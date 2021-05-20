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НАТО (5101) Кулеба Дмитро (3153)

Вперше в історії головою місії України при НАТО може стати жінка. Кандидат саме проходить сертифікацію, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вперше в історії головою місії України при НАТО може стати жінка. Кандидат саме проходить сертифікацію, - Кулеба

Зараз завершується оформлення голови місії України при НАТО, кандидатом на цю посаду вперше в історії України є жінка.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це нова кандидатура, це жінка. Це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії", - сказав Кулеба журналістам у Києві в четвер.

Міністр зазначив, що на даний момент завершується оформлення посла в НАТО.

"При міжнародній організації не потрібен агреман, там треба пройти сертифікацію з безпеки, і саме зараз людина її проходить", - додав Кулеба.

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Топ коментарі
+15
Корабельная сосна?
Мендель? (как раз ей обещали "на ступеньку выше")
Впервые в истории главой миссии Украины при НАТО может стать женщина. Кандидат как раз проходит сертификацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2202
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20.05.2021 17:21
+13
Мандель? Капец насосала!
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20.05.2021 17:23
+12
Именно так как Вы подумали! При чем некоторые сертифицируют ее несколько раз.
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20.05.2021 17:25
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Корабельная сосна?
Мендель? (как раз ей обещали "на ступеньку выше")
Впервые в истории главой миссии Украины при НАТО может стать женщина. Кандидат как раз проходит сертификацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2202
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20.05.2021 17:21 Відповісти
Тільки не цеє.....
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20.05.2021 17:26 Відповісти
Який сенс в зміні ляльок ,якщо сценарій та ляльководі ті самі,незмінні !!!))
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20.05.2021 17:30 Відповісти
проходит сертификацию - це як?)
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20.05.2021 17:23 Відповісти
Именно так как Вы подумали! При чем некоторые сертифицируют ее несколько раз.
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20.05.2021 17:25 Відповісти
Главное не количество раз, а всесторонняя сертификация!
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20.05.2021 18:05 Відповісти
Мандель? Капец насосала!
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20.05.2021 17:23 Відповісти
послали НАТО обсасивать.
Може тоді приймуть...
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20.05.2021 17:27 Відповісти
ой, наврочиш)
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20.05.2021 17:27 Відповісти
Маю надію що це не людина зєлєпукіна та єрмака!!!!!!!!! Хоча в таких справах ліпше чоловіка!!!!!!!!!!!!
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20.05.2021 17:27 Відповісти
В данном случае надеятся можно только на то что она хоть симпатичная будет....
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20.05.2021 17:28 Відповісти
не хвилюйтесь, - пряміком з маскви, проходить ростаможку.
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20.05.2021 17:28 Відповісти
Іванна Клімпуш- Цинцадзе краще всіх разом взятих "зелених" претендентів-чоловіків! А головне, що це 100% УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТ з дідів-прадідів!
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20.05.2021 17:50 Відповісти
Не спорю. але вона людина Пороха, а це означає що не вона!!!!!!
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20.05.2021 18:16 Відповісти
ну следующим представитель лгбт
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20.05.2021 17:28 Відповісти
Не надо Киву представителем в НАТО, у него в науке много дел...
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20.05.2021 17:33 Відповісти
Не приведи Господь Безмозглая, Пардон Безуглая. А то и Верещук.
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20.05.2021 17:30 Відповісти
Прізвища персоналій,тобто ляльок ,не принципові!! Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!))
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20.05.2021 17:32 Відповісти
Сразу скажу что я не женоненавистник, скорее наоборот. Но зекоманда хочет послать в клуб достойных боевых генералов стран НАТО женщину.... Ау, хватит зелесоветизма. Терешекова украинской версии? Лавров конечно еще та лошадь, но его крылатая фраза про вашу инновационную команду...
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20.05.2021 17:30 Відповісти
Если будет женщина это еще не самый плохой вариант. Хуже если представителем в НАТО станет какая то б..дь...
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20.05.2021 17:41 Відповісти
В этой клоунской команде ничего исключать нельзя. Особенно учитывая как зегарант увлекался шутками о сексуальной профессии Украины.
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20.05.2021 18:05 Відповісти
Кстати, просто информация к размышлению, а не будет ли это супруга преЗЕдента? Все по заветам зебабушки: грустное лицо, денег на армию много дадут. А то така нищета, така, аж на дороги бабло на лечение больных ковидом отрывать приходится...
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20.05.2021 18:10 Відповісти
Иллюзий нет, какая-нибудь очередная тупая ************
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20.05.2021 17:31 Відповісти
Не пугайте! Неужели Мендель???
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20.05.2021 17:34 Відповісти
А яка різниця,як ббуде зватись чергова лялька незсінного балагана !!! Зелена пліснява лишиться зеленою пліснявою!!!)))
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20.05.2021 17:37 Відповісти
та ну! для нато есть боевая под друга надька савченкова! ))) и крым и рым не только прошла. скажут, шо только она вернёт крым без войны ))
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20.05.2021 17:47 Відповісти
Явно Вєрєщук , бо давно не чути її гавкоту....😂😂😂
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20.05.2021 17:35 Відповісти
а трансгендера слабо...
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20.05.2021 17:36 Відповісти
Це той що сам є.....і сам родит !!!)))
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20.05.2021 17:38 Відповісти
Верещу как раз подходит, была информация о ее связях с ФСБ, для зебуинов- то, что надо..
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20.05.2021 17:39 Відповісти
Може Зеркаль?
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20.05.2021 17:54 Відповісти
Було б чудово
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20.05.2021 18:05 Відповісти
За вами не поспешь. Елена Зеркаль была отличным вариантом на министра МИДа. Даже уверен был когда шустрые пришли. Потом быстро остыл глядя на оперетку. Самая яркая фигура в новом времени у нас. Смело можно сказать---за все 30 лет и близко не было на этом посту профессионала. Провал длинной в 30 лет. А ведь второе лицо после президента, эта должность----и во всё мире и давно. Трёх последних конюхов я бы и коз не дал пасти.
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20.05.2021 18:19 Відповісти
Так, важлива посада, нема питань. Але..
Ну як що вона буде головою місії України в НАТО - це також буде
дуже круто. Впевнений що вона зможе просунути Україну набагато ближче до НАТО
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20.05.2021 21:10 Відповісти
Ставлю на Аристовича....Во - первых оно не мужского пола...Любит переодеваться в женскую одежду. Истеричка. Хамло. Продажная дешёвка. Ненавидит Украину. В НАТО нам дорога закрыта....
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20.05.2021 17:58 Відповісти
Зеркаль
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20.05.2021 18:04 Відповісти
Вперше в історії головою місії України при НАТО може стати жінка. Кандидат саме проходить сертифікацію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3153
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20.05.2021 18:11 Відповісти
Верещуку нашли куда пристроить?
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20.05.2021 20:15 Відповісти
 
 