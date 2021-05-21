Комітет Ради визнав незадовільною роботу ДФС щодо боротьби з незаконним обігом алкоголю, - "слуга народу" Холодов

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики дав податківцям і фіскалам термін до 15 червня радикально виправити ситуацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив заступник глави Комітету, нардеп "Слуги народу" Андрій Холодов.

"Комітет одноголосно підтримав рішення визнати незадовільною роботу з протидії незаконному обігу алкогольної продукції. Через що мимо держбюджету проходять 8-9 млрд грн щорічно! Податківцям та фіскалам дано термін до 15 червня радикально виправити ситуацію. Якщо нічого нового в роботі ДФС ми так і не побачимо, будемо рекомендувати уряду кадрові рішення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше депутати парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики визнали незадовільною роботу голови Державної фіскальної служби Вадима Мельника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ніхто не винен, саджати нікого не треба, від податків ніхто не ухилявся, відшкодування збитків держави - 0", - Холодов про результати роботи ДФС