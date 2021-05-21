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Новини Політика України
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референдум (590) Разумков Дмитро (1449)

Референдум можна порівняти зі скальпелем. Важливо, щоб він не потрапив у погані руки, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Референдум можна порівняти зі скальпелем. Важливо, щоб він не потрапив у погані руки, - Разумков

Референдум можна порівняти зі скальпелем - його ефективність залежить від того, у чиїх руках є цей інструмент, вважає голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Давайте підійдемо фахово до цього питання. Референдум - такий ефективний інструмент, завдяки якому ми отримали свого часу незалежність. Але референдум я люблю порівнювати зі скальпелем - у руках хірурга це може врятувати країну. Важливо, щоб він не потрапив у погані руки", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання про можливість проведення референдуму про статус Донбасу.

Він наголосив, що не бачив поки що пресконференції глави держави і не коментуватиме голослівно.

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"Я думаю, що ми завжди, як влада, повинні виходити з інтересів нашої держави і діяти виключно для того, щоб повернути свої території. Ви розумієте, що таке референдум? Треба розуміти, які питання виносяться, який буде наслідок і що ми хочемо там обговорити", - зазначив спікер парламенту.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції в четвер сказав про можливість проведення референдуму з питання щодо ситуації на Донбасі.
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Топ коментарі
+14
Так вы же зеленые скоты орали что в законе о референдуме все предусмотрели...механизмы...защиту...
Что жирная свинья стефанчук брехала???
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20.05.2021 20:56
+13
Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 5349
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20.05.2021 20:59
+12
Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 8910
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20.05.2021 21:01
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Они решили оставить нарид без рук дав ему в руки скальпель .А то и без головы. Впрочем, ее и так нет, название одно...
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20.05.2021 20:51 Відповісти
це він, мабуть, про клоуна зі скальпелем Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 1438
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20.05.2021 20:59 Відповісти
от твоих слов пахнет не ниже званием младшего лейтенанта фсб.
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20.05.2021 21:11 Відповісти
Лейтенант. Старшой.
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20.05.2021 21:29 Відповісти
а еще он похож на гранату в лапах обезьяны
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20.05.2021 20:55 Відповісти
Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 2549
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20.05.2021 21:13 Відповісти
Видимо какой то референдум намечается.
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20.05.2021 20:55 Відповісти
Так вы же зеленые скоты орали что в законе о референдуме все предусмотрели...механизмы...защиту...
Что жирная свинья стефанчук брехала???
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20.05.2021 20:56 Відповісти
Как поживают 5 вопросов призидента ???
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20.05.2021 20:56 Відповісти
Агга...перебити рефереферендум про дерибан Землі??
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20.05.2021 20:57 Відповісти
Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 5349
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20.05.2021 20:59 Відповісти
..та, ну, на! -- цэ ж попочки... ...хочу быть Президентом! -- в отставке...*)
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20.05.2021 21:02 Відповісти
відсидиш , будеш. Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 3938
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20.05.2021 21:06 Відповісти
Я вже... -- маю, бо приплив...*)
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20.05.2021 21:08 Відповісти
Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 7233 Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 7714
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20.05.2021 22:18 Відповісти
Скальпель -- Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков
-- и в здоровое тело!
...как военный и бывший фельдшер операционного блока Киевского Института Урологии -- лично Разумкова -- предупреждаю!
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20.05.2021 20:59 Відповісти
Обрезанійо??
))
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20.05.2021 21:04 Відповісти
...хирургическая урология, глубже копает...*)
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20.05.2021 21:05 Відповісти
Тади обрезанійо від шиї..))
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20.05.2021 21:07 Відповісти
Это врачебная тайна! *)
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20.05.2021 21:11 Відповісти
Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 8910
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20.05.2021 21:01 Відповісти
А хто буде вирішувати які руці "плахія"??
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20.05.2021 21:02 Відповісти
Зелені руки за Разумков м - це "харошиє". Харошіє рукі зєльоних іллюзіаністав.
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20.05.2021 21:03 Відповісти
Щось я не помітив референдуму про землю, а закон про її продаж в завершальній стадії... Зате навіть з праски "володарі" печерських пагорбів виють про недоцільність вогнепальної зброї у населення країни, а спитати в громадян (референдум) навіть не думають.
Але то таке: подвійні стандарти в усьому - тактика та стратегія влади залишитися біля станка розпилу бюджету.
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20.05.2021 21:04 Відповісти
Дебіл!!!! У нас населення морально деградоване. Йому рехферендум дай, то і Матір продадуть.
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20.05.2021 21:17 Відповісти
І результати будуть схожими на результати недавніх виборів на Івано-Франківщині, або ж як його провести в спосію торішнього опитування президента.
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21.05.2021 06:51 Відповісти
ХЕРург...
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20.05.2021 21:22 Відповісти
Погані руки Зєшобли вже тримають референдум в своїх руках.
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20.05.2021 21:29 Відповісти
референдум не должна власть со своими вопросами выносить ибо это их вопросы и это не прямая демократия! Прямая демократия - это когда каждый Украинец сможет на сайте прямой демократии написать петицию и она будет набирать голоса и если наберет голоса большинства Украинцев, то значит большинство Украинцев хочет жить по такому закону и по таким правилам и насобирав голоса большинства - это станет законом для всей страны. И онлайн и без бумаги нужно это делать - цифровая подпись или можно многоуровневую идентификацию сделать и каждый сможет голосовать и подавать петицию к народу и онлайн и без бумажек - это будет не стоить никаких денег. Это называется демократическая система в которой большинство народа решает по каким правилам жить. А если власть свои будет ставить вопросы, то это не демократия - это обман и узурпация власти политиками.
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20.05.2021 21:30 Відповісти
не знаю подноготную и закулисную игру это доверить слепому вести других слепых через дорогу.
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20.05.2021 21:32 Відповісти
Та какие плохие руки? Вы о чём ? Мудрый народ не даст себя обмануть!
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20.05.2021 21:50 Відповісти
так тут еще проблема в том,что эти плохие руки и готовят закон о референдуме...под себя.
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20.05.2021 21:57 Відповісти
Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 8766
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20.05.2021 22:02 Відповісти
Но референдум я люблю сравнивать со скальпелем - в руках хирурга это может спасти страну… Важно, чтобы он не попал в плохие руки",- сказал Разумко Источник: https://censor.net/ru/n3266609
Разумков об'єктивно правильно оцінив нинішню владу!
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20.05.2021 22:33 Відповісти
та шо там рехверендум, власть в Украине в плохих руках, растущих с жопы. Слава "мудрому наріду"!
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20.05.2021 23:09 Відповісти
Щоб ніж дістав життєрятуючу назву «скальпель»,його не тільки треба вкласти у руки хірурга,йому обов'язково треба добавити слово-анестезія.Тодуров-геніальний хірург-кардіолог,але без анестезіолога,він був би серійним вбивцею.І ще такий нюанс-без голки з ниткою,скальпель,знову ж таки,залишається простим тесаком,тільки меншим за розміром.Ось,розрізав професійно,а зашити забувся.І толку з того скальпеля,якщо після нього-гангрена або перитоніт.Якщо для Розумкова операція-це тільки скальпель у правильних руках,то я Вам скажу,Разумков є досить таки примітивною людиною.Скальпель-це крайність,коли вже все решта не допомагає,але це не означає,що скальпель-панацея!Держава Україна дожилася до того,що їй є прописано оперативне втручання?Можна,почути діагноз?Бо як на мене,всі проблеми держави Україна є у тому,що вона давно не приймала «антигельмінтні»препарати.
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21.05.2021 00:46 Відповісти
Давно пора провести референдуми з ключових питань.
Якби раніше проводили референдуми, а не вирішували питання "диким способом" то і Крим з Донбасом нині були б у складі України.
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21.05.2021 05:41 Відповісти
Досвід 2019 року вказує, що наш "мудрий нарід" проголосує так, як підкаже телевізор.
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21.05.2021 06:54 Відповісти
Как раз то, что нужно для манипулирования нашим зеленым быдлом, и принятия "нужных" решений. Хлеба и зрелищ. Ура!
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21.05.2021 12:49 Відповісти
 
 