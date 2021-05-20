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гаряча вода (74) Кличко (2810) опалювальний сезон (546)

Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко

Останні рішення Кабміну призведуть до збільшення тарифів на газ для населення і непомірних витрат з бюджетів громад на опалення комунальних установ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко, висловлюючи позицію місцевих лідерів.

Він нагадав, що з 20 травня припиняється обов'язок "Нафтогазу" постачати підприємствам природний газ в режимі "покладання спеціальних обов'язків", який передбачав обов'язковість поставок природного газу за фіксованою ціною, без передоплати.

"Його скасування означає, що тепер підприємства купуватимуть газ у "Нафтогазу" чи інших постачальників за ринковими умовами. "Нафтогаз" уже виставив неприйнятні умови. Ціна вище 9 грн за 1 кубічний метр, авансова оплата, добове замовлення обсягів газу, надмірні штрафні санкції навіть за дрібне відхилення від умов. Це призведе до стрімкого зростання тарифів для населення і неплатежів за спожиті комунальні послуги, непомірні витрати бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для дитячих садків, шкіл, лікарень", - зазначив Кличко.

Він зазначив, що місцеве самоврядування виконало свої зобов'язання щодо меморандуму між урядом, "Нафтогазом", НКРЕКП і Асоціацією міст України щодо врегулювання ситуації. Зокрема, не збільшувати тарифи впродовж опалювального сезону і забезпечити безперебійне надання послуг громадянам. Тоді як уряд відмовився від виконання умов меморандуму, які взяв на себе.

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"Компенсація втрат комунальним підприємствам не здійснюється, що не дозволяє почати підготовку до опалювального сезону. Рахунки комунальних підприємств теплопостачання заарештовують, блокують роботу підприємств, люди залишаються без зарплат. Таким чином уряд і "Нафтогаз" своїми діями вже у травні залишають 120 міст - 5 мільйонів громадян - без гарячої води. А бюджетні установи - без газу. З жовтня ж усе населення може залишитися без централізованого опалення", - пояснив Кличко.

Він озвучив вимоги представників місцевого самоврядування: розблокувати рахунки комунальних підприємств і припинити нарахування штрафів; компенсувати втрати комунальних підприємств, які виникли через рішення державної влади; гарантувати поставки газу комунальним підприємствам за прийнятною ціною і прийняти законопроєкт, який забезпечить реструктуризацію боргів КП.
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Топ коментарі
+11
А виноват-то будет Порошенко
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20.05.2021 17:42
+8
Для зебилов это не важно, важно то, что если сейчас будут президентские выборы то они снова приведут во власть "найвеличнішого лідера **********" , а там хоть камни с неба.
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20.05.2021 17:42
+8
Зато Пустомеля на прессухе так себя нахваливал!...Зебилы, поздравляю с очередной перемогой над здравым смыслом!
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20.05.2021 17:44
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ничаго-ничаго, закаляться полезно для головного мозга.
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20.05.2021 17:40 Відповісти
Запустят северный поток 2,и будешь закаляться,всю зиму!
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20.05.2021 21:25 Відповісти
Кличко конечно тупой, почти как Зеленский, но хоть ума хватает не красть, как эта зеленая гопота. И что это за сумки охранники первого каждый день грузят в багажник кортежа. Не будет ли такого, что при бегстве вертолётов не хватит на все сумки?
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20.05.2021 22:46 Відповісти
Это без то, которой библиотеку помыли? Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко - Цензор.НЕТ 7675
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20.05.2021 17:41 Відповісти
А виноват-то будет Порошенко
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20.05.2021 17:42 Відповісти
Знову покарають на півтора мільярди доларів плюс? Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко - Цензор.НЕТ 5295
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20.05.2021 18:24 Відповісти
Бахиню? Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко - Цензор.НЕТ 8286
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20.05.2021 18:49 Відповісти
Чого це півтора. У зебілят та інших дятлів була мантра про збагачення в 86 разів. Був ярд, на 86. І отримуємо!!!! Тадам
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20.05.2021 19:10 Відповісти
Для зебилов это не важно, важно то, что если сейчас будут президентские выборы то они снова приведут во власть "найвеличнішого лідера **********" , а там хоть камни с неба.
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20.05.2021 17:42 Відповісти
100% приведём!
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20.05.2021 17:43 Відповісти
Виталя, твоя квартира - это еще не вся страна.
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20.05.2021 17:43 Відповісти
а твоя квартира от Сызраньской котельни греется ?
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20.05.2021 20:20 Відповісти
Моя квартира централизованного обогрева не имеет. Как и централизованной подачи горячей воды. Автономка стоит и на отопление и на горячую воду. И климат-контроль.
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20.05.2021 21:05 Відповісти
Головне "Лишьби не Порошенко!" і "Хуже не будет!" !!!!)))
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20.05.2021 17:43 Відповісти
Вас вже хрін розбереш хто насправді винний. Бо система нікого не кара.
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20.05.2021 17:44 Відповісти
система винна Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко - Цензор.НЕТ 3998
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20.05.2021 18:10 Відповісти
Зато Пустомеля на прессухе так себя нахваливал!...Зебилы, поздравляю с очередной перемогой над здравым смыслом!
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20.05.2021 17:44 Відповісти
Нарешті настане кінець епохи бідності, обіцяної найвеличнішим обіцяльником.
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20.05.2021 17:45 Відповісти
Пане, у вас у слові "обісцяної найвеличнішим" помилка - букву "С" пропустили
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20.05.2021 18:26 Відповісти
Это Кличко выступает против потужной реформы ЖКХ, предполагающей рыночные цены и отношения, и предлагает и дальше в ручном режиме регулировать цены на газ? Это ж зебильство какое-то Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко - Цензор.НЕТ 5239
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20.05.2021 17:45 Відповісти
это реформа жкх? Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко - Цензор.НЕТ 1189 бугага Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко - Цензор.НЕТ 5717
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20.05.2021 18:11 Відповісти
Вирішив з "наперсточниками" в чесну гру пограти !!!)))
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20.05.2021 17:45 Відповісти
З мін.пенсією не до цукерок !!!)))
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20.05.2021 17:48 Відповісти
Режисери та сценаристи лялькового балагана поза Україною!!!)))
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20.05.2021 18:05 Відповісти
Тоді олію мабуть імпортують з Марса !!!)))
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20.05.2021 17:51 Відповісти
Ключевое слово: ПОКА есть...
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20.05.2021 17:55 Відповісти
У тебя есть выбор жри авк или бенин милениум.В чем проблема?
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20.05.2021 17:56 Відповісти
Балабол, у меня в городе всегда есть горячая вода и отопление.
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20.05.2021 17:47 Відповісти
Бажаєшь почути балабола ,то ввімкни ТБящик ,там з "Антонова" транслюють !!!)))
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20.05.2021 17:50 Відповісти
А теперь не будет - Кличко так сказал
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20.05.2021 18:04 Відповісти
Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко - Цензор.НЕТ 5045

Весомый аргумент! ))
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20.05.2021 19:53 Відповісти
Аресты счетов,бешенные штрафы без причины - это все придумал твой политический друг потрох и его драный бэпэпэ,так что хавай.
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20.05.2021 17:52 Відповісти
Вроде как зедебилам сегодня два года,?
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20.05.2021 17:58 Відповісти
Виталька сам был головою партии БПП. Ему ли не знать Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко - Цензор.НЕТ 8474
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20.05.2021 17:58 Відповісти
Так все ж для Лёни с Игорь Валеричем, для них родных. И никакой коррупции.
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20.05.2021 17:57 Відповісти
Тю напугал.. у нас в городе уже лет так 20 как нет гор воды... а в некоторых и холодная 5 утром и 5 вечером... .. не всемогут смотреть в завтрашний день , но многие могут и не могутт.. как то так звучит!?
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20.05.2021 17:57 Відповісти
Горячее водоснабжение, только вода в нем редко горячей бывает
Бойлер решает все проблемы и дешевле того водоснабжения
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20.05.2021 17:59 Відповісти
Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко - Цензор.НЕТ 5118№46
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20.05.2021 18:06 Відповісти
Это какая страна останется без горячей воды? У меня в городе уже лет 15 как все поставили бойлеры и централизованно горячая вода есть только в домах где собственный котел на дом.
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20.05.2021 18:16 Відповісти
Віталя націливсь на президентські. Нужно готовіться к зємлє. В. Клічко.
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20.05.2021 18:23 Відповісти
А блохастая Бахиня?
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20.05.2021 18:51 Відповісти
За звичай, бабця свою дупу, до прем"єрського крісла приміряє !!!)))
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20.05.2021 18:59 Відповісти
"... без горячей воды и отопления... ?!!"
в воюющей стране саботаж на лицо!
РАССТРЕЛ ВСЕХ МИНИСТРОВ

по шесть раз на дню Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко - Цензор.НЕТ 8281 .
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20.05.2021 18:28 Відповісти
Сім років поспіль !!!)))
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20.05.2021 18:42 Відповісти
ти чого такий м*який? Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко - Цензор.НЕТ 4079
ВСЕ ЇХНЕ ЖИТТЯ і не дньом меньше Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко - Цензор.НЕТ 5746
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20.05.2021 18:47 Відповісти
Я дуже толерантний колишній"русскоязичний" громадянин України !!)))
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20.05.2021 18:57 Відповісти
НЕзнають де гроші взяти карабль тоне, ніхто їм наперед не буде платити , ше і того не будуть мати
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20.05.2021 18:40 Відповісти
Ну шо 73%, посміємось!
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20.05.2021 19:18 Відповісти
ну, кацапы трубу сейчас таки дороют, так что да, кормушка закрывается, надо начинать работать, всякие там энергоэффективности, считать калории, отключать тем, кто не платит (а точнее давать только тем, кто платит), соблюдать нормы права, законы капитализма, конкуренцию, товар-деньги-товар (а не фигачить лярды в убыток бюджета напрямую) и т.п. а если не работать а делать как привыкши то да, тяжело будет, опасно, проще свалить прям сейчас, только куда? - Израиль бомбят, в Италии ковид хз вообще какого уровня, в штатах - негры у власти и вообще сбывается мечта Х#йла, ну, пытается сбыться, ЕС - тоже куча отбросов, и спросить могут, и бабла отобрать столько, что не дай Бог работать тоже придется, языков не знаючи, Китай, Япония - ну, да, велкам.
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20.05.2021 19:23 Відповісти
это угроза? пэдалька клячко придет отбирать мой бойлер?
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20.05.2021 19:51 Відповісти
Виталя после того как по лестничной клетке мимо его квартиры случайно прошли сбушники, вылез из своего уютного киевского окопа, и начал плачь ярославны о страданиях всех украинцев. Рейтинги, рейтинги.. ну куда от них... Нужна срочная реанимация...
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20.05.2021 21:05 Відповісти
Аж не віриться , що десь ще є люди , які досі не встановили бойлер і двотарифний ел.-лічильник . Це ж в рази дешевше і надійніше ніж колгоспне водопостачання ледве теплої води по ціні окропу .
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20.05.2021 22:34 Відповісти
Нормальні українці вже декілька десятків років мають автономне опалення разом з гвп і давно вже не залежать від шмигалів і кличків...)))
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20.05.2021 22:34 Відповісти
У 2005 році була норма, що дозволяла відключатись від центрального опалення.
Люди почали відключатися цілими кварталами, влада схаменулась і заборонила.
То де тут ринок ?
Де тут економія ?
Звичайне совкове кріпацтво.
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21.05.2021 06:23 Відповісти
Нормальні люди скористалися моментом і не стали кріпаками))) навіть цілі обласні центри...
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22.05.2021 20:16 Відповісти
Да мы мечтаем откараскаться от вашего дремучего центрального отопления.
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21.05.2021 06:20 Відповісти
 
 