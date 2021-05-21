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На Івано-Франківщині лісовоз упав з моста в річку, двоє людей загинули, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Авто

У Калуському районі Івано-Франківської області внаслідок падіння вантажівки в річку загинули двоє осіб, ще одну людину госпіталізовано з травмами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківщини.

На Івано-Франківщині лісовоз упав з моста в річку, двоє людей загинули, - Нацполіція 01

"У четвер, 20 травня, приблизно о 22:09 у селі Шевченкове з моста впав у річку вантажний автомобіль-лісовоз, у салоні якого перебувало троє людей. На місце події негайно прибули поліцейські, рятувальники та медики. Тіла двох загиблих знайшли і витягли працівники ДСНС, ще один чоловік зазнав травм, йому медики надавали допомогу", - йдеться в повідомленні.

На Івано-Франківщині лісовоз упав з моста в річку, двоє людей загинули, - Нацполіція 02

Дивіться також: Автобус з 20 пасажирами перекинувся на Рівненщині, чотирьох людей доставлено в лікарню, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановили, що загиблі - водій 1979 р.н., житель села Лолин, та пасажир 1994 р.н., житель села Підліски. Ще один пасажир 1991 р.н. госпіталізований.

Попередня причина аварії: водій не впорався з керуванням і "КамАЗ" з моста впав у річку.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Їхали з вимкненими фарами? Тишком ліс рубали ?... а потім потопи.

Мабуть бумерангом віддача ...
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21.05.2021 01:29
+13
Черные (ночные) лесорубы
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21.05.2021 01:47
+10
У лісовозі людей не було, а одні лише браконьєри.
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21.05.2021 02:56
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Їхали з вимкненими фарами? Тишком ліс рубали ?... а потім потопи.

Мабуть бумерангом віддача ...
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21.05.2021 01:29 Відповісти
..от макшанского авты добра не ждать..((
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21.05.2021 01:39 Відповісти
От тільки тишком здоровенні дерева різати, валити, обрізувати, вантажити і вивозити трьом селянам з продажною душею там аж ніяк не спромогтися впоратись...
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21.05.2021 10:41 Відповісти
Тишком вирізаються Карпати вже скільки років і вимивається бурштин...Все тишком.
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21.05.2021 16:59 Відповісти
Черные (ночные) лесорубы
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21.05.2021 01:47 Відповісти
У лісовозі людей не було, а одні лише браконьєри.
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21.05.2021 02:56 Відповісти
В Западной Украине . где полно всяких мелких речек через которые перекинуты раздолбанные мосты... -

- ВОДІЇ ПРИ ПЕРЕТИНАННІ РІЧОК ПО ОТІМ СПОРУДАМ

ВІДЧУВАЮТЬ СЕБЕ ЯК КОЗА НА ДРОТІ На Ивано-Франковщине лесовоз упал с моста в реку, два человека погибли, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6848
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21.05.2021 04:05 Відповісти
По хорошим дорогам, конечно, можно было бы вывезти больше и безопаснее. На Ивано-Франковщине лесовоз упал с моста в реку, два человека погибли, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4758
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21.05.2021 06:47 Відповісти
Для строительства ХОРОШИХ дорог нужны хорошие, ЧЕСТНЫЕ, райгосадминистрации. Что бы не пимстили деньги из бюджета.
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21.05.2021 10:33 Відповісти
втопити би тебе, кацапе в одній їз них, тихенько...
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21.05.2021 07:21 Відповісти
Яке ж воно дурне, оцій Ярема Стогін 6249da91 Мабуть його мамка не втримала його, коли йшла по сходах і воно гепнулося аж з шостого поверху на конс*єржку. Конс*єжка здохла а воно вижило щоб ляпати тута своїм даунівським язиком *********** речі... На Івано-Франківщині лісовоз упав з моста в річку, двоє людей загинули, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8365
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21.05.2021 10:31 Відповісти
"-- Откуда дровишки?
-- Из лесу вестимо.
Отец, слышишь, рубит,
а я отвожу"
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21.05.2021 06:46 Відповісти
Помнит... - у него по русскому одни "пятёрки" были...
"Мцыри" знает наизусть!
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21.05.2021 14:07 Відповісти
"КамАЗ"... Всё понятно.
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21.05.2021 06:50 Відповісти
Візитка "Правого сектора" там не знайшлася?
Вони скоро й кущі в Карпатах повирубують.
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21.05.2021 06:57 Відповісти
карма, вона таки існує
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21.05.2021 07:02 Відповісти
Лучше бы занимались контрабандой сигарет .
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21.05.2021 07:51 Відповісти
карма пацики...карма....
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21.05.2021 08:08 Відповісти
природа очищается от паразитов
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21.05.2021 08:49 Відповісти
Не хрен воровать и вывозить ворованный лес по ночам!!!
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21.05.2021 13:16 Відповісти
Це кара за вирубку карпатських лісів...
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21.05.2021 14:30 Відповісти
 
 