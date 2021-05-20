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США координуватимуть з нами "українські питання", які обговорюватимуться з РФ, - очільник МЗС Кулеба

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США координуватимуть з нами

Незалежно від того, з ким раніше зустрінеться президент США Джо Байден - з президентом України Володимиром Зеленським чи з президентом Росії Володимиром Путіним, Сполучені Штати координуватимуть разом з українською стороною питання для обговорення з РФ щодо України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас же не олімпійські ігри - хто швидше, той переміг, головне - це якість дискусії. Тому ми не ставимо завдання зробити щось швидше. Якщо вийде зустрітися до - зустрінуться до, якщо ні, то зустрінуться після. Але головне це те, що США разом із нами координуватимуть ті питання, які обговорюватимуться з Росією щодо України", - відповів Кулеба на запитання, чи може Зеленський зустрітися з Байденом швидше, ніж Байден із Путіним.

Читайте також: Байден і Путін можуть зустрітися найближчими тижнями. Можливо, в Ісландії, - держсекретар США Блінкен
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Топ коментарі
+7
США будут бла-бла-бла. А из дел - урезание помощи Украине и мутные тёрки с людоедом.
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20.05.2021 19:24
+4
США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 3845
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20.05.2021 19:32
+3
Потриндіти і пожрати - у цьому український уряд чемпіон.
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20.05.2021 19:24
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США будут бла-бла-бла. А из дел - урезание помощи Украине и мутные тёрки с людоедом.
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20.05.2021 19:24 Відповісти
ну а шо? Блинкен приехал, поговорил с бубосей - понял шо Украине пофиг. Они шо рыжие все тянуть если Украине самой насрать?
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20.05.2021 19:30 Відповісти
Потриндіти і пожрати - у цьому український уряд чемпіон.
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20.05.2021 19:24 Відповісти
Кулеба пытается надуть свои щёки, комментируя чужие действия.
А сам - ноль без палочки.
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20.05.2021 19:26 Відповісти
Краще б ви не лізли.
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20.05.2021 19:28 Відповісти
США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 3845
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20.05.2021 19:32 Відповісти
напоминает когда корабли нато заходили в Одессу кацапы хорохорились комментировали их корабль внимательно следит за американцами так что все под контролем и Кулеба мы поручили сша вести переговоры от Украины и чуть ли не дали согласие)
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20.05.2021 19:50 Відповісти
Случайные пассажиры у власти корчат из себя Нарциссами США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 9412Кучмисты....
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20.05.2021 19:53 Відповісти
Что Майдан животворящий сделал США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 980 ,без Майдана Зелемойским ничего бы не светило...,а так маємо те шо маємо... США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 2035 73 %США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 980
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20.05.2021 19:55 Відповісти
разве что меню в буфете скоординируют
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20.05.2021 20:19 Відповісти
Кулеба ,аразве Блинкен разве не приезжал для координации действий Украины и на которую "зе" болт положил???
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20.05.2021 20:27 Відповісти
Он реальный идиот................. После сегодняшней болтовни, когда Нелох обгадил и Байдена и Меркель с Макроном и ЕС целиком, забудьТЕ про координацию и все остальное. Пока не поменяется власть в Украине, поддержка- во всяком случае на которую могла Украина рассчитывать еще месяц назад останется в мечтах................. США координуватимуть з нами "українські питання", які обговорюватимуться з РФ, - очільник МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 4076 Зеленая власть - это приговор нашей стране
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20.05.2021 21:15 Відповісти
Ага, уже координируют. Полное совокупление партнеров США координуватимуть з нами "українські питання", які обговорюватимуться з РФ, - очільник МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 932
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20.05.2021 21:35 Відповісти
Будуть-будуть. Як Шерхан з Табакі........ США координуватимуть з нами "українські питання", які обговорюватимуться з РФ, - очільник МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 7837
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21.05.2021 05:45 Відповісти
 
 