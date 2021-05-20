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ЄС може виділити Україні другий транш на €600 млн у вересні, - віцепрем'єр Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ЄС може виділити Україні другий транш на €600 млн у вересні, - віцепрем'єр Стефанішина

Європейський Союз може прийняти рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро у вересні за умови виконання країною "домашнього завдання".

Про це в четвер у Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками триденного робочого візиту в ЄС і в НАТО заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час зустрічі ... ми так само проговорювали питання про отримання другого траншу макрофінансової допомоги. Очікується, що таке рішення буде прийнято не пізніше вересня цього року. І ми зі свого боку також виконуємо свою домашню роботу", - сказала Стефанішина.

Читайте також: Україна і НАТО домовилися активізувати співпрацю для підвищення стійкості, - віцепрем'єрка Стефанішина
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Топ коментарі
+5
Прошу Євро Союз не виділяти ніяких коштів, нехай вчаться жити на свої, зароблені і зібрані в Україні
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20.05.2021 21:41
+4
Если посчитать, что только один ахметов нагрелся за прошлый год на 5 млрд долл, то у меня логичный вопрос: а накуя брать в долг, если можно просто не воровать и не давать воровать олигархам?!
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20.05.2021 21:46
+3
Це той "другий транш", який повинен був надійти наприкінці 2019-го? чи той, який обіцяли у березні, травні, вересні, грудні 2020-го? А може той, що повинен був надійти на початку цього року? Який це "други транш"?
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20.05.2021 21:53
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В связи со скорым завершением сп2 бабла понадобится в 2 раза больше. Надо это донести до наших международных партнёров
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20.05.2021 21:39 Відповісти
Why do you think so?
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20.05.2021 21:44 Відповісти
Потому что к этому все идёт постепенно. Посмотрите как россия четко сняла с баланса прибалтийские страны из за транзита. Если США и ЕС хотят видеть и далее сегодняшнюю Украину, то пусть раскошеливаются по серьезному.К сожалению Украина сама просуществовать уже не сможет.
Пишите по русски, в крайнем случае по украински.
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20.05.2021 21:51 Відповісти
Пока чтио США и ЕС видят, что Украина сама данрадирует и потокает Роисе.

Поддерживают и помогают тому, кто действует и борется, а не трындит и сдается.
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20.05.2021 21:56 Відповісти
Потому что Украина неоднородна и все это понимают.
За рубежом тоже не дураки сидят.
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20.05.2021 21:59 Відповісти
Именно. И поэтому есть из чего выбирать.

Этот ЗЕленый мудель уже явно сошел с орбиты США. И особой поддержки при нем уже не будет, как это было при Яныке.

Будет кризис и смена власти, как это было при Яныке. И отсутствие поддержки этот процесс ускоряет. Потом надо будет только поднести спичку.
А уж кого сейчас видят в США с головой ЗЕ в руках - это вопрос.
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20.05.2021 23:04 Відповісти
а ты лошара троллевая по аглицки не научилось спикать? только флаг с аквафреша сменить сумело?
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20.05.2021 22:06 Відповісти
Такого как ты это не должно касаться.
Мимо проплывай.
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20.05.2021 22:10 Відповісти
Ты шо английский не знаешь?😂😂😂
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20.05.2021 22:28 Відповісти
Знаю прекрасно, но при общении с вами он не нужен.
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20.05.2021 22:30 Відповісти
Це чому так?😂😂😂
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20.05.2021 22:32 Відповісти
Потому что я устала от него. Это неродной язык.
Ещё вопросы будут?
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20.05.2021 22:34 Відповісти
Заблудился?😂😂😂
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20.05.2021 22:36 Відповісти
Не в курсе, может ты и заблудился.
Бухой наверное
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20.05.2021 22:42 Відповісти
Тебе вроде про Читу вопрос задавали?😂
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20.05.2021 23:10 Відповісти
Прошу Євро Союз не виділяти ніяких коштів, нехай вчаться жити на свої, зароблені і зібрані в Україні
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20.05.2021 21:41 Відповісти
ЕС может выделить Украине второй транш на € 600 млн в сентябре, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 4852 Алілуйя! Ще більш з*явиться коштовних авто та імєній!
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20.05.2021 21:43 Відповісти
Компания «АвтоКрАЗ» заключила трехлетний контракт на поставку большегрузной автомобильной техники «КрАЗ» и запасных частей для нужд Командования по организации подрядных работ Армии Соединенных Штатов Америки (США)
http://www.autokraz.com.ua/index.php/ru/
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20.05.2021 21:45 Відповісти
Если посчитать, что только один ахметов нагрелся за прошлый год на 5 млрд долл, то у меня логичный вопрос: а накуя брать в долг, если можно просто не воровать и не давать воровать олигархам?!
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20.05.2021 21:46 Відповісти
И мы со своей стороны также выполняем свою домашнюю работу ", - сказала Стефанишина.

«Киндер, кюхе, кирхе» ... *)
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20.05.2021 21:47 Відповісти
не смотря на то что в Украине гуляет 34 ярда евро в год, они дают денег. наверное им это очень выгодно или задумали что то. ну не может даже брат брату дать 1000 гривен если знает что тот каждий день откуда то берет, у кого то одалживает, не возвращает и пропивает по 3000 тис
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20.05.2021 21:48 Відповісти
Уй вам теперь выделят.

США уже показали уровень сотрудничества, на который может расчитывать ЗЕ-режим.

Блинкен не зря приезжал.
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20.05.2021 21:53 Відповісти
Це той "другий транш", який повинен був надійти наприкінці 2019-го? чи той, який обіцяли у березні, травні, вересні, грудні 2020-го? А може той, що повинен був надійти на початку цього року? Який це "други транш"?
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20.05.2021 21:53 Відповісти
Будет очередное очковтирательство, а потом дуэт зеленский-ермак, со скорбными рожами, будут рассказывать что они на 200% выполнили требования, а ЕС отказал в кредите...
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20.05.2021 21:58 Відповісти
Я думаю, что Нуланд уже получила распоряжение готовить печеньки для силовой смены ЗЕбанариев.

Бо с нынешними ватными говнюками США сотрудничать не будет.
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20.05.2021 22:01 Відповісти
чот я сомневаюсь за силовую, овощ конкретно расслабился и допустил слишком много вольницы, а сейчас что ? большую часть активистов утилизировали в боях с сепаратистами, так что столько любителей погорячее собрать будет сложно, любое крупное сборище тут же обвинят в связях с кремлем и рассуют по вагонзакам, хотя на армию по прежнему кладут финансовый болт - внутренние войска содержат неплохо
не взлетит новый бунт
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20.05.2021 22:09 Відповісти
Было бы желание.

Иногда достаточно одного боевого батальона, а не сотен тысяч мирняка.
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20.05.2021 22:59 Відповісти
ЄС може виділити Україні другий транш на €600 млн у вересні, - віцепрем'єр Стефанішина - Цензор.НЕТ 2225 ти вже отримав свою пайку?
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20.05.2021 22:33 Відповісти
Казав пан кожух дам...
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20.05.2021 22:01 Відповісти
Навіщо питаеться в задачі.
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20.05.2021 22:07 Відповісти
Какие вопросики и примерчики в "домашнем задании"? Чьего интереса в нём больше: народа Украины, олигархов или иностранных "наблюдательных рад"?
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20.05.2021 22:08 Відповісти
пришло время платити комуналку на канарах в іспаніі в криму ***** взноси..за своіж не будуть.
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20.05.2021 22:31 Відповісти
неа, не может.
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20.05.2021 22:33 Відповісти
Ключове у сказано у Стефанишиною - "может". Але, я так розумію, поки що "нє хочєт". І не факт, що оте "поки що" щезне до вересня. Навпаки - ваші чудні діяння, які не лише не припиняються,, а й нарос ають всупереч здоровому глузду дають відсотків 80, що залишиться голе "можєт, но нє хочєт".
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20.05.2021 22:44 Відповісти
" ЕС может выделить Украине второй транш на € 600 млн в сентябре..."
Ну как жешь? Шош жешь? Ничего жешь не поделаешь...

Нада выделять!

Бо поиздержаться украинские депутаты за период багамских летних отпусков... ЄС може виділити Україні другий транш на €600 млн у вересні, - віцепрем'єр Стефанішина - Цензор.НЕТ 4980
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21.05.2021 05:02 Відповісти
На що надіються? Ще ж торік було сказано, що ЄС не банкомат!
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21.05.2021 06:45 Відповісти
 
 