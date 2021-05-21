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Підсанкційний нардеп Козак покинув Україну на літаку, яким користується білоруський олігарх Воробей, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підсанкційний нардеп Козак покинув Україну на літаку, яким користується білоруський олігарх Воробей, - ЗМІ

Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, проти якого через наближеність до режиму Олександра Лукашенка ЄС запровадив санкції. На момент вильоту з України на Козака та на три його телеканали, а також на літак, яким він раніше користувався, були накладені санкції РНБО.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Тарас Козак, за інформацією джерела "Схем" зі сфери авіаперевезень та у силовій структурі, 24 лютого перебував на борту літака Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA.

"Коли літак вже готувався на зліт, спочатку його розвернули, а пасажирів повернули до терміналу. Згодом і пасажирів, і борт таки випустили в напрямку Мінська. Звідки літак одразу полетів до Москви. Серед пасажирів був підсанкційний народний депутат Тарас Козак. Відтоді в Україну соратник Медведчука більше не повертався", – йдеться у розслідуванні.

Підсанкційний нардеп Козак покинув Україну на літаку, яким користується білоруський олігарх Воробей, - ЗМІ 01

Відколи і щодо самого Козака, і на компанію, які належить літак, яким він раніше користувався, були накладені санкції РНБО, схоже, нардеп втратив можливість використовувати звичний для себе літак і знайшов йому заміну – Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA.

Підсанкційний нардеп Козак покинув Україну на літаку, яким користується білоруський олігарх Воробей, - ЗМІ 02

Як виявили "Схеми", цей літак регулярно базується у Мінську і ним користуються не тільки родини Козака та Медведчука, а й білоруський олігарх Микола Воробей та чільні менеджери його компаній.

14 лютого Козак летів із Києва до Мінська у компанії Алли Пінчук, яка працює керівницею компанії "Красний бор", що пов’язана з усіма ключовими активами олігарха Вороб’я.

Підсанкційний нардеп Козак покинув Україну на літаку, яким користується білоруський олігарх Воробей, - ЗМІ 03

17 січня цього року, згідно з даними джерела журналістів у силовій структурі, син дружини Медведчука Богдан Марченко разом з Тарасом Козаком та його цивільною дружиною Наталією Лавренюк полетіли з Києва до білоруського міста Вітебськ, а звідти борт рушив до Москви.

Підсанкційний нардеп Козак покинув Україну на літаку, яким користується білоруський олігарх Воробей, - ЗМІ 04

19 лютого цей же нардеп летів із Мінська в Київ з Олександром Храмцовим – директором "Нафтобітумного заводу", пов’язаного із Миколою Вороб’єм.

Підсанкційний нардеп Козак покинув Україну на літаку, яким користується білоруський олігарх Воробей, - ЗМІ 05


15 березня цього року, відповідно до інформації джерел "Схем" зі сфери авіаперевезень, Воробей перебував на борту Embraer 650, який прямував з Мінська до Києва. Тоді білоруський бізнесмен перебував в українській столиці кілька годин, а повертався до Мінська із сумками з наліпками з літерою "Т".

"Виходить, що білоруський олігарх, який перебуває під санкціями в Європейському союзі, близький до режиму Лукашенка та пов’язаний з Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком настільки, що вони користуються одним літаком і тримають рахунки в його банку, не потрапив під санкції РНБО навіть після того, як під них потрапили і Козак, і Медведчук", – йдеться у розслідуванні.

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Зокрема, наголошують журналісти, частина продуктопроводу "Самара-Західний напрямок", який українська держава повернула у власність рішенням РНБО, належала саме Вороб’ю. Цей продуктопровід забезпечував постачання дизельного пального з Росії та Білорусі до України та Європи.

За останні три роки соратник Медведчука Тарас Козак придбав в Україні три телеканали 112 Україна, News One та ZIK. Операції щодо купівлі двох із них здійснювались через "Абсолютбанк", який належить Вороб’ю.

Наприкінці 2020-го року Микола Воробей, як один з представників режиму Олександра Лукашенка, потрапив під санкції Європейського союзу, які були запроваджені через фальсифікації президентських виборів у Білорусі 2020 року.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді.
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Топ коментарі
+11
ЗЕ и Баканов прям так хотели поймать Козака, что тот спокойно улетел из Украины, минуя погранцов и таможню.

Если бы Медведчук надумал улететь, и он бы это сделал абсолютно спокойно. А не сделал только потому, что уверен - ничего серьезного ему не грозит.
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21.05.2021 00:49
+7
Наша власть дала ему слинять! старая схема....а потом уголовное дело заводят, и подают розыск, когда человек уже не в стране..хахаха. Клоуны!
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21.05.2021 01:30
+6
С 24 февраля его НЕТ НА РАБОТЕ ? 3 месяца ? В ВР !
А зарплату он в кассе как получал Или ему на карту переводили ?
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20.05.2021 23:17
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А в рашке нет олигархов, при *****-диктаторе?
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20.05.2021 23:12 Відповісти
Подробности биографии Воробья неизвестны.
Родился предположительно в 1963 году в Украинской ССР и окончил исторический факультет Киевского университета.
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20.05.2021 23:15 Відповісти
С 24 февраля его НЕТ НА РАБОТЕ ? 3 месяца ? В ВР !
А зарплату он в кассе как получал Или ему на карту переводили ?
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20.05.2021 23:17 Відповісти
А ты попробуй отбери! Портнов тебе за такое пасть до ушей порвет!!!
На всех законных основаниях (ТМ)
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20.05.2021 23:24 Відповісти
Прогулы - юридический момент
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20.05.2021 23:26 Відповісти
Ну да. Юридическая. А кто у нас законы писал по которым тут все работает, как не совок, еще в прошлом веке да Медведчук с Портновым - уже в этом?)
Так что Портнов точно порвет, вообще не сомневайтесь)
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20.05.2021 23:57 Відповісти
Прогул - он и в Африке прогул .
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20.05.2021 23:59 Відповісти
Леди, даже в нормальной стране прогул - не всегда прогул... А у нас... Разве что при титаническом усилии.
Почитайте что-нибудь о зарплатах судей, которые по пол года и более не в стране. Их никто и увольнять за прогулы никогда не собирался.
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21.05.2021 01:19 Відповісти
Потому что народ молчит : вот и обнаглели прогульщики
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21.05.2021 08:21 Відповісти
Бряхня-я-я-я! - уверенно сказали фаны Зе. - Вядь всем известна, что у бацьки нет агигархав!
Занавес. До следующих выборов в Украине...((((
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20.05.2021 23:22 Відповісти
оказывается в Беларуси есть олигархи. Однако... Подсанкционный нардеп Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Воробей, - СМИ - Цензор.НЕТ 8001
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20.05.2021 23:25 Відповісти
Он наверно в Белоруси зовётся украинским олигархом 😀😀😀 а белорусских у них нет
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20.05.2021 23:27 Відповісти
Есть другие карты полётов . Если реально захотят выяснить кто куда и когда летал , то будет интересно не только для Гааги .
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20.05.2021 23:28 Відповісти
Зеленский в Оман например
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21.05.2021 05:58 Відповісти
"Операции с двумя из них осуществлялись через "Абсолютбанк", принадлежащий Воробью.Источник: https://censor.net/ru/n3266626"
До влади Зе просте питання є ,чому ж олігарх який знаходиться під санкціями ЕС відмиває гроші в Україні??А ще членами у євросоюз набиваються але поводять себе як партнери москви.
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20.05.2021 23:46 Відповісти
ЗЕ и Баканов прям так хотели поймать Козака, что тот спокойно улетел из Украины, минуя погранцов и таможню.

Если бы Медведчук надумал улететь, и он бы это сделал абсолютно спокойно. А не сделал только потому, что уверен - ничего серьезного ему не грозит.
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21.05.2021 00:49 Відповісти
Наша власть дала ему слинять! старая схема....а потом уголовное дело заводят, и подают розыск, когда человек уже не в стране..хахаха. Клоуны!
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21.05.2021 01:30 Відповісти
а воробей полетел своим ходом...
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21.05.2021 04:39 Відповісти
Упорхнул воробушек
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21.05.2021 04:46 Відповісти
Наглейшее очковтирательство от Зебанария , как всегда
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21.05.2021 06:02 Відповісти
А "милый" сел и улетел, СБУ с "носом" осталася. Впрочем там "нос" величиной в хобот слона раз мелкого сепара в депутаты пропустили.
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21.05.2021 06:41 Відповісти
Підсанкційний нардеп Козак покинув Україну на літаку, яким користується білоруський олігарх Воробей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5969
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21.05.2021 07:10 Відповісти
Козак не Воробей, вылетит не поймаешь.
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21.05.2021 09:04 Відповісти
Читая всё это чувствую себя тупым Мир вводит санкции против тех кто ставит палки в колёса Украине. Одна Украине не предпринимает ничего против тех кто расшатывает ситуацию внутри Украины Раз ЕС ввел санкции против беларуса, а Украина стремится в ЕС, тогда почему Украина не подключилась к этим санкциям. Шапито по лейбой ЗЕ..гастролирует..
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21.05.2021 09:21 Відповісти
А как же с прогулами? Человек вот почти 3 месяца не является на рабочее место, фактически прогуливает и до сих пор не уволен???
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21.05.2021 09:22 Відповісти
 
 