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Новини Події Російські терористи збили Боїнг
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Боїнг-777 Malasia Airli... (748) Безлер (28)

Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга

Новини Цензор.НЕТ Події

Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга

Російський суд зобов'язав групу розслідувачів Bellingcat виплатити колишньому командиру російських гібридних сил на Донбасі, російському офіцеру Ігорю Безлеру 340000 рублів (4,6 тисячі доларів) - як компенсацію моральної шкоди, нібито заподіяної статтями розслідувачів про його причетність до збитого малайзійського Боїнга MH-17.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донбас.Реалии

Ігор Безлер так і не став одним із обвинувачених суду в Нідерландах, який розглядає справу MH-17. Хоча він фігурує у справі і навіть свідчив міжнародній Спільній слідчій групі. Зараз підсудними є Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Докази причетності Безлера до збивання пасажирського літака, крім того, що він командував збройними формуваннями Росії на Донбасі, в Bellingcat вважають 2 перехоплення телефонних розмов. Їх опублікувала Служба безпеки України.

Читайте також: Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ

Одна з них - це розмова, яка відбулася за кілька хвилин до катастрофи, де один із бойовиків з позивним "Найманець" дзвонить Безлеру і каже, що "пташка" (мається на увазі літак) полетіла в його (Безлер) напрямку. Друга - розмова, що відбулася через 20 хвилин після катастрофи, де Безлер дзвонить іншому представнику російських гібридних сил і повідомляє про збиття літака.

Читайте: У суді у справі МН17 родичі жертв вимагають компенсації 50 тис. євро

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
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Топ коментарі
+36
Пусть сепар Безлер берет это решение суда и
летит в Британию получать с Bellingcat бабло...
Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга - Цензор.НЕТ 6970
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20.05.2021 20:59
+20
За крим з України ще бабло не знімають?
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20.05.2021 20:40
+13
Это животное может прийти да деньгами на крымское отделение Сбербанка.
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20.05.2021 20:43
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Бабки на стол! Ихтамнебыло! Порох расстрелял из пулемета!
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20.05.2021 20:38 Відповісти
Пусть сепар Безлер берет это решение суда и
летит в Британию получать с Bellingcat бабло...
Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга - Цензор.НЕТ 6970
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20.05.2021 20:59 Відповісти
Заодно получит компенсацию, что на Цензор.нет Безлера обзывают усатый ********.
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20.05.2021 22:36 Відповісти
Это не кремлевские ублюдки отправили ракеты бук сбивать самолеты,это бездер с шахты выкопал бук.ЧИСТО БАНДИТСКОКАЦАПСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
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21.05.2021 08:34 Відповісти
За крим з України ще бабло не знімають?
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20.05.2021 20:40 Відповісти
Зеленые просто отдают то, что было арестовано при Луценко. Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга - Цензор.НЕТ 6196 Курченко вернули одесский НПЗ. А Клименко с барского плеча отстегнули арестованное при Луценко на сумму больше млрд. Но выйди на улицу и спроси - скажут, что Луценко - гад................
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21.05.2021 00:46 Відповісти
Это животное может прийти да деньгами на крымское отделение Сбербанка.
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20.05.2021 20:43 Відповісти
Не-не-не!!! Только на отделение в Гааге. Может в любой банк обратиться за віплатой!
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20.05.2021 22:29 Відповісти
ну и?помойму кацапский суд не имеет никакой силы?могут хоть америку кацапской назвать,ничтожены юридически все эти писульки.
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20.05.2021 20:45 Відповісти
А чому так мало? Гулять так гулять, ****** утирки.
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20.05.2021 20:47 Відповісти
Государственная пограничная служба Украины выполнила работы по реализации проекта "Стена" на 51,4%.
Об этом говорится в ответе Госпогранслужбы на запросы экспертной организации StateWatch.
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20.05.2021 20:47 Відповісти
Ну. И в чем проблема? За остальные 48,6% отвечает, вдоль границ рашки и с моря, стену от орков обеспечивает Министерство обороны, а не погранслужба МВД.
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20.05.2021 22:32 Відповісти
Хером по губам...
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20.05.2021 20:50 Відповісти
Интересно , а как далеко Bellingcat их пошлет?
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20.05.2021 20:51 Відповісти
Российский суд оправдывает российского террориста. Ну кто бы мог подумать Обвиняемому в убийствах и пытках террористу Безлеру российский суд назначил $4 тыс. моральной компенсации в деле малайзийского Боинга - Цензор.НЕТ 9596 И каким образом рашкинские приставы будут взымать у Белигкет заявленную суму? Заблокируют счета в Сбербанке?
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20.05.2021 20:54 Відповісти
Наложат санкции на прокладку Биллингкет-2
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20.05.2021 22:35 Відповісти
Что то не понятно если )(уйловский суд ссылается на нидерландское расследование, то они признают его уже достоверным, не смотря на заявления всех официальных под)(уйловников и )(уйла что оно политически заказное.
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20.05.2021 20:54 Відповісти
Российскую фемиду опять посадили на бутылку Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга - Цензор.НЕТ 8932
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20.05.2021 20:58 Відповісти
Посадили?! Скорее опубликовали очередную фрикцию...
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20.05.2021 22:36 Відповісти
что-то маловато за целый боинг
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20.05.2021 20:59 Відповісти
Пускай забирает. Самовывозом из Львова.
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20.05.2021 21:03 Відповісти
можно ему и поближе организовать в Мариуполе
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20.05.2021 22:01 Відповісти
Ну прям королевство кривых зеркал ... . Яло Олю таки побеждает . )) . Бес - очередную деревянную медальку себе повесит и на следующие победобесие с ней пойдёт . Ежели доживёт . ))
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20.05.2021 21:04 Відповісти
Не удивлюсь если ещё и заплатят. Страны ЕС явно стали неадекватными из-за своего мнимого благополучия.
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20.05.2021 21:08 Відповісти
Ну да!!! Они этот платеж сдерут с Биллингкет под вой о голодающих российских чернокожих гей сиротах, оставленных проклятым Биллингкетом, так и неопределившимися, по его биллингкетовской вине, трансгендерными трансмутантами неопределенной с рассово-сексуальной ориентацией, что не может не вызывать глубокой озабоченности у всей мировой общественности!
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20.05.2021 22:40 Відповісти
расейский суд это как сухая вода - ничего общего с реальностью.......
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20.05.2021 21:09 Відповісти
Кожному єволіберасту читати цю новину до просвітління. Російський суд замість покарання терористу призначає йому компенсацію.
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20.05.2021 21:12 Відповісти
ну а как же?!?! Он же понес тяжелейшую травму, что из=за того, что жертвы умерли от удара о землю, лишив его возможности реализовать на них все прелести русского мира, вскрыв каждому ребенку живот и напихав туда песка утопить каждого индивидуально в местной речке!!! Чем все эти мерзкие европейские дети нанесли террористу непоправимый моральный урон!!!
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20.05.2021 22:43 Відповісти
Серед вагнерівців, яких випустив Зеленський, були важливі свідки і навіть причетні до збиття Боінга. Кращого шпигуна, ніж Зеленський, пуйло навряд би знайшов.
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20.05.2021 21:14 Відповісти
Это ты за него голосовал, а не пуйло
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21.05.2021 09:09 Відповісти
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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21.05.2021 10:18 Відповісти
За міжнародними стандартами, тепер Bellingcat подасть апеляцію у московитів, а коли програє, то подасть до європейського суду. Ось там і посміємося
Тим більш, що від Брюсселю до Гааги не так вже й далеко
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20.05.2021 21:15 Відповісти
немае на них українського "мосаду" - інакше б вони по норах сиділи в ********** ...- а не шарились по різним кацапоТВ пропогандо- помийкам...- єх немае ... Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга - Цензор.НЕТ 4661
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20.05.2021 21:18 Відповісти
в своё время кавказцы переживали что лица у них не "рязанские" а так многое бы смогли..... а мы этим не пользуемся........ Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга - Цензор.НЕТ 2798 .....
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20.05.2021 21:24 Відповісти
во-во...
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25.05.2021 21:13 Відповісти
офицер Буданов вспомнился...
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21.05.2021 10:12 Відповісти
- Премия - 4000 баксов.
- Но почему,- в баксах?
- Потому, что терроризм - международный.
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20.05.2021 21:19 Відповісти
заяву до Лестерського міського відділу вик.служби 😂
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20.05.2021 21:30 Відповісти
"
Доказательствами причастности Безлер к сбивания пассажирского самолета, кроме того, что он командовал вооруженными формированиями России на Донбассе, в Bellingcat считают 2 перехвата телефонных разговоров. Их опубликовала Служба безопасности Украины.
Одно из них - это разговор, который состоялся за несколько минут до катастрофы, где один из боевиков с позывным "Наемник" звонит Безлеру и говорит, что "птичка" (имеется в виду самолет) полетела в его (Безлер) направлении. Вторая - разговор, состоявшийся через 20 минут после катастрофы, где Безлер звонит другому представителю российских гибридных сил и сообщает о сбитии самолета.Источник: https://censor.net/ru/n3266607"

Голландский суд более года назад обнаружил, что разговоры касались сбитого в другой день украинского военного самолета, именно поэтому Безлера суд признал непричастным к катастрофе Боинга. Правда, это очень все секретно.
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20.05.2021 21:43 Відповісти
Уже дно?!!!
Нет, опять постучали снизу....

Оруэл и Войнович в своих фантастических романах были совсем недалеки от той чудовищной реальности, которую строит московия.

Кто-нибудь читает "современную российскую фантастику"? О чем там они бредят?
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20.05.2021 21:58 Відповісти
о перемещении к дедам и победе над проклятущей Америкой
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20.05.2021 22:03 Відповісти
Одне запитання. Глибина пробитого на кацапщині дна ще не перевищила глибину Маріанської западини?
Чи може... вони... вже?.. Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга - Цензор.НЕТ 3410
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20.05.2021 22:03 Відповісти
"Российский суд обязал группу расследователей Bellingcat выплатить бывшему командиру российских гибридных сил на Донбассе, российскому офицеру Игорю Безлер 340000 рублей (4,6 тысячи долларов) - в качестве компенсации морального вреда, якобы причиненного статьями расследователей о его причастности к сбитию малайзийского Боинга MH- 17".
Это они ему не компенсацию присудили, а премию выписали, причём из чужого кармана.
Интересно, как он эти деньги востребовать будет? Через этот же суд? ))
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20.05.2021 22:08 Відповісти
бесы они смелые когда ствол держат в затылке мирняка
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20.05.2021 22:14 Відповісти
О а у нас судилава отказывают в приеме исков о компенсации ущерба из- за федерастов. Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга - Цензор.НЕТ 875
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20.05.2021 22:25 Відповісти
..жаль шо некому там приглушить наххх это уссатое чучелО((
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21.05.2021 00:14 Відповісти
Новичка на него нет!
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21.05.2021 05:24 Відповісти
ВАМ НЕ ВПЕРВОЙ
Сергей Ирза
Ну, что, фашисты? «Ленты» нацепив,
Вы убивать людей не разучились...
Донбасс шахтёрский, кровью окропив,
Сбив мирный Боинг, вот уж, «отличились»!!!
Убив людей, детей из разных стран,
И называя бойню «птичкопадом»,
Вы осквернили Библию, Коран,
Вам не впервой… - ваш «Рай» зовётся «Адом»!
Вам не впервой… - ваш «Рай» зовётся «Смерть»,
Вы осквернили всё, что людям свято,
Раздайся море и разверзнись твердь,
Пусть сгинут все, кто в бойне виноваты!
Народ России, что же вы творите?
Антифашисты, - значит, говорите…
Сам Безлер, Путин, Гиркин, Киселёв… и вы?
Ну-ну.
20/07/2014
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21.05.2021 05:25 Відповісти
ДОНЕЦК НЕ СЫР
Сергей Ирза
Мне жаль Донецк, мне жаль мой город,
Мне жаль донецких дураков,
Кто положил свой подлый «голос»,
На плаху «Безлер и Стрелков».
На плаху «Путин и Зюганов»…,
Кто предал Родину «за рубль»,
Они теперь в хмельном угаре,
Орут, как их «стригут под нуль».
Орут, как «косят их под корень»,
Как «полют их, как тот сорняк»…
А ведь от них и есть всё горе,
Не вышло «хапнуть» на дурняк!
Они забыли -
Бесплатный сыр лишь в мышеловке!
Донецк не сыр!
25/08/2014
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21.05.2021 05:26 Відповісти
Террористическая атака диверсантами и
террористами, гражданами России, под
российским флагом, с временно оккупированной
бандформированиями из России суверенной
территории Украины - Донбасса на
Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines.

ПРЯМЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Сергей Ирза

Ты «прокололся», Путин, ты в дерьме,
В тебе весь Мир увидел террориста,
Ты со «Стрелком»* сегодня наравне,
А он прямая копия нациста!

Один портрет, коль с Гитлером сравнить,
Ему всего усов-то не хватает,
Меж вами есть всем видимая нить,
Взгляни на «Беса»**… - сходство «убивает»!

Один портрет, коль мерить по делам,
Им убивать - обычная работа,
Один вопрос: Вас мама родила?
Жаль, что не стали «жертвами аборта»!
18.07.2014

*«Стрелок» - Игорь Иванович Стрелков
(также известен как Игорь Всеволодович
Гиркин; р. 17 декабря 1970) -
один из лидеров непризнанной Донецкой
Народной Республики, в течение нескольких
месяцев возглавлял силы самообороны города
Славянска, позднее - Донецка. Полковник
ФСБ России в отставке
**«Бес» - Игорь Николаевич Безлер
(30 декабря 1965) - один из командиров
сепаратистов Донбасса. Родился 30 декабря
1965 года в Симферополе. Вырос и закончил
школу в Симферополе[4]. В 1994-1997 годах
обучался в Военной академии имени
Ф. Э. Дзержинского. Несколько лет назад он
уволен в запас из ВС России, подполковник[

На борту сбитого российскими диверсантами
и террористами над Донбассом самолёта
Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines,
выполнявшего рейс Амстердам - Куала-Лумпур,
было 298 пассажиров из девяти стран: 154
гражданина Голландии, 43 малазийца
(включая 15 членов экипажа и двух детей),
27 австралийцев, 12 индонезийцев (среди
них один ребенок), девять британцев,
четверо немцев, четверо бельгийцев,
три пассажира с Филиппин, один канадец
и один израильтянин.
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21.05.2021 05:29 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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21.05.2021 10:20 Відповісти
в палаті №6 почалося скрєпноє бурлєньє говн бо санітари відлучілись
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21.05.2021 06:15 Відповісти
От і пасувало би йому повернутис на своє попереднє робоче місце... Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга - Цензор.НЕТ 7487
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21.05.2021 09:58 Відповісти
"... Я не подчинялся руководству ДНР. Они были не более чем союзники. ..."

https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2020/10/20/mh17-bezler-pt2/
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21.05.2021 11:56 Відповісти
А басманный суд может обязать США снять санкции, выплатить компенсацию путену и наказать тех, кто всё это затевает всю эту русофобию?
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21.05.2021 08:11 Відповісти
По перше на суд російській усім наплювати. По друге, весь цей скандал із "невизнанням Бєзлєра" обвинуваченим, не обійшовся без ганд.на Шарія, а по третє, що ж там насправді відбувається можно прочитати тут: https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2020/10/20/mh17-bezler-pt2/
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21.05.2021 09:52 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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21.05.2021 10:11 Відповісти
на всю Україну не має ЖОДНОГО патріота, який би "закінчив" всіх цих москальських орків!
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21.05.2021 11:15 Відповісти
Русские звери. У берегов оккупированного Крыма волонтеры обнаружили убитых дельфинов

У берегов временно оккупированного Крыма найдены трупы дельфинов с грузами на хвостах

Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга - Цензор.НЕТ 2729

Об этом сообщают специалисты крымского Центра реабилитации дельфинов "Беззаботное Море", передает "Прямий". По мнению специалистов, таким образом оккупанты заметают следы своей деятельности в Черном море.

"Эти дельфины - лишь некоторые из тех, кого нашим волонтерам и очевидцам по случайности удалось найти на дне моря, на Крыме. Но реалии таковы, что именно в море, вдали от глаз, находится их большинство, а все те, кого мы фиксируем выброшенными на сушу - это малая видимая часть всей проблемы ", - говорится в сообщении.

Исследования показали, что максимум 10% дельфинов впоследствии оказываются выброшенными на сушу, остальные 90% опускаются на дно моря, потому что плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в легких воздуха.

"Чтобы тело точно утонуло и не всплыло в ходе разложения, а значит, не было потом найдено на берегу, некоторые рыболовы топят их с грузом или наносят проникающие ранения в брюшную полость", - отметили в центре.
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21.05.2021 11:37 Відповісти
Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга - Цензор.НЕТ 3810.
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21.05.2021 12:35 Відповісти
 
 