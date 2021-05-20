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Новини Політика України
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Зеленський (17387) пресконференція (177) Бутусов Юрій (3124) Офіс Президента (1746)

Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання

Кореспондент Цензор.НЕТ збирався попросити президента прокоментувати провал спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", але йому не дали таку можливість.

Про це пише у фейсбуці головний редактор видання Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш журналіст Євген Кузьменко хотів поставити запитання президенту, чому за 8 місяців немає жодних результатів з розслідування провалу спецоперації із захоплення терористів-вагнерівців? Чому немає відповіді від правоохоронців - брехали представники влади, коли говорили, що спецоперації не було, чи говорили правду? ... Але можливості поставити запитання ми не отримали", - написав Бутусов.

Він зазначив, що Цензор.НЕТ не отримує можливості поставити президенту запитання на пресконференції вже другий рік поспіль.

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"Обмежувати час спілкування має право політик, який регулярно відповідає на запитання преси, але президент Зеленський цього не робить. Створювати собі масовку за рахунок журналістів - принизливо. Якщо потрібно просто багато людей із плакатами, щоб сиділи три години, то як продюсер Зеленський може просто найняти необхідну кількість статистів", - вважає він.

"Наступного разу журналісти Цензор.НЕТ акредитуватимуться на пресконференції президента тільки якщо пресслужба гарантуватиме можливість поставити запитання президенту", - підсумував Бутусов.
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Топ коментарі
+32
Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос - Цензор.НЕТ 1014 Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос - Цензор.НЕТ 2189
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20.05.2021 18:54
+23
Патриотичненько.... в кацапской косоворотке хорошенький такой.... Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос - Цензор.НЕТ 1556 Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос - Цензор.НЕТ 5936
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20.05.2021 18:53
+18
Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 5003
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20.05.2021 19:32
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Украинцы назвали самого лучшего президента в истории страны.

23% украинцев считают второго президента Украины Леонида Кучму лучшим главой государства за время независимости страны. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 мая результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
18% опрошенных считают, что лучшим президентом является нынешний глава государства Владимир Зеленский.
Следом идут пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (14%), беглый экс-глава государства Виктор Янукович (13%), первый президент Леонид Кравчук (12%) и третий глава государства Виктор Ющенко (7%).
В то же время 9% респондентов ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 5% - затруднились с ответом.https://charter97.org/ru/news/2021/5/20/423044/
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20.05.2021 18:53 Відповісти
Зеленский хороший президент тем, что он всего добился в жизни до своего президентства. Это не как Лукашенко. Из председателя совхоза - в сказку. До сих пор поверить удачи не может, держится за трон посиневшими пальцами...
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20.05.2021 19:20 Відповісти
Ви так насправді думаєте? Чи це (сподіваюсь) тролінг такий?
Чого він досяг ДО свого преЗЕденства? Подивіться податкову звітність: там ВСІ (окрім одного чи двох) підприємства ЗЕ - збиткові! Всі прибутки - в офшорах, податків в Україні - "НУЛЬ" (саме так - великий "0")... ФБР каже, що більш 40млн були виведені з "Привату" саме через рахунки ЗЕ (а ФБР я, чомусь, вірю більше, ніж СБУ, ДБР і ГПУ разом узятим).
То чого досягла ця ширма олігархату ДО презеденства?
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20.05.2021 19:40 Відповісти
У Білорусіянців взпгалі було тільки півтора президента))І найкращій з них мабуть Бацька?
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20.05.2021 19:20 Відповісти
ЦЕНЗОР НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИ ВОВЫ возражений не будет произнесете эпитафию.... в виде незаданных вопросов...
Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос - Цензор.НЕТ 2195 Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос - Цензор.НЕТ 7113
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20.05.2021 18:57 Відповісти
Всеукраїнський день Дурака
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20.05.2021 18:53 Відповісти
Патриотичненько.... в кацапской косоворотке хорошенький такой.... Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос - Цензор.НЕТ 1556 Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос - Цензор.НЕТ 5936
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20.05.2021 18:53 Відповісти
надів косоворотку, бо має кривий рот, коли говорить. Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос - Цензор.НЕТ 5736
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20.05.2021 19:02 Відповісти
Як відопівість то не поймете
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20.05.2021 18:54 Відповісти
Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос - Цензор.НЕТ 1014 Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос - Цензор.НЕТ 2189
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20.05.2021 18:54 Відповісти
если буба не желает коментировать то прокоментирует Христо Грозев .....
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20.05.2021 18:57 Відповісти
Когда именно?
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20.05.2021 19:38 Відповісти
зато статей с зеленским на цензоре наклепали...не слишком много? Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос - Цензор.НЕТ 7393
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20.05.2021 18:57 Відповісти
Это шоб вам работы было побольше - одно дело строчить коменты под одной статьей, другое - под десятком Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 3883
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20.05.2021 19:38 Відповісти
овчинка выделки не стоит Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 3030.я всего штук пять коментов сделал,ибо обсуждать нечего
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20.05.2021 19:49 Відповісти
Ви взагалі, стали мало коментувати) Подорослішали, а я все не вгамуюся( Віра від мене пішла, але Надія на дурнів все ще не вгамувалася. Хоча розумію, що наступає повний ПЗЦ.
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20.05.2021 20:32 Відповісти
та ні...просто цей кособородько настільки обрид,шо і рука над клавою не здіймається Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 5002
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20.05.2021 20:47 Відповісти
ваще не вижу ни топлива,ни кресала в 150 минутном обезьяничанье Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 8353.от чего зажигаться?тягучая плеснявая зелень
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20.05.2021 19:52 Відповісти
Щоб задати питання Вові, спочатку треба попросити, щоб це питання дали. А то наморозить торбу дурниць, як завжди.
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20.05.2021 19:00 Відповісти
Боюсь, это была лебединая песня Зе-диота. Еще два года Зе-влады Украина просто не переживет.
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20.05.2021 19:01 Відповісти
В Україні росте зовнішньоборгова піраміда.За два роки зовнішній борг виріс на четверть плюс борги по овдп. Такими темпами ця піраміда росла тільки при януковочу.Всі без винятку фінансові піраміди мають властивість обвалюватися, і чим пізніше, тим гучніше. Так що доларпосто це лише питання ЧАСУ.
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20.05.2021 19:58 Відповісти
Он отметил, что Цензор.НЕТ не получает возможности задать президенту вопрос на пресс-конференции уже второй год подряд.

Что бы задавать такие вопросы открыто... -- надо их готовить в тайне.
Конспирация -- мать реализации! ...*)
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20.05.2021 19:02 Відповісти
Просто ********** боится «неудобных» вопросов..........что дали выучить по тексту - то и «озвучивает» (не удивлюсь, если ********** даже толком не понимает, о чем «глаголет»)......
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20.05.2021 19:03 Відповісти
Он просто не знает, как действовать, если получаешь "неудобный" вопрос. Всегда ведь можно сорвать шапку со спрашивающего или дернуть того за нос.
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20.05.2021 19:44 Відповісти
Чекаємо на видання збірника промов Зелі.
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20.05.2021 19:04 Відповісти
А щеки за два года чувачОк наел не малые... хорошо видать харчуется за бюджетные деньги..
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20.05.2021 19:06 Відповісти
Буткевич, сегодня хвалил Зе за отличную пресс-секретаршу. Говорил, что она достаточно "грамотная и такая вся справедливая". Так у него и спроси, почему на "Зе-конференции" вам не дали слово? А на такие ультиматумы, они ответят- "У нас нет любимчиков, поэтому все в порядке очереди..."
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20.05.2021 19:06 Відповісти
Загадав, щоб наступне питання Цензор ставив Зеленському у якості свідка обвинувачення. Думаю, що журналістам буде про що у Вовіка запитати.
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20.05.2021 19:12 Відповісти
Очманіти!
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20.05.2021 19:13 Відповісти
Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 3641
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20.05.2021 19:13 Відповісти
А чо Бутусов удивляется? Цензор.нет в журналистике это как УНА-УНСО или Правый Сектор.
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20.05.2021 19:14 Відповісти
Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 2192 Цензор конечно старается, но...
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20.05.2021 19:45 Відповісти
"Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос"
Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 6685
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20.05.2021 19:16 Відповісти
Нашли кому вопросы задавать. Да и вообще - зачем?
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20.05.2021 19:23 Відповісти
Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 5003
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20.05.2021 19:32 Відповісти
І вас пані зі Святом Вишиванки,але ви так і не відповіли про Республіканців))
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20.05.2021 19:35 Відповісти
Як тобі косоворотка від твого недоумка півшостого? От скажи, що Лєнці кокошніка ще бракувало .
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20.05.2021 19:47 Відповісти
Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 310
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20.05.2021 19:36 Відповісти
Цензор спитав би про вагнерівців.
Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 6893
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20.05.2021 19:37 Відповісти
а так дисал,так лісал...
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20.05.2021 19:38 Відповісти
Там все как на пресс-конференциях )(уйла, режиссеры работают чётко))))
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20.05.2021 19:43 Відповісти
Надо саботировать пресконференции Зели. Пусть сидит и сам себе вопросы задаёт.
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20.05.2021 19:45 Відповісти
Вишь ли... холуи да иуды завсегда найдутся.
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20.05.2021 19:59 Відповісти
Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 939
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20.05.2021 19:48 Відповісти
А що має символізувати цифра вісім по центру? Термін в буцегарні для власника "Рошену"?
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20.05.2021 19:59 Відповісти
петля для зєбілья Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 8808
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20.05.2021 20:00 Відповісти
...два варианта на выбор - либо твой возраст, либо твой коэффициент IQ Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 1752
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20.05.2021 20:01 Відповісти
Центр твоя зайва хромосома
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20.05.2021 23:14 Відповісти
...похмелилось неудачно, чудо в перьях? Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 6068 Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання - Цензор.НЕТ 4149
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20.05.2021 23:38 Відповісти
это было предсказуемо.)))
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20.05.2021 19:54 Відповісти
обиделись.. какие мы ранимые хных-хнык.
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20.05.2021 19:55 Відповісти
Ну , Юра , ты вроде большой мужчинка ,а вопросы детские задаешь..... Кто же тебе слово даст? Шоб ты начал про неудобное спрашивать? В сценарии всё про хорошее ,про успехи небывалые и победы над вся и всеми. А ты ему аппетит портишь....
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20.05.2021 20:06 Відповісти
Пан Цензор.НЕТ не догоняє, що якщо його не буде в сценарії "вопросов-ответов" конференції, ніяких вопросов він не задасть. Вільних питань там не буде, все згідно сценарію.
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20.05.2021 20:28 Відповісти
И с какой аргументацией эти оголтелые душители свободы слова объяснили затыкание рта журналисту с несовпадающей с проводной точкой зрения? Некоректне питания? Флуд і провокація? Или вообще никак не обьяснили?
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20.05.2021 20:07 Відповісти
Предполагаю, что сценарий конференции в украинской текущей ситуации создается так:
1. Составляется список популистских вопросов.
2. Составляется содержание ответов строго по пунктам вопросов
3. Вопросы роздаются своим пацанам из СМИ
4. Вопросы задаются строго по списку вопросов.Warning! тут важно не перепутать порядок вопросов иначе можно ответить не в тему. Посторонние вопросы внесут хаос и порушат сценарий.
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20.05.2021 20:44 Відповісти
Правда оче коле!
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20.05.2021 20:20 Відповісти
Так как он отвечает на вопросы.. можно их совсем не задавать. Его несколько раз пытались убедить ответить на вопрос о по сути обязательной насильственной паспортизации в ОРДЛО и не является ли это по сути аннексией.. он вилял , вилял но так конкретно и не ответил. Как и по поводу Путина ( отмазкой отделался) И про своих дружков ( в вопросе от Гардона), которые как оказалось " прекрасные ребята" Ну и т.д. Так что Цензор.НЕТ особо ни чего не потерял.
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20.05.2021 20:44 Відповісти
Зато журнашлюсі Горндону кожного разу дають можливість задати питання. Сьогодні він довго клявся про те, як він поважає такого "високо порядного і високо інтелектуального" преЗедента, а питання було звісно про Порошенка.
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20.05.2021 20:56 Відповісти
та шо там його питати,можна подумати що він щось вирішує.😆😆😆
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20.05.2021 21:06 Відповісти
Юрий, они знали, что Вы знаете что Вы хотите у них узнать... 🙁
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20.05.2021 21:18 Відповісти
ЗЕбил а когда снизят злочинные незаконные тарифы бариги и прекратят тарифный генацид ??
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20.05.2021 21:43 Відповісти
Мне одно интересно - Юрий реально такой наивный или только прикидывается?

Кто-то вобще ожидал, что ЗЕ, который за 2 года не сказал ни слова правды, вдруг станет отвечать на прямые вопросы про государственную измену его ближайшего окружения, потокание олигархам и Роисе?
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20.05.2021 21:36 Відповісти
Пресс конференция ЗЕкловуна полный аналог пресс конференции ***** на Рашке..Сценарий, заранее приготовленные вопросы, радостные хари журнашлюх - всё один в один.
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20.05.2021 21:41 Відповісти
Узеленского оочень переживают по этому поводу. Да им бы шоб вааще никто из реальных журналистов не появлялся и близко у тела.
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20.05.2021 21:50 Відповісти
Зато он целых 7 минут отвечал го#дону какой Порошенко плохой, а его молодые лица не настолько уж и хреновые и нужно давать им второй и третий шансы.
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20.05.2021 22:12 Відповісти
Смешно.
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20.05.2021 23:04 Відповісти
Мало задать вопрос, нужно еще получить вразумительный ответ! А с этим у Бобочки ооочень сложно
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21.05.2021 08:12 Відповісти
"підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання", - а може вже повернутися до відповідей на письмово подані запитання?
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21.05.2021 09:25 Відповісти
 
 