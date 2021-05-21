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Фінансування COVID-лікарень відбувається згідно з планом, медики вчасно отримують 300% доплати, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фінансування COVID-лікарень відбувається згідно з планом, медики вчасно отримують 300% доплати, - Шмигаль

Фінансування лікарень, які працюють з коронавірусом, здійснюється згідно з планом.

Про це в парламенті, відповідаючи на запитання депутатів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, кілька лікарень підписали так звані "ковідні пакети". Шмигаль запевнив, що в "ковідних відділеннях" медперсонал вчасно отримує доплату 300 відсотків.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр повідомив, що в держбюджеті-2021 передбачено збільшення заробітних плат для всіх медиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі охочі будуть вакциновані проти COVID-19 безкоштовно, - Шмигаль

Автор: Анастасія Потіха
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Шмигаль, а ти по районним лікарням це уточнював у лікарів, чи тобі це зами розповіли на перекурі????????
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21.05.2021 10:49 Відповісти
Ще за березень не заплатили.
І точно це не буде 300%,в кращому випадку-200%
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21.05.2021 10:56 Відповісти
В нього хоч морда літца почервоніла, коли збрехав???
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21.05.2021 10:57 Відповісти
город Сумы, детская инфекционка, з/п за тот месяц 3470 грн, *******...
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21.05.2021 11:20 Відповісти
Мразь, ******.
Снимают ВСЕ доплаты, пенсов увольняют.
Кто выбирал зелёное говнище, суки, в больницы не ходите, лечитесь мочой вашего зебила недоразвитого
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21.05.2021 12:09 Відповісти
 
 