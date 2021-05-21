Судову експертку затримано в Києві під час одержання 10 тис. дол. хабаря, - СБУ. ФОТО
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У Києві співробітники СБУ затримали під час одержання хабаря судового економічного експерта
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ УСБУ в Києві та Київській області.
За даними досудового слідства, у ході здійснення аудиторських перевірок державних та приватних підприємств, установ та організацій зловмисниця вимагала неправомірну вигоду від представників комерційних підприємств за невжиття заходів реагування на виявлені порушення.
Так, свою роботу з підготовки і затвердження висновку судової експертизи фінансово-господарської діяльності приватного підприємства у медичній сфері без відображення порушень у його діяльності експертка "оцінила" у 10 тис. дол.
Співробітники СБУ задокументували отримання жінкою авансу в сумі 1 тис. дол. Експертку затримано згідно зі ст. 208 КПК України у ресторані в Печерському районі столиці під час одержання решти суми хабаря.
Нині вирішується питання про оголошення затриманій про підозру за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України.
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"Сотрудники СБУ задокументировали получение женщиной аванса в сумме 1 тыс. долларов."
на фотографии - стол содержит на своей поверхности явно большую сумму, незадокументированный остаток ушол на "премии" ?
и я не понимаю как он заработал на дорогую машину и почему у него трёх этажная дача в 17 километрах от Киева? Просто не понимаю что ценное можно наковырять из трупаков? Золотые биксы? Почки и Печёнку разве что на корм домашним собачкам?
Н Е П О Н И М А Ю !!!
квартиру продать нах, деньги в бюджет.