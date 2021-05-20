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Новини Політика України
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Російські актори Копилов, Петренко і Миронова внесені до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України, - МКІП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Російські актори Копилов, Петренко і Миронова внесені до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України, - МКІП

Міністерство культури й інформаційної політики за поданням СБУ внесло трьох акторів із РФ до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКІП.

"11 травня 2021р. в Міністерство культури й інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення в перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Копилова Ігоря Сергійовича, Петренка Ігоря Петровича і Миронову Марію Андріївну", - сказано в повідомленні

Відповідним наказом Мінкультури від 19 травня ці особи були включені до переліку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкультури внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора в перелік загрозливих для нацбезпеки осіб

"Процедура здійснюється автоматично, оскільки згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" у списки Міністерство культури й інформаційної політики не наділене", - зазначили в міністерстві.

На даний момент у цьому переліку перебуває 192 особи.
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Топ коментарі
+24
-- актёра Зеленского в списке не хватает -- для полной безопасности Украины...
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20.05.2021 20:34
+10
без кацапов Украина будет только лучше - это неоспоримый факт!......
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20.05.2021 21:03
+8
фотографии этих мацковских передастов в стулию!
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20.05.2021 20:42
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Можно как-то переименовать этот перечень? Ну смешно же звучит, что какой-нибудь Киркоров угрожает безопасности Украины.
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20.05.2021 20:30 Відповісти
Глумятся над нашей независимостью...
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20.05.2021 20:34 Відповісти
-- актёра Зеленского в списке не хватает -- для полной безопасности Украины...
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20.05.2021 20:34 Відповісти
ВРУ,КМУ,ГПУ,ОП та т.д.і т.п. !!!))))
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20.05.2021 21:49 Відповісти
киркоров угрожает безопасности всем. Предлагаю, как акт геноцида, уконтрапупить стаса михайлова.
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20.05.2021 21:20 Відповісти
Зеленский верит в возможность прекращения войны на Донбассе при президентстве в России Владимира Путина.
"У нас с вами нет шанса другого. Мы должны остановить войну сейчас, когда президент РФ - Путин, я очень этого хочу, я в это верю", - сказал президент.
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20.05.2021 20:33 Відповісти
И шо?
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20.05.2021 21:17 Відповісти
Хворі на голову чиновники.
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20.05.2021 20:36 Відповісти
192 человека это очень мало, там 2000-3000 человек должно быть.
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20.05.2021 20:40 Відповісти
140 мільйонів, чи скільки їх там є.
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20.05.2021 21:17 Відповісти
фотографии этих мацковских передастов в стулию!
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20.05.2021 20:42 Відповісти
А ублюдок пореченков Тра-та-та еще в списках?
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20.05.2021 20:43 Відповісти
Какую угрозу? Просто назвать список "кремлевская помойка"
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20.05.2021 20:50 Відповісти
Ну весь світ тупий ,що витрачают шалені гроши на ідеологію !!! Це загроза ,небезпечніша за зброю !!!))
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20.05.2021 21:47 Відповісти
Просто треба вводити візовий режим, а за рік після цього закривати кардон.
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20.05.2021 21:00 Відповісти
без кацапов Украина будет только лучше - это неоспоримый факт!......
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20.05.2021 21:03 Відповісти
конкуренты известному комедийному актеру што ли ?
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20.05.2021 21:58 Відповісти
Андрей Миронов может гордиться своим ватным потомством.
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20.05.2021 22:22 Відповісти
Російські актори Копилов, Петренко і Миронова внесені до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України, - МКІП - Цензор.НЕТ 2813
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20.05.2021 23:45 Відповісти
А кто это?
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20.05.2021 23:50 Відповісти
ЗЕкоманда допомагає "своїм" - усуває конкурентів своїх "любих друзів" Васі "Басти" Вакуленка та Феді "Свата" Добронравова.
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21.05.2021 10:16 Відповісти
 
 