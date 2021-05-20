Призначення 3 міністрів, "тости і романси для застілля" від Пономарьова і листування Шахова з "Бусею": "Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все", - день роботи ВР 20 травня. ФОТОрепортаж
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Робота ВР 20 травня 2021 року характеризувалася призначенням трьох міністрів, Днем вишиванки, а також пошуком "тостів і романсів для застілля".
День роботи Верховної Ради в об'єктиві парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прийшов до депутатів
Кандидати на посади міністрів - Олексій Любченко і Олександр Кубраков
День вишиванки у ВР
Олександр Кубраков приймає привітання після призначення на посаду міністра інфраструктури
Новий міністр економічного розвитку - Олексій Любченко
Діалог Любченка з нардепом з ОПЗЖ Німченком
Спілкування прем'єра з депутатами
Депутати з фракції "Голос"
Діалог спікера Разумкова з колегою
Фракція "Євросолідарності"
Олександр Пономарьов шукає застільні пісні і романси
Депутатські діалоги
Фракція "Батьківщини"
Президія Ради
Переписка нардепа Шахова з абонентом "Буся новий": "Так швидко все виходить, що навіть страшнувато, руки ноги тремтять. Риба сама йде, я не можу повірити. Боюся тільки. Твої поради потрібні і обов'язково напиши, що я роблю не так. І ще чого ти хочеш і я зможу все. Давай думай".
Фото - Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Разве может ВР возглавлять человек , не уважающий украинские праздники ?
Смотри, Шахов, чтобы абонент "Буся старый" тебе фаберже не оторвала.
Вечер. Киев. Пожарная часть.
Заходит начальник смены и говорит:
- Так, хлопці, горить ВР. Збираємося повільно.......(с)
Шахов - второму (шепотом):
- Ш-ш-ш, тс-с-с, тихо, ты!!!
- Чего?
- Буся!
- Что, клюет?!
- Да нет, сосет!!!
- А можно мне попробывать?
- Буся, кыш!"
На фото - " Я иБуся..." (с)
Даже вже дрочили (Кива) !
Остаёцца токо высраться на трибуне и устроить свинг...
А ось ліжка, не заважало би, також і жопезешнікам!
Что алиса имела ввиду?
В национальный праздник часть совсем без вышиванки.
Большая часть не в украинских вышиванках!