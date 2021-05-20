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Евакуація українців із Сектору Гази затримується через порушення обіцянок зі створення "коридору безпеки", - Кулеба

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Евакуація українців із Сектору Гази затримується через порушення обіцянок зі створення

Евакуацію українців з Сектору Гази затримує порушення обіцянок зі створення "коридору безпеки"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Уже ми мали розпочати евакуацію, але були порушені обіцянки щодо створення "коридору безпеки", тому ми наразі проводимо переговори про те, щоб нам дали все-таки коридор, через який ми зможемо вивезти наших громадян у напрямку Єгипту, з Єгипту вони полетять в Україну. Ми готові. Єдине, що нас тримає, - це коридор безпеки", - сказав Кулеба журналістам у Києві в четвер.

Як повідомлялося, 19 травня Україна домовилася про "зелений коридор" для вивезення громадян України з сектора Гази через Єгипет і про організацію відповідного авіарейсу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми вже домовилися з владою Ізраїлю і Палестинської автономії про "зелений коридор" для евакуації. Вже відпрацювали організаційні питання з владою Єгипту. Наразі на виконання доручення президента України ухвалено рішення про здійснення такої евакуації в найкоротші терміни шляхом вивезення наших громадян із території сектора Гази на територію Єгипту та організації відповідного авіарейсу коштами резервного фонду бюджету України", - сказав він на засіданні Кабінету Міністрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовилися про "зелений коридор" для евакуації громадян України з Сектору Гази через Єгипет, - Кулеба

Кулеба додав, що якщо не станеться якихось форс-мажорних подій у зв'язку із загостренням конфлікту, впродовж 48 годин така евакуація відбудеться.

Автор: Анастасія Потіха
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Та там скоро и так все закончится. Просто нужно подождать!!! Пусть сидят на жопе ровно
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20.05.2021 17:09 Відповісти
Нада туды два члена паслать-Зоряна і Шкіряка з коханкою на самальотє!!
Вооо, тупізна!!
😁
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20.05.2021 17:19 Відповісти
Итоги визита представителей ХАМАС в Россию кратко:
бей жидов-спасай Россию.
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20.05.2021 17:42 Відповісти
"Порушення обіцянок..." Вони можуть, як і касапи влаштувати "зелений коридор"...
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20.05.2021 18:15 Відповісти
20.05. Более 400 россиян и обратившихся за помощью граждан других стран бывшего СССР - Украины, Беларуси, Молдовы находятся в списке на вывоз из сектора Газы, которым занимается представительство России при Палестинской администрации, сообщили сегодня в российском представительстве в Тель-Авиве. Сроки и маршруты из вывоза из сектора прорабатываются.
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20.05.2021 22:15 Відповісти
 
 