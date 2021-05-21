Найманці РФ за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню. Від початку доби окупанти двічі зривали "тишу", - штаб ООС
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Війська російських окупантів за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських воїнів немає. Від початку доби найманці РФ вже двічі відкривали вогонь.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-мм калібру.
Поблизу Павлополя ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке та Мар’їнка, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.
Неподалік Шумів та Гнутового російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.
Втрат серед особового складу українських воїнів немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Станом на 7:00 ранку 21 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Пісків противник відкривав вогонь із мінометів 82-мм калібру та великокаліберних кулеметів. У передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували в бік позицій українських захисників ручні та станкові протитанкові гранатомети.
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