УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13386 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
662 11
Кабмін (6255) карантин (16095) МОЗ (3879) Ляшко Віктор (1352) Голос партія (497) Денис Шмигаль (2691) COVID-19 (18064) Рудик Кіра (104) коронавірус (16711)

На годині запитань до уряду "Голос" запитає Шмигаля, чи буде колись у цього Кабміну програма дій, - Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На годині запитань до уряду

Парія "Голос" сьогодні на годині запитань до уряду запитає прем'єра Дениса Шмигаля, коли з'явиться програма Кабміну.

Про це в інтерв'ю журналістам у ВР заявила лідерка партії Кіра Рудик, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми поставимо питання, чи буде колись у цього уряду програма дій, яку має затвердити парламент, або вони планують і далі працювати без програми, без стратегії, просто з гучними заявами з приводу того, що вони планують", - зазначила вона.

Рудик вважає, що уряд не впорався з боротьбою з коронавірусом і саме тому міністр охорони здоров'я Максим Степанов пішов у відставку.

Нардепка розповіла, що "Голос" також хоче дізнатися про план роботи нового глави МОЗ Віктора Ляшка.

"У його промові під час призначення ми почули, що він працюватиме над медстрахуванням і над розробкою української вакцини (проти коронавірусу. - Ред.). Насправді зараз потрібно розуміти, яким чином буде використано час (наступні три місяці. - Рудик.) для того, щоб підготуватися до наступної хвилі пандемії", - розповіла Рудик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" не голосуватиме за призначення запропонованих СН міністрів: немає розуміння, які саме завдання вони будуть виконувати, - нардепка Рудик

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спросить - то можно , но ответа вы не получите !
Зекретин вчера мекал -бекал , но не ответил ни на один вопрос
показати весь коментар
21.05.2021 10:12 Відповісти
На годині запитань до уряду "Голос" запитає Шмигаля, чи буде колись у цього Кабміну програма дій, - Рудик - Цензор.НЕТ 7876
показати весь коментар
21.05.2021 10:23 Відповісти
План действий (начало 2019 года:
1.Сделать дыру в бюджете(срочно)
2.Тупо проигнорировать назначение в кабмин реальных спецов из других полит.партий.
3.Установить режим падения ВВП. (перв.половина 2019)
4.Добить работающие госпредприятия.
5.Остановить вооружение ВС современными артсистемами, в том числе своего производства.
6.Не закупить ни одного современного самолета для военной авиации.
7.Оставить таможню, жел.дороги, производство ПММ и проч.- жить своей жизнью.
8.Поднять цены ЖКХ.
И еще пунктов 30-50 ....
показати весь коментар
21.05.2021 11:37 Відповісти
Программа Шмыгаля как можно дольше продержаться у власти и прибарахлиться. Примерно такие же программы у остальных членов КМУ и у депутатов ВР.
показати весь коментар
21.05.2021 10:13 Відповісти
Конечно будет. Домик на Карибах, счет в Швейцарии, сотня-вторая тысяч га черноземчика во владениях. И свечной заводик. Без него никак, это самое важное в программе.
показати весь коментар
21.05.2021 10:14 Відповісти
Программа правительства шмыгаля:"прибарахлится и свалить".
показати весь коментар
21.05.2021 10:16 Відповісти
На годині запитань до уряду "Голос" запитає Шмигаля, чи буде колись у цього Кабміну програма дій, - Рудик - Цензор.НЕТ 7096
показати весь коментар
21.05.2021 10:25 Відповісти
Зачем?Раньше обходились.без этого. На годині запитань до уряду "Голос" запитає Шмигаля, чи буде колись у цього Кабміну програма дій, - Рудик - Цензор.НЕТ 5101
показати весь коментар
21.05.2021 10:19 Відповісти
Здається, відсутність програми дій уряду (більше року!!!) є законною підставою відставки такого уряду в повному складі.
Але ж у нас юрИст керує державою - він точно знає, що розпуск Ради в 2019 з юридичними підставами і був законним, а зараз для відставки уряду законних підстав немає. Освіта - велика сила!
ДБ (с)
показати весь коментар
21.05.2021 10:39 Відповісти
Навіщо? Там все ситуативно або ж з перспективою на 30-50 роки.
показати весь коментар
21.05.2021 11:27 Відповісти
До цього у будь-яких Кабмінів "програми" були! Вам від того полегшало? На годині запитань до уряду "Голос" запитає Шмигаля, чи буде колись у цього Кабміну програма дій, - Рудик - Цензор.НЕТ 3725
показати весь коментар
21.05.2021 15:53 Відповісти
 
 