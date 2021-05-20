ЄС може виділити Україні другий транш на €600 млн у вересні, - віцепрем'єр Стефанішина
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Європейський Союз може прийняти рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро у вересні за умови виконання країною "домашнього завдання".
Про це в четвер у Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками триденного робочого візиту в ЄС і в НАТО заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Під час зустрічі ... ми так само проговорювали питання про отримання другого траншу макрофінансової допомоги. Очікується, що таке рішення буде прийнято не пізніше вересня цього року. І ми зі свого боку також виконуємо свою домашню роботу", - сказала Стефанішина.
Топ коментарі
+5 Олександр Олійник 4609ce3b
показати весь коментар20.05.2021 21:41
+4 Super Gut
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+3 Evgeny N
показати весь коментар20.05.2021 21:53
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Будь ласка, зачекайте...
Пишите по русски, в крайнем случае по украински.
Поддерживают и помогают тому, кто действует и борется, а не трындит и сдается.
За рубежом тоже не дураки сидят.
Этот ЗЕленый мудель уже явно сошел с орбиты США. И особой поддержки при нем уже не будет, как это было при Яныке.
Будет кризис и смена власти, как это было при Яныке. И отсутствие поддержки этот процесс ускоряет. Потом надо будет только поднести спичку.
А уж кого сейчас видят в США с головой ЗЕ в руках - это вопрос.
Мимо проплывай.
Ещё вопросы будут?
Бухой наверное
http://www.autokraz.com.ua/index.php/ru/
«Киндер, кюхе, кирхе» ... *)
США уже показали уровень сотрудничества, на который может расчитывать ЗЕ-режим.
Блинкен не зря приезжал.
Бо с нынешними ватными говнюками США сотрудничать не будет.
не взлетит новый бунт
Иногда достаточно одного боевого батальона, а не сотен тысяч мирняка.
Ну как жешь? Шош жешь? Ничего жешь не поделаешь...
Нада выделять!
Бо поиздержаться украинские депутаты за период багамских летних отпусков...