Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко
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Останні рішення Кабміну призведуть до збільшення тарифів на газ для населення і непомірних витрат з бюджетів громад на опалення комунальних установ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко, висловлюючи позицію місцевих лідерів.
Він нагадав, що з 20 травня припиняється обов'язок "Нафтогазу" постачати підприємствам природний газ в режимі "покладання спеціальних обов'язків", який передбачав обов'язковість поставок природного газу за фіксованою ціною, без передоплати.
"Його скасування означає, що тепер підприємства купуватимуть газ у "Нафтогазу" чи інших постачальників за ринковими умовами. "Нафтогаз" уже виставив неприйнятні умови. Ціна вище 9 грн за 1 кубічний метр, авансова оплата, добове замовлення обсягів газу, надмірні штрафні санкції навіть за дрібне відхилення від умов. Це призведе до стрімкого зростання тарифів для населення і неплатежів за спожиті комунальні послуги, непомірні витрати бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для дитячих садків, шкіл, лікарень", - зазначив Кличко.
Він зазначив, що місцеве самоврядування виконало свої зобов'язання щодо меморандуму між урядом, "Нафтогазом", НКРЕКП і Асоціацією міст України щодо врегулювання ситуації. Зокрема, не збільшувати тарифи впродовж опалювального сезону і забезпечити безперебійне надання послуг громадянам. Тоді як уряд відмовився від виконання умов меморандуму, які взяв на себе.
"Компенсація втрат комунальним підприємствам не здійснюється, що не дозволяє почати підготовку до опалювального сезону. Рахунки комунальних підприємств теплопостачання заарештовують, блокують роботу підприємств, люди залишаються без зарплат. Таким чином уряд і "Нафтогаз" своїми діями вже у травні залишають 120 міст - 5 мільйонів громадян - без гарячої води. А бюджетні установи - без газу. З жовтня ж усе населення може залишитися без централізованого опалення", - пояснив Кличко.
Він озвучив вимоги представників місцевого самоврядування: розблокувати рахунки комунальних підприємств і припинити нарахування штрафів; компенсувати втрати комунальних підприємств, які виникли через рішення державної влади; гарантувати поставки газу комунальним підприємствам за прийнятною ціною і прийняти законопроєкт, який забезпечить реструктуризацію боргів КП.
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Весомый аргумент! ))
Бойлер решает все проблемы и дешевле того водоснабжения
в воюющей стране саботаж на лицо!
РАССТРЕЛ ВСЕХ МИНИСТРОВ
по шесть раз на дню .
ВСЕ ЇХНЕ ЖИТТЯ і не дньом меньше
Люди почали відключатися цілими кварталами, влада схаменулась і заборонила.
То де тут ринок ?
Де тут економія ?
Звичайне совкове кріпацтво.