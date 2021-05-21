Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга
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Російський суд зобов'язав групу розслідувачів Bellingcat виплатити колишньому командиру російських гібридних сил на Донбасі, російському офіцеру Ігорю Безлеру 340000 рублів (4,6 тисячі доларів) - як компенсацію моральної шкоди, нібито заподіяної статтями розслідувачів про його причетність до збитого малайзійського Боїнга MH-17.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донбас.Реалии
Ігор Безлер так і не став одним із обвинувачених суду в Нідерландах, який розглядає справу MH-17. Хоча він фігурує у справі і навіть свідчив міжнародній Спільній слідчій групі. Зараз підсудними є Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.
Докази причетності Безлера до збивання пасажирського літака, крім того, що він командував збройними формуваннями Росії на Донбасі, в Bellingcat вважають 2 перехоплення телефонних розмов. Їх опублікувала Служба безпеки України.
Одна з них - це розмова, яка відбулася за кілька хвилин до катастрофи, де один із бойовиків з позивним "Найманець" дзвонить Безлеру і каже, що "пташка" (мається на увазі літак) полетіла в його (Безлер) напрямку. Друга - розмова, що відбулася через 20 хвилин після катастрофи, де Безлер дзвонить іншому представнику російських гібридних сил і повідомляє про збиття літака.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
Будь ласка, зачекайте...
летит в Британию получать с Bellingcat бабло...
Об этом говорится в ответе Госпогранслужбы на запросы экспертной организации StateWatch.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
Тим більш, що від Брюсселю до Гааги не так вже й далеко
- Но почему,- в баксах?
- Потому, что терроризм - международный.
Доказательствами причастности Безлер к сбивания пассажирского самолета, кроме того, что он командовал вооруженными формированиями России на Донбассе, в Bellingcat считают 2 перехвата телефонных разговоров. Их опубликовала Служба безопасности Украины.
Одно из них - это разговор, который состоялся за несколько минут до катастрофы, где один из боевиков с позывным "Наемник" звонит Безлеру и говорит, что "птичка" (имеется в виду самолет) полетела в его (Безлер) направлении. Вторая - разговор, состоявшийся через 20 минут после катастрофы, где Безлер звонит другому представителю российских гибридных сил и сообщает о сбитии самолета.Источник: https://censor.net/ru/n3266607"
Голландский суд более года назад обнаружил, что разговоры касались сбитого в другой день украинского военного самолета, именно поэтому Безлера суд признал непричастным к катастрофе Боинга. Правда, это очень все секретно.
Нет, опять постучали снизу....
Оруэл и Войнович в своих фантастических романах были совсем недалеки от той чудовищной реальности, которую строит московия.
Кто-нибудь читает "современную российскую фантастику"? О чем там они бредят?
Чи може... вони... вже?..
Это они ему не компенсацию присудили, а премию выписали, причём из чужого кармана.
Интересно, как он эти деньги востребовать будет? Через этот же суд? ))
Сергей Ирза
Ну, что, фашисты? «Ленты» нацепив,
Вы убивать людей не разучились...
Донбасс шахтёрский, кровью окропив,
Сбив мирный Боинг, вот уж, «отличились»!!!
Убив людей, детей из разных стран,
И называя бойню «птичкопадом»,
Вы осквернили Библию, Коран,
Вам не впервой… - ваш «Рай» зовётся «Адом»!
Вам не впервой… - ваш «Рай» зовётся «Смерть»,
Вы осквернили всё, что людям свято,
Раздайся море и разверзнись твердь,
Пусть сгинут все, кто в бойне виноваты!
Народ России, что же вы творите?
Антифашисты, - значит, говорите…
Сам Безлер, Путин, Гиркин, Киселёв… и вы?
Ну-ну.
20/07/2014
Сергей Ирза
Мне жаль Донецк, мне жаль мой город,
Мне жаль донецких дураков,
Кто положил свой подлый «голос»,
На плаху «Безлер и Стрелков».
На плаху «Путин и Зюганов»…,
Кто предал Родину «за рубль»,
Они теперь в хмельном угаре,
Орут, как их «стригут под нуль».
Орут, как «косят их под корень»,
Как «полют их, как тот сорняк»…
А ведь от них и есть всё горе,
Не вышло «хапнуть» на дурняк!
Они забыли -
Бесплатный сыр лишь в мышеловке!
Донецк не сыр!
25/08/2014
террористами, гражданами России, под
российским флагом, с временно оккупированной
бандформированиями из России суверенной
территории Украины - Донбасса на
Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines.
ПРЯМЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Сергей Ирза
Ты «прокололся», Путин, ты в дерьме,
В тебе весь Мир увидел террориста,
Ты со «Стрелком»* сегодня наравне,
А он прямая копия нациста!
Один портрет, коль с Гитлером сравнить,
Ему всего усов-то не хватает,
Меж вами есть всем видимая нить,
Взгляни на «Беса»**… - сходство «убивает»!
Один портрет, коль мерить по делам,
Им убивать - обычная работа,
Один вопрос: Вас мама родила?
Жаль, что не стали «жертвами аборта»!
18.07.2014
*«Стрелок» - Игорь Иванович Стрелков
(также известен как Игорь Всеволодович
Гиркин; р. 17 декабря 1970) -
один из лидеров непризнанной Донецкой
Народной Республики, в течение нескольких
месяцев возглавлял силы самообороны города
Славянска, позднее - Донецка. Полковник
ФСБ России в отставке
**«Бес» - Игорь Николаевич Безлер
(30 декабря 1965) - один из командиров
сепаратистов Донбасса. Родился 30 декабря
1965 года в Симферополе. Вырос и закончил
школу в Симферополе[4]. В 1994-1997 годах
обучался в Военной академии имени
Ф. Э. Дзержинского. Несколько лет назад он
уволен в запас из ВС России, подполковник[
На борту сбитого российскими диверсантами
и террористами над Донбассом самолёта
Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines,
выполнявшего рейс Амстердам - Куала-Лумпур,
было 298 пассажиров из девяти стран: 154
гражданина Голландии, 43 малазийца
(включая 15 членов экипажа и двух детей),
27 австралийцев, 12 индонезийцев (среди
них один ребенок), девять британцев,
четверо немцев, четверо бельгийцев,
три пассажира с Филиппин, один канадец
и один израильтянин.
рашизм=тероризм
https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2020/10/20/mh17-bezler-pt2/
рашизм=тероризм
У берегов временно оккупированного Крыма найдены трупы дельфинов с грузами на хвостах
Об этом сообщают специалисты крымского Центра реабилитации дельфинов "Беззаботное Море", передает "Прямий". По мнению специалистов, таким образом оккупанты заметают следы своей деятельности в Черном море.
"Эти дельфины - лишь некоторые из тех, кого нашим волонтерам и очевидцам по случайности удалось найти на дне моря, на Крыме. Но реалии таковы, что именно в море, вдали от глаз, находится их большинство, а все те, кого мы фиксируем выброшенными на сушу - это малая видимая часть всей проблемы ", - говорится в сообщении.
Исследования показали, что максимум 10% дельфинов впоследствии оказываются выброшенными на сушу, остальные 90% опускаются на дно моря, потому что плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в легких воздуха.
"Чтобы тело точно утонуло и не всплыло в ходе разложения, а значит, не было потом найдено на берегу, некоторые рыболовы топят их с грузом или наносят проникающие ранения в брюшную полость", - отметили в центре.