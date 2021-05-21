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Шмигаль сьогодні в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом, відповідальність лежить не тільки на Степанові чи Ляшку, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль сьогодні в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом, відповідальність лежить не тільки на Степанові чи Ляшку, - Разумков

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні виступить у Верховній Раді. Він звітуватиме про виконання постанови Ради щодо боротьби з коронавірусом.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Будьмо відвертими, відповідальність лежить не тільки на міністрі охорони здоров'я, чи то Степанові, чи Ляшку. Відповідальність насамперед перебуває в зоні відповідальності Кабінету Міністрів України, тому що дуже багато додано до цього процесу міністерств різних сфер: Міністерство фінансів, прем'єр-міністр безпосередньо курує цей напрямок. І завтра (21 травня. - Ред.) у Верховній Раді саме прем'єр-міністр звітуватиме про виконання постанови Ради щодо боротьби з COVID-19", - розповів Разумков.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення Максима Степанова з поста голови МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про звільнення Шмигаля: Дестабілізація Кабміну вплине на стабільність в Україні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Он договорится до того, что виноват будет зеленский. В принципе, так оно и есть. Но услышать такое от разумкова, клоуну будет не в радость
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21.05.2021 07:26
+2
Виноваты все зеленые ублюдки,которые выбрали труса и предателя Украины. ЗЕленые дрыщи и предатели выбрали себе лидера дрЫща......просто печальный ФАКТ(( А ЗЕле с Беней хочется пожелать......глуши этих лохов до поноса....и Слава Украине!!!
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21.05.2021 07:37
+2
Да какой там )(уйло - виноват Порошенко!!
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21.05.2021 07:42
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Неужели Путин? Шмыгаль сегодня в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом, ответственность лежит не только на Степанове или Ляшко, - Разумков - Цензор.НЕТ 4349
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21.05.2021 07:22 Відповісти
Да какой там )(уйло - виноват Порошенко!!
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21.05.2021 07:42 Відповісти
Он договорится до того, что виноват будет зеленский. В принципе, так оно и есть. Но услышать такое от разумкова, клоуну будет не в радость
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21.05.2021 07:26 Відповісти
Виноваты все зеленые ублюдки,которые выбрали труса и предателя Украины. ЗЕленые дрыщи и предатели выбрали себе лидера дрЫща......просто печальный ФАКТ(( А ЗЕле с Беней хочется пожелать......глуши этих лохов до поноса....и Слава Украине!!!
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21.05.2021 07:37 Відповісти
майкл бом 2c607f23 - "Виноваты все зеленые ублюдки,которые выбрали труса и предателя Украины."

100%++++++++++
P.S.
Шмигаль сьогодні в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом, відповідальність лежить не тільки на Степанові чи Ляшку, - Разумков - Цензор.НЕТ 3981
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21.05.2021 07:41 Відповісти
А что Ляшко? Ляшко ниче. Ляшко пошел на повышение. По его глазам и фразам сразу видно, кто тестирует "муку".
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21.05.2021 07:51 Відповісти
Тоже удивился. Если Ляшко не уволен, а наоборот на повышение - то ж явно критических претензий к работе нет, и об ответственности речи не идет.
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21.05.2021 08:07 Відповісти
Конечно не только Степанов) что мы страна третьего мира и отношение развитых стран соответствуещее к нам.
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21.05.2021 08:06 Відповісти
* Козел відпущення * (Степанов ) ...не проходить .
Потрібна заміна прем*ера !?
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21.05.2021 08:25 Відповісти
А опа?Вони ж збирали наради,робили заяви,давали вказівки і шо?То просто вітер ротом?А чучело яке дозволило опі влазити в процес,обзивало санжарівців і обіцяло обіцянки?
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21.05.2021 08:41 Відповісти
Звісно що не тільки Степанов, Разумков теж.
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21.05.2021 11:08 Відповісти
 
 