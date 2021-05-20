Евакуація українців із Сектору Гази затримується через порушення обіцянок зі створення "коридору безпеки", - Кулеба

Евакуацію українців з Сектору Гази затримує порушення обіцянок зі створення "коридору безпеки"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Уже ми мали розпочати евакуацію, але були порушені обіцянки щодо створення "коридору безпеки", тому ми наразі проводимо переговори про те, щоб нам дали все-таки коридор, через який ми зможемо вивезти наших громадян у напрямку Єгипту, з Єгипту вони полетять в Україну. Ми готові. Єдине, що нас тримає, - це коридор безпеки", - сказав Кулеба журналістам у Києві в четвер.

Як повідомлялося, 19 травня Україна домовилася про "зелений коридор" для вивезення громадян України з сектора Гази через Єгипет і про організацію відповідного авіарейсу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми вже домовилися з владою Ізраїлю і Палестинської автономії про "зелений коридор" для евакуації. Вже відпрацювали організаційні питання з владою Єгипту. Наразі на виконання доручення президента України ухвалено рішення про здійснення такої евакуації в найкоротші терміни шляхом вивезення наших громадян із території сектора Гази на територію Єгипту та організації відповідного авіарейсу коштами резервного фонду бюджету України", - сказав він на засіданні Кабінету Міністрів.

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Кулеба додав, що якщо не станеться якихось форс-мажорних подій у зв'язку із загостренням конфлікту, впродовж 48 годин така евакуація відбудеться.