Міськрада Миколаєва не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної, - Кремінь

Миколаївська міська рада не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Ганьба тим депутатам Миколаївської міської ради та організаторам негідного голосування, які на сьогоднішньому пленарному засіданні злякалися скасувати рішення "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 21.08.2012 №19/4 "Про надання російській мові статусу регіональної мови Миколаєва", - написав Кремінь.

Мовний омбудсмен розмістив протокол поіменного голосування за це рішення, яке не набрало необхідної кількості голосів.

"Вимагаю рішучих дій з боку органів прокуратури на таку бездіяльність органу місцевого самоврядування", - підкреслив він.

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