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Новини Політика України
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ВР (11723) Пономарьов Олександр (46) Шахов_Сергій (107)

Призначення 3 міністрів, "тости і романси для застілля" від Пономарьова і листування Шахова з "Бусею": "Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все", - день роботи ВР 20 травня. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Робота ВР 20 травня 2021 року характеризувалася призначенням трьох міністрів, Днем вишиванки, а також пошуком "тостів і романсів для застілля".

День роботи Верховної Ради в об'єктиві парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 01

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прийшов до депутатів

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 02
Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 03

Кандидати на посади міністрів - Олексій Любченко і Олександр Кубраков

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 04

День вишиванки у ВР 

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 05

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 06

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 07

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 08

Олександр Кубраков приймає привітання після призначення на посаду міністра інфраструктури

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 09
Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 10

Новий міністр економічного розвитку - Олексій Любченко

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 11

Діалог Любченка з нардепом з ОПЗЖ Німченком

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 12

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 13

Спілкування прем'єра з депутатами

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 14

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 15

Депутати з фракції  "Голос"

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 16

Діалог спікера Разумкова з колегою

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 17

Фракція "Євросолідарності"


Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 18

Олександр Пономарьов шукає застільні пісні і романси

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 19

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 20

Депутатські діалоги

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 21

Фракція "Батьківщини"

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 22

Президія Ради 

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 23

Переписка нардепа Шахова з абонентом "Буся новий": "Так швидко все виходить, що навіть страшнувато, руки ноги тремтять. Риба сама йде, я не можу повірити. Боюся тільки. Твої поради потрібні і обов'язково напиши, що я роблю не так. І ще чого ти хочеш і я зможу все. Давай думай".

Фото - Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+21
"Переписка нардепа Шахова с абонентом "Буся новый".

Смотри, Шахов, чтобы абонент "Буся старый" тебе фаберже не оторвала. Назначение 2 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая - Цензор.НЕТ 8631
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20.05.2021 22:32
+14
шо там шахов в мутной воде рыбачит? Назначение 2 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая - Цензор.НЕТ 406
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20.05.2021 22:26
+12
Эх «работнички». Вспомнился анекдот:
Вечер. Киев. Пожарная часть.
Заходит начальник смены и говорит:
- Так, хлопці, горить ВР. Збираємося повільно.......(с)
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20.05.2021 22:39
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шнобели у назначенцев правильные, зачетные...
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20.05.2021 22:25 Відповісти
Зленский заказал в КБ Антонова 3 самолёта для МО ..Значит будет всё-таки бомбить
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20.05.2021 22:26 Відповісти
только платить за них ни зе! ни МО не собираются. ГП "Антонов" было приказано взять кредит в Укрэксимбанке - так что скоро беня и Антонов "приватизирует". Такие площади "гуляют"...
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20.05.2021 23:03 Відповісти
шо там шахов в мутной воде рыбачит? Назначение 2 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая - Цензор.НЕТ 406
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20.05.2021 22:26 Відповісти
очень крупную щуку. будет и сам жарить ещё и людям останется ))
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20.05.2021 23:18 Відповісти
Бабло само идет, я не могу поверить, что даже страшновато, руки ноги дрожат - не унесу в могилу.
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20.05.2021 22:27 Відповісти
Бусик хочет гусик. Вот и все. Что непонятного?
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20.05.2021 22:30 Відповісти
баблусик
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21.05.2021 12:35 Відповісти
А ПОЧЕМУ РОЗУМКОВ НЕ В ВЫШИВАНКЕ ?

Разве может ВР возглавлять человек , не уважающий украинские праздники ?
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20.05.2021 22:30 Відповісти
Яка зРада ,такий і очільник !!! Нема в Україні української влади,ні законодавчої, ні виконавчої !!!)))
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20.05.2021 22:38 Відповісти
Він мріяв вдягнути косоворотку. Але знав, що йому це так з рук не зійде, як Зеленському.
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20.05.2021 22:39 Відповісти
😀😀😀
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20.05.2021 22:39 Відповісти
и зеля и разумков антиукраинские твари
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20.05.2021 23:57 Відповісти
Главное- что не Порошенко!!!!! А теперь поздно вопросы задавать.
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20.05.2021 23:30 Відповісти
"Переписка нардепа Шахова с абонентом "Буся новый".

Смотри, Шахов, чтобы абонент "Буся старый" тебе фаберже не оторвала. Назначение 2 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая - Цензор.НЕТ 8631
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20.05.2021 22:32 Відповісти
а может быть и ОТОРВАЛ Назначение 2 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая - Цензор.НЕТ 5811
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20.05.2021 22:36 Відповісти
козлина. надеюсь "Буся" это его йо парь Ашот и жарит этого Шахова так,аж ноги у него подкашиваются.
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21.05.2021 15:57 Відповісти
Хто проігнорував День вишиванки ????
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20.05.2021 22:38 Відповісти
Эх «работнички». Вспомнился анекдот:
Вечер. Киев. Пожарная часть.
Заходит начальник смены и говорит:
- Так, хлопці, горить ВР. Збираємося повільно.......(с)
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20.05.2021 22:39 Відповісти
Картина « Рада в огне» будет актуальна всегда
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20.05.2021 23:06 Відповісти
кроме главгундоса никто не додумался косоворотку напялить Призначення 3 міністрів, "тости і романси для застілля" від Пономарьова і листування Шахова з "Бусею": "Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все", - день роботи ВР 20 травня - Цензор.НЕТ 2935
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20.05.2021 23:17 Відповісти
"Шахов стоит по пояс в воде с удочкой. К нему ломится по камышам другой депутат.
Шахов - второму (шепотом):
- Ш-ш-ш, тс-с-с, тихо, ты!!!
- Чего?
- Буся!
- Что, клюет?!
- Да нет, сосет!!!
- А можно мне попробывать?
- Буся, кыш!"
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20.05.2021 23:21 Відповісти
это Вы сами такие вдохновенные стихи пишите? сразу вижу Бусю, как отталкивается ногами от илистого дны и переплывает....
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21.05.2021 12:38 Відповісти
Рада Шапито
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20.05.2021 23:47 Відповісти
Ротація міністрів в уряді України.Призначення 3 міністрів, "тости і романси для застілля" від Пономарьова і листування Шахова з "Бусею": "Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все", - день роботи ВР 20 травня - Цензор.НЕТ 8007.
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20.05.2021 23:48 Відповісти
Всем зЕлёненьким, "зелёненьких" хочется! Капусту рубают, по очереди!
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21.05.2021 10:34 Відповісти
Как у "Дизелей" ... Призначення 3 міністрів, "тости і романси для застілля" від Пономарьова і листування Шахова з "Бусею": "Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все", - день роботи ВР 20 травня - Цензор.НЕТ 8657
На фото - " Я иБуся..." (с) Призначення 3 міністрів, "тости і романси для застілля" від Пономарьова і листування Шахова з "Бусею": "Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все", - день роботи ВР 20 травня - Цензор.НЕТ 50
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21.05.2021 00:27 Відповісти
и шо токо не делают в отой Раде!
Даже вже дрочили (Кива) !
Остаёцца токо высраться на трибуне и устроить свинг...
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21.05.2021 04:53 Відповісти
Судячи по де яким фото зЕлохів, свинг вже давно норма...
А ось ліжка, не заважало би, також і жопезешнікам!
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21.05.2021 10:53 Відповісти
а что такое свинг?? это со свинками?
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21.05.2021 12:41 Відповісти
Со свинками ЧТО ?
Что алиса имела ввиду?
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21.05.2021 14:17 Відповісти
Буся и Пуся... 😂😂😂 Какого лайна только нет в ВР....
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21.05.2021 06:49 Відповісти
Свора паршивых ублюдков.
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21.05.2021 06:52 Відповісти
Как я понимаю, анал уже не табу?
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21.05.2021 09:03 Відповісти
И это верховная власть?
В национальный праздник часть совсем без вышиванки.
Большая часть не в украинских вышиванках!
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21.05.2021 09:50 Відповісти
Выделить всем премии за непосильный умственный труд!
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21.05.2021 12:56 Відповісти
 
 