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Комітет Ради визнав незадовільною роботу ДФС щодо боротьби з незаконним обігом алкоголю, - "слуга народу" Холодов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комітет Ради визнав незадовільною роботу ДФС щодо боротьби з незаконним обігом алкоголю, -

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики дав податківцям і фіскалам термін до 15 червня радикально виправити ситуацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив заступник глави Комітету, нардеп "Слуги народу" Андрій Холодов.

"Комітет одноголосно підтримав рішення визнати незадовільною роботу з протидії незаконному обігу алкогольної продукції. Через що мимо держбюджету проходять 8-9 млрд грн щорічно! Податківцям та фіскалам дано термін до 15 червня радикально виправити ситуацію. Якщо нічого нового в роботі ДФС ми так і не побачимо, будемо рекомендувати уряду кадрові рішення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше депутати парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики визнали незадовільною роботу голови Державної фіскальної служби Вадима Мельника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ніхто не винен, саджати нікого не треба, від податків ніхто не ухилявся, відшкодування збитків держави - 0", - Холодов про результати роботи ДФС

Автор: Наталя Джума
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Нормальный ход! Работа ведомства признана неудовлетворительной, а руководителя двинули в Министры!
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21.05.2021 09:00 Відповісти
главное что хуже не будет Комитет Рады признал неудовлетворительной работу ГФС по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, - "слуга народа" Холодов - Цензор.НЕТ 3722
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21.05.2021 09:02 Відповісти
 
 