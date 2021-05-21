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Найманці РФ за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню. Від початку доби окупанти двічі зривали "тишу", - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню. Від початку доби окупанти двічі зривали

Війська російських окупантів за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських воїнів немає. Від початку доби найманці РФ вже двічі відкривали вогонь.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-мм калібру.

Поблизу Павлополя ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке та Мар’їнка, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Шумів та Гнутового російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

Втрат серед особового складу українських воїнів немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7:00 ранку 21 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Пісків противник відкривав вогонь із мінометів 82-мм калібру та великокаліберних кулеметів. У передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували в бік позицій українських захисників ручні та станкові протитанкові гранатомети.

Також читайте: Найманця РФ на прізвисько Чорний Ленін, що воював на Донбасі, заочно засудили в Латвії до 2,5 року в'язниці

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Наемники РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. С начала суток оккупанты дважды срывали "тишину", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8374
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21.05.2021 07:37
+3
Виплюнь з рота російське лайно.
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21.05.2021 08:59
+2
А если бы Зеленский сказал, что хутин убийца, отстрелов было бы 20...
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21.05.2021 07:52
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Наемники РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. С начала суток оккупанты дважды срывали "тишину", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8374
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21.05.2021 07:37 Відповісти
Так могут поступать только солдаты оккупанты ,когда лезут на чужую землю не зная как поступит другая сторона.
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21.05.2021 08:31 Відповісти
А другая сторона,покинула свою територию с песнями и плясками!а теперь уже восьмой год кричат крым наш,за свое надо драться !!!
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21.05.2021 08:55 Відповісти
Вам бы советником к зенелоху пойти...или в генштаб предложить ваш план "подраться"
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21.05.2021 10:20 Відповісти
А че?терпилами безответными быть лучше ?терять свою територию,суверенитет,людей,деньги?
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21.05.2021 10:40 Відповісти
Ты пойми,в это мире так,раз дал об себя ноги вытереть ,все время вытирать будут!
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21.05.2021 10:42 Відповісти
настаиваю на своем комменте - Вам бы советником к зенелоху пойти...или в генштаб предложить ваш план "подраться"...
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21.05.2021 10:43 Відповісти
Уже поздно,лет на 7 опоздали!
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21.05.2021 10:47 Відповісти
та нет... не поздно! все равно это надо как-то разруливать... а от главнокакбыкомандующего толка нет и окружение его только звиздят и тыбзят из закромов...
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21.05.2021 10:55 Відповісти
А если бы Зеленский сказал, что хутин убийца, отстрелов было бы 20...
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21.05.2021 07:52 Відповісти
Терористи не могли зірвати того, что немає. Яка "тиша"? Цю "тишу" намалював собюі в голові Гундос і виробляє в українців капітулянтську позицію.
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21.05.2021 07:59 Відповісти
Зеленський заявив телеканалу Порошенко, що на Донбасі можуть вбити 100 осіб через їхні запитання про Путіна.....но с другой стороны кремлёвский Фюрер не пожалеет свои тысячи солдат чтобы захватить всю Украину, не ну это же такие правила войны и каждому пионеру это понятно, в годы Ющенко погиб шахтёр и весь юго восток Украины обвинил в этом Президента Ющенко, а когда при Президенте Януковиче погибла целая смена шахтёров, все тихо в тряпочку дышали.
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21.05.2021 08:08 Відповісти
Коли наші воїни гинули ..дехто з *алігархів * грошики в офшорах никав .
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21.05.2021 08:31 Відповісти
Если бы олигархов не было у власти то и оккупации не было, никто не запрещает украинцам управлять своим государством Украина, у украинского народа даже нет своих украинских СМИ, потому голову им забивают ежедневно всякой ерундой чужие СМИ под хорошей картинкой.
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21.05.2021 08:45 Відповісти
Виплюнь з рота російське лайно.
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21.05.2021 08:59 Відповісти
Пусть глотнет, чище будем...
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21.05.2021 09:41 Відповісти
 
 