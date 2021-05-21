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міськрада (461) Миколаїв (1336) мова (718) Кремінь Тарас (135)

Міськрада Миколаєва не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної, - Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Миколаївська міська рада не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Ганьба тим депутатам Миколаївської міської ради та організаторам негідного голосування, які на сьогоднішньому пленарному засіданні злякалися скасувати рішення "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 21.08.2012 №19/4 "Про надання російській мові статусу регіональної мови Миколаєва", - написав Кремінь.

Мовний омбудсмен розмістив протокол поіменного голосування за це рішення, яке не набрало необхідної кількості голосів.

"Вимагаю рішучих дій з боку органів прокуратури на таку бездіяльність органу місцевого самоврядування", - підкреслив він.

Читайте також: Мовний омбудсмен має намір вимагати позбавляти мандатів депутатів, які розмовляють російською: "Хіба таке можливо на 30-му році незалежності?"

Міськрада Миколаєва не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної, - Кремінь 01
Міськрада Миколаєва не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної, - Кремінь 02
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Топ коментарі
+16
Для україномовних громадян мовного питання не існує !!! Мовне питання ,це маячня адептів "Русского мира" !!!)))
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20.05.2021 18:45
+13
А толку? Ці "статуси" відмінено Законом України про державну мову.
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20.05.2021 18:35
+11
Іване , росіяни не є корінним народом України оскільки вони мають власну державу , куди вони можуть повернутися , якщо їх щось не влаштовує в країнах проживання і вони ( або їх предки ) переселилися до України . Етнічні росіяни , громадяни України , є українцями російського походження .
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20.05.2021 18:56
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А толку? Ці "статуси" відмінено Законом України про державну мову.
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20.05.2021 18:35 Відповісти
а нас рать.
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20.05.2021 19:59 Відповісти
центрально відмінено, а далі треба так само документально зафіксувати униз по сходинках.
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20.05.2021 20:00 Відповісти
Вони страхують себе ... про всяк випадок.
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21.05.2021 14:51 Відповісти
Для україномовних громадян мовного питання не існує !!! Мовне питання ,це маячня адептів "Русского мира" !!!)))
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20.05.2021 18:45 Відповісти
Сто відсотків - правда!
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20.05.2021 18:49 Відповісти
Мовне питання ,це елемент гібридної війни Росіі проти України !!!)))
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20.05.2021 19:08 Відповісти
і чому замість мого комента з*явився хрест?
Це мабуть адмін пукнув й рипнувшись випадково натиснув "удаляючу кнопку".
Зара мабуть все повториться й після пука , також ВИПАДКОВО,
буде натиснута "кнопка блокування" Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь - Цензор.НЕТ 7697 ...
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21.05.2021 03:24 Відповісти
Они с Махницким бабосики поделили и тему про язык сразу забыли.....и не мешайте отдыхать.Агент ТягниВбок ждёт нового задания.
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20.05.2021 18:49 Відповісти
Вавкін у тебе в головє гонєнія
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20.05.2021 19:04 Відповісти
А какой языковой вопрос? Есть закон и будьте любезны выполняйте.
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20.05.2021 19:08 Відповісти
В проекте закона о защите коренных народов Украины русский не значится.Видно ,посчитали инвазивным видом.Типа амброзии.
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20.05.2021 18:41 Відповісти
Іване , росіяни не є корінним народом України оскільки вони мають власну державу , куди вони можуть повернутися , якщо їх щось не влаштовує в країнах проживання і вони ( або їх предки ) переселилися до України . Етнічні росіяни , громадяни України , є українцями російського походження .
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20.05.2021 18:56 Відповісти
то россияне мають свою країну, а у русских немає своєї країни, русский чаловек - це міф.
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20.05.2021 20:02 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває !!!))))
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20.05.2021 18:43 Відповісти
Весь юго-восток говорит на русском ,в чем проблема?здесь всегда говорили на русском !
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20.05.2021 21:22 Відповісти
"Споконвечное русскоязичное население",яке з"явилось з часів руйнаціі Запорізької Сечі ,розкозачення та після війни ,з таборів зеків,які відновлювали Донбас,Запоріжжя та т.ін.!!!!)))
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20.05.2021 21:27 Відповісти
Вася,я народився і початкову школу ,4 класи,в Сибіру,Кузбас,потім закінчив ,русскую.школу в Україні !!!)))
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20.05.2021 21:30 Відповісти
Я вас понимаю,я родился на донбасе,уже много лет живу в харькове,но никто не говорит ни там ни тут на украинском ,все говорят на русском ,так сложилось.
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21.05.2021 05:39 Відповісти
Я трохи жив у Горлівці,мій рідний брат похован у Луганську,тому що за контенгент донбасити знаю з власного досвіда !!!)))
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21.05.2021 12:05 Відповісти
Тюю..Я б рузьке би вивчив тільке за те - щоб допитувати полоненних...
Та чудово знаю...))
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20.05.2021 18:46 Відповісти
або слухать Полтава Вата Шоу )))
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20.05.2021 20:03 Відповісти
Горсовет Николаева - підараси!
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20.05.2021 18:48 Відповісти
Звичайний ,на жаль,для України,розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!!)))
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20.05.2021 18:53 Відповісти
Зараз відповідальний за федералізацію стефанчук протягне закон про місцеві референдуми, як фуйло і вимагало, і почнеться веселуха. Кожен містечковий сепарок, а інших ВАЗеленський на посади не призначає, почне протягувати федералізацію, а не тільки уззкій язик.
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20.05.2021 18:55 Відповісти
Пані має рацію! -- ...але ж намагається до кулемету...*)
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20.05.2021 18:57 Відповісти
Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь - Цензор.НЕТ 7046
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20.05.2021 19:10 Відповісти
-Пан,має рацію??
-Ні,рація у сусіда! А в мене, кулемет!!!)))))
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20.05.2021 19:17 Відповісти
Ещё б -- в Украине Порошенко, -- имело бы смысл бороться за Мову... ...как и при Хрущёве, кстати...
А при Зеленском -- надо уже учитывать родной базар большинства его избирателей.
30% -- это больше половины реального электората! -- просто те, кто был просто против Пороха, тоже не любят украинский язык... -- можно их смело тоже учитывать Зеле в +.
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20.05.2021 18:55 Відповісти
так 73%номозглих - це зажоп плюс заЗе. просто вони зараз по опитуванням ідуть у статистиці окремо.
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20.05.2021 20:06 Відповісти
Николаев город русскоговорящий. Украинский язык на улицах не слышно от слова вообще. Украинский прекрасно понимают и уже гораздо меньше рефлексуют услышав его. С 2014 годом не сравнить. Но упорно выбирают депутатов в областную администрацию пророссийского характера. Такой парадокс несмотря на погибших и раненых военнослужащих из Николаева в российско-украинской войне.
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20.05.2021 18:57 Відповісти
"Мудрий нарід2,це взагалі унікальне явище,колективна ідіотія !!)))
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20.05.2021 19:03 Відповісти
Чому тоді проти проголосували лише 7?
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20.05.2021 19:37 Відповісти
ну ти ж бачив, як коля катлета рулив за силача? таке саме у мілких вотчинах, тільки там усе схвачено і за все заплачено, людям і не видно, що там за сценою.
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20.05.2021 20:09 Відповісти
Пусть будет "региональным"- это для сегодняшнего дня, очень дешёвая цена. Как вы не понимаете то!? Главное, заставить образовательную систему, по настоящему обучать детей, исключительно, на украинском. В этом и есть победа Украины и залог успеха украинского языка в будущем, на всей тер-рии Украины! Подумайте логически- кому вы нужны, русскоязычные и украиномовные уже взрослые и сформировавшиеся ж@пы? Всё война за будущие поколения, и только за них!
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20.05.2021 18:59 Відповісти
Який "ригоАнальний",є Конституція ,є мовний закон,все ,треба лише дотримуватися чинного законодавства !!!)))
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20.05.2021 19:06 Відповісти
Ну можно, теоретически, по закону запретить дышать воздухом и что? Когда вы будете задыхатись, вам скажут- "є Конституція ,є закон, все ,треба лише дотримуватися чинного законодавства !!!"
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20.05.2021 19:10 Відповісти
Що дотримання чинного мовного законодавства загрожує життю чи здоров"ю громадянина ??)))
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20.05.2021 19:13 Відповісти
Конечно!!!
Тысячи убиенных (и возможно самого главного фактора пропаганды с обоих сторон) из-за этой тупой упёртости. Тут нужен деликатный и аккуратный подход, в такой стране как Украина. Главное, делать ставку на будущее. На естественный путь!
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20.05.2021 19:20 Відповісти
Після того,як мене ,свідомого "русскоязичного" громадянина України ,якісь потвори припхались ,невідомо від кого чи чого захищати ! Мене ніхто не примушував розмовляти українською ,а от російською примушували ,як безпосередньо ,так і опосередковано !!))
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20.05.2021 19:25 Відповісти
Так непотрібно всіх рівняти по себе! Ви все зрозуміли, а інші- ні. Непотрібно їх в цьому звинувачувати, що ви від них хочете? Там інший сенс в головах!
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20.05.2021 19:32 Відповісти
Психічно хворих слід лікувати,іноді примусово!!! Маячня "Русского мира",це параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма,споконвічна панівна ідеологія Московії!!)))
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20.05.2021 19:37 Відповісти
Не надо нам рашистских законов типа "запретить дышать" или "выключим дождь". Почему процветают репетиторы английского и так не можем "гаварить" на украинском языке?
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20.05.2021 19:17 Відповісти
*вся..
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20.05.2021 19:08 Відповісти
справа у тому, що діти звикають то такої какаяразніца-двомовності, бо у таких ситуаціях вони говорять державною лише на уроці, а вийшовши із уроку - на перерві, вдома, в магазині російською, за рахунок чого ти і кажеш, що на вулицях лише російська. така ситуація не вчить протистояти, така вчить какой-разнице. якась частина буде казати "українською, будь ласка", а більшість за умов свого загального розвитку, сфери діяльності, життєвих обставин - це вічна какаяразніца. вони такі і за кордоном.
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20.05.2021 20:14 Відповісти
Кацапсяча мова пригодиться коли полоненних кацапів допитувати будемо Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь - Цензор.НЕТ 9455
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20.05.2021 19:09 Відповісти
Баранов не допрашивают. Их или сразу на шашлык или можно дать трохи попастись для веса.
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20.05.2021 19:20 Відповісти
Та який там шашлик з кацапа? Собачкам зкормити та й годі... Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь - Цензор.НЕТ 7196
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20.05.2021 19:26 Відповісти
буде Україна на висоті, вчити русский не прийдеться, бо вони лізтимуть вже зі знання мови. тк як вони лізуть із своєї парашії по світу, вони вже знають англійську.
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20.05.2021 20:16 Відповісти
В печь всех этих прокацапских холуев...
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20.05.2021 19:13 Відповісти
Давній та дієвий засіб боротьби з колорадами,це банка з гасом та вогонь !!!)))
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20.05.2021 19:15 Відповісти
как деда на палку і торжественно на поєзд или до кпп.
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20.05.2021 20:17 Відповісти
Кстати не голосовали Слуги Народа)
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20.05.2021 19:19 Відповісти
Вони чекають коли "наші" прийдуть.
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20.05.2021 19:58 Відповісти
вони слугами стали лише задля місця у корита. завтра перекрасяться. це ж мілка вотчина, там завжди так.
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20.05.2021 20:18 Відповісти
Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь - Цензор.НЕТ 6793
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20.05.2021 19:34 Відповісти
Шо за пуйня, тот горсовет уже в который раз официально отменял тот ганебный закон кидалова-колесниченко а сегодня какого-то не отменил?
Символично....
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20.05.2021 19:42 Відповісти
И снова развод. Надо писать не не смог, а не захотел.
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20.05.2021 20:12 Відповісти
Под суд!
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20.05.2021 20:21 Відповісти
Що за хрень ??? Який нах ригианальний изик ?? О то з цього курва все завжди і починається(!!) Треба закрити раз і назавжди мовне питання ! Єдіна мова для Украіни то украінська ! Кропка!
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20.05.2021 20:35 Відповісти
Всіх депутатів які піддержали цапський язик на гілляку! Досить повторювати Сєвєродонецьк 2004.
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20.05.2021 23:32 Відповісти
Не зассали оставить региональным!
Столько дерьма напринимали из за политической целесообразности.
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21.05.2021 09:53 Відповісти
 
 