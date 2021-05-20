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Рада ввела в Україні кримінальні покарання за воєнні злочини: закон передбачає відсутність терміну давності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада ввела в Україні кримінальні покарання за воєнні злочини: закон передбачає відсутність терміну давності

Верховна Рада прийняла закон про покарання за воєнні лочини в другому читанні. Йдеться про законопроєкт №2689.

Законопроєкт підтримали 248 нардепів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Документ доповнює ст. 8 Кримінального кодексу новою частиною, якою запроваджується принцип універсальної юрисдикції щодо агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

У законі прописані особливості кримінальної відповідальності військових командирів, інших осіб, що фактично діють як військові командири, та інших начальників за відповідні міжнародні злочини.

Визначені особливості кримінальної відповідальності за агресію, геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини; а також за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

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Що пропонує документ

Публічні заклики до вчинення акту агресії або розв’язування збройного конфлікту неміжнародного характеру, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій або їх розповсюдження караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

За планування, підготовку, ініціювання або вчинення особою, яка здатна фактично здійснювати контроль або керівництво політичними чи військовими діями держави, акту агресії, що через його характер, серйозність і масштаб є грубим порушенням Статуту Організації Об’єднаних Націй, позбавлятимуть волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічно.

Умисне вбивство особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, у зв’язку з міжнародним збройним конфліктом чи збройним конфліктом неміжнародного характеру загрожує позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне.

Закон визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років за наступні злочини:

  • депортацію населення, тобто примусову і за відсутності підстав, передбачених міжнародним правом, переміщення (виселення) однієї чи кількох осіб з місцевості, на території якої вони законно перебували, на територію іншої держави;
  • насильницьке переміщення населення, тобто примусове і за відсутності підстав, передбачених міжнародним правом, переміщення (виселення) однієї чи кількох осіб з місцевості, на території якої вони законно перебували, до іншої місцевості у межах однієї держави;
  • вербування або залучення особи молодше 15 років до складу збройних сил чи інших державних військових формувань або інших, крім державних, формувань (груп), що беруть участь у збройному конфлікті, а так само використання такої особи для участі у бойових діях;
  • позбавлення особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, права на справедливе та належне судочинство;
  • наругу над людською гідністю;
  • захоплення або тримання особи як заручника;
  • незаконне позбавлення волі;
  • зґвалтування, сексуальну експлуатацію, примушування до зайняття проституцією, примусову вагітність, примусову стерилізацію або будь-які інші форми сексуального насильства;
  • катування або інше нелюдське поводження, або незаконне проведення будь-яких дослідів над людиною чи застосування до неї незаконних методів лікування, що є небезпечними для життя або здоров’я у момент їх проведення чи застосування;
  • заподіяння середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження;
  • поранення особи.

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Умисне вчинення у зв’язку зі збройним конфліктом захоплення або пошкодження чи знищення майна, якщо це не обґрунтовується військовою необхідністю, загрожує позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років.

Якщо ці дії мають масштабний характер, вони каратимуться позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

В'язниця на строк від семи до дванадцяти років загрожує за умисне заподіяння удару у зв’язку зі збройним конфліктом по:

  • персоналу, об’єкту, матеріалах, обладнанню, підрозділу або транспортному засобу, залученим до надання гуманітарної допомоги або місії з підтримання миру відповідно до Статуту ООН у час, коли вони мають право на захист, яким користуються цивільні особи або цивільні об’єкти;
  • будівлі, матеріалах, обладнанню, медичній установі чи транспортному засобу, що має належним чином позначену відмітну емблему або розпізнавальний знак, встановлені міжнародним гуманітарним правом, або по персоналу, який має право використовувати такі емблеми або знаки.

Якщо ці дії спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, за них загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне.

Незаконне використання під час конфлікту відмітної емблемиабо розпізнавального знаку, встановлених міжнародним гуманітарним правом, прапора парламентера або прапора, військових знаків розрізнення або форми одягу ворога чи ООН, якщо це заподіяло тяжке тілесне ушкодження або спричинило смерть потерпілого, карається в'язницею на строк від семи до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Ну например за то что сержант Журавель умирел в поле 3 дня, а зеля не стал его забирать, а вот всякую сволочь из Палестины или Катманду он готов личный борт за этими гнидами отправлять Рада ввела в Украине уголовные наказания за военные преступления: закон предусматривает отсутствие срока давности - Цензор.НЕТ 6770
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20.05.2021 16:57
+9
Для кого этот закон? Бо с этими есть варианты....
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20.05.2021 16:55
+9
Теперь российская агентура Зеленского будут судить Армию Украины как когда то Армию УНР называя солдат бандитами.
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20.05.2021 16:58
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Для кого этот закон? Бо с этими есть варианты....
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20.05.2021 16:55 Відповісти
Ну например за то что сержант Журавель умирел в поле 3 дня, а зеля не стал его забирать, а вот всякую сволочь из Палестины или Катманду он готов личный борт за этими гнидами отправлять Рада ввела в Украине уголовные наказания за военные преступления: закон предусматривает отсутствие срока давности - Цензор.НЕТ 6770
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20.05.2021 16:57 Відповісти
Он НЕ УМИРАЛ в поле 3 дня! Он умер максимум за пару часов ! И виной тому - бездействия и трусливые действия его же сослуживцев !
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20.05.2021 22:29 Відповісти
Пока только для тех, кто в ответ на стрельбу убивает парашников в Донбассе.
А парашникам убивать украинцев по этому закону можно и нужно. Рада ввела в Украине уголовное наказание за военные преступления: закон предусматривает отсутствие срока давности - Цензор.НЕТ 4597
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20.05.2021 17:26 Відповісти
Сами для себя принимают.
Надо только перестать стрелять и стать мишенью врага - это не военное преступление?
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20.05.2021 17:50 Відповісти
И это на восьмой год войны?! Рада ввела в Украине уголовные наказания за военные преступления: закон предусматривает отсутствие срока давности - Цензор.НЕТ 3255
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20.05.2021 16:57 Відповісти
Теперь российская агентура Зеленского будут судить Армию Украины как когда то Армию УНР называя солдат бандитами.
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20.05.2021 16:58 Відповісти
"Публичные призывы к совершению акта агрессии или развязывание вооруженного конфликта немеждународного характера, а также изготовление материалов с призывами к совершению таких действий или их распространение наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет."

Тоесть за призыв освободить лугандобабву военным путем теперь трешку будут давать ? ))
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20.05.2021 17:12 Відповісти
Это когда даунбасяне сепаратисты разожгли конфликт и обратились к Путену - Путен введи?
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20.05.2021 17:53 Відповісти
хорошо. правильно.
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20.05.2021 17:44 Відповісти
Что хорошо и что правильно?
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20.05.2021 17:52 Відповісти
Оно бот ! Тык и нету !
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20.05.2021 17:59 Відповісти
Останній пункт про що ? Заборона використовувати форму ворога ? Раніше це мало назву " військова хитрість"......
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20.05.2021 17:53 Відповісти
Вобщем, потом все это недоразумение придется срочно отменять
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20.05.2021 17:54 Відповісти
Народ сам знайде міру по якій будуть судити на майдані.
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20.05.2021 18:29 Відповісти
Этот закон невелирует все Минские соглашения. Разговор с другой сторой будет короткий.
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20.05.2021 18:39 Відповісти
Тобто більше не можна добивати поранених росіян ?
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20.05.2021 19:02 Відповісти
Так согласно действующего законодательства ВОЙНЫ-ТО НЕТУ!
Есть анити-террористическая операция, она ще операция объединенных сил.
Какие-такие военные преступления?
P.S. 73%, вы - не лохи, и даже не любители сватов скотов.
Вы - враги Украины!
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20.05.2021 19:09 Відповісти
Согласного как раз действующего законодательства ВОЙНА ЕСТЬ !
Не комментируй, если не разбираешься...
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20.05.2021 22:27 Відповісти
PROOF PLEASE

Конкретно, название Закона Украины, номер статьи, цитата.
Там, где сказано, что между государством Украина (сторона, подвергшаяся агрессии) и государством рф (сторона агрессор) идёт _ВОЙНА_.

Всё, что есть сейчас - это "вооружённая агрессия".
И то упоминаемая обычно в такой мягкой и обтекаемой форме ...

ГДЕ ВОЙНА НАЗВАНА ВОЙНОЙ?

Пакет из Законов "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", "Про державну політику відновлення суверенітету ...", "Про статус ветеранів війни ...", и пр., а также Указы Президента по соответствующим решениям СНБО некоторое время назад были у меня ну чуть ли не "настольной книгой", и, увы, о _войне_ там не говорится...
Поэтому и ответственность за "военные преступления" притянуть сюда будет ох как непросто. И каждый из попавшихся скотов будет подавать на апелляцию. Я именно за это переживаю, что по причине юридического несовершенства зеленых текстов многие убийцы уйдут от ответственности. Вот.

Ну, а если я таки вдруг ошибаюсь - готов извиниться.
Войди в положение - склероз, контузия, ковид
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20.05.2021 23:30 Відповісти
Тебе известно, что международные нормы приравнены к национальным и подлежат исполнению ? )
Так вот ...

Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.

Статья 2
Применение вооруженной силы государством первым в нарушение Устава является prima facie свидетельством акта агрессии, хотя Совет Безопасности может в соответствии с Уставом сделать вывод, что определение о том, что акт агрессии был совершен, не будет оправданным в свете других соответствующих обстоятельств, включая тот факт, что соответствующие акты или их последствия не носят достаточно серьезного характера.
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21.05.2021 00:01 Відповісти
Знаешь, я бы посмеялся над тобой, но вижу, что эта темя столь же болезненна для тебя, как и для меня.
Во-первых, я действительно не прав, прошу прощения, я сказал, что войны нет согласно "действующего законодательства". Да, надо было выразится более точно - "действующего украинского законодательства". Я-то думал, что всем понятно, но вот ты меня не понял. ОК, с исправился.
Но и всё-таки ещё раз - ГДЕ ВОЙНА НАЗВАНА ВОЙНОЙ в украинском законодательстве?
Надеюсь, у тебя таки есть ответ, ибо я его не нашёл.
Во-вторых, резолюция Ген. Ассамблеи, цитату из которой ты привёл, сама по себе не является Законом (см. Устав ООН), поэтому не является обязательной к исполнению (да и исполнять там нечего). Резолюция даёт _определение_, которое может быть - и должно быть - использовано в локальном законодательстве или в международных договорах, вот которые как раз и будут обязательными к исполнению, и где может быть прописана ответственность сторон за неисполнение. А куда ссылается п.8 новой редакции УК Украины? Да никуда ...
И, наконец, третье. Чтобы Резолюция и связанные с ней правовые акты [страны, подвергшейся нападению = страны, начинающей судебный процесс против агрессора] действительно заработали, необходимо законодательно признать акт агрессии. Так, чтобы это на бумаге соответствовало одному или нескольким пунктам ст.3 Резолюции.
Ну, и где это сделано?
Надеюсь, ты таки понял - если Украина не оформит юридически грамотно все события, произошедшие с февраля 2014 года, то не может в полной мере призвать к ответственности ни страну-оккупанта, ни отдельных ублюдков.
Тебе сколько примеров надо? Их тысячи, начиная от оккупации Крыма, и заканчивая колаборантом Аксеновым, избранным в Раду.
Так вот и с "военными преступлениями" будет то же самое.
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21.05.2021 09:17 Відповісти
Ты видел ССЫЛКУ !? ОНА НА ВР УКРАИНЫ ! Этот акт признан и ратифицирован Украиной, а значит является законодательной нормой украинского национального законодательства !
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО признавать факт агрессии !!!! ТАК ПРЯМО И УКАЗАНО В ЭТОЙ НОРМЕ! ДОСТАТОЧНО САМОГО ФАКТА АГРЕССИИ !!!
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО !
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21.05.2021 11:04 Відповісти
Это кстати подтверждает тот факт, что когда наши моряки в Керченскои проливе сдались в плен РФу... Они были миром и нами признаны - военнопленными !!!
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21.05.2021 11:19 Відповісти
Да, Sloy Gnom, у Вас явно что-то не в порядке с головой и нервами.
Но это не ко мне, обратитесь к доктору.

"Не обязательно признавать факт агрессии", "достаточно самого факт агрессии".

Ну, этого достаточно мне, но по другой причине.
Я был ТАМ, я - ЗНАЮ.
И мне ничего доказывать не надо.

А вот в судах - как наших, так и международных - как раз доказательства и железобетонная законодательная база и понадобится. А её-то как раз и нет. Жаль, что Вы этого не видите.
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21.05.2021 21:32 Відповісти
Вот тебе, кстати, пример как НАДО делать:
Суд в Канаде признал терактом сбитие самолета МАУ в Иране (GlobalNews)
Понятно, что это не последняя инстанция, и много ещё впереди, но уже сразу сказано чётко и однозначно - война, а не АТО/ООС, то есть теракт, а не "инцидент с воздушным судном":
Истцы доказали, что, сбив рейс 752, ответчики (Иран) совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность.

А знаешь, что у нас сделано?
"... секретарь СНБО назвал сбитие самолета сознательной атакой ..." (The Globe and Mail)

И - фсё ...
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21.05.2021 09:42 Відповісти
Можно принимать много чего.. Но это не отменят того факта, что законодательно УЖЕ принято и распространяется на ВЕСЬ мир ! В том числе и на Украину. Ссылку с подтверждением я тебе дал ! Кто хочет может принять бесчисленное количесто чего то своего.... Но факт есть факт - норма существует и она действует!
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21.05.2021 10:59 Відповісти
"Незаконное использование во время конфликта отличительной эмблемы или опознавательного знака, ..., военных знаков различия или формы одежды врага... если это причинило тяжелое телесное повреждение или повлекшее смерть потерпевшего, Источник: https://censor.net/ru/n3266553"

ЧЕГО ЧЕГО !? Рада ввела в Україні кримінальні покарання за воєнні злочини: закон передбачає відсутність терміну давності - Цензор.НЕТ 6627 То есть нашему спецназу, разведке и партизанам - теперь гоовиться под суд на долгий срок !?
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20.05.2021 22:26 Відповісти
 
 