УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14238 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство Убивство Шеремета
10 545 98
Зеленський (17387) Антоненко Андрій (251) Кузьменко Юлія (164) Дугарь Яна (121)

Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко

Фігурантка справи про вбивство Павла Шеремета Яна Дугарь підтвердила, що спілкується з президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дугарь повідомила у Facebook.

"Шановні друзі! Мені надходять чимало запитань стосовно сьогоднішньої пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування! Це дійсно так! Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до президента, і зрештою його знайшла! (Листування між двома і більше людьми - нормально)", - йдеться в повідомленні.

За словами Дугарь, для неї важливо було донести свою історію, бачення і переживання від того, що відбувається з нею, Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком.

"Прошу поставитись з розумінням до приватності мого спілкування з Володимиром Зеленським ! Головний бій за правду - попереду!" - підсумувала вона.

Нагадаємо, 20 травня під час пресконференції Зеленський заявив, що листується з Дугарь і показав листування одному з журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Поговорила с Президентом, и браслет на ноге уже не так трёт...
показати весь коментар
21.05.2021 07:58
+24
Интересно, а остальные двое ее друзей по несчастью знали об этой переписке? Не мне судить, но есть в этой ситуации, что-то неприятное.
показати весь коментар
21.05.2021 08:39
+23
У мене виникли підозри, чому Яна спілкувалася з особою, яка наказала катувати патріотів, замість відвертих ворогів? А яку інформацію вона давала узурпатору? По його словах він не впливає на правоохоронні органи, то навіщо це було робити? А Антоненко і Кузьменко про це знали?
показати весь коментар
21.05.2021 07:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дугарь подтвердила, что общается с Зеленским: Важно донести переживание от того, что происходит со мной, Антоненко и Кузьменко - Цензор.НЕТ 2998
показати весь коментар
21.05.2021 07:32 Відповісти
что б доказать что ты не верблюд надо до самого презедента идти ..Авакову должны минимум 365 ст УК Украины указать ..И ему и Геращенку ..Они спектаклями еще при Порохе начали заниматься ..И прокрутили первый фильм с Саакашвили в Раде помните как алкаш генпрокурор рубаху рвал что это не фейк .СБУ подкидывает в тачку грузинам 50 000 баксов ,без каких то требований и потом этот бред представляют как взятку
показати весь коментар
21.05.2021 07:37 Відповісти
Интересно, а остальные двое ее друзей по несчастью знали об этой переписке? Не мне судить, но есть в этой ситуации, что-то неприятное.
показати весь коментар
21.05.2021 08:39 Відповісти
Та да. Лише Дугарь мже вільно пересуватися по країні. Чомусь. 😏 Особисті зобов'язання - то таке... От чи не Дугар і покази "навала" проти Кузьменко і Антоненка?
показати весь коментар
21.05.2021 08:57 Відповісти
а ленке каково?...
еще не успокоилась после перевода одной на ступень выше, как тут всплывает тайная переписка с другой
показати весь коментар
21.05.2021 10:01 Відповісти
Цирк, а не следствие
показати весь коментар
21.05.2021 07:45 Відповісти
Яна, напомни этому зебанутому окурку, что украинцы его еще потерпят (может быть ) еще 3 года в лучшем случае, а потом прийдется ответить найвелычнишому говнокомандующему. За все.
показати весь коментар
21.05.2021 07:47 Відповісти
І як отвєтілі вКравчук, Кучма, Ющенко, Яник і Порох?
показати весь коментар
21.05.2021 08:20 Відповісти
Мы тут, плачем, история больно жалостливая...
показати весь коментар
21.05.2021 07:54 Відповісти
Немає порохоботів, є звичайні люди, яким болить за Україну. Вам краще потурбуватися за лукашенкоботів, чи лукашенкопутінолюбів, які повністю лягли під московію. Ми тут самі розберемося.
показати весь коментар
21.05.2021 07:58 Відповісти
Цілком згоден. Я сам українобот. Після томосу завжди топлю за Проха але деякі порохоботи занадто, навіть не знаю як це пом'якше написати.... Що їм не личить і дескредетує всю нашу україноботську спільноту.
показати весь коментар
21.05.2021 08:10 Відповісти
Я не бачив порохоботів, то видумка реальних ботів з московії і "зелених". В підтверждення неодноразово блокувались ботоферми "Пригожина" і "зелених", а порохоботів і під мікроскопом не відшукали. Ми прості громадяни, які вболівають за Україну, які прагнуть на вступ в НАТО і ЄС. Порошенко якраз той, хто ці мрії втілює і Ви правильно написали за Томос, це велика заслуга минулої влади - президента, Верховної Ради, Кабінета Міністрів, українських священників. Бо Москва окупувала нашу церкву, порушивши всі канони і їх секта "УПЦ МП" як управління пропаганди ФСБ московії, ламає, а не очимщає душі українців. Я не розумію, як цього не бачить Зеленський, а можливо бачить і підтримує московську церкву, бо це була не випадкость вчорашнього одягу у косоворотку. Це його душа.
показати весь коментар
21.05.2021 08:19 Відповісти
Цілком згоден! Використовую цей термін лише на противагу тому зомбі-маразму, що коїться проти України.
показати весь коментар
21.05.2021 08:29 Відповісти
отправляйся в церковь святого петра, а мне ближе развитие медицины, инфраструктуры и прочих благ. а петя уже сбитый летчик уровня бойко)
показати весь коментар
21.05.2021 09:29 Відповісти
"В підтверждення неодноразово блокувались ботоферми "Пригожина" і "зелених", а порохоботів і під мікроскопом не відшукали"

У вас просто трохи однобока інфа - на фейсбуці блокувались як боти зелених, так і боти соєвих.
показати весь коментар
21.05.2021 10:19 Відповісти
_https://www.dw.com/uk/facebook-vydalyv-nyzku-botoferm-v-ukraini-zokrema-partii-poroshenka/a-56210925
показати весь коментар
21.05.2021 10:25 Відповісти
Я думаю, що її вже обробили. Щось пообіцяли, навіть фінансово.
А людина слабка істота.. могла Янка і погодитись.
Мені особисто це не подобається.
показати весь коментар
21.05.2021 08:50 Відповісти
Если бы погодылась , то уже дала бы свои показания. Разницу между нею и Чаусом улавливаете???
показати весь коментар
21.05.2021 09:04 Відповісти
Звісно. Чаус злочинець, а вона залякана дівчина.
показати весь коментар
21.05.2021 09:09 Відповісти
Хорошо хоть Вы поняли это. А плохо , что до большинства Ваших коллег это не доходит.
показати весь коментар
21.05.2021 09:01 Відповісти
У мене виникли підозри, чому Яна спілкувалася з особою, яка наказала катувати патріотів, замість відвертих ворогів? А яку інформацію вона давала узурпатору? По його словах він не впливає на правоохоронні органи, то навіщо це було робити? А Антоненко і Кузьменко про це знали?
показати весь коментар
21.05.2021 07:56 Відповісти
вы считаете зелю узурпатором? он 2 года у власти, а порох с 90-х)
показати весь коментар
21.05.2021 09:43 Відповісти
Ще одна увірувала у святість зеленої плісняви...
показати весь коментар
21.05.2021 07:57 Відповісти
Поговорила с Президентом, и браслет на ноге уже не так трёт...
показати весь коментар
21.05.2021 07:58 Відповісти
Коли невинну людину по безпредєлу публічно засуджують на тривалий термін, вона виплачується за будь-який шанс.
показати весь коментар
21.05.2021 07:59 Відповісти
«виплачується»? Где вы нашли это слово ?

Хапается за кожний шанс
показати весь коментар
21.05.2021 08:35 Відповісти
Сам в шоці! Клятий андроїд так виправив "чипляється"
показати весь коментар
21.05.2021 08:43 Відповісти
А чего це мій коментар прибрали?
Повторюю:
Де ті всі пророхоботи, що звинувачували Стерненко у дзвінку Зеленському, стявллячи у приклад Дугарь, Кузьменко, Ріфа?
показати весь коментар
21.05.2021 08:04 Відповісти
Тут серед адмінів є один порохобот, що порушує правила форуму, прибираючи коменти, які йому особисто не подобаються.
показати весь коментар
21.05.2021 08:10 Відповісти
Только один?
Он что, каждый день работает, без выходных?
показати весь коментар
21.05.2021 08:14 Відповісти
Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко - Цензор.НЕТ 5905
показати весь коментар
21.05.2021 08:46 Відповісти
Прикинь! 😁 Твої зелені соплі, коли їх надто багато і вони надто з дійсністю розходяться, навіть неупереджених адмінів дістають! 😊
показати весь коментар
21.05.2021 09:03 Відповісти
Йоша просто багатоніковий троль.
Тому не дивно, що адміни його підтерають.
показати весь коментар
21.05.2021 09:11 Відповісти
Ну и дура
показати весь коментар
21.05.2021 08:10 Відповісти
Вот поэтому она сначала и не хотела комментировать.
Боялась за имидж свой.
Но слово - не воробей, пришлось подтвердить свою "зраду".
Слово "зраду" взял в кавычки.
показати весь коментар
21.05.2021 08:17 Відповісти
Стокгольмський синдром
показати весь коментар
21.05.2021 08:14 Відповісти
Бедная девочка! Наш президент не тот человек, которому можно что-то доказать. Лучше бы переписывалась с Беней.
показати весь коментар
21.05.2021 08:14 Відповісти
Бабла попросити ?..Беня *только кофффе*
показати весь коментар
21.05.2021 08:19 Відповісти
ну и молодец. не нужно ни на кого обращать внимания, дела, что считаешь нужным. сам о себе не позаботишься - никто не позаботится. все эти диванно-интернетные "патриоты", с пеной у рта визжащие о "патриотизьме и предательстве", так на диванах и останутся сидеть визжать о "патриотизьме", а зону тебе топтать.
показати весь коментар
21.05.2021 08:18 Відповісти
Правильно, "своя рубашка ближе к телу", ага. А эти Риффмастеры и Кузьменки пусть сами о себе заботятся.
показати весь коментар
21.05.2021 08:29 Відповісти
абсолютно верно. пусть не обращают ни малейшего внимания на визги диванно-интернетных "патриотов".
показати весь коментар
21.05.2021 09:53 Відповісти
"Товарищ Президент, произошла чудовищная ошибка". Понятно теперь, почему ей даже домашний арест отменили, а Рифа полтора года в СИЗО держали.
показати весь коментар
21.05.2021 08:25 Відповісти
А що ? ..*Дзвінок другу *...з зони !?
показати весь коментар
21.05.2021 08:27 Відповісти
Але ж дали домашній арешт. Цілком можливо Яна свою роль зіграла в цьому. Ми всі винні, що Ріф сидів. Люди обрали янека, потім добре відомого пройдисвіта, потім кота в мішку... Ось і наслідки. Хіба не так?
показати весь коментар
21.05.2021 09:09 Відповісти
А чи можна отримати від козла молока чи тільки "божу росу"?
показати весь коментар
21.05.2021 08:30 Відповісти
Блін, люди, ви ненормальні? Я сам тут критикую Зе постійно і терпіти його не можу, але Дугар поступила цілком нормально! Бо заради того, щоб невинні не страждали, можна із самим чортом спілкуватися...
показати весь коментар
21.05.2021 08:33 Відповісти
много репрессированных в 1937+.. писали письма и записки великому и мудрому сталину. помогало редко, но нарiд верил...
показати весь коментар
21.05.2021 08:33 Відповісти
Тичині з Булгаковим допомогло...
показати весь коментар
21.05.2021 08:37 Відповісти
та ты шо? - а какому Тичине? когда Булгаков писал Сталину, до ареста или после? вот комкору жукову помогло..
показати весь коментар
21.05.2021 09:12 Відповісти
Москалику, якщо ти не знаєш, хто такий Тичина, то у спам ідеш!
показати весь коментар
21.05.2021 09:21 Відповісти
по ходу это ты не знаешь разницы между Павлом и Евгением Тичинами. поцреоты ты ватный.
показати весь коментар
21.05.2021 09:26 Відповісти
Не викручуйся, всі вже побачили, що кацапські тролі не знають видатних українських поетів!
показати весь коментар
21.05.2021 09:31 Відповісти
это крутишься и спрыгиваешть с темы. кацапский тролль - это ты и есть. нет аргументов - пошло чмо ярлыки клеить. отцепись придурок. я тебе Павла Тычину наизусть могу цитировать. но задерживали не его, а брата.
показати весь коментар
21.05.2021 09:36 Відповісти
Брат - то окрема історія, Павла Тичину збиралися посадити, він написав листа Сталіну з покаянням, потім кілька віршів про компартію і лічно Сталіна і його вирішили не чіпати...
Рильського таки протримали півроку в тюрмі, поки він не написав (прямо там в тюрмі) "Людину в воєнній шинелі" про того ж сраліна.
Булгаков писав і Сталіну, і Калініну, і ще комусь там, а потім написав драму про Сталіна. Його ніхто не чіпав...
показати весь коментар
21.05.2021 09:41 Відповісти
" Павла Тичину збиралися посадити" - сам придумал, или помогал кто? из какого кладезя тайные знания ? Павла Тичину уничтожили морально, у него была параноя: кожен свій лист підписує "Осяяний світлом Леніна і Сталіна", но его никогда не арестовывали и даже не задерживали. И с Булгаковым мимо - он написал письмо в правительство c просьбой об эмиграции, а не сталину и калинину. сталин перезвонил лично.
показати весь коментар
21.05.2021 09:56 Відповісти
В листі від вересня 1929 року на ім'я секретаря Центрального виконавчого комітету СРСР Авеля Єнукідзе, Михайло Опанасович написав, що повна заборона його творів у СРСР робить неможливим його життя і тому просив дати дозвіл поїхати за кордон.[23] Також прозаїк писав листи голові Центрального виконавчого комітету СРСР Михайлу Калініну, члену колегії начальнику Главмистецтва Народного комісаріату просвіти РРФСР Олексію Свідерському, Олексію Пєшкову тощо.

А про Тичину читайте в статті Стуса "Феномен доби"...
показати весь коментар
21.05.2021 10:16 Відповісти
thx! одна поправка напоследок: я писал о "репрессированных в 1937+" - тогда это было целое явление. "Феномен доби" не читал, каюсь. Слышал только, что это был один главных "обвинительных документов".
показати весь коментар
21.05.2021 10:28 Відповісти
Та да...
Людей прям на улицах хватают и отправляют на ... велыкэ будивныцтво. Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко - Цензор.НЕТ 6222
показати весь коментар
21.05.2021 08:47 Відповісти
ну еще не "хватают на улицах", но может быть я чего-то не знаю.. Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко - Цензор.НЕТ 3769 а идея зачетная - напиши зе-вождю - можно решить "дефицит кадров" и заодно "оптимизировать фонд ЗП"
показати весь коментар
21.05.2021 09:18 Відповісти
Тупість ? Стокгольмський синдром ? Шантаж заручника ?
показати весь коментар
21.05.2021 08:48 Відповісти
Зеленський ніби визволяє полонених з лап авакова Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко - Цензор.НЕТ 7113
Мда...забула Янка , хто їй реально допоміг. Якби надіялась на президента, то вже гнила би в буцигарні з вироком в 15 років.
показати весь коментар
21.05.2021 08:48 Відповісти
Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко - Цензор.НЕТ 9947 Так а хто допоміг ?
показати весь коментар
21.05.2021 08:54 Відповісти
Та явно не ти.
показати весь коментар
21.05.2021 08:57 Відповісти
Мародер допоміг? Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко - Цензор.НЕТ 6665
показати весь коментар
21.05.2021 08:58 Відповісти
Та ти шо ?
показати весь коментар
21.05.2021 08:59 Відповісти
Мені самому цікаво
показати весь коментар
21.05.2021 09:01 Відповісти
Не Йуля. І на Йванко Сулима.
Правда ж ?
показати весь коментар
21.05.2021 09:10 Відповісти
Та надай інфу хто допоміг ?
показати весь коментар
21.05.2021 09:21 Відповісти
Подивись відео хто приходив на судові засідання.
Хто піднімав цю тему в соцмережах, коли державна система винуватила їх з телеканалів.
показати весь коментар
21.05.2021 09:22 Відповісти
Кремливська зозуля Юля ?
показати весь коментар
20.06.2021 11:49 Відповісти
Пані Яна має право робити те, що вона вважає за потрібне. Але це не заперечує право українцям робити те, що вважають за потрібне вони. А українці вже давно мають сказати своє тверде і сміливе слово - Зєлю геть і дострокові.
показати весь коментар
21.05.2021 08:56 Відповісти
Ваня, як можна з тобою йти на дострокові, якщо ти залежний від бенємедведчукахметовських ЗМІ? Це ж ви привели до влади Гундоса, то і вирішуйте питання по перевиборах. Там ваші ряди поповнив великий "єврооптиміст" Яценко. Колорадську стрічку і косоворотку вам на все тіло.
показати весь коментар
21.05.2021 09:08 Відповісти
Зарікся спілкуватись з ботофермою Мародера, але скажу пану Анатолію - ви не є незалежними. З ботофермою нема сенсу щось узгоджувати, бо вся мародерська ботоферма керується з одного центру - Мародер. Про що можна з вами розмовляти? З радіоприймачем є більший сенс поспілкуватись
показати весь коментар
21.05.2021 09:12 Відповісти
Ваня, проснися, не порівнюй себе з іншими. Що таке ботоферма я читав, коли тисячами закривали ботів "Пригожина" і "зеленого мародера", а от від Порошенко не зустрічав. Чи можливо Ваньок має інформацію? Чи якщо громадянин за Україну і проти малоросів, то у Вас асоціація з Порошенко?
показати весь коментар
21.05.2021 09:21 Відповісти
Фактів і свідчень про багатотисячну ботоферму Пєці є так багато, що це стало вже загальновизнаним фактом. Більша ботоферма є тільки у пуйла. Але є багато фактів плідної співпраці цих ботоферм. Сьогодні досліджувати цю клоаку нема сенсу, бо Пєця і Зєля - одна шобла. Поки Зєля у владі - Пєцє нічого не загрожує.
показати весь коментар
21.05.2021 09:33 Відповісти
Та нє, Ванька, якраз Гундос і Коса одна шобла. Життя доказало. А наклеп на якусь ботоферму, яка є у ваших головах, то це вже не пройде, воно невиліковно.
показати весь коментар
21.05.2021 09:47 Відповісти
_https://www.dw.com/uk/facebook-vydalyv-nyzku-botoferm-v-ukraini-zokrema-partii-poroshenka/a-56210925
показати весь коментар
21.05.2021 10:27 Відповісти
Да уж , я немножко оху.....удивлен ...Ну если остальные из обвиняемых в курсе то в принципе это еще куда не шло но если нет то выглядит єто та4к себе и оставляет массу места для всевозможніх спекуляций досужих домыслов и инсинуаций
показати весь коментар
21.05.2021 09:25 Відповісти
На мій погляд, Яна звела на нєт всі зусилля і роботу патріотів, які виходили під адміністрацію Гундоса і вимагали справедливості. Яна знайшла виправдання Гундосу Косоворотковичу, що він "не при делах", а разом з нею переживав і "не втручався в справи слідчих і суддів", коли знімади браслет. Вона вбила майбутню єдність "руху опору". Навіщо вона це зробила? Якби не "рух опорк", то не бачити тобі Яна і твоїм "поддельникам" свободи все життя, точно було б довічне. Але розголос і робота команди змусила ворогів-фальсифікаторів відступити.
показати весь коментар
21.05.2021 09:36 Відповісти
Гімноходовочка подоляцька.
Під час вчорашнього шоу,коли про питання по Шеремету прєзік хвацько вихопив телефон з перепискою,вже ясно було,що що це кавеенівська "домашня заготовка".
Сьогоднішнє "одкровення" теж узгоджене з політтехнологами Зєлєнского.
Невловзі,коли з Дугар знімуть звинувачення,почуємо від неї,який класний парєнь наш Вова,як старався,як визволяв...
показати весь коментар
21.05.2021 09:57 Відповісти
Подозреваемая в убийстве общается с президентом. Это нормально да-да.
показати весь коментар
21.05.2021 09:49 Відповісти
И что в этом плохого?
Тем более, что скорее всего - она невиновна и дело шито белыми нитками.
показати весь коментар
21.05.2021 10:18 Відповісти
Цікаво, Ріф та Юля знали про це листування, чи це відбувалось у них за спиною?
показати весь коментар
21.05.2021 10:01 Відповісти
Це листування було в іх інтересах. Нічого поганого у цьому немає, щоб доносити президентові інформацію, відмінну від тої, що він отримує від найбижчого оточення - наприклад про те, що Аваків - чорт.
показати весь коментар
21.05.2021 10:16 Відповісти
Все, Дугарь, теперь ты не патриот! Толи дело стерненки-антоненки
показати весь коментар
21.05.2021 10:02 Відповісти
Як на мене, то хотів би дати пораду всім дописувачам сайту - не судіть і не судими будете. Відвідувачі сайту, як на мене, занадто спекулюють своїм становищем і закидують наліво і направо звинувачення майже всім. Це кармічна помилка. Люди риють яму самі-собі.
показати весь коментар
21.05.2021 10:03 Відповісти
Вже давно зрозуміло, що ОП керується з Лубянки(вагнерівці найкращій доказ). А там сидять майстри на подібні "шоу". Дівчину тупо використали. Лубянська шістка Зєля теж відіграв свою роль. Невже комусь це не зрозуміло? Але замість вимог дострокових кремлівській маріонетці українці кинулись закидувать хейтом дівчину. Або просто скиглити, що українці вміють найкраще.
показати весь коментар
21.05.2021 10:30 Відповісти
Які палкі слова - "лубянська шістка". А кто це голосував за цю шістку? Не підкажешь?
показати весь коментар
21.05.2021 13:39 Відповісти
Если зе первый позвонил и начал переписку, то это плохо пахнет.
показати весь коментар
21.05.2021 10:11 Відповісти
Все Дугарь, сча любители гетьмана тебя с гавном смешают
показати весь коментар
21.05.2021 10:28 Відповісти
Та вона сама в говно вступила. Просто наступного разу ніхто більше не вийде захищати правду.
показати весь коментар
21.05.2021 10:34 Відповісти
Тактика зели: "я тебя посадил и я с тобой общаюсь, значит я (зеля) молодец". Зелины кураторы выбрали слабое звено в тройке невинных людей, обвиненных с легкой руки главного клоуна, написали пару теплых слов, обнадежили девушку и ПРЕДУПРЕДИЛИ НИЧЕГО НЕ ПУБЛИКОВАТЬ. Так сказать: тайна пепеписка обвинителя и обвиняемой.
показати весь коментар
21.05.2021 10:37 Відповісти
Чем не тема для квартала 95.Усадить человека на скамью подсудимых,разрушить карьеру,опозорить и через год-спросить"как дела".Аплодирую стоя. Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко - Цензор.НЕТ 4407
показати весь коментар
21.05.2021 11:44 Відповісти
Він вже знає, що є му&аком???
Чи ще не вірить???
показати весь коментар
21.05.2021 12:46 Відповісти
зачем она видеокамеры фото на улице, где жил Шеремет фотографировала?
показати весь коментар
22.05.2021 03:39 Відповісти
 
 