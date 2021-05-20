Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання
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Кореспондент Цензор.НЕТ збирався попросити президента прокоментувати провал спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", але йому не дали таку можливість.
Про це пише у фейсбуці головний редактор видання Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.
"Наш журналіст Євген Кузьменко хотів поставити запитання президенту, чому за 8 місяців немає жодних результатів з розслідування провалу спецоперації із захоплення терористів-вагнерівців? Чому немає відповіді від правоохоронців - брехали представники влади, коли говорили, що спецоперації не було, чи говорили правду? ... Але можливості поставити запитання ми не отримали", - написав Бутусов.
Він зазначив, що Цензор.НЕТ не отримує можливості поставити президенту запитання на пресконференції вже другий рік поспіль.
"Обмежувати час спілкування має право політик, який регулярно відповідає на запитання преси, але президент Зеленський цього не робить. Створювати собі масовку за рахунок журналістів - принизливо. Якщо потрібно просто багато людей із плакатами, щоб сиділи три години, то як продюсер Зеленський може просто найняти необхідну кількість статистів", - вважає він.
"Наступного разу журналісти Цензор.НЕТ акредитуватимуться на пресконференції президента тільки якщо пресслужба гарантуватиме можливість поставити запитання президенту", - підсумував Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
23% украинцев считают второго президента Украины Леонида Кучму лучшим главой государства за время независимости страны. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 мая результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
18% опрошенных считают, что лучшим президентом является нынешний глава государства Владимир Зеленский.
Следом идут пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (14%), беглый экс-глава государства Виктор Янукович (13%), первый президент Леонид Кравчук (12%) и третий глава государства Виктор Ющенко (7%).
В то же время 9% респондентов ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 5% - затруднились с ответом.https://charter97.org/ru/news/2021/5/20/423044/
Чого він досяг ДО свого преЗЕденства? Подивіться податкову звітність: там ВСІ (окрім одного чи двох) підприємства ЗЕ - збиткові! Всі прибутки - в офшорах, податків в Україні - "НУЛЬ" (саме так - великий "0")... ФБР каже, що більш 40млн були виведені з "Привату" саме через рахунки ЗЕ (а ФБР я, чомусь, вірю більше, ніж СБУ, ДБР і ГПУ разом узятим).
То чого досягла ця ширма олігархату ДО презеденства?
Что бы задавать такие вопросы открыто... -- надо их готовить в тайне.
Конспирация -- мать реализации! ...*)
1. Составляется список популистских вопросов.
2. Составляется содержание ответов строго по пунктам вопросов
3. Вопросы роздаются своим пацанам из СМИ
4. Вопросы задаются строго по списку вопросов.Warning! тут важно не перепутать порядок вопросов иначе можно ответить не в тему. Посторонние вопросы внесут хаос и порушат сценарий.
рндону кожного разу дають можливість задати питання. Сьогодні він довго клявся про те, як він поважає такого "високо порядного і високо інтелектуального" преЗедента, а питання було звісно про Порошенка.
Кто-то вобще ожидал, что ЗЕ, который за 2 года не сказал ни слова правды, вдруг станет отвечать на прямые вопросы про государственную измену его ближайшего окружения, потокание олигархам и Роисе?