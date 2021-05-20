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Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні

Автор дизайну блуз, в яких президент і перша леді сфотографувалися до дня вишиванки, стверджує, що черпав натхнення в традиційному вбранні Дніпропетровщини.

Про це Артем Климчук розповів у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час створення вишиванки для Володимира (Зеленського - ред.) за основу ми взяли національний костюм дніпропетровського регіону. Для сходу України боковий розріз на сорочці був досить поширеним елементом. Він був дуже популярний у ХІХ столітті, але втратив свою актуальність після всього того, що з нашою країною зробив Радянський Союз", - пояснив Климчук.

Дослідниця українського традиційного одягу Марія Квітка розповіла, що одяг президента створено за старовинним зразком кінця ХІХ століття. За її словами, крій із косим воротом був на той час популярним не лише в Росії, а й по всій Європі.

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"До того ж, як в Україні, так і в Росії, Білорусі, Литві і т.д. до появи цього косого вороту селяни носили лише сорочки із розрізом посередині, що не дає нам права визначати за кроєм приналежність сорочки до якоїсь одної території, мода розвивалась всюди паралельно. Українських сорочок такого типу збереглось дуже багато, сотні, якщо не тисячі", - зазначила Квітка.

З нею не згодна етнолог Оксана Косміна, з якої поспілкувалися журналісти "Громадського".

"Розріз збоку, ще більш підкреслений тонкою смугою вишивки, як на фото Зеленського, візуально не сприймається як деталь української сорочки. Такий розріз більш характерний для російських і білоруських вишивок. З крою, з розташування орнаменту, з композиції вишивки не зчитується, що це автентична українська річ. Але так само це не російська сорочка. Я сказала б, це не дуже вдалий сучасний новотвір", — каже Косміна.

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А етнофотографка Анна Сенік вважає, що президент одягнувся в цей день не гірше, ніж більшість українців.

"Це навіть не вишиванки, а сорочка і блузка, що за кроєм, формою та орнаментом їх нагадують. Стилізація під традиційну вишиту сорочку, а не відтворення якогось автентичного зразка. Такі сорочки найпоширеніші у Наддніпрянщині, Поліссі. Маю на увазі застібку, бо у вишивці лише рослинний орнамент. У дружини взагалі радше вишита блузка, а не вишиванка. Вишиванка у президента не гірша, ніж новороби з трояндами, які сьогодні вдягли більшість українців", — вважає Сенік.
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Топ коментарі
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Дизайнер сорочки Зеленского Климчук утверждает, что это вышиванка. Этнографы не согласны - Цензор.НЕТ 2257
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20.05.2021 20:10
+138
Дизайнер сорочки Зеленского Климчук утверждает, что это вышиванка. Этнографы не согласны - Цензор.НЕТ 6397
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20.05.2021 20:09
+108
Дизайнер сорочки Зеленского Климчук утверждает, что это вышиванка. Этнографы не согласны - Цензор.НЕТ 9899Дизайнер сорочки Зеленского Климчук утверждает, что это вышиванка. Этнографы не согласны - Цензор.НЕТ 3540
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20.05.2021 20:14
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Про Зелю - не в бровь, а в глаз !!!
" Я бы сказала, это не очень удачное современное новообразование"
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21.05.2021 11:54 Відповісти
Пооучился такой гибридный прикид, как и сам зеленский и "дизайнер" косоворотной вышиванки
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21.05.2021 11:56 Відповісти
Вишиванка від руських вош українським гнидам - ГНИДОВАНКА називається !
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21.05.2021 12:30 Відповісти
Це не вишиванка, а вишиватка. А по друге - ця вишиватка з африканською, а не українською вишивкою.
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21.05.2021 13:16 Відповісти
Доречі, один мій знайомий уповідав, що у папуасів розповсюджені орнаменти схожі на українську вишиванку. Думаю, нічого дивного - Маклай, як відомо, був Українцем...
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21.05.2021 14:44 Відповісти
Народні орнаменти Маклаївщини.
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21.05.2021 16:37 Відповісти
Коли він грав на піаніно, то дехто казав, що він великий "кампазітор", але народ не згоден. Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні - Цензор.НЕТ 5737
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21.05.2021 16:33 Відповісти
Минет для фортепиано с оркестром.
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21.05.2021 17:30 Відповісти
косоворотка українською буде "косовороторилівка" Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні - Цензор.НЕТ 6365
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21.05.2021 16:46 Відповісти
Танцювала риба з раком, а петрушка з пастернаком Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні - Цензор.НЕТ 5584
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21.05.2021 17:28 Відповісти
подарує косоворотку путлеру, коли в чергове в очко заглядать буде
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21.05.2021 17:32 Відповісти
Канада 80-ые г.г.
Принц Чарльз хоть и в галстуке, но вышиванок не избегает, а главное без косоворотки.Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні - Цензор.НЕТ 2569
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21.05.2021 18:29 Відповісти
Ти диви, й тут ця падлюка малоросська щапіто влаштувало! Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні - Цензор.НЕТ 5630 Зельцман, тебе вб*ють за нєнадобностю. Але й на тому Світі ти хрипатимеш про Петра Сивочолого, до якого тобі, як до мацкви рачкі Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні - Цензор.НЕТ 9993
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21.05.2021 19:27 Відповісти
КАЦАПОШЕЙКА Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні - Цензор.НЕТ 7693
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21.05.2021 19:43 Відповісти
Ну постеснялся ,еврей одеть вышиванку, вот и придумали такой ,дизайн Alo €vropa. Наша вышиванка ,не идёт к лицу😂 Он же ,красавец. ***/%ь
капать.
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21.05.2021 20:18 Відповісти
Дизайн выбирала она, мужику всё равно что носить. Подкаблучник.
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21.05.2021 20:21 Відповісти
Показывают косоворотку и говорят это не косоворотка!Сколько надо высших образований,чтобы отличить?Будем путать лапти с ботфортами? Вражину с президентом?
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22.05.2021 13:00 Відповісти
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