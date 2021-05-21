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За вчора вакцинували проти коронавірусу 18 913 осіб, загалом - 971 034, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За вчора вакцинували проти коронавірусу 18 913 осіб, загалом - 971 034, - МОЗ

18 913 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 20 травня 2021 року. Одну дозу вакцини отримали 6287 осіб, повністю імунізовані - 12 626 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 971 034 особи, з них отримали 1 дозу – 971 032 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 60 696 осіб. Загалом проведено 1 031 728 щеплень", - уточнили в міністерстві.

Станом на 20 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 577 799 осіб.

Також читайте: До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Темпи вакцинації космічні За вчера вакцинировали от коронавируса 18 913 человек, всего - 971 034, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5268
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21.05.2021 09:19
+2
Те, що ви описали - це реальність. А статистика МОЗу - це просто цифри. Між ними мало чого спільного.

Це те саме, що шукати щось спільне з заявами в відосиках Гідранта і діями зеленої шобли.
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21.05.2021 09:43
+1
Знакомая 60+ хотела вакцинироваться на этой неделе, семейный доктор сказала - без проблем, берите даже знакомых, вакцинируем всех... приехала (живет за Киевом) в больнице сказали вакцины нет, осталась только на вторую дозу. Вопрос - это статистика тех кого прививают второй дозой?
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21.05.2021 09:22
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Темпи вакцинації космічні За вчера вакцинировали от коронавируса 18 913 человек, всего - 971 034, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5268
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21.05.2021 09:19 Відповісти
Хочется напомнить тем кто вакцинируется, что исследователями доказано и показано на документах, что в состав вакцин входит токсичное вещество SM102, вызывающее онкологию, бесплодие, поражение всех органов. Это вещество изготовляется американской компанием Кайман кемикелс для исследовательских целей, и производитель, продавая это вещество фармкомпаниям, запрещает его применять на людях и животных. Но...
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21.05.2021 10:00 Відповісти
У меня была соседка, которая верила во бред о вышках 5г, про чипирование, про мировой заговор с коронобесием и про то что вакцины вызывают рак тд. Не сложно догадаться, что умерла она не от вакцинации, а от короновируса.
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21.05.2021 10:05 Відповісти
Ты никогда не задумывалась почему постсовковые страны живут так херово? Все просто: у населения нет мозгов, оно верит в какую-то ахинею, которая не имеет никакой научной обоснованности. Пройдись мимо оживленной трассы, и за полчаса ты получиш вред для здоровья который может стать фатальным. А еще есть вода в кране, еще есть овощи и фрукты обработанные химикатами. Я уже не говорю о сладостях, макдональдсах, которые совсем не улучшают самочувствие. Вот только вакцинация - это способ сохранить жизни сотням тысяч людей. Британия, сша, израиль, германия и прочие сделали свой выбор, а одичалые и дальше будут подыхать от приколов.
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21.05.2021 10:35 Відповісти
Лариса, если Вы не будете пропускать уколы и регулярно принимать таблетки, которые прописал Вам доктор, кол-во Ваших знакомых, умерших от вакцинации, значительно уменьшится.
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21.05.2021 10:51 Відповісти
Знакомая 60+ хотела вакцинироваться на этой неделе, семейный доктор сказала - без проблем, берите даже знакомых, вакцинируем всех... приехала (живет за Киевом) в больнице сказали вакцины нет, осталась только на вторую дозу. Вопрос - это статистика тех кого прививают второй дозой?
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21.05.2021 09:22 Відповісти
Те, що ви описали - це реальність. А статистика МОЗу - це просто цифри. Між ними мало чого спільного.

Це те саме, що шукати щось спільне з заявами в відосиках Гідранта і діями зеленої шобли.
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21.05.2021 09:43 Відповісти
Ей повезло, Бог и тупых самоубийц иногда спасает.
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21.05.2021 10:03 Відповісти
Судя по комментарию, Вас, Лариса, Бог спасает каждый день....
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21.05.2021 10:37 Відповісти
ТАк, Зенека та пфайзер лише на другу дозу. а сіноваку завалісь, але вони ним колють як свічка капає.
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21.05.2021 13:04 Відповісти
Ляшко спасёт этот бренный мир!
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21.05.2021 09:23 Відповісти
Отправив на тот свет вакцинацией несколько миллионов.
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21.05.2021 10:02 Відповісти
А потім цих ''вакцинірованих'' із Латвії під сраку колєном разом з тими пісульками про їхню ''вакцинацію''.
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21.05.2021 09:38 Відповісти
Мощно...осталось 99 дней...и 4 981 087 человек...
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21.05.2021 10:09 Відповісти
 
 