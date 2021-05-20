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Вперше в історії головою місії України при НАТО може стати жінка. Кандидат саме проходить сертифікацію, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Зараз завершується оформлення голови місії України при НАТО, кандидатом на цю посаду вперше в історії України є жінка.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це нова кандидатура, це жінка. Це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії", - сказав Кулеба журналістам у Києві в четвер.
Міністр зазначив, що на даний момент завершується оформлення посла в НАТО.
"При міжнародній організації не потрібен агреман, там треба пройти сертифікацію з безпеки, і саме зараз людина її проходить", - додав Кулеба.
Топ коментарі
+15 Small Jerboa
показати весь коментар20.05.2021 17:21
+13 Solomon c5c4359c
показати весь коментар20.05.2021 17:23
+12 Стас Белов fce31e0a
показати весь коментар20.05.2021 17:25
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Будь ласка, зачекайте...
Мендель? (как раз ей обещали "на ступеньку выше")
Може тоді приймуть...
Ну як що вона буде головою місії України в НАТО - це також буде
дуже круто. Впевнений що вона зможе просунути Україну набагато ближче до НАТО