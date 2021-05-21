УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13798 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗа кордоном
3 957 29
Білорусь (5965) санкції (6830) Сербія (256) ДП "Антонов" (56) ДП Антонов (70)

"Антонов" підтвердив, що перевіз вантаж із Білорусі в Сербію. Каже, під санкції транспортування не підпадає

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

"Антонов" підтвердив, що перевіз вантаж із Білорусі в Сербію. Каже, під санкції транспортування не підпадає

Державне підприємство "Антонов" підтвердило, що 16-17 травня здійснило перевезення з Білорусі, яка перебуває під санкціями, в Сербію з технічної посадкою в Угорщині. На підприємстві стверджують, що не порушили санкційних обмежень.

Офіційне пояснення опубліковано на сторінці "Антонова" в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" виконала даний рейс на підставі підписаних контрактів, з виконанням усіх міжнародних норм і правил здійснення авіаційних вантажних перевезень. Транспортування було виконано строго відповідно до національного законодавства країн за маршрутом", - сказано в повідомленні.

Дорогою літак сідав в Угорщині, щоб усунути технічну несправність, зазначили в компанії.

"Такі перевезення не підпадають під санкції України (країни експлуатанта), Європейського Союзу (країни за маршрутом) і Великої Британії (країни, де перебувають перестрахувальники літаків ДП "Антонов")", - стверджують в ДП.

Раніше балканська служба "Радіо Свобода" повідомила, що Ан-124 перевозив два винищувачі МіГ-29 і вимушено сів у Будапешті. На думку видання, таке транспортування могло порушувати введені країнами-членами ЄС і НАТО санкції.

"Антонов" вказує, що згідно з умовами підписаного контракту не може розголошувати третім особам подробиці перевезення і характер вантажу.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
Украинский самолет возит на Балканы кацапские истребители.
Но ниче страшного.
показати весь коментар
20.05.2021 19:27
+17
Мутні схеми під патронатом Зе артиста...
показати весь коментар
20.05.2021 19:29
+17
я себе представляю учуди такое при Порошенке. Шо б тут творилось, с бигусами белецкими,седлецкими и прочими шабунинами.
А щас тишина и благолепие - главная новость бубочка в вышиванке или косоворотке...
показати весь коментар
20.05.2021 19:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украинский самолет возит на Балканы кацапские истребители.
Но ниче страшного.
показати весь коментар
20.05.2021 19:27 Відповісти
І після цього вони гонять на Байдена, що не наклав санкції на компанії, що будують північний потік!
показати весь коментар
20.05.2021 20:07 Відповісти
"Не может разглашать..." ! Кривавий диктаторЛукашенко під санкціями а ці бабло заробляють !
показати весь коментар
20.05.2021 21:36 Відповісти
Раскрой глаза и посмотри на карту...
радоваться надо, потому что из Сербии они точно не прилетят
по приказу ***** в Украину, а из Беларуси - вполне возможно...
показати весь коментар
20.05.2021 20:56 Відповісти
Наші "Руслани" тричі літали в лукашеківські Барановичі і двічі в Сербію.
показати весь коментар
20.05.2021 21:33 Відповісти
Когда нельзя, но очень хочется, то - можно.
показати весь коментар
20.05.2021 19:27 Відповісти
Антонов уже работает на врага ( союз россии беларуси ). Зеленский в российском национальном костюме, символично кто захватил власть в Украине как 100 лет назад в УНР.
показати весь коментар
20.05.2021 19:28 Відповісти
Мутні схеми під патронатом Зе артиста...
показати весь коментар
20.05.2021 19:29 Відповісти
Не, они просто с немецкого Сименса пример взяли, который гнал турбины в Крым вопреки санкциям и вышел сухим из воды, просто дурака включили... Поддерживаю Антонова, ничего личного, просто бизнес!😁😁😁
показати весь коментар
20.05.2021 19:32 Відповісти
для антошки деньги не пахнут
показати весь коментар
20.05.2021 19:33 Відповісти
Для Шмаркли.
показати весь коментар
20.05.2021 19:46 Відповісти
я себе представляю учуди такое при Порошенке. Шо б тут творилось, с бигусами белецкими,седлецкими и прочими шабунинами.
А щас тишина и благолепие - главная новость бубочка в вышиванке или косоворотке...
показати весь коментар
20.05.2021 19:39 Відповісти
А ты можешь представить Порошенко на день вишиванки в косоворотке?!
Вот и не говори, что косоворотка "не важно" - это все последствия одного поля.
показати весь коментар
20.05.2021 19:53 Відповісти
Да вони боярою смердять, прямо таки Білорусь перший експортер Мігів в світі.
показати весь коментар
20.05.2021 19:59 Відповісти
Так если наши самолёты будут перевозить военное имущество Московии в Сирию или в ЦАР(африку), то тоже не попадёт под санкции сразу.
показати весь коментар
20.05.2021 19:41 Відповісти
та можна и спецназ кацапский загрузить в рязани и в Борисполь подвезти
показати весь коментар
20.05.2021 19:43 Відповісти
Pecunia non olet...
показати весь коментар
20.05.2021 19:44 Відповісти
А почему молчит шлюшка Бигус?
Чего еще не снял разоблачающий фильм про то как при зе-президенте, государственная, подчеркиваю, авиакомпания возит кацапские истребители?
А что там наблюдатель из Укрзализныци? Чего молчит пуштун? Где пропал Собакошвили?
Ответ очевиден адекватным людям, а упоротому одноклеточному зебилью отвечу: потому что
все они финансируются олигархами.
показати весь коментар
20.05.2021 19:48 Відповісти
Жопа повна, ми б ще хімічну зброю від москалів в Дамаск возили, а взагалі дивно, що "сверхдержава" нездатна без України перевезти два пепелаца.
показати весь коментар
20.05.2021 19:58 Відповісти
Могли и своими бортами перевезти, но они умные, сейчас лишний чёрный шар в нашу лузу не помешает. Учитывая, что Нелох всеми силами портит отношения с Западом, можем еще и на санкции нарваться сейчас. Вот это точно будет кино............
показати весь коментар
20.05.2021 21:43 Відповісти
Питання чи вбивця пукін знято презом. Що за претензії к бізнесу?(((
показати весь коментар
20.05.2021 20:20 Відповісти
Не вижу зрады. Чем меньше истребителей в Белорусии, тем меньше их достанется рашке после внезапной смерти бацки.
показати весь коментар
20.05.2021 20:27 Відповісти
Все как и в 18 году, 2 хохла, это партизанский отряд с импостером.
показати весь коментар
20.05.2021 20:42 Відповісти
та неее, это уже три хохла, 2 - просто партизанский отряд
показати весь коментар
20.05.2021 22:01 Відповісти
сербы как и беларусы стабильно голосуют в ООН в пользу Рашки. Но мы шестерим на них за копеечку. А потом удивляемся, что США снимают санкции с оператора СевПотока-2. За кого им рвать жопу, за такого как Зебил и его паства?
показати весь коментар
20.05.2021 21:09 Відповісти
это типа как наркокурьер ответил бы полиции - я же только доставляю, чо достебались ?
показати весь коментар
20.05.2021 21:38 Відповісти
Мафия .****.
. за деньги и мать родную продадут.
показати весь коментар
20.05.2021 21:41 Відповісти
ось з цього і формується довіра...
показати весь коментар
20.05.2021 23:48 Відповісти
 
 