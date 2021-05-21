За вчора вакцинували проти коронавірусу 18 913 осіб, загалом - 971 034, - МОЗ
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18 913 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 20 травня 2021 року. Одну дозу вакцини отримали 6287 осіб, повністю імунізовані - 12 626 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 971 034 особи, з них отримали 1 дозу – 971 032 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 60 696 осіб. Загалом проведено 1 031 728 щеплень", - уточнили в міністерстві.
Станом на 20 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 577 799 осіб.
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Це те саме, що шукати щось спільне з заявами в відосиках Гідранта і діями зеленої шобли.