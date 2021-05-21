Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко
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Фігурантка справи про вбивство Павла Шеремета Яна Дугарь підтвердила, що спілкується з президентом Володимиром Зеленським.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Дугарь повідомила у Facebook.
"Шановні друзі! Мені надходять чимало запитань стосовно сьогоднішньої пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування! Це дійсно так! Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до президента, і зрештою його знайшла! (Листування між двома і більше людьми - нормально)", - йдеться в повідомленні.
За словами Дугарь, для неї важливо було донести свою історію, бачення і переживання від того, що відбувається з нею, Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком.
"Прошу поставитись з розумінням до приватності мого спілкування з Володимиром Зеленським ! Головний бій за правду - попереду!" - підсумувала вона.
Нагадаємо, 20 травня під час пресконференції Зеленський заявив, що листується з Дугарь і показав листування одному з журналістів.
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еще не успокоилась после перевода одной на ступень выше, как тут всплывает тайная переписка с другой
У вас просто трохи однобока інфа - на фейсбуці блокувались як боти зелених, так і боти соєвих.
А людина слабка істота.. могла Янка і погодитись.
Мені особисто це не подобається.
Хапается за кожний шанс
Повторюю:
Де ті всі пророхоботи, що звинувачували Стерненко у дзвінку Зеленському, стявллячи у приклад Дугарь, Кузьменко, Ріфа?
Он что, каждый день работает, без выходных?
Тому не дивно, що адміни його підтерають.
Боялась за имидж свой.
Но слово - не воробей, пришлось подтвердить свою "зраду".
Слово "зраду" взял в кавычки.
Рильського таки протримали півроку в тюрмі, поки він не написав (прямо там в тюрмі) "Людину в воєнній шинелі" про того ж сраліна.
Булгаков писав і Сталіну, і Калініну, і ще комусь там, а потім написав драму про Сталіна. Його ніхто не чіпав...
А про Тичину читайте в статті Стуса "Феномен доби"...
Людей прям на улицах хватают и отправляют на ... велыкэ будивныцтво.
Мда...забула Янка , хто їй реально допоміг. Якби надіялась на президента, то вже гнила би в буцигарні з вироком в 15 років.
Правда ж ?
Хто піднімав цю тему в соцмережах, коли державна система винуватила їх з телеканалів.
Під час вчорашнього шоу,коли про питання по Шеремету прєзік хвацько вихопив телефон з перепискою,вже ясно було,що що це кавеенівська "домашня заготовка".
Сьогоднішнє "одкровення" теж узгоджене з політтехнологами Зєлєнского.
Невловзі,коли з Дугар знімуть звинувачення,почуємо від неї,який класний парєнь наш Вова,як старався,як визволяв...
Тем более, что скорее всего - она невиновна и дело шито белыми нитками.
Чи ще не вірить???