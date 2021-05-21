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Зеленський (17387) ПДР (362) штраф (705)

Зеленський підписав закон, що скасовує відправку "листів щастя" водіям, які відразу оплатили штраф

Новини Цензор.НЕТ Політика України Авто

Зеленський підписав закон, що скасовує відправку

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування обов'язкового відправлення на пошту порушників правил дорожнього руху оригіналу постанови про адміністративну відповідальність, за якою раніше було сплачено штраф.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Закон, що його підписав президент, скасовує необхідність надсилання на пошту порушника постанови про адмінвідповідальність, за якою вже був сплачений штраф. Згідно із законом, оригінал постанови надсилається рекомендованим листом лише у разі, якщо штраф не був сплачений протягом десяти днів після її винесення", - говориться в повідомленні.

Водночас попередні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення зобов’язували надсилати оригінал постанови про притягнення до адмінвідповідальності на пошту порушника, незалежно від погашення ним штрафу. Це призводило до плутанини та в деяких випадках – до повторної оплати штрафу.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

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Топ коментарі
+9
Писарь-клоун в косоворотке.
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20.05.2021 22:43
+3
В косоворотке подписывал?
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20.05.2021 22:54
+2
переписка с волонтершей, подписание мелочных законов.. у нас есть президент или писарь-клоун? Зеленский подписал закон, отменяющий отправку "писем счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф - Цензор.НЕТ 9607
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20.05.2021 22:29
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переписка с волонтершей, подписание мелочных законов.. у нас есть президент или писарь-клоун? Зеленский подписал закон, отменяющий отправку "писем счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф - Цензор.НЕТ 9607
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20.05.2021 22:29 Відповісти
Писарь-клоун в косоворотке.
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20.05.2021 22:43 Відповісти
В косоворотке подписывал?
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20.05.2021 22:54 Відповісти
ПНХ, ПНЗ!
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20.05.2021 22:55 Відповісти
для этого нужен был указ самого писюниста? а письма МВС от рюкзакова не хватило бы?
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20.05.2021 22:58 Відповісти
В заголовку знову маячня. "Листи щастя" - це зовсім не то. "Лист щастя" - це повідомлення про порушення ПДР, які встановлені по автофіксації, і про які водій не знав (що вони встановлені).
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21.05.2021 01:17 Відповісти
"Зеленский подписал закон, отменяющий отправку "писем счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф"

Прямь как с гопстопниками - ежели лопатник сразу вынул и протянул им ещё до их приближения вплотную то они тебя не лупят...
Только пошутят и пожурят слегка ... Зеленський підписав закон, що скасовує відправку "листів щастя" водіям, які відразу оплатили штраф - Цензор.НЕТ 2432
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21.05.2021 04:35 Відповісти
Вот если бы это петро алексеевич подписал - ото было бы ришуче та потужно. А так - ни о чём... Зеленський підписав закон, що скасовує відправку "листів щастя" водіям, які відразу оплатили штраф - Цензор.НЕТ 8637
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21.05.2021 09:13 Відповісти
кто что понял ???
сначала было слово ))) т.е. сначала было письмо с доказательствами ваших художеств, а потом - либо плати либо опротестуй в суде...
как я могу оплатить что-то без письменного доказательства своей вины ???
что-то пока не понял радостной вести от самого найвеличнейшего )))
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21.05.2021 11:50 Відповісти
 
 