого вказаний у сертифікаті; запрошення-перепустку для участі в ЗНО, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Якщо не буде якогось з документів, учасника не допустять до складання тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування після 10:50.

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На тестування з собою також варто взяти: 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору; пляшечку з питною водою без етикетки; засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за необхідності скористатися.