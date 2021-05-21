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Судову експертку затримано в Києві під час одержання 10 тис. дол. хабаря, - СБУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві співробітники СБУ затримали під час одержання хабаря судового економічного експерта

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ УСБУ в Києві та Київській області.

Судову експертку затримано в Києві під час одержання 10 тис. дол. хабаря, - СБУ 01

За даними досудового слідства, у ході здійснення аудиторських перевірок державних та приватних підприємств, установ та організацій зловмисниця вимагала неправомірну вигоду від представників комерційних підприємств за невжиття заходів реагування на виявлені порушення.

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Так, свою роботу з підготовки і затвердження висновку судової експертизи фінансово-господарської діяльності приватного підприємства у медичній сфері без відображення порушень у його діяльності експертка "оцінила" у 10 тис. дол.

Співробітники СБУ задокументували отримання жінкою авансу в сумі 1 тис. дол. Експертку затримано згідно зі ст. 208 КПК України у ресторані в Печерському районі столиці під час одержання решти суми хабаря.

Судову експертку затримано в Києві під час одержання 10 тис. дол. хабаря, - СБУ 02

Нині вирішується питання про оголошення затриманій про підозру за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Якщо купюри по$100, то на столі більше ніж $1000(фото)
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21.05.2021 06:16
+1
"Эксперт задержана согласно ст. 208 УПК Украины в ресторане в Печерском районе столицы во во премя получения остальной суммы взятки"
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21.05.2021 06:32
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21.05.2021 01:57 Відповісти
вроде СБУ отделили от эконом. преступлений, вот и лютуют!..
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21.05.2021 02:32 Відповісти
хы хы
"Сотрудники СБУ задокументировали получение женщиной аванса в сумме 1 тыс. долларов."
на фотографии - стол содержит на своей поверхности явно большую сумму, незадокументированный остаток ушол на "премии" ?
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21.05.2021 03:45 Відповісти
"Эксперт задержана согласно ст. 208 УПК Украины в ресторане в Печерском районе столицы во во премя получения остальной суммы взятки"
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21.05.2021 06:32 Відповісти
Я знаком с судмедэкспертом и...
и я не понимаю как он заработал на дорогую машину и почему у него трёх этажная дача в 17 километрах от Киева? Просто не понимаю что ценное можно наковырять из трупаков? Золотые биксы? Почки и Печёнку разве что на корм домашним собачкам?
Н Е П О Н И М А Ю !!! Судебный эксперт задержана в Киеве при получении 10 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 2153

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21.05.2021 03:57 Відповісти
Причина смерти - криминал или нет. Вот тебе и навар. И это так, навскидку.
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21.05.2021 08:35 Відповісти
Отжешь ГАД такой! А выглядит порядочным Судову експертку затримано в Києві під час одержання 10 тис. дол. хабаря, - СБУ - Цензор.НЕТ 4792
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21.05.2021 14:11 Відповісти
Якщо купюри по$100, то на столі більше ніж $1000(фото)
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21.05.2021 06:16 Відповісти
Судебный эксперт задержана в Киеве при получении 10 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 4301
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21.05.2021 06:29 Відповісти
Судебный эксперт задержана в Киеве при получении 10 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 5401 Судебный эксперт задержана в Киеве при получении 10 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 2187
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21.05.2021 07:12 Відповісти
Не много
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21.05.2021 08:27 Відповісти
Хоть ловят
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21.05.2021 08:36 Відповісти
7 лет с конфискацией!
квартиру продать нах, деньги в бюджет.
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21.05.2021 10:36 Відповісти
 
 