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Я залишаюся в команді президента і буду працювати, - відправлений у відставку ексміністр економіки Петрашко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я залишаюся в команді президента і буду працювати, - відправлений у відставку ексміністр економіки Петрашко

Ексміністр економіки України Ігор Петрашко залишається в команді президента.

Про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"До призначення на цю посаду я не був у державній владі. Прийняв пропозицію прем'єра і президента з повним розумінням, що це - командна робота. Якщо командне бачення зараз інше (а воно інше), я за посаду не тримаюся. Відразу написав заяву про відставку. Я залишаюся в команді, буду працювати", - сказав він на наступний день після відставки.

При цьому статус, в якому Петрашко буде продовжувати працювати в президентській команді, він вирішив не розголошувати.

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Автор: Анастасія Потіха
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Да хоть в жопу целуй свого идиота ЗЕ.

Нормальный чел постеснялся бы убогое шапито ЗЕ называть командой.
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21.05.2021 10:24 Відповісти
как же хочется конвертики получать
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21.05.2021 10:25 Відповісти
з часів Т.Г. Шевченка в країні нічого не змінилося, зараз він би писав такі б самі вірші.
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21.05.2021 10:26 Відповісти
вы за 2 года даже не сказали, что вы собирались делать и куда вести страну. За первые 3 месяца вы ****...шили бюджет и начали разгром промышленности(падение ВВП). Эти проблемы актуальны и на сегодня. Вместо того, чтоб перезапустить госпредприятия вы орете, что они убыточны. А почему они, блин, убыточны? Чтоб подешевле их продать??Инвесторы вам в лоб сказали : дайте справедливые суды и понятные налоги, и мы к вам придем, но инвесторы до сих пор разбегаются с такой скоростью, что остановить их никто уже не может.Их должны были доганять инпестиционные няни, но не смогли даже взять разгон. Если не знали, что делать, нужно было брать опыт Грузии, Польши, Прибалтов, Молдовы. Но вы не можете перенять их опыт, потому как начинать надо с ликвидации криминалитета и с судов. Привет, приплыли.
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21.05.2021 10:56 Відповісти
А деж найти ще таку халяву по отриманню бабла, в бізнесі потрібно херячити з ранку до ночі щоб не прогоріти, а тут кінець місяця, дзень смс зайшла зарплата 100 чи 200 тис
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21.05.2021 11:25 Відповісти
И поганой метлой не выметешь это дерьмо
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21.05.2021 11:33 Відповісти
Ну, ясень пень - жена гражданка РФ, надо передавать информацию......
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21.05.2021 12:06 Відповісти
 
 