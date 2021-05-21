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Від COVID-19 в Україні за добу померли 202 людини, виявили 4984 нові випадки, 12 845 осіб побороли вірус, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Від COVID-19 в Україні за добу померли 202 людини, виявили 4984 нові випадки, 12 845 осіб побороли вірус, - МОЗ

Станом на 21 травня в Україні зафіксували 4984 нові випадки коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ.

Серед захворілих за минулу добу - 278 дітей і 97 медпрацівників.

Крім того, за добу госпіталізували 1785 осіб.

Зафіксовано 202 летальні випадки.

Водночас побороти коронавірус змогли 12 845 осіб.

За добу методом ПЛР протестовано - 26 154 особи, методом ІФА - 11 454, а експрес-тестами - 24 969 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 175 382 особи, одужали - 1 929 039. Померли від вірусу від початку пандемії - 49 101 особа.

Загалом було проведено 9 970 045 тестів методом ПЛР.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

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Автор: Наталя Джума
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От COVID-19 в Украине за сутки умерли 202 человека, выявили 4 984 новых случая, 12 845 побороли вирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 973
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21.05.2021 08:23 Відповісти
мразь. как только идет на спад, оно снова что то придумает, и понеслось. территорию Украины освобождают под нью-израиль.
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21.05.2021 12:18 Відповісти
200 смертей - це кожен день 15 000 нових випадків. В 4 рази! занижена статистика
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21.05.2021 08:29 Відповісти
каждый день по иловайску, и зэбилы проглатывают
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21.05.2021 09:23 Відповісти
В Индии каждый день по Хиросиме
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21.05.2021 11:54 Відповісти
 
 