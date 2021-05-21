Завершено розслідування щодо командира бригади ракетних кораблів ЧФ РФ Толмачова, який брав участь в окупації Криму, - СБУ

Співробітники Головного слідчого управління СБУ завершили досудове розслідування щодо командира 41 бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ, капітана 1 рангу Толмачова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У 2014 році Толмачов на виконання вказівок керівництва РФ організував блокування Севастопольського загону морської охорони Державної прикордонної служби України.

"За даними досудового розслідування, внаслідок дій зловмисника українська військова частина не змогла виконати обов’язки щодо охорони державного кордону України, територіального моря та внутрішніх вод. Толмачов також забезпечив блокування підрозділами збройних сил РФ військових частин Збройних Сил України, транспортних комунікацій", - говориться в повідомленні.

У спецслужбі встановили, що підозрюваний сприяв безперешкодному вторгненню військовослужбовців ЗС РФ для здійснення військової окупації території півострова Крим, захопленню ними адміністративних будівель і ключових об’єктів військової та цивільної інфраструктури, які мають важливе оборонне і стратегічне значення.

"Це призвело до порушення територіальної цілісності України та заподіяння збитків у вигляді втрати об’єктів державної власності", - додали в СБУ.

Дії Толмачова О.В. кваліфікуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.

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