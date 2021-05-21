На годині запитань до уряду "Голос" запитає Шмигаля, чи буде колись у цього Кабміну програма дій, - Рудик

Парія "Голос" сьогодні на годині запитань до уряду запитає прем'єра Дениса Шмигаля, коли з'явиться програма Кабміну.

Про це в інтерв'ю журналістам у ВР заявила лідерка партії Кіра Рудик, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми поставимо питання, чи буде колись у цього уряду програма дій, яку має затвердити парламент, або вони планують і далі працювати без програми, без стратегії, просто з гучними заявами з приводу того, що вони планують", - зазначила вона.

Рудик вважає, що уряд не впорався з боротьбою з коронавірусом і саме тому міністр охорони здоров'я Максим Степанов пішов у відставку.

Нардепка розповіла, що "Голос" також хоче дізнатися про план роботи нового глави МОЗ Віктора Ляшка.

"У його промові під час призначення ми почули, що він працюватиме над медстрахуванням і над розробкою української вакцини (проти коронавірусу. - Ред.). Насправді зараз потрібно розуміти, яким чином буде використано час (наступні три місяці. - Рудик.) для того, щоб підготуватися до наступної хвилі пандемії", - розповіла Рудик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" не голосуватиме за призначення запропонованих СН міністрів: немає розуміння, які саме завдання вони будуть виконувати, - нардепка Рудик