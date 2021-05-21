Від COVID-19 в Україні за добу померли 202 людини, виявили 4984 нові випадки, 12 845 осіб побороли вірус, - МОЗ

Станом на 21 травня в Україні зафіксували 4984 нові випадки коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба МОЗ.

Серед захворілих за минулу добу - 278 дітей і 97 медпрацівників.

Крім того, за добу госпіталізували 1785 осіб.

Зафіксовано 202 летальні випадки.

Водночас побороти коронавірус змогли 12 845 осіб.

За добу методом ПЛР протестовано - 26 154 особи, методом ІФА - 11 454, а експрес-тестами - 24 969 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 175 382 особи, одужали - 1 929 039. Померли від вірусу від початку пандемії - 49 101 особа.

Загалом було проведено 9 970 045 тестів методом ПЛР.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

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