Міськрада Миколаєва не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної, - Кремінь
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Миколаївська міська рада не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"Ганьба тим депутатам Миколаївської міської ради та організаторам негідного голосування, які на сьогоднішньому пленарному засіданні злякалися скасувати рішення "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 21.08.2012 №19/4 "Про надання російській мові статусу регіональної мови Миколаєва", - написав Кремінь.
Мовний омбудсмен розмістив протокол поіменного голосування за це рішення, яке не набрало необхідної кількості голосів.
"Вимагаю рішучих дій з боку органів прокуратури на таку бездіяльність органу місцевого самоврядування", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Це мабуть адмін пукнув й рипнувшись випадково натиснув "удаляючу кнопку".
Зара мабуть все повториться й після пука , також ВИПАДКОВО,
буде натиснута "кнопка блокування" ...
Та чудово знаю...))
-Ні,рація у сусіда! А в мене, кулемет!!!)))))
А при Зеленском -- надо уже учитывать родной базар большинства его избирателей.
30% -- это больше половины реального электората! -- просто те, кто был просто против Пороха, тоже не любят украинский язык... -- можно их смело тоже учитывать Зеле в +.
Тысячи убиенных (и возможно самого главного фактора пропаганды с обоих сторон) из-за этой тупой упёртости. Тут нужен деликатный и аккуратный подход, в такой стране как Украина. Главное, делать ставку на будущее. На естественный путь!
Символично....
Столько дерьма напринимали из за политической целесообразности.