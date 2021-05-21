Семенченко в суді: "Ми збиралися навчати білоруських опозиціонерів для допомоги Головному управлінню розвідки Міноборони"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Підозрюваний у створенні НВФ ексдепутат Семен Семенченко заявив, що він і його соратники збиралися навчати білоруських активістів самообороні, щоб ті за необхідності могли стати в першому ряду боротьби проти російської агресії.
Про це він заявив на засіданні суду про продовження утримання під вартою, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Семенченка, восени минулого року його ім'я з'явилося в матеріалах справ проти низки білоруських опозиціонерів. Лукашенківські силовики стверджували, що він нібито постачав білоруській опозиції зброю і допомагав переходити кордон. За словами Семенченка, це не так - він і його товариші лише збиралися вчити білорусів самообороні.
"Потрібно було знайти людей, які в разі, якщо вони будуть створювати загони самооборони, могли б протидіяти якимось чином російській агресії. Ніякої зброї не було, і нам необхідно було цих людей виявляти, по можливості давати їм якісь навички - до цього не дійшло, але навички, мається на увазі, протидії, самооборони без зброї", - розповів він.
Семенченко зазначив, що співпрацював у цьому питанні з Головним управлінням розвідки, адже громадяни Білорусі могли бути джерелом цінної інформації.
"Надавати цих людей безпосередньо співробітникам ГУР, тому що вони, перебуваючи на території України, могли надавати дуже серйозну допомогу в тій ситуації, коли почнеться протидія вже Росії", - сказав він.
Для цього, за словами Семенченка, в селі Любашівського району на Волині, за 20 км від кордону було куплено, відремонтовано та облаштовано будинок, в якому могли б зупинятися представники білоруської опозиції.
Звинувачення проти себе Семенченко називає "замовленням", свою діяльність - "спрямованою на допомогу Головному управлінню розвідки в питаннях національної безпеки".
Він додав, що дізнався про підготовку у пред'явленні підозри за 2 тижні. І встиг написати на ім'я начальника ГУР Міноборони Буданова заяву з проханням захистити свої конституційні права.
"Після цього почали дзвонити інші високопоставлені особи і з'ясовувати, що відбувається. Дзвонив керівник комітету з розвідки Демченко, дзвонив заступник голови ОП з безпеки Машовець, дзвонив сам Єрмак і говорив, що він нічого не знає про це", - розповів Семенченко.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна".
Будь ласка, зачекайте...
Деякі речі треба робити без зайвого патякання язиком.
Что за туфта??????
Нахрена Главному управлению разведки Минобороны белорусские оппозиционеры??????
Скажите мне, где и когда какая нибудь разведка будет связываться с такими жмуриками как этот ************ Семенченко?????????????????
После таких слов, как прованял этот тип сэмэнченко становится ясно, что это подстава. Семенченко явно и открыто старается подставить Украины. Семенченко абсолютно скользкий тип, фактически играет, борется против Украины.
Такими заявлениями он раскрыл себя полностью.
Источник: https://censor.net/ru/n3266630
Какие уважаемые 😏 люди звонят ему лично.
Каждого из них подозревают в работе на Кремль.
Heil Walzmann!
сракугруди
В день приїзду представників Молдови в Україну Чаус у відосику грозився розказати страшні таємниці, але після того, як журналісти знайшли ВЧ, де його ховають, знову зник і не відсвічує.
Смешная в тексте фраза "По данным следствия, Семенченко создал незаконное..." Смешная
1. потому, что прокуроры просили продлить ему заключение потому что " не успели собрать достаточно доказательств его вины"
2. Потому что СБУ уже несколько лет знает об этй организации
Это нам - лохАм можно показывать "выкопанное в огороде у дядьки оружие" " ...но даже в продажном суде адвокатами это разбивается впрах..а ничего другого нету...
Слова Семенченко показывают полный раздрай во властных структурах... где левая рука не ведает, что делает правая... "Ермак сказал, что ничего об этом не знал ( был занят строительством лыжного курорта в Карпатах)" Сказал, что не знал и дал приказ посадить... Да и что Ермаку секреты ГРУ мы уже знаем по вагнеровскому делу. Пох им с зеленскими и ГРУ и родина..если,конечно это не Совок...
он Костя Гришин - агент фсб