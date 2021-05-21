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Я залишаюся в команді президента і буду працювати, - відправлений у відставку ексміністр економіки Петрашко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексміністр економіки України Ігор Петрашко залишається в команді президента.
Про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"До призначення на цю посаду я не був у державній владі. Прийняв пропозицію прем'єра і президента з повним розумінням, що це - командна робота. Якщо командне бачення зараз інше (а воно інше), я за посаду не тримаюся. Відразу написав заяву про відставку. Я залишаюся в команді, буду працювати", - сказав він на наступний день після відставки.
При цьому статус, в якому Петрашко буде продовжувати працювати в президентській команді, він вирішив не розголошувати.
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Нормальный чел постеснялся бы убогое шапито ЗЕ называть командой.