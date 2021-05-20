Бутусов: Цензор.НЕТ знову не дали поставити запитання Зеленському. На наступну пресконференцію підемо тільки при гарантії, що зможемо поставити запитання

Кореспондент Цензор.НЕТ збирався попросити президента прокоментувати провал спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", але йому не дали таку можливість.

Про це пише у фейсбуці головний редактор видання Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш журналіст Євген Кузьменко хотів поставити запитання президенту, чому за 8 місяців немає жодних результатів з розслідування провалу спецоперації із захоплення терористів-вагнерівців? Чому немає відповіді від правоохоронців - брехали представники влади, коли говорили, що спецоперації не було, чи говорили правду? ... Але можливості поставити запитання ми не отримали", - написав Бутусов.

Він зазначив, що Цензор.НЕТ не отримує можливості поставити президенту запитання на пресконференції вже другий рік поспіль.

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"Обмежувати час спілкування має право політик, який регулярно відповідає на запитання преси, але президент Зеленський цього не робить. Створювати собі масовку за рахунок журналістів - принизливо. Якщо потрібно просто багато людей із плакатами, щоб сиділи три години, то як продюсер Зеленський може просто найняти необхідну кількість статистів", - вважає він.

"Наступного разу журналісти Цензор.НЕТ акредитуватимуться на пресконференції президента тільки якщо пресслужба гарантуватиме можливість поставити запитання президенту", - підсумував Бутусов.