Підсанкційний нардеп Козак покинув Україну на літаку, яким користується білоруський олігарх Воробей, - ЗМІ

Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, проти якого через наближеність до режиму Олександра Лукашенка ЄС запровадив санкції. На момент вильоту з України на Козака та на три його телеканали, а також на літак, яким він раніше користувався, були накладені санкції РНБО.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Тарас Козак, за інформацією джерела "Схем" зі сфери авіаперевезень та у силовій структурі, 24 лютого перебував на борту літака Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA.

"Коли літак вже готувався на зліт, спочатку його розвернули, а пасажирів повернули до терміналу. Згодом і пасажирів, і борт таки випустили в напрямку Мінська. Звідки літак одразу полетів до Москви. Серед пасажирів був підсанкційний народний депутат Тарас Козак. Відтоді в Україну соратник Медведчука більше не повертався", – йдеться у розслідуванні.

Відколи і щодо самого Козака, і на компанію, які належить літак, яким він раніше користувався, були накладені санкції РНБО, схоже, нардеп втратив можливість використовувати звичний для себе літак і знайшов йому заміну – Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA.

Як виявили "Схеми", цей літак регулярно базується у Мінську і ним користуються не тільки родини Козака та Медведчука, а й білоруський олігарх Микола Воробей та чільні менеджери його компаній.

14 лютого Козак летів із Києва до Мінська у компанії Алли Пінчук, яка працює керівницею компанії "Красний бор", що пов’язана з усіма ключовими активами олігарха Вороб’я.

17 січня цього року, згідно з даними джерела журналістів у силовій структурі, син дружини Медведчука Богдан Марченко разом з Тарасом Козаком та його цивільною дружиною Наталією Лавренюк полетіли з Києва до білоруського міста Вітебськ, а звідти борт рушив до Москви.

19 лютого цей же нардеп летів із Мінська в Київ з Олександром Храмцовим – директором "Нафтобітумного заводу", пов’язаного із Миколою Вороб’єм.



15 березня цього року, відповідно до інформації джерел "Схем" зі сфери авіаперевезень, Воробей перебував на борту Embraer 650, який прямував з Мінська до Києва. Тоді білоруський бізнесмен перебував в українській столиці кілька годин, а повертався до Мінська із сумками з наліпками з літерою "Т".

"Виходить, що білоруський олігарх, який перебуває під санкціями в Європейському союзі, близький до режиму Лукашенка та пов’язаний з Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком настільки, що вони користуються одним літаком і тримають рахунки в його банку, не потрапив під санкції РНБО навіть після того, як під них потрапили і Козак, і Медведчук", – йдеться у розслідуванні.

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Зокрема, наголошують журналісти, частина продуктопроводу "Самара-Західний напрямок", який українська держава повернула у власність рішенням РНБО, належала саме Вороб’ю. Цей продуктопровід забезпечував постачання дизельного пального з Росії та Білорусі до України та Європи.

За останні три роки соратник Медведчука Тарас Козак придбав в Україні три телеканали 112 Україна, News One та ZIK. Операції щодо купівлі двох із них здійснювались через "Абсолютбанк", який належить Вороб’ю.

Наприкінці 2020-го року Микола Воробей, як один з представників режиму Олександра Лукашенка, потрапив під санкції Європейського союзу, які були запроваджені через фальсифікації президентських виборів у Білорусі 2020 року.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді.