"Антонов" підтвердив, що перевіз вантаж із Білорусі в Сербію. Каже, під санкції транспортування не підпадає
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Державне підприємство "Антонов" підтвердило, що 16-17 травня здійснило перевезення з Білорусі, яка перебуває під санкціями, в Сербію з технічної посадкою в Угорщині. На підприємстві стверджують, що не порушили санкційних обмежень.
Офіційне пояснення опубліковано на сторінці "Антонова" в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" виконала даний рейс на підставі підписаних контрактів, з виконанням усіх міжнародних норм і правил здійснення авіаційних вантажних перевезень. Транспортування було виконано строго відповідно до національного законодавства країн за маршрутом", - сказано в повідомленні.
Дорогою літак сідав в Угорщині, щоб усунути технічну несправність, зазначили в компанії.
"Такі перевезення не підпадають під санкції України (країни експлуатанта), Європейського Союзу (країни за маршрутом) і Великої Британії (країни, де перебувають перестрахувальники літаків ДП "Антонов")", - стверджують в ДП.
Раніше балканська служба "Радіо Свобода" повідомила, що Ан-124 перевозив два винищувачі МіГ-29 і вимушено сів у Будапешті. На думку видання, таке транспортування могло порушувати введені країнами-членами ЄС і НАТО санкції.
"Антонов" вказує, що згідно з умовами підписаного контракту не може розголошувати третім особам подробиці перевезення і характер вантажу.
Будь ласка, зачекайте...
Но ниче страшного.
радоваться надо, потому что из Сербии они точно не прилетят
по приказу ***** в Украину, а из Беларуси - вполне возможно...
А щас тишина и благолепие - главная новость бубочка в вышиванке или косоворотке...
Вот и не говори, что косоворотка "не важно" - это все последствия одного поля.
Чего еще не снял разоблачающий фильм про то как при зе-президенте, государственная, подчеркиваю, авиакомпания возит кацапские истребители?
А что там наблюдатель из Укрзализныци? Чего молчит пуштун? Где пропал Собакошвили?
Ответ очевиден адекватным людям, а упоротому одноклеточному зебилью отвечу: потому что
все они финансируются олигархами.
. за деньги и мать родную продадут.