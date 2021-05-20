США координуватимуть з нами "українські питання", які обговорюватимуться з РФ, - очільник МЗС Кулеба

Незалежно від того, з ким раніше зустрінеться президент США Джо Байден - з президентом України Володимиром Зеленським чи з президентом Росії Володимиром Путіним, Сполучені Штати координуватимуть разом з українською стороною питання для обговорення з РФ щодо України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас же не олімпійські ігри - хто швидше, той переміг, головне - це якість дискусії. Тому ми не ставимо завдання зробити щось швидше. Якщо вийде зустрітися до - зустрінуться до, якщо ні, то зустрінуться після. Але головне це те, що США разом із нами координуватимуть ті питання, які обговорюватимуться з Росією щодо України", - відповів Кулеба на запитання, чи може Зеленський зустрітися з Байденом швидше, ніж Байден із Путіним.

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