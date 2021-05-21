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Новини Політика України
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Білорусь (5965) Буданов (345) Міноборони (5264) розвідка (3612) Семен Семенченко (250)

Семенченко в суді: "Ми збиралися навчати білоруських опозиціонерів для допомоги Головному управлінню розвідки Міноборони"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Семенченко в суді:

Підозрюваний у створенні НВФ ексдепутат Семен Семенченко заявив, що він і його соратники збиралися навчати білоруських активістів самообороні, щоб ті за необхідності могли стати в першому ряду боротьби проти російської агресії.

Про це він заявив на засіданні суду про продовження утримання під вартою, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Семенченка, восени минулого року його ім'я з'явилося в матеріалах справ проти низки білоруських опозиціонерів. Лукашенківські силовики стверджували, що він нібито постачав білоруській опозиції зброю і допомагав переходити кордон. За словами Семенченка, це не так - він і його товариші лише збиралися вчити білорусів самообороні.

"Потрібно було знайти людей, які в разі, якщо вони будуть створювати загони самооборони, могли б протидіяти якимось чином російській агресії. Ніякої зброї не було, і нам необхідно було цих людей виявляти, по можливості давати їм якісь навички - до цього не дійшло, але навички, мається на увазі, протидії, самооборони без зброї", - розповів він.

Семенченко зазначив, що співпрацював у цьому питанні з Головним управлінням розвідки, адже громадяни Білорусі могли бути джерелом цінної інформації.

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"Надавати цих людей безпосередньо співробітникам ГУР, тому що вони, перебуваючи на території України, могли надавати дуже серйозну допомогу в тій ситуації, коли почнеться протидія вже Росії", - сказав він.

Для цього, за словами Семенченка, в селі Любашівського району на Волині, за 20 км від кордону було куплено, відремонтовано та облаштовано будинок, в якому могли б зупинятися представники білоруської опозиції.

Також читайте: Суд не змінив запобіжний захід Семенченку, він залишається під вартою, - адвокат

Звинувачення проти себе Семенченко називає "замовленням", свою діяльність - "спрямованою на допомогу Головному управлінню розвідки в питаннях національної безпеки".

Він додав, що дізнався про підготовку у пред'явленні підозри за 2 тижні. І встиг написати на ім'я начальника ГУР Міноборони Буданова заяву з проханням захистити свої конституційні права.

"Після цього почали дзвонити інші високопоставлені особи і з'ясовувати, що відбувається. Дзвонив керівник комітету з розвідки Демченко, дзвонив заступник голови ОП з безпеки Машовець, дзвонив сам Єрмак і говорив, що він нічого не знає про це", - розповів Семенченко.

Також дивіться: СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу каналу "112". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна".
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Топ коментарі
+42
боже!. какой дебил!.. дебил и провокатор ФСБ!
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21.05.2021 00:04
+41
Семенченко настоящий Герой Украины в отличие от многих кретикунов встал на защиту Украини в 2014.
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21.05.2021 00:06
+36
Мало того, что аферист, так ещё и провокатор. Не зря приняли
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21.05.2021 00:01
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Заигрался в звонки , ума не хватило понять, что мусора и чиновники сдают всех и всегда потому что своя шкура дороже
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21.05.2021 07:16 Відповісти
А за чиє бабло проводити навчання??? Скажи прямо, створювали нову армію "тітушок" під олігархів, та сиди собі спокійно.
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21.05.2021 07:48 Відповісти
вомбат Насиння обычное сцыкло...!
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21.05.2021 07:48 Відповісти
Іноді краще жувати... (с)
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21.05.2021 07:52 Відповісти
обычно стадо жует молча.Антип от тебя не ожидал
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21.05.2021 10:15 Відповісти
Ти не знаєш цієї реклами - "Іноді краще жувати, ніж говорити"?
Деякі речі треба робити без зайвого патякання язиком.
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21.05.2021 10:22 Відповісти
ты серьезно думаешь, что я не знаю цю рекламу? а то что говорит Сэмэн,а не молчит,когда его все кинули,так ему наверно все таки из тюрьмы виднее?
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21.05.2021 10:43 Відповісти
Дело ясное,что дело темное.
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21.05.2021 07:55 Відповісти
Відверга російська агентура, яка працює ротом на підтвердження дурних версій кацапів і лукашенко на втручанні України в справи Білорусі. А це не він крутився біля Ванька Садового і ******* Карлсона?
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21.05.2021 08:04 Відповісти
20 км от границы...) а че не за КПП сразу?
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21.05.2021 08:08 Відповісти
тебя просто забыли спросить
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21.05.2021 10:17 Відповісти
Все правильно. Самооборона, когда армия и милиция-полиция против своего народа и на страже диктатора. О чем вой на ветке? Крым зебилов не учит.
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21.05.2021 08:22 Відповісти
Что за хрень несет этот жмурик?
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21.05.2021 08:44 Відповісти
Семенченко в суде: "Мы собирались обучать белорусских оппозиционеров для помощи Главному управлению разведки Минобороны"

Что за туфта??????
Нахрена Главному управлению разведки Минобороны белорусские оппозиционеры??????
Скажите мне, где и когда какая нибудь разведка будет связываться с такими жмуриками как этот ************ Семенченко?????????????????
После таких слов, как прованял этот тип сэмэнченко становится ясно, что это подстава. Семенченко явно и открыто старается подставить Украины. Семенченко абсолютно скользкий тип, фактически играет, борется против Украины.
Такими заявлениями он раскрыл себя полностью.
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21.05.2021 08:51 Відповісти
Действительно нахрена!? в Беларуси стоят кацапские войска и разведданные с северного направления Украине совершенно не нужны? правильно стратег?
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21.05.2021 10:19 Відповісти
опазиціонери, що на гачку у КГБ багато назбирають інфи, як же!
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21.05.2021 11:56 Відповісти
прям все оппазиционеры на гачку,правда? а кого же Лукаш тысячами пакует и дает реальные сроки?
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21.05.2021 12:19 Відповісти
"После этого начали звонить другие высокопоставленные лица и выяснять, что происходит. Звонил руководитель комитета по разведке Демченко, звонил заместитель главы ОП по безопасности Машовец, звонил сам Ермак и говорил, что он ничего не знает про это", - рассказал Семенченко.

Источник: https://censor.net/ru/n3266630

Какие уважаемые 😏 люди звонят ему лично.
Каждого из них подозревают в работе на Кремль.
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21.05.2021 09:10 Відповісти
Какой же мутный типок , этот Семенченко- Гришин!
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21.05.2021 09:13 Відповісти
Ви знаєте його справжнє прізвище? Ви його точно знаєте???
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02.06.2021 17:59 Відповісти
Як показує час, всі хто боровся з Порошенко, Яценюком, Гройсманом - російська агентура і відверті вороги України.
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21.05.2021 09:18 Відповісти
Як показує час, з героєм чеченської інтіфади Яценюком боровся Шоколадний Барига. Викинув кілька мільйонів задля дискредитації Яценюка і НФ. В результаті отримав такого ж непідконтрольного Гройсмана. Боротися проти якого вже не міг. Бо з коаліції, що мала конституційну більшість, Цинічний Барига завдяки своїм фортелям, отримав коаліційну меншість. Що в майбутньому дало можливість Блазню перезапустити Верховну Раду на піку свого рейтинґу.

Heil Walzmann!
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21.05.2021 11:28 Відповісти
А наскільки мені віломо, то Порошенко і Яценюк разом витягнули країну з прірвм і створили коаліцію. А дійсно, були такі в коаліції, як Аваков і як Сирожи Лещенки і Найоми - то ді так, щось мутили.
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21.05.2021 12:03 Відповісти
Наконец то раскрылся урод во всей красе. Все время наносил вред Украине.
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21.05.2021 09:31 Відповісти
серьезно? даже когда мочил кацапню на Донбассе?
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21.05.2021 10:20 Відповісти
багато він намочив?
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21.05.2021 11:58 Відповісти
поболее твоего уж точно
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21.05.2021 12:20 Відповісти
особливо при пораненьні у сракугруди Семенченко в суді: "Ми збиралися навчати білоруських опозиціонерів для допомоги Головному управлінню розвідки Міноборони" - Цензор.НЕТ 3091
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21.05.2021 20:23 Відповісти
А де ще один "розвідник", Чаус?
В день приїзду представників Молдови в Україну Чаус у відосику грозився розказати страшні таємниці, але після того, як журналісти знайшли ВЧ, де його ховають, знову зник і не відсвічує.
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21.05.2021 09:41 Відповісти
Чекаємо істерик речника Лошаді Лаврова і на лайно програму ********** про те як українські нацисти готували переворот в белорусі. Дякуємо тобі дебіле Вомбат.
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21.05.2021 09:43 Відповісти
Боже мой, нас разоблачит сливной бачёк Скабеева и унылая лошадь Лавров, как я это переживу. Я ещё от распятого мальчика не оправился
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21.05.2021 22:33 Відповісти
Количество зелеботов на ветке показывает, что у власти - как обычно... как и в делах по Шеремету и Стерненко никаких доказательств нету... И - поскольку суд их пошлёт - они нам скулят ...настраивают приговор "общественного мнения"... за неимением приговора суда...и поганые тролляки от души за бабло им подмахивают, будучи тварями... ни у одной поганой троляки осколок под сердцем за Украину не сидит, а вместо крови за родину , они проливают продажный гной на тех, кто её - вместо них - защищал
Смешная в тексте фраза "По данным следствия, Семенченко создал незаконное..." Смешная
1. потому, что прокуроры просили продлить ему заключение потому что " не успели собрать достаточно доказательств его вины"
2. Потому что СБУ уже несколько лет знает об этй организации
Это нам - лохАм можно показывать "выкопанное в огороде у дядьки оружие" " ...но даже в продажном суде адвокатами это разбивается впрах..а ничего другого нету...
Слова Семенченко показывают полный раздрай во властных структурах... где левая рука не ведает, что делает правая... "Ермак сказал, что ничего об этом не знал ( был занят строительством лыжного курорта в Карпатах)" Сказал, что не знал и дал приказ посадить... Да и что Ермаку секреты ГРУ мы уже знаем по вагнеровскому делу. Пох им с зеленскими и ГРУ и родина..если,конечно это не Совок...
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21.05.2021 09:50 Відповісти
Де ти бачиш зелеботів? Одні порохоботи. Пишуть те ж саме, що й при Порошенко, коли було наметове містечко під Верховною Радою.
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21.05.2021 09:57 Відповісти
Ох и секретная у Украины разветдка, твою мать!
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21.05.2021 10:20 Відповісти
чому гнилозубий міг їх "абучіть"??)) срати в штани від страху і тікати в перших рядах?)) тут воно, безумовно, гуру))
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21.05.2021 10:32 Відповісти
Якась маячня. Якщо і було таке, то про це ніколи відкрито не говорять, а тут таке. Виходить, що найбільша небезпека для України є її спецслужби (керуються рашею?)
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21.05.2021 10:32 Відповісти
Уже два года как...
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21.05.2021 12:13 Відповісти
Семен Насиння, есть еще версия - ты готовил команду, которая в случае слива операции, сама захватит вагнеровцев. Сто процентов, эта версия сработает!
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21.05.2021 12:13 Відповісти
Гоп, стоп. Семен засунь ей под ребро..
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21.05.2021 16:25 Відповісти
під пальто Семенченко в суді: "Ми збиралися навчати білоруських опозиціонерів для допомоги Головному управлінню розвідки Міноборони" - Цензор.НЕТ 6149
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21.05.2021 20:27 Відповісти
он не дебил
он Костя Гришин - агент фсб
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21.05.2021 22:54 Відповісти
кацапская вонь расползается в комментах ... а в 14 году Семенченко ссалась всякая коллорадная гнида ... выводы делайте сами, кто и кого топит.
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21.05.2021 23:40 Відповісти
Представляю истерику на канале Роисся1,и на Бульба ТВ будет разрыв пукана😁😁😁😁
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21.05.2021 23:55 Відповісти
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