На годині запитань до уряду "Голос" запитає Шмигаля, чи буде колись у цього Кабміну програма дій, - Рудик
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Парія "Голос" сьогодні на годині запитань до уряду запитає прем'єра Дениса Шмигаля, коли з'явиться програма Кабміну.
Про це в інтерв'ю журналістам у ВР заявила лідерка партії Кіра Рудик, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми поставимо питання, чи буде колись у цього уряду програма дій, яку має затвердити парламент, або вони планують і далі працювати без програми, без стратегії, просто з гучними заявами з приводу того, що вони планують", - зазначила вона.
Рудик вважає, що уряд не впорався з боротьбою з коронавірусом і саме тому міністр охорони здоров'я Максим Степанов пішов у відставку.
Нардепка розповіла, що "Голос" також хоче дізнатися про план роботи нового глави МОЗ Віктора Ляшка.
"У його промові під час призначення ми почули, що він працюватиме над медстрахуванням і над розробкою української вакцини (проти коронавірусу. - Ред.). Насправді зараз потрібно розуміти, яким чином буде використано час (наступні три місяці. - Рудик.) для того, щоб підготуватися до наступної хвилі пандемії", - розповіла Рудик.
Будь ласка, зачекайте...
Зекретин вчера мекал -бекал , но не ответил ни на один вопрос
1.Сделать дыру в бюджете(срочно)
2.Тупо проигнорировать назначение в кабмин реальных спецов из других полит.партий.
3.Установить режим падения ВВП. (перв.половина 2019)
4.Добить работающие госпредприятия.
5.Остановить вооружение ВС современными артсистемами, в том числе своего производства.
6.Не закупить ни одного современного самолета для военной авиации.
7.Оставить таможню, жел.дороги, производство ПММ и проч.- жить своей жизнью.
8.Поднять цены ЖКХ.
И еще пунктов 30-50 ....
Але ж у нас юрИст керує державою - він точно знає, що розпуск Ради в 2019 з юридичними підставами і був законним, а зараз для відставки уряду законних підстав немає. Освіта - велика сила!
ДБ (с)